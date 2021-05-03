Türkiye bu transferleri konuşacak! Sezon sonu hepsi bedava...
Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bedavay transfer olabilecek futbolcuları listeledik...
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1
Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kalmışken sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular da merak konusu oldu. İşte takımları ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcular...
2
ALPASLAN ÖZTÜRK
Geçen sezon ve bu sezon başında da ismi büyük takımlarla anılan Göztepe'nin stoperi Alpaslan Öztürk, sezon sonunda boşa çıkıyor. Alpaslan için Süper Lig'de dört büyüklerin transfer yarışına girmesi bekleniyor.Takımı: GöztepePiyasa değeri: 2.30 milyon euro
3
SALİH UÇAN
Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Salih'in ismi uzun bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.Takımı: AlanyasporPiyasa değeri: 3.80 milyon euro
4
MARTIN LINNES
5 sezondur Galatasaray'da forma giyen Norveçli sağ bekin de sözleşmesinin bitmesine çok az bir süre kaldı. Linnes'in geleceği henüz netlik kazanmış değil.Takımı: GalatasarayPiyasa değeri: 2.40 milyon euro
5
AYTAÇ KARA
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmadı. Aytaç'ın ismi ciddi bir şekilde Galatasaray ile anılıyordu.Takımı: KasımpaşaPiyasa değeri: 2.30 milyon euro
6
STEVEN CAULKER
Alanyaspor'da gösterdiği performansla tekrar adından söz ettiren İngiliz stoper oyuncusu sezon sonunda boşa çıkabilir. Henüz Alanyaspor ile sözleşme imzalamayan Caulker için Süper Lig takımları pusu kurmuş durumda.Takımı: AlanyasporPiyasa değeri: 4.30 milyon euro
7
EMRE AKBABA
3 yıldır Galatasaray forması giyen Emre Akbaba'nın da sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaray ile Emre Akbaba henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmadı. Sarı kırmızılılar, Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamazsa 28 yaşındaki futbolcu serbest kalacak.Takımı: GalatasarayPiyasa değeri: 2 milyon euro
8
BRAIAN SAMUDIO
Rizespor ile toplam 35 golü olan Paraguaylı futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Samudio, eğer Rizespor ile anlaşamazsa Süper Lig'den diğer takımların radarına girebilir.Takımı: RizesporPiyasa değeri: 2 milyon euro
9
DORUKHAN TOKÖZ
3 sezondur Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz, henüz siyah beyazlı takım ile yeni sözleşme imzalamadı ve sezon sonunda bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılabilir. Dorukhan ile Fenerbahçe ve İspanyol takımlarının ilgisi var.Takımı: BeşiktaşPiyasa değeri: 5 milyon euro
10
ÖMER BAYRAM
Galatasaray'da sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcu Ömer Bayram. 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.Takımı: GalatasarayPiyasa değeri: 1.60 milyon euro
11
SABA LOBJANIDZE
Ankaragücü'nde bu sezon 8 asist yapan ve özellikle hızı ile dikkat çeken Gürcü futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Lobjanidze, Ankaragücü'nde kalmaması halinde bile kendisini yine Süper Lig'de görmemiz çok olası.Takımı: AnkaragücüPiyasa değeri: 2 milyon euro
12
GÜNAY GÜVENÇ
Gaziantep FK'nın 3 sezondur kalesini koruyan ve bu sezon tam 8 maçta kalesini gole kapatan Günay Güvenç'in de geleceği merak konusu.Takımı: Gaziantep FKPiyasa değeri: 1.70 milyon euro
13
RYAN DONK
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk ile henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Donk'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor.Takımı: GalatasarayPiyasa değeri: 1 milyon euro
14
UTKU YUVAKURAN
Beşiktaş'ta kaleci Utku ile henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Siyah beyazlılarda Utku ile yeni sözleşme imzalanabilir.Takımı: BeşiktaşPiyasa değeri: 750 bin euro
15
EMRE TAŞDEMİR
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek bir diğer isim Emre Taşdemir. 25 yaşındaki sol bek için sezon sonu bekleniyor.Takımı: GalatasarayPiyasa değeri: 750 bin euro
16
DEMBA BA
Tecrübeli golcünün Başakşehir ile sözleşmesi sona eriyor. 35 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.Takımı: BaşakşehirPiyasa değeri: 700 bin euro
17
FODE KOITA
Kasımpaşa'da sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılan, ardından affedilen Koita sezon sonunda bedavaya transfer olabilir. Trabzonspor'un ciddi bir şekilde oyuncuyu istediği ifade ediliyor.Takımı: KasımpşaPiyasa değeri: 700 bin euro
18
ATIBA HUTCHINSON
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba, hala futbol oynayacak düzeyde. Beşiktaş'ın Atiba ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.Takımı: BeşiktaşPiyasa değeri: 500 bin euro