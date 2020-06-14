Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (14 Haziran 2020)

HOLLANDA LİGİ GOLCÜSÜ FENERBAHÇE'YE Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç beklenen katkıyı sağlayamadı. Mevlüt Erdinç'in beklentilerin altında kalmasının ardından sarı-lacivertli takımda golcü arayışı hız kazanmıştı. Bu arayışlar sonucu Fenerbahçe yönetimi, Hollanda Ligi'ni sallayan santrforu gözüne kestirdi. Takvim'in haberine göre, santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listeye alınan son isim Hollanda Ligi'nde Heracles forması giyen Cyriel Dessers oldu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe henüz Dessers için bir teklifte bulunmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde Heracles'in kapısının çalınacağı ifade edildi.