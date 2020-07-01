Transferde son dakika! Caner Erkin ve Arda Turan buluşması ve...
Transfer döneminin bugün resmen başlamasıyla birlikte İstanbul kulüplerinde hareketlilik arttı. Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş transferi sonrası merak konusu olan diğer isim Caner Erkin'di. Barcelona ile resmi olarak yolları ayrılan Arda Turan'ı ilgilendiren sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.
15 MİLYONU DUYUNCA...
İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.
BATUR ALTIPARMAK'TAN AÇIKLAMA
Caner Erkin'in yeni adresi merak konusu olurken oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
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