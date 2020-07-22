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GeriFutbol Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (22.07.2020)
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Futbol
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 10:22,

Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (22.07.2020)

Süper Lig'de son haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

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1TRANSFER TURU
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TRANSFER TURU

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...

2MICHAEL FREY - TOULOUSE
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MICHAEL FREY - TOULOUSE

Damien Comolli’nin Fenerbahçe’de sportif direktörlük yaptığı dönemde en çok eleştirildiği konuların başında Michael Frey transferi geliyordu. Fransız ekibi Toulouse’un başkanı olan Comolli’nin şimdi bir kez daha Frey’i transfer edeceği iddia edildi. Fransız futbol adamının Fenerbahçe Yönetimi ile yapacağı görüşmede Miha Zajc’ın şartlarını soracağı da öne sürüldü. (Fanatik)

3JEAN MICHAEL SERI - GALATASARAY
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JEAN MICHAEL SERI - GALATASARAY

Aslan’a Seri müjdesi... Fulham’dan sezon sonuna kadar kiralanan Fildişi Sahilli futbolcunun mukavelesi Antalya maçının ardından bitiyor. Takımın eksiklerle boğuştuğu en kritik haftalarda orta sahayı tek başına çekip çeviren 29 yaşındaki futbolcu, Fatih hocanın yeni sezon planlarında da önemli yer tutuyor. Bir süredir tecrübeli oyuncuyla görüşmeler devam ediyordu. Seri’nin sonunda, “1 yıl daha kal” önerisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Göztepe galibiyetinin ardından, “Lig bitsin öyle konuşalım” açıklamasını yapan Seri’nin yeşil ışık yakması, Galatasaray Yönetimi’ni harekete geçirdi. 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün olmayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu aynı şartlarda 1 sezon daha kiralamak üzere Fulham’la masaya oturacak. İngiliz kulübü, Premier Lig’e çıkma mücadelesi veriyor ve bunu başarmaları halinde kadroyu sil baştan değiştirecekler. Bu da Seri transferinde Galatasaray’ın işini kolaylaştıracak. 1.5 milyon Euro’ya kiralanan Seri, bu sezon için Galatasaray’dan 2.8 milyon Euro garanti ücret aldı. (Fanatik)

4
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FABRICE N'SKALA - BEŞİKTAŞ

Önümüzdeki sezon eldeki ekonomik imkanlar dahilinde Süper Lig'de şampiyonluk adına iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, transfer çalışmalarında hız kesmiyor... Sergen hocanın, eski takımı Alanya'dan sol bek Fabrice N'Sakala'yı ikna ettiği ve ezeli rakip Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro vermesine rağmen, 1 milyon Euro'ya N’Sakala'dan söz aldığı öğrenilmişti. Caner Erkin'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyen Kara Kartal'da N'Sakala ile sol bekteki sorunu çözmesi beklenen Beşiktaş, tecrübeli hocasının üzerinden Alanya'nın bir başka önemli oyuncusu Welinton için de harekete geçti. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Brezilyalı stoperin de diğer birçok oyuncu gibi Alanya'dan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. Avrupa'da da teklifler var...31 yaşındaki oyuncuya Türkiye'nin dışında Avrupa’dan da teklifler geldiği, ancak daha önce birlikte çalıştığı Sergen hocanın kanatları altında kariyerini sürdürmek istediği bildirildi. Hatta Welinton'un, Alanya ile bonservis sorununun çözülmesi durumunda kendi ücreti konusunda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu da, Sergen Yalçın'a ilettiği gelen haberler arasında yer alıyor. N'Sakala'nın dışında Welinton ve forvet Papiss Cisse de Siyah-Beyazlı formayı gelecek sezon giyerse, Kartal, Alanya'nın 3 önemli ismini alarak kadrosunu ciddi anlamda güçlendirmiş olacak. (Fanatik)

5
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ABDULLAH AVCI - TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu... Listesine 4 ismi dahil eden yönetim; Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut'la masaya oturma kararı aldı. Kayseri'yi çalıştıran Prosinecki ile bu hafta sonu bitecek olan liglerin ardından temasa geçilecek. Diğer üç adayla da önümüzdeki birkaç gün içinde görüşülecek. Bordo-mavililerin, sezonu tamamlayacağı Eddie Newton'la da devam etme ihtimali bulunuyor. Bunun için İngiliz antrenörün takıma etkisi gözlemlenecek. Öte yandan Başakşehir'deki başarılı performansının ardından Beşiktaş'ta görevinden ayrılmak zorunda kalan Abdullah Avcı'nın da bordo-mavili takımı çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, görüşmeleri önümüzdeki hafta yapacak.

