Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (7 Eylül 2020)
Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak konuları sizler için derledik...
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TRANSFER TURU
Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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ABOUBAKAR VS BEŞİKTAŞ
Forvet transferi için yapılan temaslardan henüz sonuç alamayan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda Vincent Aboubakar ve Fode Koita ikilisinden birini pazar günkü Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. (Fanatik)
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ALPASLAN ÖZTÜRK VS. TRABZONSPOR
Süper Lig'de açılış haftasına girilirken Trabzonspor eksik mevkileri takviye etmek için çalışmalara hız verdi. Öncelikle bir ön libero ve stoper almayı planlayan bordo-mavili yönetim iki isim üzerinde yoğunlaştı: Vitor Hugo ve Ivan Marcone... Stoper Hugo için kulübü Palmeiras'tan kiralama teklifine yanıt bekleniyor. Teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun 29 yaşındaki oyuncunun geleceği konusundaki kararını bu hafta yönetime ileteceği öğrenildi. Ön libero için listenin ilk sırasında ise Ivan Marcone var. Arjantinli oyuncu teklife sıcak bakıyor. 30 yaşındaki orta saha için Boca Juniors satın alma opsiyonlu kiralama önerisine 'evet' derse Marcone imzaya çağrılacak. Öte yandan yurt içinden Göztepe'li Alpaslan Öztürk de masada yer alıyor. Yönetimin, başarılı savunmacı için İzmir ekibiyle bu hafta bir görüşme daha yapması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncuya karşılık takas ve bir miktar para önerilecek. (Sabah)
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FABRI VS. GÖZTEPE
Adanaspor’dan 1998 doğumlu kaleci İrfan Can’ı alan Göztepe, kaleyi asıl emanet etmek istediği isim olan Fabri ile de temas halinde. Deneyimli file bekçisiyle kısa sürede anlaşma sağlanmasına kesin gözle bakılıyor. (Fanatik)
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JEND ODGAARD - TRABZONSPOR
Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı çalışma başlattı. Bordo-Mavililer, İtalyan ekibi Sassuolo'nun, Danimarkalı forveti Jend Odgaard'ı gözüne kestirdi. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle Sörloth'u andıran 21 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masada. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DE YOĞUN HAFTA
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu. Sağ bek, stoper, kanat ve santrfor transferi yapacak olan sarı-lacivertliler, Nabil Dirar ve Zanka'yı gönderip, Tisserand, Zahavi, Kalinic ve Mert Yılmaz’ı renklerine bağlayacak. (Sabah)
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ALPER POTUK VS. SİVASSPOR
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk’un peşinde. Eskişehir’de ilk kez forma şansı verdiği oyuncuyu, takıma kazandırmak isteyen deneyimli teknik adam yönetime isteğini iletti. Alper için görüşmeler bu hafta yapılacak. (Fanatik)
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LEIPZIG KESENİN AĞZINI AÇTI
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth'un peşini Almanlar bırakmıyor. Norveçli oyuncu için Leipzig'den 17+3 milyon euroluk teklif geldi ancak bordo-mavililer bu öneriyi reddetti. Ancak Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın ısrarı üzerine teklif 2 milyon euro daha artırıldı. (Sabah)
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NAINGGOLAN VS. GALATASARAY
Galatasaray, Inter’in 32 yaşındaki yıldız orta sahası Radja Nainggolan ile ilgileniyor. İtalya basını, Belçikalı futbolcuyla Cim Bom’un ilgilendiğini ancak Inter’in oyuncusunu kiralamaktan ziyade bonservisiyle veya zorunlu satın alma şeklinde gönderebileceğini belirtti. Galatasaray tecrübeli orta saha ile ücret konusunda anlaşsa bile eşinin sağlık durumu bu transferde kilit rol oynayacak. (Fanatik)
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SUBOTIC VS. DENİZLİSPOR
Denizlispor, geçtiğimiz günlerde Union Berlin’de forma giyen Neven Subotic’i transfer etmek için girişimlere başlamıştı. 31 yaşındaki Sırp stoper, yapılan teklife olumlu yanıt verdi. Yıldız oyuncunun kulübüyle son görüşmelerin yapıldığı ve işin imza aşamasına geldiği ifade edildi.
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BENASSI VS. GALATASARAY
Galatasaray orta saha transferine kilitlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden transferlerin bir an önce yapılması için kampanya başlattı. Sarı-Kırmızılılar'da orta saha adayları fazla. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, Fiorentina forması giyen Marco Benassi'de ısrarcı.
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BRUMA VS. GALATASARAY
İki orta saha dışında hızlı bir kanat da isteyen Fatih Terim, rotayı eski öğrencisine çevirdi. Onyekuru konusunda Monaco’yu ikna edemeyen Galatasaray, Bruma için PSV’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2021’e gitmeyi hedefleyen ve düzenli oynamak adına ülkesine dönmeye sıcak bakan Babel’i PSV’ye önerecek, karşılığında eski yıldızını isteyecek
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SPAJIC VS. BEŞİKTAŞ
Savunma hattını Welinton ve Francisco Montero’yla güçlendiren Beşiktaş, stoper bölgesinde değişime devam ediyor... Roco’nun ardından Mirin’le de yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, takviye için de Krasnodar’ın Sırp oyuncusu Uros Spajic’in peşine düştü. (Fanatik)
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SÖRLOTH VS. TRABZONSPOR
Kabul görmeyen 17+3 milyon Euro'luk tekliflerini 18+4 milyon Euro olarak revize eden Leipzig, Trabzonspor'dan yine ret yanıtı aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da şu sözlerle pazarlıklara son noktayı koydu: "Alexander Sörloth'un bonservisi 25 milyon Euro. Bu rakamın altına inmeyeceğiz. Bonuslarla da işimiz yok."
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GREGORE VS. TRABZONSPOR
Bahia'da Flavio'nun partneri olan Gregore için harekete geçen Trabzonspor'un pazarlıklarda eli güçlü. Sambacı'nın, sözleşmesinin 2021'in Aralık ayında bitecek olmasını koz olarak kullanan Bordo-Mavililer transferi bitimek için bastırmaya başladı. (Fanatik)
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SEMİH KAYA VS. GALATASARAY
Çekya temsilcisi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Semih Kaya’nın, Galatasaray’dan haber beklediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar’ın eski oyuncusu yuvaya dönmek için fedakarlık yapmaya hazır.
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TOSIC'TEN ZAVAHI YORUMU
Fenerbahçe’nin hedefindeki Eran Zahavi’yi, Guangzhou RF’teki takım arkadaşı Dusko Tosic yorumladı: Guangzhou RF formasıyla geçen sezon 28 maçta 28 gol attı. Milli takımıyla attığı gollerle Harry Kane ve Cristiano Ronaldo’yla yarıştı. Fenerbahçe, Eran Zahavi’yi alabilirse büyük iş yapar. Şuna eminim ki eğer transferi gerçekleşirse Türkiye Ligi’nde en az 20 gol atar. (Fanatik)
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KOITA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa yönetimiyle 2. kez masaya oturacak. Siyah-beyazlılar, Thiam'da Fenerbahçe'ye yapıldığı gibi bu transferde de kendilerine kolaylık sağlanmasını isteyecek. (Sabah)
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KWADWO ASAMOAH VS. GALATASARAY
Galatasaray'da Kwadwo Asamoah sesleri her geçen gün daha da gür çıkmaya başladı. Daha önce İgor Tudor döneminde anlaşma sağlanmasına karşın son anda İnter'in devreye girmesiyle İtalya'da kalmayı tercih eden Ganalı futbolcu, yeni ta kımında da umduğunu bulamadı. Juventus'tan bonservis bedelsiz transfer olan ve İnter'den de aynı şekilde ayrılmaya hazırlanan futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de önerildi ve tecrübeli hocanın sıcak bakmasının ardından görüşmeler de yeniden start aldı. (Takvim).