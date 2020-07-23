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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (23.07.2020)
GeriFutbol Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (23.07.2020)
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 11:25,

Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (23.07.2020)

Başakşehir altyapısından Real Madrid'e...

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1TRANSFER TURU
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TRANSFER TURU

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...

2CENK TOSUN GERİ DÖNÜYOR
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CENK TOSUN GERİ DÖNÜYOR

Yeni sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u gündemine aldı. Everton’da başarılı olamadıktan sonra Crystal Palace’a kiralanan ve ağır bir sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kiralanacak. EURO 2020'yi de düşünen Cenk de bu kez dönmeye yakın. (Fotomaç)

3VE DORUKHAN TOKÖZ İMZAYI ATIYOR
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VE DORUKHAN TOKÖZ İMZAYI ATIYOR

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, uzayan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Dorukhan, Beşiktaş ile senelik 1.3 milyon Euro’dan 3+1 yıllık yeni sözleşmeye imzayı atacak. (Fanatik)

4DAMIEN COMOLLI, MIHA ZAJCI İSTİYOR
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DAMIEN COMOLLI, MIHA ZAJC'I İSTİYOR

Fransa'da Damien Comolli’nin başkanlığa getirildiği Toulouse, Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc’ın peşine düştü. Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu geçen yıl Fenerbahçe’ye katılmıştı. Zajc bu sezon 16 maçta 2 gol attı.

5WELINTONDAN PRENSİP ANLAŞMASI
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WELINTON'DAN PRENSİP ANLAŞMASI

Önümüzdeki sezonun transfer yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan savunmaya takviye geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un başarılı stoperi Welinton için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. (Fanatik)

6VEDATIN YANINA BABACAR
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VEDAT'IN YANINA BABACAR

Sarı-lacivertliler, sezon boyunca forvet eksikliğinin sıkıntısını yaşamıştı. Bu bölgede tüm yük Vedat Muriqi'ye binerken Mevlüt Erdinç'ten hiç katkı alınamadı. Kanarya hal böyle olunca bir golcü arayışına girdi ve aradığı ismi Serie A'da buldu. Fenerbahçe, sezonu Lecce'de kiralık geçiren Khouma Babacar'ı listesine aldı. REsmi girişimler yakında yapılacak. Bonservisi Sassuolo'da bulunan Babacar'ın piyasa değeri ise 6 milyon Euro (Takvim)

7GÖKHAN TÖRE GERİ DÖNÜYOR
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GÖKHAN TÖRE GERİ DÖNÜYOR

Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi istediği ve 28 yaşındaki oyuncunun da İstanbul'a dönmeye 'Evet' dediği belirtildi. Ortacizgi.com'un haberine göre 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmek için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti ve yönetimden bonservisini istedi. Başarılı oyuncu bu sene çıktığı 27 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)

8TRABZONSPORDA GÖZLER TFF 1. LİG YILDIZLARINDA
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TRABZONSPOR'DA GÖZLER TFF 1. LİG YILDIZLARINDA

Yerli ve gelecek vadeden isimlere yönelen Trabzonspor, TFF 1.Lig'in yıldızlarına talip oldu. Karadeniz ekibi, Keçiörengücü'nden Erdi Dikmen, Eskişehir'de

9MAME THIAMDAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
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MAME THIAM'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

12 gol atıp 4 asist yaparak Kasımpaşa’nın ligde kalmasına büyük katkı sunan, Fenerbahçe’yi peşine takan Mame Thiam, “Haberler beni mutlu ediyor ama kulübümle 1 yıl daha sözleşmem var ve Kasımpaşa’da çok mutluyum. Avrupa’dan da teklifler geliyor ancak bu konuların muhatabı kulübüm ve menacerim. Ben sadece takımımı düşünüyorum” dedi. (Fanatik)

10
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FENERBAHÇE'NİN MESUT ÖZİL FORMULÜ

Arsenal, Arteta’nın kadroda düşünmediği Mesut Özil’le yolları ayırmak istiyor. İngiliz ekibinden net 12 milyon Pound kazanan yıldız futbolcu ise son senesine girdiği sözleşmesini tamamlamanın peşinde. Hayal kırıklığı ile geçen iki sezonun ardından şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz ekibine Mesut’un maaşının 3 milyon Pound’luk kısmını ödeyerek kiralama teklifi yapacak. (Fanatik)

