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Futbol
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 12:28,

Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (14 Temmuz 2020)

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son iki haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...

2F.BAHÇE VE G.SARAYIN ALPASLAN SAVAŞI
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F.BAHÇE VE G.SARAY'IN ALPASLAN SAVAŞI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk savaşı yaşanıyor. Göztepe ile temasa geçen Emre Belözoğlu pazarlık masasına oturdu. İzmir ekibi ile görüşüp Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçen Abdurrahim Albayrak ise Galatasaray-Göztepe maçından sonra bu transfere son noktayı koymaya çalışacak. (Ajansspor)

3EMRE KILINÇIN GALATASARAYDAN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
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EMRE KILINÇ'IN GALATASARAY'DAN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Sivasspor’da senelik 1.5 milyon Türk Lirası’na oynayan Emre Kılınç, yeni takımı Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon Euro alacak. Oyuncunun bonservisinin bulunmaması, maaşının yüksek olmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. (Fanatik)

4BEŞİKTAŞ, CISSEYE KAVUŞUYOR
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BEŞİKTAŞ, CISSE'YE KAVUŞUYOR

Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Papiss Cisse konusunda muradına ermeye çok yaklaştı. Teknik ekibin olumlu rapor verdiği 35 yaşındaki golcünün, son detaylarında aşılması sonrasında yeni sezona Siyah-Beyazlı formayla başlaması bekleniyor. (Fanatik)

5MERT HAKANIN RÖVANŞI: KWADWO ASAMOAH
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MERT HAKAN'IN RÖVANŞI: KWADWO ASAMOAH

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de kadrosuna atmak istediği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Asamoah'ı alarak ezeli rakibi Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alacak.

6ARDA TURANA YENİ TALİP: HANNOVER 96
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ARDA TURAN'A YENİ TALİP: HANNOVER 96

Transfer için Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan’a Hannover 96 talip oldu. Almanya 2. Lig ekibi, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgileniyor. (Fanatik)

7FENERBAHÇEDEN KAAN AYHANA TELEFON
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FENERBAHÇE'DEN KAAN AYHAN'A TELEFON

Bu sezon savunmada ciddi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, milli stoper Kaan Ayhan'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Fenerbahçe’den bir yetkilinin Kaan’ı arayarak, “Seni çok istiyoruz. Kimseye imza atma, bizi bekle” dediği öğrenildi. (Fanatik)

8DOĞUKAN İNCİYE BEŞİKTAŞ KANCASI
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DOĞUKAN İNCİ'YE BEŞİKTAŞ KANCASI

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan İnci'ye birçok kulübün talip olduğunu, Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını açıkladı.

9MAICON, ASLANI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
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MAICON, ASLAN'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Galatasaray, Al Nasr'dan Maicon için 3 milyon Euro talep etti. Ancak Brezilyalı stoper yeni yabancı kuralı ve FFP kıskacındaki sarı-kırmızılıların durumundan faydalanıp, serbest kalmak ve Suudi Arabistan ekibinden imza parası almak istiyor. (Fanatik)

10NURİ ŞAHİN YA FENERE YA ABDYE
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NURİ ŞAHİN YA FENER'E YA ABD'YE

Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, teknik direktör Florian Kohfeldt ile arası bozulunca takımdan ayrılmaya karar verdi. Nuri Şahin'in sezon sonunda Fenerbahçe ya da ABD'ye transfer olacağı ifade edildi. (Fotomaç)

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Mert Hakan: 'Türkiye'de Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum'

Mert Hakan Yandaş, DHA'ya verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken şunları söylemişti Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric.

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