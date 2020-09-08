Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (8 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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4 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Lemos'un ardından ikinci stoper transferini Marcel Tisserand ile gerçekleştiriyor. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Sarı lacivertli kulüp, Wolfsburg ile bonservis konusunda son görüşmeleri yapıyor. Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoperin imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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ORTA SAHA ETEBO'YA EMANET
Spor Arena - Ali Naci Küçük | Galatasaray merakla beklenen orta saha transferlerinin ilkine imza attı. Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City’de forma giyen Oghenekaro Etebo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, Nijeryalı orta saha için İngiliz ekibine bir bedel ödemedi. 24 yaşındaki futbolcunun ise sarı kırmızılılardan yaklaşık 1.5 milyon Euro garanti para alması bekleniyor. Dün İstanbul’a gelen Etebo, COVID-19 testi olduktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçecek, en geç perşembe idmana çıkacak.
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PANİĞE GEREK YOK THIAM VAR
Spor Arena - Süleyman Arat | Yeni sezonun açılış maçında cuma günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe’de Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa’nın çeşitli sebeplerle oynamayacak oluşu keyifleri kaçırırken, yeni transferlerden Mame Thiam’ın formu yüreklere su serpti.Antrenmanlarda takımın en çalışkan isimleri arasında yer alan Thiam, geçen hafta The Land of Legends Cup’ta oynanan Antalyaspor maçında hat-trick yapınca, sarı lacivertlilerin en önemli gol umudu haline geldi.Lazio'ya transferi henüz bitmediği için yerine transfer yapılmayan Vedat Muriç’in yokluğunda forvette oynatacağı ismi belirlemek için hazırlık maçlarında Mame Thiam, Michael Frey ve Sinan Gümüş’ü deneyen teknik direktör Erol Bulut, içlerinde en hazır oyuncu olarak dikkat çeken Senegalli futbolcuyu Rize’de ilk 11’de oynatacak. Takım antrenmanlarının dışında ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmeye çalışan Thiam’ın ise, sorumluluk almaya hazır olduğu ve oynamayı çok istediği öğrenildi.Antalyaspor maçında yeteneklerini bir kez daha ispat eden Thiam, geçen sezon Kasımpaşa’da 28 maçın 15’inde sol kanat, 11’inde santrfor, 2’sinde de sağ kanatta görev yaptı.
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ADEM BÜYÜK AYRILIYOR
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takıma dönmesi, Oğulcan Çağlayan'ın transfer edilmesiyle forma şansı azalan Adem Büyük, ayrılığın eşiğinde... Malatyaspor, 33 yaşındaki eski yıldızını transfer etmek için devrede. (Fanatik)
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İÇ TRANSFERLE 10 NUMARA FORMÜLÜ
Trabzonspor'da altyapının en değerli ürünlerinden olan ve altyaş kategorilerinde uzun yıllar 8-10 numara bölgelerinde forma giyen Abdülkadir Ömür, Lionel Messi hayranlığı sebebiyle mevkii değiştirmiş, kanat oynamaya başlamıştı. Ancak Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton'ın, 20 yaşındaki oyuncu için planları farklı... İngiliz çalıştırıcı, genç oyuncuyu yeni sezonda eğitimini aldığı 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi, Nwakaeme'yi sol, Ekuban'ı da sağ kanatta sahaya sürmeyi düşünüyor. Kaleye daha yakın... Bu doğrultuda başarılı hoca, özellikle Abdülkadir'i yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için daha çok motive ediyor.Söz konusu taktikle yıldız oyuncuyu rakip kaleye daha yakın oynatmak isteyen Newton, aynı zamanda takımı yönlendirecek ismin de Abdülkadir olmasını planlıyor. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DEN JOELINTON ATAĞI
İsrailli golcü Eran Zahavi ve Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertlilere İngiltere Premier Lig'den flaş bir öneri geldi. Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe için dün ortaya atılan isim büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerin Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi.
