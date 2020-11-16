Tüm dünya İstanbul'u konuştu! Formula 1'de Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu sonrası tarihi gün...

Lewis Hamilton'ın İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmasının ardından 12 yıl önce konuşulan o söz akıllara geldi...
2
Abone Ol
Kariyerinin 7. şampiyonluğunu alıp Michael Schumacher ile birlikte en çok şampiyon olan pilot ünvanını kazan Hamilton, İstanbul'da yapılan yarışa damga vurdu.
3
Abone Ol
'TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM'
Yarışın ardından Türkiye hakkında övgü oldu sözler kullanan Hamilton, ''Asla unutmayacağım bir gün. Şampiyonluğu kazanmak için daha güzel bir yer olamazdı. Türkiye'ye sık sık geliyorum. Sahilleri çok güzel, kıyıları çok güzel. Türkiye'yi seviyorum.'' dedi.
4
Abone Ol
'BURASI ÇOK GÜZEL'
İstanbul Park'ın çok güzel bir pist olduğunu belirten Hamilton, İstanbul'da bir kez daha yarışmanın çok zevkli olduğunu dile getirdi.
5
Abone Ol
'AĞLAMAYACAĞIM DEMİŞTİM AMA...'
İstanbul'daki yarışta son tur boyunca ağladığını söyleyen İngiliz pilot, ''Her şey birkaç dakika uzaklıktaydı. Bitiş çizgisini geçtiğimde, bir anda patladım ve gözyaşları içerisinde kaldım. Pite dönüş turu boyunca öyleydim. Eskiden diğer pilotları ağlarken gördüğümde 'Bunu yapmayacağım' diyordum. Ancak bu gerçekten çok fazlaydı.'' şeklinde konuştu.
6
Abone Ol
'UMARIM İSTANBUL...'
İstanbul'a hayran kalan sadece Hamilton değildi. Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Biz Türkiye'yi çok sevdik. Herkes çok misafirperver. Umarım yeniden burada yarışırız." sözlerini kullandı.
7
Abone Ol
'İSTANBUL BANA HEP İYİ DAVRANDI'
Bu sezon ilk kez podyum sevinci yaşayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise ''İstanbul bana her zaman çok iyi davrandı. Burası benim için hep özel bir yer olmuştur.'' diye konuştu.
8
Abone Ol
SCHUMACHER'İN SÖZLERİ...
Öte yandan Lewis Hamilton'ın 7. şampiyonluğunu alıp Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmasının ardından efsane pilotun geçmiş yıllarda söylediği sözler akıllara geldi.
9
Abone Ol
'BU REKOR BİR GÜN KIRILACAK'
Michael Schumacher, 2008 yılında verdiği bir röportajında ''Benim rekorum elbet bir gün kırılacak. Ben dahil hiç kimse Fangio'nun 5 şampiyonluk rekorunun kırılacağını düşünmemişti. Ben kırdım ve bunu 7'ye çıkarttım. Rekorlar kırılmak içindir. Bu bir gün gerçekleşecek. Hamilton olur, Vettel olur, veya bir başkası olur. Ama bu rekor günün birinde kırılacak.'' demişti.
10
Abone Ol
İstanbul'daki Formula 1 heyecanı A Milli Futbol Takımı futbolcularının da gündemindeydi...
11
Abone Ol
'BEN HAMILTON'I TUTUYORDUM'
Rusya karşısında güzel bir gol kaydeden Cengiz Ünder, "Formula 1'in İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Ben Lewis Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı. 6. sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum." dedi.
12
Abone Ol
'TEBRİKLER HAMILTON'
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Karaman ise maç sonu verdiği röportajda "Lewis Hamilton'ı buradan tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.
13
Abone Ol
'BENİM FAVORİ PİLOTUM VERSTAPPEN'
Deniz Türüç ise ''Max Verstappen Hollandalı, ben de Hollanda doğumlu olduğum için favori pilotum oydu. Böyle organizasyonlar çok güzel, umarım devamı gelir.'' diye konuştu.