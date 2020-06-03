Transfer Turu | Günün öne çıkan transfer haberleri!

UĞURCAN ÇAKIR - SEVILLA Performansıyla birçok maçta kahraman olan Uğurcan Çakır'ı son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile son Devler Ligi finalisti Tottenham'ın yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla istiyor.Hem mali hem de sportif anlamda yarışın en kuvvetli adayı Liverpool olsa da başarılı file bekçisinin önceliğinin Sevilla olduğu öğrenildi. Bunun en büyük sebebinin de tecrübeli eldivenin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istemesi. Liverpool da dünyanın en iyi kalecileri arasında olan Alisson'un arkasında kalması muhtemel olan Uğurcan, Tottenham'da da Lloris ve Gazzaniga ile rekabet içinde olacak. Uğurcan, Sevilla'da ise gider gitmez as kaleci olabilir. (Fanatik)