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GALATASARAY'I İSTİYOR
Milli Takım'ın orta alandaki yıldızı Okay Yokuşlu ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. G.Saray, İspanyol kulübüne 1 yıllık kiralama için 1 milyon Euro önerdi. Geçen sezon da ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmek istememişti. Ancak milli futbolcu bu kez teklif kabul etti. (Takvim)
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Jose Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta sahasını deneyimli ve yaratıcı bir isimle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Taraflar arasındaki pazarlığa ulaşıldı. Portekizli oyuncu 1.5 milyon Euro talep etti, Trabzonspor da 1.1 milyon Euro'ya çıktı. Farka rağmen transferin gerçekleşmesi an meselesi. (Fanatik)
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RB LEIPZIG'E İNGİLİZ ENGELİ
Trabzonspor ile Leipzig arasında Alexander Sörloth için pazarlıklar devam ediyor.Alman ekibinin 19+3 milyon Euro olarak revize ettiği teklif de yeterli bulunmayınca Leipzig dolaylı yollara saptı. Alman ekibi, Sörloth'un bonservisini elinde tutan Crystal Palace ile temas kurarak bordomavilileri indirime zorlamak istedi.Ancak İngiliz kulübü, oyuncunun Trabzon'da kiralık oynadığı ve şu an her iki kulübün de Sörloth üzerinde hak sahibi olduğu yanıtını verdi. Trazonspor yönetiminin ise Leipzig'in bu hamlesinden dolayı kızgın olduğu ifade edildi. (Fanatik)
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ASTRONOMİK RAKAM
Beşiktaş ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek. Udinese’nin hedefi Dorukhan ToközBeşiktaş ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek. Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan'ın satışına ancak astronomik bir rakam geldiği takdirde izin vereceği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan için Udinese'den gelecek teklife odaklandığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu iyi bir rakam verilirse Çizme kulübüne satılacak. (Takvim)
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JOSEF DE SOUZA HAMLESİ
Kara Kartal, Arabistan macerasına nokta koyan Josef de Souza’yı kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, 31 yaşındaki ön liberoya seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma teklif etmeye hazırlanıyor. (Fanatik)
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ZAHAVI SABIRSIZ
Fenerbahçe, 33 yaşındaki golcüyü açıklamak için Vedat Muriç transferini bekliyor. Eran Zahavi ise sosyal medyada gelen 1 milyondan fazla beğeni sonrası Sarı- Lacivertliler’e imza atmak için sabırsızlanıyor. (Fanatik)
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GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ
Galatasaray için ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir... Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un, gündemine Garry Rodrigues'i aldığı iddia edildi.Patrastimes.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olimpiakos'a transferinin en meselesi olduğu iddia edilen Rodrigues için Aslan, devreye girdi.Buna göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Al İttihad'ın oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken, bu operasyon sonrasında Olimpiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi.
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BAŞAKŞEHİR'DE RAFAEL SESLERİ
Şampiyon, transferde büyük oynuyor... Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek Başakşehir, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Lyon'un sağ beki Rafael'i bitirdi. Brezilyalı oyuncunun şu anda Türkiye'de olduğu ve 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. (Fanatik)
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FIRTINA'DAN KİRALAMA FORMÜLÜ
Ivan Marcone transferini bir türlü sonuçlandıramayan Bordo-Mavililer rotayı yeniden Brezilya'ya kırdı. Trabzonspor, Internacional'ın 'altın çocuğu' Rodrigo Dourado'yu listesine aldı. 14 yaşından bu yana dünya futbolunun yakından takip ettiği başarılı oyuncunun durumu araştırılmaya başlandı. Fırtına, işte bu müthiş potansiyel için görüşmelere başlamak adına sağlık rapolarlarını bekliyor. Alman futbol istatistikleri sitesi Transfermarkt'a göre 4 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün hazırda beklediği de gelen haberler arasında. (Fanatik)
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BRUMA DÖNME HAZIR
PSV’yi takasta Babel’i önererek ikna etmeye çalışan Galatasaray, Bruma’dan ise olumlu yanıt aldı. Portekizli kanat, kulübünün ikna edilmesi durumunda seve seve Sarı-Kırmızılı formayı giyeceğini söyledi. (Fanatik)
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EMRE BELÖZOĞLU İLK TEKLİFİ SUNDU
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, İngiliz ekibi Everton'ın sportif direktörü Marcel Brands ile Cenk Tosun transferi için görüştü. 29 yaşındaki golcünün durumu için nabız yoklayan Belözoğlu, ilk teklifini de sundu. (Sabah)