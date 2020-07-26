Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş... (26.07.2020)

TRABZONSPOR - GUELOR KANGA Çek basınına göre, 29 yaşındaki oyuncu ile seneliği 1.1 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor, artı olarak yıldız futbolcuya bonservisinin elinde olması nedeniyle 500 bin Euro imza parası ödeyecek. Bu hamle ile Kanga’nın diğer talipleri devre dışı bırakılmış oldu.