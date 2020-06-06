Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (6 Haziran 2020)

FENERBAHÇE'NİN YENİ TUNCAY ŞANLI'SI İsmail Yüksek’i Gölcükspor’daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı. Uzuner, “İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı’ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor. Topu gelişine kontrol etmeden yırtıcı vuruşlar yapıyor. Öyle ters çalımları var ki; ben onu Ortega’ya benzetiyorum hep. Yine örneklerle sıralamam gerekirse Ceyhun Eriş gibi her pozisyonda şut atmayı seviyor. Ama nokta bir taraf isterseniz ben İsmail Yüksek’i stil olarak bire bir Mert Hakan Yandaş’a benzetiyorum” dedi.