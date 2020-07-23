Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (23.07.2020)

ONYEKURU: HEDEFİM PREMİER LİG Galatasaray'dan ayrılarak kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, geleceği hakkında konuştu: "Benim de birtakım planlarım var ama hayat da kendi planlarıyla geliyor. Ancak Premier Lig'e geri dönmek için hâlâ çabaladığımı söyleyebilirim. En kısa zamanda yeniden İngiltere'de forma giymeyi umuyorum. Belki Everton değil, başka bir kulüp olur ama kesinlikle Premier Lig'de oynayacağım."