11TRABZONSPORA ŞAMPİYON STOPER
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TRABZONSPOR'A ŞAMPİYON STOPER

Önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Bordo- Mavililer, Monaco ile sözleşmesi sona eren Jemerson'a kancayı taktı. 2016-2017'de PSG hegomonyasını yıkarak Monaco ile Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Brezilyalı stoper için çalışmalar başladı. (Fanatik)

12FATİH TERİMDEN KENAN KARAMANA TELEFON
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FATİH TERİM'DEN KENAN KARAMAN'A TELEFON

Yıldız futbolcunun menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı’ndaki yönetim binasında yöneticilerle bir araya geldi, ilk görüşme yapıldı. Fatih Terim ise Milli Takım’dan öğrencisi olan Kenan’ı arayıp yeni sezonda kendisini Sarı- Kırmızı formayla görmek istediğini söyledi. (Fanatik)

13TRABZONSPORDA LUCESCU SÜRPRİZİ
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TRABZONSPOR'DA LUCESCU SÜRPRİZİ!

Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında teknik direktör arayan Trabzonspor, Mircea Lucescu'yu listesine aldı. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Rumen hoca ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı öğrenildi. (Fanatik)

14ONYEKURU: HEDEFİM PREMİER LİG
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ONYEKURU: HEDEFİM PREMİER LİG

Galatasaray'dan ayrılarak kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, geleceği hakkında konuştu: "Benim de birtakım planlarım var ama hayat da kendi planlarıyla geliyor. Ancak Premier Lig'e geri dönmek için hâlâ çabaladığımı söyleyebilirim. En kısa zamanda yeniden İngiltere'de forma giymeyi umuyorum. Belki Everton değil, başka bir kulüp olur ama kesinlikle Premier Lig'de oynayacağım."

15FILIP NOVAKA ZAM
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FILIP NOVAK'A ZAM

Trabzonspor, transfer görüşmelerine Çek yıldızı Filip Novak ile başlıyor. Tecrübeli sol bekin, 860 bin Euro’luk garanti ücretine zam yapılacak ve 1.3 milyon Euro’luk teklifle masaya oturulacak. Novak'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu. (Sabah)

16LUIZ GUSTAVOYA BİR TALİP DAHA
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LUIZ GUSTAVO'YA BİR TALİP DAHA

Lyon'un istediği Luiz Gustavo'ya Monaco'nun da talip olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'de zaman zaman stoper oynadığı için mutsuz olan Brezilyalı yıldıza gelebilecek yüksek bir transferin yolunu açabilir. (Sabah)

17BAŞAKŞEHİR ALTYAPISINDAN REAL MADRİDE
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BAŞAKŞEHİR ALTYAPISINDAN REAL MADRİD'E!

Medipol Başakşehir'in altyapısında forma giyen 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Deha Sarıahmet, İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid ile ön protokol imzaladı. oluspor altyapısında futbola başlayan Sarıahmet, Gençlerbirliği ve Başakşehir genç takımlarında çıktığı toplam 79 maçta 34 gol attı. Öncü TV'ye konuşan genç futbolcu heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Şu an çok heyecanlıyım. Biraz da düşünceliyim. İngilizce ve İspanyolca çok fazla bilmiyorum. Bu beni biraz zorlayabilir. İnşallah kısa sürede oraya uyum sağlayacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

18FENERBAHÇEDEN MALANG SARR İÇİN TEKLİF
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FENERBAHÇE'DEN MALANG SARR İÇİN TEKLİF

Sarı-lacivertliler, stoper için Malang Sarr'a da teklif yaptı. Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, 5 yıldır forma giydiği Nice ile sözlemesi biten 21 yaşındaki oyuncuya önerisini sunup beklemeye geçti. (Fotomaç)

19KANGA GELİYOR
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KANGA GELİYOR

Yeni kadro planlamasını çok önceden yapmaya başlayan ve transferde düğmeye basan Trabzonspor, yeni sezona en hazır takım olarak girmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında sinyali vermiş, "4 oyuncuyla prensipte anlaştık" demişti. Bu isimlerden biri belli oldu. Öncelikli takviye yapılacak olan bölge orta saha. Anlaşılan oyuncu da taraftarlar için tanıdık bir isim: Guelor Kanga. (Fotomaç)

20KRUSENİN YERİNE LANZINI
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KRUSE'NİN YERİNE LANZINI

Olaylı bir şekilde takımdan ayrılan Max Kruse’nin yerine 10 numara arayan Fenerbahçe, West Ham’da gözden düşen Lanzini’yi listeye aldı. Arjantinli yıldıza kısa sürede resmi teklif yapılacak. (Takvim)

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