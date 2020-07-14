Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (14 Temmuz 2020)
Süper Lig'de son iki haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son iki haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
F.BAHÇE VE G.SARAY'IN ALPASLAN SAVAŞI
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk savaşı yaşanıyor. Göztepe ile temasa geçen Emre Belözoğlu pazarlık masasına oturdu. İzmir ekibi ile görüşüp Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçen Abdurrahim Albayrak ise Galatasaray-Göztepe maçından sonra bu transfere son noktayı koymaya çalışacak. (Ajansspor)
EMRE KILINÇ'IN GALATASARAY'DAN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Sivasspor’da senelik 1.5 milyon Türk Lirası’na oynayan Emre Kılınç, yeni takımı Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon Euro alacak. Oyuncunun bonservisinin bulunmaması, maaşının yüksek olmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. (Fanatik)
BEŞİKTAŞ, CISSE'YE KAVUŞUYOR
Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Papiss Cisse konusunda muradına ermeye çok yaklaştı. Teknik ekibin olumlu rapor verdiği 35 yaşındaki golcünün, son detaylarında aşılması sonrasında yeni sezona Siyah-Beyazlı formayla başlaması bekleniyor. (Fanatik)
MERT HAKAN'IN RÖVANŞI: KWADWO ASAMOAH
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de kadrosuna atmak istediği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Asamoah'ı alarak ezeli rakibi Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alacak.
FENERBAHÇE'DEN KAAN AYHAN'A TELEFON
Bu sezon savunmada ciddi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, milli stoper Kaan Ayhan'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Fenerbahçe’den bir yetkilinin Kaan’ı arayarak, “Seni çok istiyoruz. Kimseye imza atma, bizi bekle” dediği öğrenildi. (Fanatik)
MAICON, ASLAN'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Galatasaray, Al Nasr'dan Maicon için 3 milyon Euro talep etti. Ancak Brezilyalı stoper yeni yabancı kuralı ve FFP kıskacındaki sarı-kırmızılıların durumundan faydalanıp, serbest kalmak ve Suudi Arabistan ekibinden imza parası almak istiyor. (Fanatik)
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