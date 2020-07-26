Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş... (26.07.2020)
Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte takımlar transfer çalışmalarına ağırlık verdi. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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Süper Lig, bir maç dışında artık tamamlandı. Şimdi bütün gözler transfer döneminde olacak. Takımlar transfer çalışmalarına hemen başlarken sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
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FENERBAHÇE - GIULIANO
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA’ya başvuran Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Giuliano’nun, Türkiye’ye geri dönmek için menajeri aracılığıyla haber gönderdiği öğrenilmişti. Alınan bilgiye göre Brezilyalı futbolcu için Kanarya’nın, son gelişmeleri yakından takip ettiği ve 30 yaşındaki hücuma dönük orta saha bonservisini alırsa bu transferin mutlu sonla biteceği bilgisine ulaşıldı. (Fanatik)
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GALATASARAY / FENERBAHÇE - KAAN AYHAN
Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan, transferin gözdesi durumda. Galatasaray'ın da çok istediği Kaan için Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
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BEŞİKTAŞ - DOMAGOJ VIDA
Menaceri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Domagoj Vida’ya ilk teklifin, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr’dan geldiği ortaya çıktı. Son olarak Rui Vitoria’nın çalıştırdığı kulübün, Vida’ya yıllık 4.5 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu bildirildi.
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FENERBAHÇE - NOVAK
Birden fazla menaceri bulunan Novak’ın menajerlerinden birinin, Fenerbahçe ile temasta olduğu bildirildi. Tarafların görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, Sarı- Lacivertliler’in bu sezonun flaş isimlerinden olan başarılı sol beke 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Novak için yönetimin gözden çıkardığı rakamın yıllık 1.5 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)
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TRABZONSPOR - GUELOR KANGA
Çek basınına göre, 29 yaşındaki oyuncu ile seneliği 1.1 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor, artı olarak yıldız futbolcuya bonservisinin elinde olması nedeniyle 500 bin Euro imza parası ödeyecek. Bu hamle ile Kanga’nın diğer talipleri devre dışı bırakılmış oldu.
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GALATASARAY - KENAN KARAMAN
Yurt dışındaki Türk futbolcuları da yakından takip eden Galatasaray,, Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un milli forveti Kenan Karaman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE - JUAN MATA
İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe Mata ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ayrıca İspanyol star, Türkiye'den gelen teklifi kabul etmeye hazır. Mata için bir diğer seçenek La Liga'ya dönmek olacak. Mevcut durumda sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam ediyor. Ancak Manchester United kadrosunda düşünülmüyor. (Fotomaç)