Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2020)
Corona virüs sonrası Süper Lig tüm hızıyla devam ederken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ederken transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'de transferler son aşamaya gelirken Beşiktaş ve Trabzonspor ise beklemede. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
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HOLLANDA LİGİ GOLCÜSÜ FENERBAHÇE'YE
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç beklenen katkıyı sağlayamadı. Mevlüt Erdinç'in beklentilerin altında kalmasının ardından sarı-lacivertli takımda golcü arayışı hız kazanmıştı. Bu arayışlar sonucu Fenerbahçe yönetimi, Hollanda Ligi'ni sallayan santrforu gözüne kestirdi. Takvim'in haberine göre, santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listeye alınan son isim Hollanda Ligi'nde Heracles forması giyen Cyriel Dessers oldu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe henüz Dessers için bir teklifte bulunmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde Heracles'in kapısının çalınacağı ifade edildi.
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FALETTE TAKIMDA KALIYOR
Fenerbahçe'de stoper için iki önemli gelişme yaşandı. Devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Falette, Kayserispor maçındaki performansıyla sınıfı geçti. Satın alma opsiyonu 1.5 milyon Euro olan sol ayaklı oyuncu için pazarlık yapılacak. İndirim sağlanırsa 28 yaşındaki futbolcu kadroda tutulacak.
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GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI
Galatasaray aylar önce prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı... Sabah gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp 4 yıllık ön protokol imzalattığı 25 yaşındaki orta sahanın hesabına, 15 Haziran tarihine kadar ödemesi gereken 500 bin Euro imza parasını yatırdı. Böylece haftalardır yıldız oyuncunun peşinden koşan Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirme ihtimali kalmadı. Galatasaray bir anlamda Vedat Muriqi'nin rövanşını Mert Hakan'la almış oldu.
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SIRADA EMRE KILINÇ VAR!
Liglerin tamamlanması ile bir diğer Sivassporlu Emre Kılınç da bonservissiz olarak Florya'nın yolunu tutacak. (Sabah)
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JUAN JESUS İÇİN YENİ GİRİŞİM
Fenerbahçe'de Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimler hızlanacak. 29 yaşıdaki oyuncu devre arasında Yanal tarafından da istenmiş ancak oyuncunun kiralık gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Jesus gelirse önümüzdeki yıl stoper rotasyonu Jesus-Falette (sol), Serdar-Sadık (sağ) olacak.
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BALOTELLI İÇİN BEŞİKTAŞ MESAJI
İtalyan futbolunun 'yaramaz çocuğu' olarak adlandırılan Mario Balotelli, idmanlara katılmadığı gerekçesiyle Brescia'dan gönderildi ve şu anda bonservisi elinde. İtalyan basınında yer alan habere göre Balotelli'nin menajeri Raiola, oyuncusunun gidebileceği muhtemel takımları açıkladı. Türkiye de seçeneklerden biri. Balotelli'nin Brescia'daki olaylı ayrılığının ardından İtalya'da piyasasının son bulduğunu duyuran Raiola, Beşiktaş ve Marsilya'nın oyuncuyla ilgilendiğini ifade etti.
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PSG RESMEN AÇIKLADI!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de Sportif Direktör Leonardo, Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Silva, yaptığı açıklamada "Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var" ifadelerine yer verdi.
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YILDIZ FUTBOLCU SERBEST KALDI!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Arjantinli oyuncu Nico Gaitan ile yollarını ayırdı. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, devre arasında takıma katılan Gaitan’ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılmadığı kaydedildi. Futbolcunun ismi transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu...