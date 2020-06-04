Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (4 Haziran 2020)
Corona virüsü sebebiyle ara verilen Süper Lig'de takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.
2
Abone Ol
GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
"Galatasaray, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri. Fatih Terim çok önemli bir teknik direktör, benim için çok değerli. Benim için böyle düşünmesi beni çok mutlu ediyor"
3
Abone Ol
FENERBAHÇE'NİN ELIS AŞKI ALEVLENDİ
Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer dönemlerinde çok istediği, şu anda da listesinde olduğu konuşulan Houston Dynamo'nun Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis, takımıyla sözleşme imzalamaya yanaşmıyor. Yetenekli futbolcu, "Birçok ülkeden birçok teklif var. İngiltere ya da İspanya olmayabilir ama Avrupa'da olursam beni izlerler ve nasıl oynadığımı görürler. Bu sayede büyük liglere sıçrama yapabilirim. Gideceğim takımın ülkesinin en üst liginde olması gerek." dedi.
4
Abone Ol
KÜME DÜŞERLERSE BEDAVA
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile anlaştı. Son olarak Aytaç Kara’ya odaklanan Cimbom, Kasımpaşa küme düşerse oyuncuyu bedelsiz alabilecek.
5
Abone Ol
ANDONE'NİN ALTERNATİFİ HAZIR
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan kiraladığı Florin Andone'nin sözleşmesi ligin bitmesiyle son bulacak. Yıldız oyuncunun takımına geri dönmesi ihtimaline karşı sarı kırmızılılar alternatifini belirledi. İngiltere'den Daily Mail'in haberine göre; Galatasaray ve Glasgow Rangers, Lyle Taylor için transfer yarışına girdi.
6
Abone Ol
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek eski yıldızına olan ilgisi biliniyordu. Gökhan Gönül ise konuyla ilgili hiç açıklama yapmamıştı. Ancak Gökhan'ın da görüşü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın maaş indirimli kontrat önermeyi düşündüğü Gökhan Gönül'ün, "Fenerbahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Gerekirse daha az paraya oraya giderim. Futbolu orada bırakmak istiyorum" dediği ifade edildi. (Sabah)
7
Abone Ol
KARAR SERGEN YALÇIN'IN
Beşiktaş yönetimi, Hajduk Split’te oynayan Gambiyalı ön libero ile anlaştı. Ancak son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncu Hırvat ekibinde çıktığı 129 maçta 10 atıp 1 asist yaptı.
8
Abone Ol
KAAN AYHAN'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI
Milli Takım’ın değişmez savunma oyuncusu Kaan Ayhan, hakkında çıkan transfer haberlerini okuduğunu belirterek, “Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum” dedi. (CNN Türk)
9
Abone Ol
SERDAR GÜRLER'DEN TRABZONSPOR İTİRAFI
"İsmimin büyük takımlarla anılması gurur veriyor. Trabzon'da oynadım, kadro dışı bırakıldım ve aslında iyi de ayrılmadım. Ama kırgınlığım ya da kızgınlığım yok. Sadece birkaç yöneticiye darılmıştım, onlar da gitti zaten. Futbolda küsmek olmaz. Yani Trabzonspor'a kapıları kapatmadım. Direk benimle olmasa da menacerim aracılığıyla temas kuruldu. Herkes büyük takımlarda oynamak ister. Sezon sonunda neler olacak göreceğiz." (Fanatik)
10
Abone Ol
SÜRPRİZ TAKAS TEKLİFİ
Fenerbahçe, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü istiyor. Oyuncuyla bir süredir ilgilenen Fenerbahçe bu transfer için somut adımlar atmaya başladı. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine takasta Alper Potuk'u önerdi. Göztepe'nin ise Alper'in yıllık 1.3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle bu teklife şimdilik soğuk baktığı iddia edildi. (Sabah)
11
Abone Ol
KARTAL'DA ÇİFTE TRANSFER
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bu doğrultuda listesine 2 yeni ismi daha eklediği ortaya çıktı. Kartal, önlibero hattı için Hajduk Split’ten Hamza Barry, kaleci takviyesi için de PSV’li Jeroen Zoet’i gündemine aldı. (Fanatik)
12
Abone Ol
FENERBAHÇE TARAFTARINA TEŞEKKÜR ETTİ
"Yeni bir şey söyleyemiyorum. 3 hafta önceki gibi son durum, o dönem görüştüğümüz noktadayız. O nedenle yeni bir şey var diyemiyorum. Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederim. Sadece Facebook hesabım var, sosyal medyada bir tek oradayım, başka bir hesabım yok. Fenerbahçe taraftarları beni Facebook'taki hesabım üzerinden takip edebilir. Tüm bilgilendirmelerimi ve paylaşımları sadece oradan yapıyorum." (Sabah)
13
Abone Ol
SIFAKIS BEŞİKTAŞ'I AÇIKLADI
“EURO 2012’den sonra Deportivo La Coruna’dan teklif aldım. Ancak o dönemde kendimi değil kalesini koruduğum milli takımı düşünüyordum. Beşiktaş’la anlaşmıştım ancak son anda karar değiştirdiler ve McGregor’u transfer ettiler. Türkiye olmayınca ben de Cherleroi’nin yolunu tuttum” (Fanatik)
14
Abone Ol
FALETTE KALIYOR
Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda sarı-lacivertliler sezon sonu birçok futbolcu ile de yollarını ayıracak. Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan transfer edilen Simon Falette'ti. Fakat Fenerbahçe yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. Ara transferde F.Bahçe'ye gelen Falette'nin satın alma opsiyonu 1.5 milyon Euro. Ancak Eintracht Frankfurt indirime giderse oyuncu ile devam edilecek. (Sabah)
15
Abone Ol
GÖKHAN GÖNÜL TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş’taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti. (Fanatik)