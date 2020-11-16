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GeriFutbol Tüm dünya İstanbul'u konuştu! Formula 1'de Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu sonrası tarihi gün...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 10:06 | 

Tüm dünya İstanbul'u konuştu! Formula 1'de Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu sonrası tarihi gün...

Formula 1 Türkiye GP'sini kazanıp 7. kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın İstanbul'da şampiyon olması tüm dünyada ses getirdi.

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Lewis Hamilton'ın İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmasının ardından 12 yıl önce konuşulan o söz akıllara geldi...

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Kariyerinin 7. şampiyonluğunu alıp Michael Schumacher ile birlikte en çok şampiyon olan pilot ünvanını kazan Hamilton, İstanbul'da yapılan yarışa damga vurdu.

3TÜRKİYEYİ SEVİYORUM
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'TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM'

Yarışın ardından Türkiye hakkında övgü oldu sözler kullanan Hamilton, ''Asla unutmayacağım bir gün. Şampiyonluğu kazanmak için daha güzel bir yer olamazdı. Türkiye'ye sık sık geliyorum. Sahilleri çok güzel, kıyıları çok güzel. Türkiye'yi seviyorum.'' dedi.

4BURASI ÇOK GÜZEL
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'BURASI ÇOK GÜZEL'

İstanbul Park'ın çok güzel bir pist olduğunu belirten Hamilton, İstanbul'da bir kez daha yarışmanın çok zevkli olduğunu dile getirdi.

5AĞLAMAYACAĞIM DEMİŞTİM AMA...
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'AĞLAMAYACAĞIM DEMİŞTİM AMA...'

İstanbul'daki yarışta son tur boyunca ağladığını söyleyen İngiliz pilot, ''Her şey birkaç dakika uzaklıktaydı. Bitiş çizgisini geçtiğimde, bir anda patladım ve gözyaşları içerisinde kaldım. Pite dönüş turu boyunca öyleydim. Eskiden diğer pilotları ağlarken gördüğümde 'Bunu yapmayacağım' diyordum. Ancak bu gerçekten çok fazlaydı.'' şeklinde konuştu.

6UMARIM İSTANBUL...
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'UMARIM İSTANBUL...'

İstanbul'a hayran kalan sadece Hamilton değildi. Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Biz Türkiye'yi çok sevdik. Herkes çok misafirperver. Umarım yeniden burada yarışırız." sözlerini kullandı.

7İSTANBUL BANA HEP İYİ DAVRANDI
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'İSTANBUL BANA HEP İYİ DAVRANDI'

Bu sezon ilk kez podyum sevinci yaşayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise ''İstanbul bana her zaman çok iyi davrandı. Burası benim için hep özel bir yer olmuştur.'' diye konuştu.

8SCHUMACHERİN SÖZLERİ...
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SCHUMACHER'İN SÖZLERİ...

Öte yandan Lewis Hamilton'ın 7. şampiyonluğunu alıp Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmasının ardından efsane pilotun geçmiş yıllarda söylediği sözler akıllara geldi.

9BU REKOR BİR GÜN KIRILACAK
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'BU REKOR BİR GÜN KIRILACAK'

Michael Schumacher, 2008 yılında verdiği bir röportajında ''Benim rekorum elbet bir gün kırılacak. Ben dahil hiç kimse Fangio'nun 5 şampiyonluk rekorunun kırılacağını düşünmemişti. Ben kırdım ve bunu 7'ye çıkarttım. Rekorlar kırılmak içindir. Bu bir gün gerçekleşecek. Hamilton olur, Vettel olur, veya bir başkası olur. Ama bu rekor günün birinde kırılacak.'' demişti.

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İstanbul'daki Formula 1 heyecanı A Milli Futbol Takımı futbolcularının da gündemindeydi...

11BEN HAMILTONI TUTUYORDUM
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'BEN HAMILTON'I TUTUYORDUM'

Rusya karşısında güzel bir gol kaydeden Cengiz Ünder, "Formula 1'in İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Ben Lewis Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı. 6. sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum." dedi.

12TEBRİKLER HAMILTON
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'TEBRİKLER HAMILTON'

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Karaman ise maç sonu verdiği röportajda "Lewis Hamilton'ı buradan tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.

13BENİM FAVORİ PİLOTUM VERSTAPPEN
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'BENİM FAVORİ PİLOTUM VERSTAPPEN'

Deniz Türüç ise ''Max Verstappen Hollandalı, ben de Hollanda doğumlu olduğum için favori pilotum oydu. Böyle organizasyonlar çok güzel, umarım devamı gelir.'' diye konuştu.

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