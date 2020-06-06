Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (6 Haziran 2020)
Corona virüsü sebebiyle ara verilen Süper Lig'de takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı.
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Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.
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TERİM'DEN DIAGNE SÜRPRİZİ
Yabancı kısıtı, tartışılan performansı ve disiplin sorunu nedeniyle ‘gönderilecekler’ listesinde yer aldığı iddia edilen Mbyae Diagne için Galatasaray’ın kararı belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Senegalli golcüye bir şans daha verme kararı aldı. Kiralık gittiği Brugge’de sorunlu bir sezon geçiren, geçtiğimiz günlerde de “Kendimi Galatasaray’a ait hissediyorum” çıkışı yapan Diagne, temmuz ayında kampa katılacak.
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FENERBAHÇE'NİN YENİ TUNCAY ŞANLI'SI
İsmail Yüksek’i Gölcükspor’daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı. Uzuner, “İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı’ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor. Topu gelişine kontrol etmeden yırtıcı vuruşlar yapıyor. Öyle ters çalımları var ki; ben onu Ortega’ya benzetiyorum hep. Yine örneklerle sıralamam gerekirse Ceyhun Eriş gibi her pozisyonda şut atmayı seviyor. Ama nokta bir taraf isterseniz ben İsmail Yüksek’i stil olarak bire bir Mert Hakan Yandaş’a benzetiyorum” dedi.
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BEŞİKTAŞ EFSANESİNDEN FENERBAHÇE'YE MÜJDE
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için öncelikli hedefi, kanat bölgesini iyileştirmek. Bu sezon yokluktan zaman zaman Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan'ı o bölgede oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Kanarya'ya bu doğrultuda müjde, Beşiktaş efsanesinden geldi. Hücum yönünde daha alternatifli bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, Queens Park Rangers'dan 22 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için atağa geçmişti. Takımından ayrılması kesinleşen Samuel için F.Bahçe'nin 2 önemli avantaja sahip olduğu ve transferin bitirilmesine yakın olduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre; QPR'ın futbol direktörü olan ve kendisini Beşiktaş'tan da tanıdığımız Les Ferdinand, Samuel'e "Gelişimin için sana Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tavsiye ederim" telkininde bulundu.
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"MUTLAKA ALINMALI"
Bu yıl da istediği başarıların uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, baştan aşağı yeni bir kadro kurmak isterken, bu sefer kalitesi tartışılmayacak isimlere yönelindi. Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni sezon için anlaşmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Hırvat teknik adamın tavsiye ettiği Mario Pasalic için düğmeye bastı. Chelsea'nin geçen sezon İtalya ekibi Atalanta'ya kiraladığı oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, İngliiz kulübüyle temas kurdu ve satın alma opsiyonlu kiralama konusunda teklif yapıldı. Bjelica'nın, "Mutlaka alınmalı. Beklenen patlamayı Türkiye'de yapabilir" dediği Pasalic konusunda Kanarya'nın önündeki en büyük engel kiralık oynadığı Atalanta'nın da onu istemesi. (Sabah)
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KENAN KARAMAN'A SEVILLA KANCASI
Almanya Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf formasıyla son 5 maçta 6 gol atan golcü futbolcumuz Kenan Karaman’ı, İspanyol temsilcisi Sevilla’nın istediği bildirildi. Sevilla merkezli Estadio Deportivo Gazetesi’nin haberine göre İspanyol ekibinin Sportif Direktörü Monchi’nin, son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Kenan’ı çok istediğinin altı çizildi. Serbest kalma bedeli 2 milyon Euro olan Kenan’ı, Getafe’nin yanı sıra Türkiye’den Fenerbahçe , İtalya’dan da Fiorentina ile Atalanta’nın istediği iddia edildi.
