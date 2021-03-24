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Futbol
Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 16:47 | 

Türk futboluna damga vuracak! Beklentiler çok büyük...

Türk futbolunda gelecek yıllara damga vurmasını beklediğimiz futbolcuları değerlendirdik...

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A Milli Futbol Takımımız'a uzun yıllar hizmet verecek, gelecek yıllarda adından oldukça söz ettirmesi muhtemel 20 yaş ve altındaki Türk futbolcuları değerlendirdik.

2Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş'ın sol beki ona emanet... 19 yaşında formayı kapan Rıdvan Yılmaz ortaya koyduğu performansla uzun yıllar boyunca üst seviyede futbol oynayabileceğini gösterdi.

3Batuhan Kör

Batuhan Kör

Bursaspor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 10 gol attı. Santrafor ve kanatlarda da oynayabilen futbolcunun geleceği parlak.

4Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

20 yaşında Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, henüz 18'inde Feyenoord ile maçlara çıkmaya başlamıştı. Şu an piyasa değeri 12 milyon euro olan ve A Milli Takım'a da davet alan Orkun Kökçü'yü ilerleyen yıllarda daha büyük bir takımda görebiliriz.

5Bünyamin Balcı

Bünyamin Balcı

Antalyaspor'da bu sezon sağ bek ona emanet. 20 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asist ile oynarken piyasa değerini de 2.5 milyon euroya kadar çıkarttı.

6Ozan Kabak

Ozan Kabak

Henüz 20 yaşında Liverpool'a transfer oldu ve Premier Lig'de maçlara ilk 11'de başlıyor. Klopp da kendisi için 'Müthiş bir potansiyel' yorumunu yapmıştı. Milli Takım'ın stoper hattı uzun yıllar boyunca emin ellerde.

7Ali Akman

Ali Akman

Bursaspor'da attığı gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki forvet, yeni sezonda Bundesliga'da Eintracht Frankfurt takımında forma giyecek. Ali Akman'ın uzun yıllar boyunca Milli Takım'ın forvet pozisyonunda yer alması bekleniyor.

8Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

19 yaşında Beşiktaş kalesini korumaya geçti. Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Performansını her geçen gün daha da arttırıyor.

9Gökdeniz Bayrakdar

Gökdeniz Bayrakdar

Ersun Yanal ile birlikte daha da iyi oynamaya başladı. Bu sezon Antalyaspor'da attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekti. Henüz 19 yaşında...

10Mustafa Kapı

Mustafa Kapı

Çok genç yaşta Galatasaray forması giyip dikkatleri üzerine çekmişti. Fransız ekibi Lille'in de dikkatini çekmiş olacak ki 18 yaşında Fransa'nın yolunu tuttu.

11Ravil Tagir

Ravil Tagir

Başakşehir, henüz 16 yaşındayken Tagir'i 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı. Ravil Tagir ile 4 büyüklerin de ilgilendiği belirtiliyordu. Daha 17 yaşında olan savunma oyuncusunun ileride adını daha sık duyacağız.

12Ömer Faruk Beyaz

Ömer Faruk Beyaz

16 yaşında Fenerbahçe ile maça çıktı. 17 yaşında ise peşinden Borussia Dortmund ve Schalke koşuyor. Bu sezon sonunda Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.

13İsmail Çokçalış

İsmail Çokçalış

Yine Bursaspor altyapısından çıkan bir futbolcu... 20 yaşındaki oyuncu sağ bekte gösterdiği performansla gelecek adına ümit veriyor.

14Yunus Akgün

Yunus Akgün

20 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da da potansiyelini göstermişti. Bu sezon kiralandığı Adana Demirspor'da da düzenli oynuyor ve performansı ile dikkat çekiyor.

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