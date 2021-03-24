Türk futboluna damga vuracak! Beklentiler çok büyük...

Orkun Kökçü 20 yaşında Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, henüz 18'inde Feyenoord ile maçlara çıkmaya başlamıştı. Şu an piyasa değeri 12 milyon euro olan ve A Milli Takım'a da davet alan Orkun Kökçü'yü ilerleyen yıllarda daha büyük bir takımda görebiliriz.