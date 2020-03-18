Tüm dünya corona virüs konuşurken Mike Tyson'dan dikkat çeken açıklama
Tüm dünya corona virüs tehlikesi nedeniyle maçları ertelerken boks dünyasında tam tersi gelişmeler yaşanıyor...
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Corona virüs nedeniyle ülkelerin çoğu ligleri ertelerken spor, durma noktasına geldi. Ancak boks dünyasında durum tam tersi.
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Virüs öncesinde Anthony Joshua ve Tyson Fury arasında yapılacak dövüş konuşuluyordu. Efsane boksör Mike Tyson, herkesin corona virüs konuştuğu bugünlerde bu dövüşün yapılması gerektiğini söyledi ve dikkatleri üzerine çekti.
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Mike Tyson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada ''Ben bu dövüşü görmek istiyorum! İkisi de şu anda fizik olarak en iyi halinde. Müthiş bir dövüş olacak!'' diye konuştu.
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Tyson, ayrıca ''Dünya bu dövüşü uzun süredir bekliyor. Bu maçta ortaya çok para dökülecek.'' dedi.
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Efsane boksörün, 200 bin vakayı geçen corona virüs şiddetli bir şekilde devam ederken yaptığı bu çıkış, dikkat çekerken Tyson için ''Bunun şimdi zamanı mı?'' eleştirileri yapıldı.
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Anthony Joshua, 20 Temmuz tarihinde Tottenham Stadyumu'nda Bulgar Kubrat Pulev ile dövüşecek. Maçın seyircisiz oynanması gündeme gelmiş ancak bir karar alınmamıştı.
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İngiliz spor organizatörü Eddie Hearn, yaptığı açıklamada ''20 Temmuz'a daha çok var, iptal olabilir ancak o zamana kadar çok şey değişebilir.'' sözlerini kullandı.
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Tyson Fury'nin Anthony Joshua ile dövüşebilmesi için önce Bulgar rakibini geçmesi gerekiyor...