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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 16:05,

Transferde son dakika! Caner Erkin ve Arda Turan buluşması ve...

Transfer döneminin bugün resmen başlamasıyla birlikte İstanbul kulüplerinde hareketlilik arttı. Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş transferi sonrası merak konusu olan diğer isim Caner Erkin'di. Barcelona ile resmi olarak yolları ayrılan Arda Turan'ı ilgilendiren sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

2MERT HAKAN TRANSFERİ ARIZA ÇIKARDI
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MERT HAKAN TRANSFERİ ARIZA ÇIKARDI

Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü.

315 MİLYONU DUYUNCA...
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15 MİLYONU DUYUNCA...

İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.

4ÇINARDAN AL HABERİ
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ÇINAR'DAN AL HABERİ

Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu. Çınar, "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" dedi.

5BATUR ALTIPARMAKTAN AÇIKLAMA
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BATUR ALTIPARMAK'TAN AÇIKLAMA

Caner Erkin'in yeni adresi merak konusu olurken oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

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Caner Erkin'in menajeri konuyla ilgili "Bu iddialar doğru değil. Her gün başka haberler çıkıyor. "Fenerbahçe'den Caner Erkin için soranlar oldu ancak şu ana kadar ciddi olarak oturup konuşmadık. Yurt dışından da ilgilenenler var." ifadelerini kullandı.

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FLORYA SÜRPRİZİ! ARDA TURAN, CANER...

Galatasaray’da gelecek sezon için bir yandan çalışmalar devam ederken Barcelona ile sözleşmesi resmen sona eren Arda Turan, Florya’ya dönmeye hazırlanıyor.

8YÖNETİM ENGEL OLMAYACAK
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YÖNETİM ENGEL OLMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ocak ayında da çok istediği eski kaptan için artık yönetim de transfere engel olmayacak.

9BOŞ MUKAVELE
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BOŞ MUKAVELE

Herhangi bir mali yük de getirmeyecek olan Arda Turan, boş mukaveleye imza atabileceğini de bildirdi.

10CANER ERKİN BOMBASI
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CANER ERKİN BOMBASI

Galatasaray’da bir başka transfer gelişmesi de sol konusunda yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim mutlaka bir yerli sol bek isterken, gündeme gelen isimler arasında sarı-kırmızılılara en yakın futbolcu Caner Erkin.

11TEMASA GEÇME KARARI
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TEMASA GEÇME KARARI

Ajansspor'un haberine göre; Milli futbolcu Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede anlaşmazlık yaşayınca Galatasaray ile temasa geçmeye karar verdi.

12RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
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RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yönetimin bir süre önce ismini masaya koyduğu Caner’le çok yakın zamanda resmi görüşmelerin gerçeklemesi belleniyor.

13BİRLİKTE OYNADILAR
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BİRLİKTE OYNADILAR

Arda Turan ile Caner Erkin 2009-10 sezonunda birlikte Galatasaray formasını terlemişlerdi.

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Her iki futbolcu Manisaspor'un formasını da giymişti.

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AZİZ YILDIRIM BENİ İSTEMEDİ

2016 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, o dönem verdiği röportajda Aziz Yıldırım'ın geri dönüşünü istemediğini, kendisine değer veren Beşiktaş'ı seçtiğini açıklamıştı

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