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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 11:15,

Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (15 Haziran 2020)

Süper Lig'de heyecan tekrar başladı ama bir yandan da gözler transfer döneminde yapılacak hamlelerde. İşte takımların gelecek sezon için yaptığı planlar...

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Corona virüs sonrası Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ederken transfer çalışmalarındaki son gelişmeler merakla bekleniyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

2FENERBAHÇE, JESUSUN MAAŞINI BİLE BELİRLEDİ
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FENERBAHÇE, JESUS'UN MAAŞINI BİLE BELİRLEDİ!

Gelecek yıl sözleşmesinin biteceği Roma'da forma şansı bulamayan ve kadroda düşünülmeyen Juan Jesus, İstanbul yolunda... Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin uzun süredir temas halinde olduğu Brezilyalı stoper ile her konuda anlaştığı iddia edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki oyuncunun transferinde bonservis talep etmediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. Yönetimin, Sambacı'ya yıllık 1.8 milyon euro vereceği de ileri sürüldü.

3GALATASARAYI RESMEN AÇIKLADI
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GALATASARAY'I RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Cezayirli futbolcu Youcef Belaili için flaş gelişmeler yaşandı. Cezayir basınından Competition'a konuşan Galatasaray'da yakın kaynakları olan bir futbolcunun menajeri, Belaili ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İsmi açıklanmayan menajer, "Belaili transferine ilişkin Galatasaray'dan bir yönetici ile görüştüm ancak şu an için gündemlerinin transfer olmadığını söyledi. Ancak Belaili ile ilgili araştırma yapacaklarını dile getirdi" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

4FREYİN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ PLANLARI BOZDU
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FREY'İN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ PLANLARI BOZDU

Fenerbahçe'nin 2018 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak beklenen katkıyı yapamadığı için sezon başında Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Frey, büyük bir düşüş yaşıyor. Sarı-lacivertli ekibin satmayı planladığı deneyimli golcü, 9 maçtır suskun ve değeri oldukça düştü.

5MAX KRUSE SÜRPRİZİ
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MAX KRUSE SÜRPRİZİ!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan ve bir türlü iyileşmeyen Alman oyuncu Max Kruse yaptıkları ve vurdumduymazlıklarıyla sarı-lacivertli yönetimi çileden çıkardı. Bardak taşınca da Fenerbahçe yönetimi Max Kruse ile yolları ayırma kararı aldı...

6BEŞİKTAŞTA 6 İSİM ATEŞ HATTINDA
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BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM ATEŞ HATTINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Bazı futbolcular beklentimizi karşılayamadı, istediğimizi yapamayanlar gidecek" demesinin ardından gözler Vida, Güven, Boyd, Diaby, Boateng ve Caner'e çevrildi...

7FENERBAHÇEDE 3 AYRILIK
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FENERBAHÇE'DE 3 AYRILIK!

Fenerbahçe'de daha önce Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Geçen hafta karşılıklı anlaşarak Isla'nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'de yeni yolcular belli oldu. 1 yıl daha mukavelesi bulunan Mevlüt Erdinç ile sezon sonu yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, Alper Potuk'u da Göztepe'ye satacak. Fenerbahçe, teklif gelmesi halinde Tolgay Arslan'ı da satacak. (Sabah)

8FENERBAHÇEYE MOURINHO ENGELİ
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FENERBAHÇE'YE MOURINHO ENGELİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'yı kadrosunda görmek istiyor.İngiliz basınında yer alan haberlerde, 35 yaşındaki futbolcu için Arsenal ve Everton'ın ardından Tottenham'ın da devreye girdiği, Portekizli teknik adamın takımdan bu yaz ayrılması beklenen Jan Vertonghen'in yerini Silva ile doldurmayı hedeflediği kaydedildi. Paris Saint-Germain (PSG) Sportif Direktörü Leonardo De Araujo, sözleşmesi sona erecek olan Thiago Silva ile yollarını ayıracaklarını açıklamıştı. Yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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