6MERT ÇETİN - FENERBAHÇE
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MERT ÇETİN - FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu’nun yeni sezonda takımda görmeyi en çok istediği oyunculardan biri Mert Çetin’di. Fenerbahçe, Roma’da forma giyen Milli yıldızı kiralamak için girişimde bulundu. Ancak İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncunun Serie A’da kalmasını istediği için Verona’nın teklifini kabul etti. Böylece Emre Belözoğlu’nun tüm çabalarına rağmen Mert Çetin defteri kapanmış oldu. (Fanatik)

7CHIDERA EJUKE - GALATASARAY
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CHIDERA EJUKE - GALATASARAY

Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Hollanda ekiplerinden Heerenveen'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Chidera Ejuke'yi gündemine aldı. Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı. Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti. Fotomaç'ın haberine göre Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.

8JORDAN IBE - BEŞİKTAŞ
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JORDAN IBE - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, yeni kanadını Premier Lig'den buldu! İngiliz ekibi Bournemouth'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Jordon İbe ile ilgili Ada medyasından flaş bir haber geldi. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadroda düşündüğü oyunculardan biri olan 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Türkiye'ye gelmesinin an meselesi olduğu yazıldı. Ada'nın önde gelen gazetelerinden The Telegraph'a göre sağ kanatta forma giyen İbe için Beşiktaş ve İskoçya'dan Celtic'in pazarlık masasına oturduğu, Siyah-Beyazlılar'ın bu transferde güçlü taraf olduğu belirtildi. Artık kariyerinde Ada dışında yeni bir sayfa açmak isteyen İbe'nin seçimini, büyük ihtimalle Kara Kartal'dan yana kullanacağı öne sürüldü.

9BURAK YILMAZ - LILLE
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BURAK YILMAZ - LILLE

Yeni sezon için genç ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor. Avrupa kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilendiği isimlerin başında Burak Yılmaz geliyor. Sabah'ın haberine göre; 35 yaşındaki golcüye İtalya'dan Fiorentina ve Lecce'nin yanı sıra Fransa'dan Lille kulüpleri talip oldu. Siyah-beyazlı yönetimin, maaş indirimi için görüşeceği Burak'a tatminkâr bir teklif olması halinde değerlendireceği öğrenildi. Buna en yakın önerinin ise Lille kulübünden geldiği ifade edildi. Lecce ise geçen sezon Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmayı çok istemiş, İstanbul'da yapılan pazarlıklarda istediği sonucu elde edememişti. Burak ile eski yönetimin yaptığı anlaşmaya göre yeni sezonla birlikte sözleşmesi iki yıl daha uzayacak ve sezon başına 12 milyon 600 bin TL garanti ücret kazanacak. Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a gelen Fransız ekibi Lille'in sportif direktörü Luis Campos, tecrübeli forvetle de görüştü. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi.

10RENATO TAPIA - BEŞİKTAŞ
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RENATO TAPIA - BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın yönetiminde önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine Hollanda ekibi Feyenoord'dan Renato Tapia'yı aldı.Perulu futbolcudan siyah beyazlılara kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan ya da düşük maliyetli isimleri kadrosuna katmak isteyen Kartal, bu hedeflerden biri olarak da Renato Tapia'yı belirledi. Ancak Feyenoord ile olan sözleşmesi sona eren Tapia, La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaştı.

11CANER ERKİN - BEŞİKTAŞ
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CANER ERKİN - BEŞİKTAŞ

Derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek sezonu kapatan Caner Erkin için transfer zamanı. Daha önce oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, ayrılık açıklaması yapıp Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile temas kursa da şu ana dek netice alamadı. Beşiktaş tüm bu gelişmelerin ışığında tecrübeli oyuncuyla ikinci kez masaya oturacak. Caner için 1 milyon euro isteyen Altıparmak, siyah-beyazlılardan da aynı talepte bulunacak. Ancak yönetim, 31 yaşındaki sol beke 750 bin euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme önerecek. Siyah-beyazlı formayla 3 sezon geçiren Caner Erkin, 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyordu. (Sabah)

12HASAN ALİ KALDIRIM - FENERBAHÇE
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HASAN ALİ KALDIRIM - FENERBAHÇE

Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Hasan Ali için daha önce Galatasaray iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi. Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği belirtildi.

13KEREM AKTÜRKOĞLU - GALATASARAY
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KEREM AKTÜRKOĞLU - GALATASARAY

UEFA ile 2018'de imzaladığı FFP anlaşması devam eden Galatasaray, satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Satış listesine koyulan Falcao, Feghouli, Belhanda, Diagne ve Babel için kulübe teklif gelmedi. Henüz bonservis bütçesi oluşturamayan sarı-kırmızılılar da çözümü serbest kalacak oyuncularda buldu. Galatasaray'ın şu ana kadar anlaştığı 4 oyuncu da kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve sezon sonunda serbest kalıyorlar. Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rize'den Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui yeni sezonda parçalı formayı giyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. Sparta Prag'la yollarını ayıran Semih Kaya da büyük olasılıkla Galatasaray'a geri dönecek. Bu sezon kiralık oyunculardan canı çok yanan sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer döneminde kiralama yoluyla yapılacak transferleri minimum sayıda tutmaya çalışacak. Oyuncu satışından gelecek para ise orta saha takviyesine ayrılacak.

