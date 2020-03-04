Tümer Metin şike teklifini anlattı! Yıllar sonra...
Tümer Metin'den canlı yayında çok konuşulacak bir itiraf geldi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Tümer Metin, yasa dışı bahis üzerinden dönen bahis şikesini ve kendisine gelen teklifi anlattı.
2
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi köklü camialarda top koşturduktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden Tümer Metin, çarpıcı bir itirafta bulundu.
3
Trabzonspor ile yollarını ayıran Daniel Sturridge'in 4 ay futboldan men edilmesini değerlendiren Metin, Yunanistan'da oynadığı dönemde kendisine gelen ve sert bir şekilde reddettiği bahis şikesi teklifini aktardı.
4
Daniel Sturridge, kendisinin transferine dair bahis oynayan karşısında verdiği bilgilerden dolayı ceza alırken Tümer Metin'in hikayesi biraz farklı.
5
Tümer Metin'in aldığı skandal teklif ve kendisini arayan futbolcu arasında geçen diyalog şu şekilde:
6
"Yunanistan'a oynarken ülkemizden de yolu geçmiş, çok sıkça da ismi bahis işlerine karışan bir oyuncu, iki üç kelime Türkçeyle maçtan önce telefon açıp bahis yapacaklarını söyledi."
7
"'Ben o işlere girmem' dedim. 'Hayatımda bulaşmam' dedim. Ve 'Bizim üzerimizden de yaparsanız bozarım' dedim."
8
"Sahada gücüm yeter bozarım, gücüm yetmez dışarıda mikrofon uzatırlar bozarım. Sen beni aramadın konuşmadık böyle bir şey' dedim."
9
"Sonra yakalandılar hepsi. Hatta Yunanistan'da bir kulüp başkanı ondan sebep hapis yattı."
10
"Tüm dünyanın titiz olduğu konulardan bir tanesi. Bahis yasal ama içeriden destekli yapılırsa tehlikeli."
11
Ajansspor'da yer alan habere göre; Tümer Metin'in kastettiği futbolcunun Almir Gegic olduğu ortaya çıktı.
12
1979 doğumlu Sırp santrfor, 2000-2001 sezonunda Antalyaspor ve 2006-2007 sezonunda İstanbulspor'da oynamıştı.
13
Gegic, İtalyada başlatılan operasyonun bir uzantısı olarak Kasım 2012'de tutuklanmıştı.
14
Asya'daki bahis örgütleriyle işbirliği yapan Gegic suçunu itiraf etmişti.
15
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 100. yıllarında şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Tümer Metin, 2008-2011 arasında Yunanistan'da Larisa ve Kerkyra takımlarında da forma giymişti.