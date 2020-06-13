Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (13 Haziran 2020)
Corona virüs sonrası Süper Lig kaldığı yerden başladı. Takımlar, bir yandan lig mücadelesine dönerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ederken transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte Süper Lig'den son transfer haberleri...
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F.BAHÇE'DE HEDEF YİNE GOMEZ
Fenerbahçe, daha önce temas kurduğu ancak transferini gerçekleştiremediği Gustavo Gomez'e yeniden talip oldu. Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen Paraguaylı stoperin işini bu kez bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, iyi bir teklifle yıldız ismi ikna etmeye çalışıyor. Ocak ayında Palmeiras'a 6 aylık imza atan Gustavo Gomez'in sözleşmesinin bitecek olması işleri kolaylaştıracak.
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FRANSIZLAR TEKLİFİ DUYURDU
Fransız RMC Sport’un haberine göre Fenerbahçe, PSG ile olan opsiyonunu kullanmayıp boşa çıkacak olan Choupo-Moting’e teklif yaptı. Tecrübeli hücumcu için eski takımı Schalke de devrede...
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'GALATASARAY TEKLİF GÖTÜRDÜ'
Transfer artık genç isimlerle ilgilenen Galatasaray ile ilgili, İtalya basınından ise dikkat çeken bir iddia geldi. Radio Radio'da yayınlanan bir programda, Roma'nın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carles Perez'e Galatasaray'ın teklif götürdüğü öne sürüldü. Barcelona altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.
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TERİM'İN STOPER HEDEFİ
Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray stoper bölgesine dünyaca ünlü bir ismi getiriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar stoper bölgesi için bir süredir arayışlarına devam ediyordu. Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde duran Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Inter'in dünyaca ünlü stoperi Diego Godin konusunda karar kıldı. (Sabah)
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MENAJERİNDEN F.BAHÇE AÇIKLAMASI
Adı Fenerbahçe ile anılan Carlos Eduardo’nun menaceri Andre Luiz Costa, açıklamalarda bulundu. Fenebahçe'yle adı geçen Carlos Eduardo'nun menajeri Costa, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda “Henüz hiçbir takımla anlaşmadık. Carlos’un geleceğini planlıyoruz. Birden fazla takımla temas halindeyiz. Bir anlaşma olursa açıklarız” ifadelerini kullandı.
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'GÖRÜŞMELERDE TEK SORUN...'
Galatasaray, son olarak gündeminde Fransız ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Samuel Kalu için girişimlerde bulunmuştu. Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın genç oyuncuya olan ilgisini doğruladı ve transfer gelişmesi hakkında şunları söyledi: ''Evet, Galatasaray Samuel Kalu ile ilgileniyor. Görüşmelerdeki tek sorun; Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı teklif ederken Bordeaux, az da olsa para kazanabilmek için Kalu'yu satmak istiyor.''