14ERKAN EYİBİL - FENERBAHÇE
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ERKAN EYİBİL - FENERBAHÇE

Mesut Özil iddiası, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde 1 numaraya oturdu. Ancak Erkan Eyibil’in de kiralanması için çalışmaların yürütülmesi, oyuncuyu takip eden taraftarlar arasında fazlasıyla heyecan yarattı. Almanlar’ın ‘Yeni Mesut’ yakıştırması yaptığı 19 yaşındaki futbolcu henüz Mainz A Takımı’nda forma giyemedi. Bu sezon U19 Takımı’nda oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Erkan, müthiş oyun görüşü ve usta işi paslarıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Bir 10 numaraya göre mücadeleci bir yapısı da var. Ancak performansında istikrar sağlayamaması, oyun içinde yaşadığı düşüşler, geliştirmesi gereken yönleri. Fenerbahçe’de, iyi uyum yakalayacağı bir forvetle çok iyi işlere imza atabilir.

15CANER ERKİN - GALATASARAY
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CANER ERKİN - GALATASARAY

Transfer çalışmalarına lig bitmeden başlayan ve yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Galatasaray’dan sürpriz bir hamle daha... Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yabancı kısıtlama kararı nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, gözünü Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin’e çevirdi. Teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki sol bekle bu hafta masaya oturacak. Taraflar anlaşma sağlarsa, flaş bir ayrılık da yolda. Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiralanan Saracchi’nin mukavelesi feshedilebilir. Böylece ilk 11’de yer alması gereken en az 3 yerliden biri Caner Erkin olabilir. Terim’le uzun yıllar Milli Takım’da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu, özellikle Fatih Terim’in devrede olması nedeniyle Galatasaray’a oldukça sıcak bakıyor.

16MAME THIAM - FENERBAHÇE
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MAME THIAM - FENERBAHÇE

Kasımpaşa, Mbaye Diagne’yi parlatıp geçen sezonun devre arasında Galatasaray’a satmıştı. Lacivert-Beyazlılar’ın bu sezon başında bedavaya kadrosuna kattığı Mame Thiam da Fenerbahçe’nin radarına girdi. 27 yaşındaki hücum oyuncusu ligde 24 karşılaşmada 11 gol atıp 3 asist yaptı. Sarı-Lacivertliler’in transfer listesine dahil olması, Thiam’ı fazlasıyla heyecanlandırdı. Yıldız futbolcu 17 yaşındayken İnter altyapısına dahil olmuş, 22 yaşında Juventus’a imza atmıştı. Ancak başarılı oyuncu, İtalya’nın iki büyük takımında da beklediği şansı bulamadı. Kariyerinde yeniden çıkışa geçen Thiam, bir kez daha büyük bir takımla şampiyonluk savaşı vermeyi çok istiyor. Fenerbahçe Yönetimi ise Kasımpaşa cephesini ikna edecek bir teklif hazırlığında. Sarı- Lacivertliler, takasta kullanmayı planladığı oyuncuların listesini Lacivert-Beyazlılar’a sunup, bu transferi paranın yanı sıra oyuncu vererek bitirmek istiyor. Diagne’yi 13 milyon Euro’ya Galatasaray’a satan Kasımpaşa’nın Thiam’a nasıl bir fiyat biçeceği merakla bekleniyor. (Fanatik)

17HASAN ALİ KALDIRIM - ANTALYASPOR
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HASAN ALİ KALDIRIM - ANTALYASPOR

2012’den beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi bitiyor. Yönetimin bu konuda bir adım atmaması, Milli sol bekin kendisine yönelik eleştirilerden bıkması, takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Hasan Ali için daha önce şampiyon Başakşehir’in girişimde bulunduğu kaydedilmişti. 30 yaşındaki futbolcunun son talibinin Antalyaspor olduğu belirtildi. Gelecek sezon güçlü bir kadroyla üst sıraları zorlamak isteyen Akdeniz ekibi, Hasan Ali’ye cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. (Fanatik)

18RADAMEL FALCAO - DAVID BECKHAM
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RADAMEL FALCAO - DAVID BECKHAM

Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor! Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Terim ve yönetim 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'yu gözden çıkardı. Takvim'in haberine göre; yönetimin sezon başında Falcao'nun transferinde çok büyük bir rol oynayan menajer Ahmet Bulut'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor. Ahmet Bulut'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor. Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.

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