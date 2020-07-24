Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (24.07.2020)

BEŞİKTAŞ - WELINTON Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski takımlarından Alanyaspor'un yıldızlarının peşine düşmüştü. Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse'nin yanı sıra savunma için de Akdeniz ekibinden Welinton'ı isteyen Siyah-Beyazlılar, Sergen hocanın isteği üzerine harekete geçmişti. Alanya ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin serbest kalma bedeli 2.5 milyon Euro. Eski hocasının takımında oynamak için her türlü fedakarlığa hazır olan 31 yaşındaki oyuncu için Kara Kartal, bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bu doğrultuda birçok ismi takasta öneren Beşiktaş'a, Alanya'dan farklı oyuncular üzerinden talep geldi. Buna göre Alanya, bu sezonu Sivas'ta kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy ve isimleri belirtilmeyen 2 genç oyuncuyu, Welinton'a karşılık istiyor. Transfer için pazarlıklar tüm hızıyla devam ederken, önümüzdeki günlerde Welinton'un Kartal olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada tecrübeli futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı. Buna göre Alanya ile el sıkışılması durumunda Welinton'la senelik 1 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma yapılacak. (Fanatik)