Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (7 Haziran 2020)

GÜVEN YALÇIN'A FRANSA'DAN TEKLİF Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın için Fransa'dan resmi teklifler geldi. Bordeaux ve Nimes kulüpleri 21 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Nimes 2.5 milyon Euro, Bordeaux da 2 milyon Euro'luk tekliflerini Beşiktaş yönetimine sundu. Başkan Ahmet Nur Çebi ise Fransız kulüplerine tekliflerinin düşük olduğunu bildirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Güven Yalçın'ı isteyen Bordeaux ve Nimes'ten 6 milyon Euro talep etti. (Sabah)