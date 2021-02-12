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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12 Şubat 2021 - 16:05 | 

Türk Telekom Stadı'nda kar önlemleri!

İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda önlemler alınmaya başladı.

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