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BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM HAKSABANOVIC
Beşiktaş yönetimi, Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de gitme ihtimaline karşılık alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Polonya basını Legia'nın Karbownik için teklifini reddettiğini açıkladıktan sonra siyah-beyazlıların Ekvadorlu Pervis Estupinan'ı istediği gündeme gelmişti. Son olarak ise Beşiktaş'ın İsveç'in Norrkoping takımında kiralık olarak forma giyen Karadağlı sol bek Said Haksabanovic için West Ham'ın kapısını çaldığı iddia edildi. (Sabah)
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N'SKALA SAVAŞI
Oynatılan futbolla son 2 sezondur Süper Lig’e damgasını vuran Alanyaspor’da, Papiss Cisse, Bakasetas ve JR. Fernandes performanslarıyla ön plana çıkıyor. Bu üçlü kadar mücadele eden, hem hücuma hem de savunmaya katkısıyla en az onlar kadar efektif olan bir isim daha var. O futbolcu Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da radarında olan sol bek oyuncusu Fabrice N’Sakala! (Fanatik)
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GALATASARAY'DA TAYLOR SESLERİ
Sarı kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Aslan'ın forvet hattı için düşündüğü birinci isim Radamel Falcao. Galatasaray, Falcao'nun partnerini ise İngiltere'den buldu. Championship takımlarından Charlton Athletic'te top koşturan Lyle Taylor, ciddi şekilde Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Ada basınından Daily Mail'in haberine göre; Charlton ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Taylor, burada kazandığı paranın iki katını alacak. Ayrıca Taylor, corona virüsü nedeniyle ligde ertelenen 9 maçta da forma giymek istemiyor. (Sabah)
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TRABZONSPOR BİR ADIM ÖNDE
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, öncelikli hedefleri arasında belirlediği OFI'de kiralık olarak forma giyen Lisandro Semedo'dan vazgeçmiyor. Bonservisinin Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna'da olması, oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor'u bir adım öne çıkarıyor. (Fanatik)
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ONYEKURU'NUN YERİNE MOHAMMED KUDUS
. Galatasaray devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 takımı Monaco'dan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kiraladı. Sarı kırmızılı takım Onyekuru ile yola devam edilmemesi durumunda hedefini belirledi. Gana basını Galatasaray'ın iki genç futbolcu Osman Bukari ve Mohammed Kudus'ü istediğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Dün ise bu iddia daha geniş bir biçimde yer buldu.Kudus'le ilgili bir haber olmasa da sarı-kırmızılıların Bukari için 500 bin Euro'yu gözden çıkardığı ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu kaydedildi. (Sabah)
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TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK
Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde Trabzonspor’un bonservisini aldığı Edga Le için Feyenoord devrede. Daha önce Hollanda basınında çıkan haberlere göre Bordo-Mavililer de, Feyenoord’un forveti Nicolai Jorgensen ile ilgileniyor. Hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapan 29 yaşındaki oyuncunun menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde Trabzonspor’a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Danimarkalı futbolcu bu sezon çıktığı 13 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)
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JUVENTUS, CENGİZ'İ İSTİYOR
A Milli Takımımız’ın önemli oyuncuları arasında yer alan iki isme, Avrupa’nın devleri kafayı taktı. İtalya’nın önde gelen gazeteleri arasında yer alan Tuttosport, kadrosunda Merih Demiral’i de bulunduran Juventus’un, bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Juve’ye yakınlığı ile de bilinen gazetedeki haberde Siyah-Beyazlılar’ın, Roma’dan Justin Kluivert ile Cengiz’i, takas formülüyle takıma kazandırmak istediği ancak ilk hedefin, Milli futbolcumuz olduğuna vurgu yapıldı. Bu transfer konusunda iki kulübün görüşme halinde olduğu belirtildi.
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BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER OPERASYONU
Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon öncesinde oluşturduğu transfer planlamasını, bonservisi elinde olan isimler üzerine kurdu... Bu doğrultuda özellikle Hollanda’da çalışmalarını sürdüren transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, ülkenin en önemli kulüplerinden Feyenoord’un yıldızı Leroy Fer’i gözünü kestirdi. Geçen sezon Swansea City’den bedelsiz olarak Kırmızı-Beyazlılar’a katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun dönem bitiminde kontratının tamamlanacak olması sebebiyle harekete geçen Torunoğulları, transferde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli yönetici, 1 yıllık opsiyonu bulunan oyuncuya bu maddeyi kullandırmayıp Kartal yapmayı planlıyor. (Fanatik)
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SERGEN YALÇIN'DAN BOAKYE TALEBİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sağ bek mevkisine Eric Boakye'nin alınmasını istediği öğrenildi. Yalçın'ın sezon başı Yeni Malatya'nın başındayken Olimpija'ya Avrupa Ligi'nde rakip oldukları maçlarda Boakye'yi çok beğendiği ve bir süredir 20 yaşındaki sağ beki takip ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın takımında görmeyi istediği Nijeryalı sağ bek için Beşiktaş, harekete geçmeye hazırlanıyor. (Takvim)