Tüm dünya İstanbul'u konuştu! Formula 1'de Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu sonrası tarihi gün...

'BU REKOR BİR GÜN KIRILACAK' Michael Schumacher, 2008 yılında verdiği bir röportajında ''Benim rekorum elbet bir gün kırılacak. Ben dahil hiç kimse Fangio'nun 5 şampiyonluk rekorunun kırılacağını düşünmemişti. Ben kırdım ve bunu 7'ye çıkarttım. Rekorlar kırılmak içindir. Bu bir gün gerçekleşecek. Hamilton olur, Vettel olur, veya bir başkası olur. Ama bu rekor günün birinde kırılacak.'' demişti.