Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (15 Haziran 2020)

GALATASARAY'I RESMEN AÇIKLADI Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Cezayirli futbolcu Youcef Belaili için flaş gelişmeler yaşandı. Cezayir basınından Competition'a konuşan Galatasaray'da yakın kaynakları olan bir futbolcunun menajeri, Belaili ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İsmi açıklanmayan menajer, "Belaili transferine ilişkin Galatasaray'dan bir yönetici ile görüştüm ancak şu an için gündemlerinin transfer olmadığını söyledi. Ancak Belaili ile ilgili araştırma yapacaklarını dile getirdi" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)