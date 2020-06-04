Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (4 Haziran 2020)

FENERBAHÇE'NİN ELIS AŞKI ALEVLENDİ Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer dönemlerinde çok istediği, şu anda da listesinde olduğu konuşulan Houston Dynamo'nun Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis, takımıyla sözleşme imzalamaya yanaşmıyor. Yetenekli futbolcu, "Birçok ülkeden birçok teklif var. İngiltere ya da İspanya olmayabilir ama Avrupa'da olursam beni izlerler ve nasıl oynadığımı görürler. Bu sayede büyük liglere sıçrama yapabilirim. Gideceğim takımın ülkesinin en üst liginde olması gerek." dedi.