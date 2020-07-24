Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (24.07.2020)
Süper Lig'de son haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
GALATASARAY - MANDZUKIC
Galatasaray'da ciddi talipleri olan Falcao'nun elden çıkarılıp yerine kaliteli bir golcü alınması planı gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim, önceki gün başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle yaptığı transfer görüşmesinde golcü adayları arasında özellikle Mario Mandzukic üzerinde durdu. Terim, bonservisi elinde olan Hırvat santrforla ilgili olarak "Mali anlamda bizim sınırlarımızı aşmaması önemli. Keşke transfer edebilsek; bize büyük katkı sağlar. Hırslı, tüm takımı ateşleyecek karakterde" dedi. Mesajı alan yönetim ise 34 yaşındaki Mandzukic'le daha yakından ilgilenmeyi kararlaştırdı. (Takvim)
LUIZ GUSTAVO - LYON
Fenerbahçe, bu sezon başında Luiz Gustavo’yu alabilmek uğruna ligin büyük bölümünü sol beksiz oynamıştı. Yönetim, Brezilyalı yıldız için Marsilya’ya 6 milyon Euro bonservis ödedi. Tecrübeli oyuncu, kötü geçen sezonda performansıyla göz dolduran ender isimlerden biri olmayı başardı. Ancak L’Equipe’in iddiasına göre Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe macerası bu sezonla sınırlı kalabilir. (Fanatik)
GÖKHAN TÖRE - BEŞİKTAŞ
Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor döneminden oyuncusu olan eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'yi gündemine aldı. Sergen hocanın da Töre'nin yeniden kadroya katılması konusunda olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Malatya'da bu sezon 27 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran ve 4 asist yapan oyuncunun, kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby'nin yerine sağ kanatta düşünüldüğü belirtildi. Malatya ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Töre'nin, yeniden eski takımında forma giymek konusunda çok istekli davrandığı, bu konuda da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ileri sürüldü. (Fanatik)
FENERBAHÇE - JUAN JESUS
Sarı-Lacivertliler, bu sezon savunma hataları nedeniyle onlarca puan kaybetti. Zanka ve Rami transferleri çare olmadı, Jailson sezonün büyük bölümünde savunmanın göbeğinde oynadı. Hata konusunda liderliği de Sambacı üstlendi. Fenerbahçe yeni sezonda aynı sorunu yaşamamak için bu bölgeyi en iyi şekilde güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isimlerden biri Juan Jesus. Roma, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor. (Fanatik)
TRABZONSPOR - STAFYLIDIS
Filip Novak'ın bir türlü yeni sözleşmeye imza atmaması ve geleceğinin belirsiz olması sonrasında sol bek arayışına geçen Karadeniz ekibi, Alman temsilcisi Hoffenheim'a gözünü dikmişti. Trabzonspor, Mavi-Beyazlılar'ın Yunan oyuncusu Konstantinos Stafylidis ile her konuda el sıkışmıştı. Dün Çek basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-Mavililer'in, Çek ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Martin Frydek ile ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki futbolcu da vatandaşı Novak gibi oldukça skorer. (Fanatik)
BEŞİKTAŞ - WELINTON
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski takımlarından Alanyaspor'un yıldızlarının peşine düşmüştü. Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse'nin yanı sıra savunma için de Akdeniz ekibinden Welinton'ı isteyen Siyah-Beyazlılar, Sergen hocanın isteği üzerine harekete geçmişti. Alanya ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin serbest kalma bedeli 2.5 milyon Euro. Eski hocasının takımında oynamak için her türlü fedakarlığa hazır olan 31 yaşındaki oyuncu için Kara Kartal, bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bu doğrultuda birçok ismi takasta öneren Beşiktaş'a, Alanya'dan farklı oyuncular üzerinden talep geldi. Buna göre Alanya, bu sezonu Sivas'ta kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy ve isimleri belirtilmeyen 2 genç oyuncuyu, Welinton'a karşılık istiyor. Transfer için pazarlıklar tüm hızıyla devam ederken, önümüzdeki günlerde Welinton'un Kartal olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada tecrübeli futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı. Buna göre Alanya ile el sıkışılması durumunda Welinton'la senelik 1 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma yapılacak. (Fanatik)
