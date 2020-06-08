Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (8 Haziran 2020)
Corona virüsü sebebiyle ara verilen Süper Lig'de takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı.
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Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.
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NAGATOMO - GALATASARAY
Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Marcelo Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'yu Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad'ın transfer etmek istediği iddia edildi. (Fanatik)
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FAOUIZI GHOULAM - FENERBAHÇE
Yeni sezonda sol beki kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini yenilemeyecek Kanarya'da; Caner Erkin, Asamoah ve N'Sakala'nın isimleri gündeme geliyordu. Sarı-lacivertlilerin, sol bek arayışını bilen Portekizli menajer Jorge Mendes, yönetimin kapısını kaliteli bir isimle çaldı. Mendes, İtalyan ekibi Napoli'nin gelecek yıl kadroda düşünmediği Faouzi Ghoulam'ı getirebileceğini iletti. Yönetimle temas kuran Mendes'in "Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemiyor. Oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz, Ghoulam'ı size getirebilirim" dediği öğrenildi. (Sabah)
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CENK ÖZKACAR - TRABZONSPOR
Süper Lig'e verilen corona virüsü arası öncesli lider olan Trabzonspor, şampiyonluğu hedeflerken bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. Bordo-mavili ekip, Cenk Özkacar transferinde İstanbul ekipleriyle kapışıyor. Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısı tüm teklifleri dinlerken rotasının Karadeniz ekibi olması bekleniyor.19 yaşındaki futbolcunun bu kararı vermesindeki en büyük etken ise Trabzonspor'un ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gençlerin önüne açan bir kulüp olması. (Sabah)
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ALİ SOWE & RAFAEL FORSTER - FENERBAHÇE
Yeni sezona yönelik maliyet anlamında uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe için dış basın Bulgaristan'daki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Ali Sowe ve Rafael Forster isimlerini öne çıkardı. (Fanatik)
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MOHAMMED NAHIRI - FENERBAHÇE
Hasan Ali Kaldırım ile henüz sözleşme yenilemeyen ve sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşmesi biten Mohammed Nahiri'yi transfer listesine aldı. (Ajansspor)
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BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM TOM CARROLL
Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri hız kazandı. Devre arasında bu yana bir çok isimle temasa geçen siyah beyazlıların gündemine gelen son isim Tom Carroll oldu. Beşiktaş yönetimi aslında orta sahaya bir takviye yapmayı düşünmüyordu. Ancak kiralık olarak forma giyen Elneny'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler değerlendirmeye alındı. Bir yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibi tarafından getirilen isimlerin peşinde koşuluyor, diğer yandan sözleşmesi biten ya da bitecek oyuncularla ilgili araştırmalar yapıyor. Siyah-beyazlıların önüne son olarak Swansea'de forma giyen İngiliz oyuncu Tom Carroll'un ismi geldi. 28 yaşındaki sol ayaklı 8 numaralı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği, istemesi durumunda bedelsiz olarak getirilebileceği menajerler tarafından iletildi. (Sabah)
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TRANSFERİN GÖZDESİ SERI
Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göze giren Jean Michael Seri'yi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımda tutmak istiyor. Ancak sözleşmesinde 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Fildişili oyuncuyu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın işi ise kolay değil. Zira 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna Fransa'dan talipler olduğu ortaya çıktı. Lyon ve Monaco'nun yakından ilgilendiği Jean Michael Seri, İtalyan kulübü Napoli'nin de gündeminde. Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Fulham, iki sene önce 30 milyon Euro'luk dev bir yatırım yaptığı yıldız oyuncuyu gelecek sezondan itibaren de satmaya sıcak bakıyor. İngilizler, Seri için minimum fiyatı da belirledi. 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fulham yönetiminin bu hamlesi sonrasında Galatasaray'ın bu transferde şansı azalacak. (Sabah)
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JIMMY CABOT - BEŞİKTAŞ
Avrupa basını, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde bonservis bedeli olmadan transfer yapmak istemesi nedeniyle sözleşmesi sona eren isimlerle görüşmeler yaptığını yazıyor. Son olarak Fransız La Dauphine gazetesi bonservisi elinde olan Jimmy Cabot'un yeni takımını belirlemek için acele etmediğini yazdı. Gazete Fransa Ligi takımları dışında 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş ve Hollanda Ligi'nden de tekliflerin olduğunu iddia etti. Fransız oyuncu teklifler için; "Birkaç teklif var, ama acele etmek istemiyorum. Şampiyonluk kazanmak için çok çalışmam gereken harika bir proje istiyorum. Seçimim için acele etmek istemiyorum" sözlerini kullandı. (Sabah)
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TRABZONSPOR'DAN ÇİFTE TRANSFER
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Karadeniz temsilcisi bir yandan Süper Lig'in kalan 8 maçı ve Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililerin scout ekibinin raporladığı iki isim belli oldu. Arjantin basınında da yer alan haberlere göre Trabzonspor, Rosario'dan sol bek Emanuel Britez ve aynı takımdan orta saha oyuncusu Fabian Rinaudo'yu gündemine aldı.
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İMZA ÇOK YAKIN
Loris Karius'un ayrılığının ardından birçok kaleciyle temas kuran Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi sonunda buldu.Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu milli kaleci Sinan Bolat'ın transferini bitirmeye çok yaklaştı. Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana atarak Sinan Bolat'ta karar kalan siyah-beyazlı yönetim, 31 yaşındaki kaleci için görüşmelere yeniden hız verdi.
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FATİH TERİM'İN ÇILGIN GOLCÜSÜ
Gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlayan ve transfer politikasını genç isimler üzerine kuran Galatasaray, Belçika pazarında harıl harıl yetenekli futbolcu arıyor.Liglere verilen uzun arada maçları dikkatle izleyen scout ekibinin radarına Belçika ekibi KV Kortrijk takımında forma giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi girdi. 21 yaşındaki Nijeryalı santrfor, yetenekleriyle izleyenleri büyülüyor. 1.88'lik futbolcu hava toplarının dışında top tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor.
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OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE KARARI
Sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'de sportif direktör olarak kariyerine devam edecek olan Emre Belözoğlu, hoca arayışlarına devam ediyor. Belözoğlu son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'a teknik direktörlük görevini teklif etti. Buruk ise Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki seçimini yaptı. Okan Buruk, Emre Belözoğlu'nun ısrarlı tutumuna rağmen teklifi kabul etmedi.Buruk'un kariyer planlamasında en az 2 sezon daha Medipol Başakşehir'de kalmak olduğu ifade edildi. Okan Buruk'un ikinci sezonun sonunda ise UEFA Kupası'nı kazandığı Galatasaray teknik direktörlüğünü hayâl ettiği gelen bilgiler arasında. (Sabah)
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'Herkes Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın hangi formayı giyeceğini görecek'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda yaşanan son transfer gelişmelerini Spor Arena'ya aktarmıştı.