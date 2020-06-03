Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri!
Corona virüsü sebebiyle ara verilen Süper Lig'de takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı.
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Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.
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ADOLFO GAICH - GALATASARAY
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkan Adolfo Gaich için yapılan teklif ortaya çıktı. Arjantin'in önde gelen gazetelerinden Ole, Galatasaray'ın 21 yaşındaki gelecek vadeden yıldızın bonservisinin yüzde 50'si için kulübü San Lorenzo'ya 5 milyon dolarlık bir teklif yaptığını yazdı. (Fanatik)
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MARCAO - ATALANTA
FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Aslan’ın imdadına Brezilyalı stoper yetişti. Serie A ekibi Atalanta’nın tekrar listeye aldığı Marcao’dan en az 10 milyon Euro gelir bekleniyor. (Sabah)
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ABDÜLKADİR ÖMÜR - NICE
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ KARIUS VAKASI
Beşiktaş'a Arsenal'den kiralık gelen Mohamed Elneny, 600 bin Euro'luk alacağı için ihtar çekmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi futbolculardan destek istediğini belirtirken, bunun oynanmayan dönemin maaşlarının silinmesi olduğu kaydedildi. Ancak Mısırlı futbolcu talebi reddederek, Kovid-19 sebebiyle lige verilen ara dahil tüm alacaklarının ödenmesini tekrar istedi. İhtar sonrası elinde koz bulunduran 27 yaşındaki ön libero, "Ligler başlayana kadar paramın ödenmesini istiyorum" cevabını vererek, aksi takdirde ayrılacağının sinyalini de iletti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeniden kiralanması noktasında olumlu görüş verdiği Elneny'nin bu davranışından dolayı artık kiralanmasının mümkün olmadığı ifade edildi. (Sabah)
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UĞURCAN ÇAKIR - SEVILLA
Performansıyla birçok maçta kahraman olan Uğurcan Çakır'ı son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile son Devler Ligi finalisti Tottenham'ın yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla istiyor.Hem mali hem de sportif anlamda yarışın en kuvvetli adayı Liverpool olsa da başarılı file bekçisinin önceliğinin Sevilla olduğu öğrenildi. Bunun en büyük sebebinin de tecrübeli eldivenin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istemesi. Liverpool da dünyanın en iyi kalecileri arasında olan Alisson'un arkasında kalması muhtemel olan Uğurcan, Tottenham'da da Lloris ve Gazzaniga ile rekabet içinde olacak. Uğurcan, Sevilla'da ise gider gitmez as kaleci olabilir. (Fanatik)
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JUAN JESUS - FENERBAHÇE
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Roma'nın takımda düşünmediği ve teklif gelmesi halinde maliyetinden kurtulmak adına bedelsiz göndermeye niyetli olduğu 28 yaşındaki sol stopere Fenerbahçe talip oldu. Stoper bölgesine takviye için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Roma kulübünde forma giyen Juan Jesus'a teklif sunduğu ortaya çıktı. sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı futbolcuya yapılan ilk görüşmede yıllık 1.5 milyon euro teklif ettiği ve Jesus ile menajerinin kapıyı 2.5 milyon euro'dan açtığı dile getirildi. (Takvim)
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FLORIN COMAN - GALATASARAY
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Romanya'nın yükselen değeri Florinel Coman'a kanca attı. Sarı Kırmızılı ekibin, geçtiğimiz sezon Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin 30 milyon Euro'dan aşağı satmam dediği Coman'ı 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacağı iddia edildi. (Fanatik)
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Önümüzdeki sezon için hazırlıklarına devam eden siyah beyazlıların gündeminde daha önce Porto'dan 1 sezonluğuna kiralanan Vincent Aboubakar var. Yıldız oyuncu için Kartal'a kulübü Porto'dan güzel haber geldi. Ajansspor'un derlediği Correio da Manha'dan gelen bilgilere göre; Porto, Kamerunlu golcüyü satış listesine koydu. Yaz transfer döneminde Vincent Aboubakar, Porto'dan ayrılacak.
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ALİ YAVUZ KOL - HANNOVER 96
Tarsus İdman Yurdu’nun Galatasaray’dan kiraladığı Ali Yavuz Kol bu sezon gösterdiği performansın ardından Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96’nın takibine girdi.Türk Teknik Direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Hannover 96’nın genç futbolcuyu U-19 milli takımın maçlarında da izlediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray U19 takımında 21 gol atan Ali Yavuz Kol’un oynaması ve gelişmesi için sezon başında Fatih Terim tarafından kiralanmasına karar verilmişti. (Fanatik)
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RAZVAN MARIN - BEŞİKTAŞ
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ajax'tan Razvan Marin'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamışken oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın oyuncuyu kadrosuna katmak adına devrede olduğu ve transfer adına ciddi aşama kaydettiği aktarıldı. (Fanatik)
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GELECEĞİN SPORTİF DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN
Sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, şimdiden birçok yıldız ile temas kurdu. Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-lacivertlilerde iste gündeme bomba bir isim gelmişti.1 Şubat'tan beri forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, sportif direktörü Frank Baumann'dan 'Kal' mesajı alamadı. Bu gelişmeyle Kanarya'nın transfer için umudu daha çok arttı. Bu gelişme Fenerbahçe cephesinde de olumlu karşılandı. Kanarya'nın geleceğe yatırım olarak gördüğü Nuri için planları ise iki cepheli. Kariyerine spor yöneticisi olarak devam etmeyi planlayan ve bunun için dünyanın en önemli üniversitelerinden eğitim alan Nuri'nin 2-3 yıl forma giymesi sonrasında ise Fenerbahçe'de sportif direktör olması hedefleniyor. (Sabah)