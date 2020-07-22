Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... (22.07.2020)
Süper Lig'de son haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
TRANSFER TURU
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
MICHAEL FREY - TOULOUSE
Damien Comolli’nin Fenerbahçe’de sportif direktörlük yaptığı dönemde en çok eleştirildiği konuların başında Michael Frey transferi geliyordu. Fransız ekibi Toulouse’un başkanı olan Comolli’nin şimdi bir kez daha Frey’i transfer edeceği iddia edildi. Fransız futbol adamının Fenerbahçe Yönetimi ile yapacağı görüşmede Miha Zajc’ın şartlarını soracağı da öne sürüldü. (Fanatik)
JEAN MICHAEL SERI - GALATASARAY
Aslan’a Seri müjdesi... Fulham’dan sezon sonuna kadar kiralanan Fildişi Sahilli futbolcunun mukavelesi Antalya maçının ardından bitiyor. Takımın eksiklerle boğuştuğu en kritik haftalarda orta sahayı tek başına çekip çeviren 29 yaşındaki futbolcu, Fatih hocanın yeni sezon planlarında da önemli yer tutuyor. Bir süredir tecrübeli oyuncuyla görüşmeler devam ediyordu. Seri’nin sonunda, “1 yıl daha kal” önerisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Göztepe galibiyetinin ardından, “Lig bitsin öyle konuşalım” açıklamasını yapan Seri’nin yeşil ışık yakması, Galatasaray Yönetimi’ni harekete geçirdi. 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün olmayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu aynı şartlarda 1 sezon daha kiralamak üzere Fulham’la masaya oturacak. İngiliz kulübü, Premier Lig’e çıkma mücadelesi veriyor ve bunu başarmaları halinde kadroyu sil baştan değiştirecekler. Bu da Seri transferinde Galatasaray’ın işini kolaylaştıracak. 1.5 milyon Euro’ya kiralanan Seri, bu sezon için Galatasaray’dan 2.8 milyon Euro garanti ücret aldı. (Fanatik)
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FABRICE N'SKALA - BEŞİKTAŞ
Önümüzdeki sezon eldeki ekonomik imkanlar dahilinde Süper Lig'de şampiyonluk adına iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, transfer çalışmalarında hız kesmiyor... Sergen hocanın, eski takımı Alanya'dan sol bek Fabrice N'Sakala'yı ikna ettiği ve ezeli rakip Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro vermesine rağmen, 1 milyon Euro'ya N’Sakala'dan söz aldığı öğrenilmişti. Caner Erkin'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmeyen Kara Kartal'da N'Sakala ile sol bekteki sorunu çözmesi beklenen Beşiktaş, tecrübeli hocasının üzerinden Alanya'nın bir başka önemli oyuncusu Welinton için de harekete geçti. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Brezilyalı stoperin de diğer birçok oyuncu gibi Alanya'dan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. Avrupa'da da teklifler var...31 yaşındaki oyuncuya Türkiye'nin dışında Avrupa’dan da teklifler geldiği, ancak daha önce birlikte çalıştığı Sergen hocanın kanatları altında kariyerini sürdürmek istediği bildirildi. Hatta Welinton'un, Alanya ile bonservis sorununun çözülmesi durumunda kendi ücreti konusunda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu da, Sergen Yalçın'a ilettiği gelen haberler arasında yer alıyor. N'Sakala'nın dışında Welinton ve forvet Papiss Cisse de Siyah-Beyazlı formayı gelecek sezon giyerse, Kartal, Alanya'nın 3 önemli ismini alarak kadrosunu ciddi anlamda güçlendirmiş olacak. (Fanatik)
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