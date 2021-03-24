Türk futboluna damga vuracak! Beklentiler çok büyük...
Türk futbolunda gelecek yıllara damga vurmasını beklediğimiz futbolcuları değerlendirdik...
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1
A Milli Futbol Takımımız'a uzun yıllar hizmet verecek, gelecek yıllarda adından oldukça söz ettirmesi muhtemel 20 yaş ve altındaki Türk futbolcuları değerlendirdik.
2
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş'ın sol beki ona emanet... 19 yaşında formayı kapan Rıdvan Yılmaz ortaya koyduğu performansla uzun yıllar boyunca üst seviyede futbol oynayabileceğini gösterdi.
3
Batuhan Kör
Bursaspor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 10 gol attı. Santrafor ve kanatlarda da oynayabilen futbolcunun geleceği parlak.
4
Orkun Kökçü
20 yaşında Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, henüz 18'inde Feyenoord ile maçlara çıkmaya başlamıştı. Şu an piyasa değeri 12 milyon euro olan ve A Milli Takım'a da davet alan Orkun Kökçü'yü ilerleyen yıllarda daha büyük bir takımda görebiliriz.
5
Bünyamin Balcı
Antalyaspor'da bu sezon sağ bek ona emanet. 20 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asist ile oynarken piyasa değerini de 2.5 milyon euroya kadar çıkarttı.
6
Ozan Kabak
Henüz 20 yaşında Liverpool'a transfer oldu ve Premier Lig'de maçlara ilk 11'de başlıyor. Klopp da kendisi için 'Müthiş bir potansiyel' yorumunu yapmıştı. Milli Takım'ın stoper hattı uzun yıllar boyunca emin ellerde.
7
Ali Akman
Bursaspor'da attığı gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki forvet, yeni sezonda Bundesliga'da Eintracht Frankfurt takımında forma giyecek. Ali Akman'ın uzun yıllar boyunca Milli Takım'ın forvet pozisyonunda yer alması bekleniyor.
8
Ersin Destanoğlu
19 yaşında Beşiktaş kalesini korumaya geçti. Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Performansını her geçen gün daha da arttırıyor.
9
Gökdeniz Bayrakdar
Ersun Yanal ile birlikte daha da iyi oynamaya başladı. Bu sezon Antalyaspor'da attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekti. Henüz 19 yaşında...
10
Mustafa Kapı
Çok genç yaşta Galatasaray forması giyip dikkatleri üzerine çekmişti. Fransız ekibi Lille'in de dikkatini çekmiş olacak ki 18 yaşında Fransa'nın yolunu tuttu.
11
Ravil Tagir
Başakşehir, henüz 16 yaşındayken Tagir'i 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı. Ravil Tagir ile 4 büyüklerin de ilgilendiği belirtiliyordu. Daha 17 yaşında olan savunma oyuncusunun ileride adını daha sık duyacağız.
12
Ömer Faruk Beyaz
16 yaşında Fenerbahçe ile maça çıktı. 17 yaşında ise peşinden Borussia Dortmund ve Schalke koşuyor. Bu sezon sonunda Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.
13
İsmail Çokçalış
Yine Bursaspor altyapısından çıkan bir futbolcu... 20 yaşındaki oyuncu sağ bekte gösterdiği performansla gelecek adına ümit veriyor.
14
Yunus Akgün
20 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da da potansiyelini göstermişti. Bu sezon kiralandığı Adana Demirspor'da da düzenli oynuyor ve performansı ile dikkat çekiyor.