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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 15:27,

Süper Lig'de transfer sürprizi! Acun Ilıcalı daha satın almadan...

Süper Lig'de transfer kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği Fortuna Sittard'dan Süper Lig'e...

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almak için kulübün sahibi ve başkanı Işıtan Gün ile son görüşmelerini sürdürüyor.

2HER AN SATIN ALABİLİR
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HER AN SATIN ALABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, iddiaları doğrulamış ve satın alma işleminin gerçekleşmeye çok yakın olduğunu ifade etmişti.

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"Hollanda'da benimle ilgili çok haber çıkıyor. Hatta 3 milyonluk rekoru kıran adam Fortuna Sittard ile ilgileniyor diye haber yapmışlar. "

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"Evet Fortuna Sittard takımıyla ilgileniyorum. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. Bir kez daha görüşeceğiz."

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"Benim amacım genç yetenekleri Türk futboluna ve Dünya futboluna kazandırmak. Benim hayatım hep birilerini keşfetmekle geçti."

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"Futbola bu kadar tutkum varken niye futbolda genç yetenekleri keşfetmeyeyim diye bir düşüncem var. Olmaya yakın diyebilirim" şeklinde konuşmuştu.

7IŞITAN GÜN DE DOĞRULADI
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IŞITAN GÜN DE DOĞRULADI

Fortuna Sittard'ın başkanı ve sahibi Işıtan Gün de yaptığı açıklamayla görüşmeleri doğrulamış ancak henüz resmi bir anlaşmaya varılamadığını söyleyerek seyahat yasağının ardından yeniden masaya oturulacağını ifade etmişti.

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"Taraftar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz."

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Kulübün el değiştirmesi için geri sayıma geçilirken sürpriz bir transfer iddiası kulüpleri hareketlendirdi.

10TRABZONSPORDAN SÜRPRİZ TRANSFER
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TRABZONSPOR'DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım antrenmanlarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer çalışmaları yürütüyor.

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Listenin ilk sıralarında ise 24 yaşındaki kanat oyuncusu Lisandro Semedo geliyor.

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Yunanistan'da sezonu kiralık olarak OFI formasıyla geçiren oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu henüz Yunan ekibi tarafından kullanılmadı.

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TO10'a göre de Trabzonspor, bonservisi Fortuna Sittard'da olan oyuncu konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün ile olan görüşmelerin Trabzonspor'a avantaj sağlayabileceği aktarılmakta.

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Yeşil Burun Milli Takımı formasını da giyen Portekizli oyuncu, bu sezon OFI formasıyla çıktığı 25 maçta 7 gol, 5 asistlik önemli bir katkı sağladı.

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