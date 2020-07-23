Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (23.07.2020)
Başakşehir altyapısından Real Madrid'e...
TRANSFER TURU
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
CENK TOSUN GERİ DÖNÜYOR
Yeni sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u gündemine aldı. Everton’da başarılı olamadıktan sonra Crystal Palace’a kiralanan ve ağır bir sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kiralanacak. EURO 2020'yi de düşünen Cenk de bu kez dönmeye yakın. (Fotomaç)
VE DORUKHAN TOKÖZ İMZAYI ATIYOR
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, uzayan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Dorukhan, Beşiktaş ile senelik 1.3 milyon Euro’dan 3+1 yıllık yeni sözleşmeye imzayı atacak. (Fanatik)
DAMIEN COMOLLI, MIHA ZAJC'I İSTİYOR
Fransa'da Damien Comolli’nin başkanlığa getirildiği Toulouse, Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ın peşine düştü. Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe’ye katılmıştı. Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı.
WELINTON'DAN PRENSİP ANLAŞMASI
Önümüzdeki sezonun transfer yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan savunmaya takviye geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un başarılı stoperi Welinton için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. (Fanatik)
VEDAT'IN YANINA BABACAR
Sarı-lacivertliler, sezon boyunca forvet eksikliğinin sıkıntısını yaşamıştı. Bu bölgede tüm yük Vedat Muriqi'ye binerken Mevlüt Erdinç'ten hiç katkı alınamadı. Kanarya hal böyle olunca bir golcü arayışına girdi ve aradığı ismi Serie A'da buldu. Fenerbahçe, sezonu Lecce'de kiralık geçiren Khouma Babacar'ı listesine aldı. REsmi girişimler yakında yapılacak. Bonservisi Sassuolo'da bulunan Babacar'ın piyasa değeri ise 6 milyon Euro (Takvim)
GÖKHAN TÖRE GERİ DÖNÜYOR
Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi istediği ve 28 yaşındaki oyuncunun da İstanbul'a dönmeye 'Evet' dediği belirtildi. Ortacizgi.com'un haberine göre 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmek için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti ve yönetimden bonservisini istedi. Başarılı oyuncu bu sene çıktığı 27 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)
MAME THIAM'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
12 gol atıp 4 asist yaparak Kasımpaşa’nın ligde kalmasına büyük katkı sunan, Fenerbahçe’yi peşine takan Mame Thiam, “Haberler beni mutlu ediyor ama kulübümle 1 yıl daha sözleşmem var ve Kasımpaşa’da çok mutluyum. Avrupa’dan da teklifler geliyor ancak bu konuların muhatabı kulübüm ve menacerim. Ben sadece takımımı düşünüyorum” dedi. (Fanatik)
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