Transferde son dakika! Caner Erkin ve Arda Turan buluşması ve...

Caner Erkin'in menajeri konuyla ilgili "Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. "Fenerbahçe'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var." ifadelerini kullandı.