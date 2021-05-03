Türkiye bu transferleri konuşacak! Sezon sonu hepsi bedava...

SABA LOBJANIDZE Ankaragücü'nde bu sezon 8 asist yapan ve özellikle hızı ile dikkat çeken Gürcü futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Lobjanidze, Ankaragücü'nde kalmaması halinde bile kendisini yine Süper Lig'de görmemiz çok olası.Takımı: AnkaragücüPiyasa değeri: 2 milyon euro