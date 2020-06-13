Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (13 Haziran 2020)

'GALATASARAY TEKLİF GÖTÜRDÜ' Transfer artık genç isimlerle ilgilenen Galatasaray ile ilgili, İtalya basınından ise dikkat çeken bir iddia geldi. Radio Radio'da yayınlanan bir programda, Roma'nın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carles Perez'e Galatasaray'ın teklif götürdüğü öne sürüldü. Barcelona altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.