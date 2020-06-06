Süper Lig'de transfer sürprizi! Acun Ilıcalı daha satın almadan...

IŞITAN GÜN DE DOĞRULADI Fortuna Sittard'ın başkanı ve sahibi Işıtan Gün de yaptığı açıklamayla görüşmeleri doğrulamış ancak henüz resmi bir anlaşmaya varılamadığını söyleyerek seyahat yasağının ardından yeniden masaya oturulacağını ifade etmişti.