FENERBAHÇE - BAKASETAS
Erol Bulut, yeni sezonda takımın başına geçmek için Fenerbahçe Yönetimi ile her konuda anlaştı. Türkiye Kupası Finali’nden sonra Sarı-Lacivertliler’e imza atacak olan başarılı hoca, Alanya’dan yalnız gelmeye niyetli değil! Bulut, bu sezon müthiş bir performans sergileyen Anastasios Bakasetas’ı da Fenerbahçe’ye getirmek istiyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının bu talebine Sarı-Lacivertliler de olumlu yaklaştı. (Fanatik)
BEŞİKTAŞ - DANNY WELBECK
Burak'ın Lille'e gitmesiyle santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, kelepir yıldızları gözüne kestirdi. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Watford'da oynayan Danny Welbeck listeye girdi. Kariyerine ManU'da başlayan 29 yaşındaki futbolcunun Preston, Sunderland, Arsenal derken son durağı Watford olmuştu. Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan İngiliz santrfor, küme düşmeleri halinde takımdan ayrılacak. (Sabah)
TRABZONSPOR & GALATASARAY - KAAN AYHAN
Yabancı oyuncu sayısının değişmesi ile birlikte takımlar da Türk statüsünde oynayabilecek isimler için yarışa başladı. Schalke alt yapısından yetişen ve şu anda Fortuna Düseldorf forması giyen Kaan Ayhan için başta Trabzonspor ve G.Saray olmak üzere büyük bir savaş var. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncunun kontratında "2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğunu menajeri Ayhan Çalışkan açıklarken, bu durum iştahları da kabarttı.
GALATASARAY - ARNAUT DANJUMA
Galatasaray Yönetim Kurulu ve teknik direktör Fatih Terim, Ali Sami Yen Spor Kompleksinde bir araya geldi. Gelecek sezon için kollar sıvandı. Mali şartlar düşünülerek takıma takviye yapılması konusunda görüş birliği oluşurken özellikle kiralık anlaşması biten ve Türkiye'den ayrılan Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçildi. Cimbom'da Nijeryalı futbolcunun yerine yine bir Nijeryalı isim, Arnaut Danjuma ismi gündeme geldi…Premier Lig'den düşme ihtimali neredeyse kesinleşen Bournemouth'un sezon başında 18 milyon euro ödeyerek aldığı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in durumunun araştırılmasını istediği bildirildi. Nijeryalı olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı'nda oynamayı tercih eden genç oyuncunun kiralanması için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı bildirildi. Danjuma'nın Onyekuru gibi hem kanat hem de forvet oynayabilmesinin avantaj olarak görülüyor. Brugge'dan Bournemouth'a transfer olan Arnaut Danjuma, bu sezon 14 maça çıktı. Tecrübe kazanması için ve kendisini göstermesi için kiralanması düşünülüyor.
TRABZONSPOR - ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 6 milyon Euro satın alma maddesi ile iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo-mavili forma ile adeta patlama yaparak Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Norveçli golcü ile yapılan sözleşmede, "9 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini de artık az bulan yönetim, bu rakamı en az 15 milyon Euro yapmak için harekete geçti. Sörloth'a konuyu açan bordomavili yönetim ilk olarak, "Sezon sonu görüşelim" yanıtını aldı. Ancak Sörloth'un "Trabzonspor'un bana yaptığı katkıyı görmezden gelmem mümkün değil, yeniden anlaşabiliriz. Bu konuda katı değilim" şeklindeki sözleri de yöneticileri sevindirdi. Sezonun bitimiyle birlikte tarafların bir araya gelerek yeni bir sözleşmeye imza atmalarına kesin gözüyle bakılıyor. (Sabah)
ABDULLAH AVCI: TRABZONSPOR'U COŞTURURUM
Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra vakit kaybetmeden yeni hocayı belirlemek için çalışmalara başlamıştı. Gelecek sezon planlaması için elini çabuk tutmaya kararlı olan yönetim, hoca belirsizliğine en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar son noktayı koymayı hedefliyor. Karadeniz devinin kurmayları bu doğrultuda ilk önce Abdullah Avcı ile temas kurmuş ve taraflar birbirlerinin şartlarını öğrenmişti. Bu konuşmadan sonra 57 yaşındaki hoca, ekibini Bodrum'da toplamış ve takım hakkında detaylı bir sunum hazırlamak istediğini söylemişti. Trabzonspor ile Avcı dün bu kez yüz yüze masaya oturdu. Detaylı bir sunum yapan ve projelerini anlatan Avcı'nın sürekli takımı başarıya taşıyacağına vurgu yaptığı öğrenildi. (Fotomaç)
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