Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (7 Haziran 2020)
Corona virüs arasının ardından tekrar başlamaya hazırlanan Süper Lig'de takımlar, gelecek sezonun hamleleri için transfer operasyonuna hız verdi.
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar gelecek sezonu şekillendirmeye şimdi başladı. Transfer sezonunda yoğun bir hareketlilik bizi bekliyor...
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GÜVEN YALÇIN'A FRANSA'DAN TEKLİF
Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın için Fransa'dan resmi teklifler geldi. Bordeaux ve Nimes kulüpleri 21 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Nimes 2.5 milyon Euro, Bordeaux da 2 milyon Euro'luk tekliflerini Beşiktaş yönetimine sundu. Başkan Ahmet Nur Çebi ise Fransız kulüplerine tekliflerinin düşük olduğunu bildirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Güven Yalçın'ı isteyen Bordeaux ve Nimes'ten 6 milyon Euro talep etti. (Sabah)
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EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe'de sportif direktör görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, transfere yoğun mesai harcıyor. Transfer çalışmalarına hız veren Belözoğlu'nun ilk bombası Nuri Şahin oldu. Emre Belözoğlu'nun, 31 yaşındaki orta saha ile yaptığı görüşmeden yıldız futbolcuyu ikna ettiği iddia edildi.
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YILDIZ OYUNCUYU SORDU
Emre Belözoğlu transfer için görüştüğü Nuri'ye, Spartak Moskova'daki Andre Schürrle'yi de sordu. Dortmund'a kiralama teklifi yapılacak. Borussia Dortmund'un geçen yaz Spartak Moskova'ya kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun Rusya'dan ayrılmak istediğini öğrenen Emre Belözoğlu'nun, transferin hangi şartlarda sağlanabileceğini öğrendiği ifade edildi. Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak formalarını giyen Schürrle, Alman Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandı. (Sabah)
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TEKRAR BALOTELLI...
Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Galatasaray'da kadro büyük ölçüde değişecek. Takvim'in haberine göre Brescia ile sözleşmesini feshetme kararı alan Mario Balotelli, bir kez daha Galatasaray'a teklif edildi. Ünlü menajer Mino Raiola'nın yönetimle görüşme yaptığı ve ''Balotelli'yi size getirebilirim'' dediği belirtildi.
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BURAK YILMAZ'IN ALTERNATİFİ BULUNDU
Lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu. Beşiktaş'ın Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için harekete geçtiği ve kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı belirtildi. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 1.92'lik boyuyla dikkat çekerken Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol ve 14 asiste imza attı. Hava hakimiyeti çok yüksek olan Sadiq aynı zamanda süratli bir oyuncu.
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ALEX TELLES ÇIKMAZI
Galatasaray'ın da alınacak yüzde sebebiyle transferini merakla beklediği Alex Telles konusunda işler karışmaya başladı. PSG'nin transferi bitirdiği iddia edilen Alex Telles konusunda Fransızlar tüm görüşmelere rağmen transferi bitiremedi. Brezilyalı sol bek için Chelsea'den sonra şimdi de Manchester City devreye girdi.
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VAGNER LOVE DÖNÜYOR!
Corinthians ile yollarını ayıran Alanyaspor ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love'un, Avrupa'daki ilk takımı Rus ekibi CSKA Moskova'ya döneceği iddia edildi. 35 yaşındaki futbolcu, 2004-2012 yılları arasında CSKA'da forma giymişti.
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FİLİP NOVAK SÜRPRİZİ!
Sezon sonunda; Caner Erkin ve Pedro Rebocho’nun kontratlarının biteceği Beşiktaş, sol bek hattına yeni takviye için düğmeye bastı. Beşiktaş'a Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasında yer alan Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak’ın önerildiği belirtildi. (Fanatik)
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BELHANDA'DAN MESAJ
Bafetimbi Gomis’in de formasını giydiği Arap temsilcisi Al Hilal’den yıllık 5 milyon Euro teklif alan Younes Belhanda, menajeriyle yaptığı görüşmede, “8 maç bitsin, konuşalım, netleştirelim” dedi. Anlaşma gerçekleşirse, yeni transferler için ciddi bir kaynak sağlanacak.