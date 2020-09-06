Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (6 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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OSORIO - TRABZONSPOR
Trabzonspor uzun süredir transferiyle uğraştığı Yordan Osorio’da mutlu sona ulaştı. Bonservisi Porto’da olan yıldız stoperle her konuda anlaşmaya varıldı. Kulübüyle kalan son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak. Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde yer alan Yordan Osorio’yu bitirdiği öğrenildi. Bordo-Mavililer bonservisi Porto’da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg’da geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi kabul edildi. Osorio’nun stoper mevkiinin yanısıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton’ın takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için birkaç güne kadar imzaların atılması bekleniyor. (Fanatik)
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GÖKHAN GÜL - FENERBAHÇE
Bu sezon transferde bombaları ardı ardına patlatan ve güçlü bir kadro kuran Fenerbahçe, genç ve maliyeti az oyunculara da yöneliyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı. 22 yaşındaki Gökhan Gül, ön libero ve stoper mevkilerinde oynuyor.
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NDIAYE, BENASSI, KASAMI - GALATASARAY
Fatih Terim'in, “Transferde acele edelim” demesinin ardından yönetim gaza bastı. Orta saha için gündeme 3 yeni aday gelirken, bunlardan 1’i çok tanıdık: Badou Ndiaye. Senegalli yıldız Galatasaray’a dönmeyi çok isterken, Fiorentina’dan Marco Benassi ve bonservisi elinde bulunan İsviçreli oyuncu Pajtim Kasami listeye eklendi. Lemar, Kouyate, Johansen ve Moder gibi isimleri listesinde bulunduran Cim Bom’da gündeme 3 yeni orta saha geldi. Bunlardan 1’i oldukça tanıdık: Badou Ndiaye. Geçtiğimiz yarım sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Ndiaye, Championshipte’te kalan Stoke City’de devam etmeyi düşünmüyor. Eski takımı Galatasaray’a dönmeyi çok isteyen ve haber gönderen Ndiaye konusunda kararı Fatih hoca verecek. İtalyan basını Fiorentina’dan ayrılması beklenen Marco Benassi ile Cim Bom’un yakından ilgilendiğini yazarken, Sion ile mukavelesi biten İsviçreli milli futbolcu Pajtim Kasami de Galatasaray’ın kendisini istediğini açıkladı. 28 yaşındaki Kasami’nin bonservisinin elinde olması büyük avantaj. 26 yaşındaki Benassi konusunda ise Çizme’de çıkan haberler, Fiorentina’nın ciddi bir bonservis bedeli istemediği yönünde. (Fanatik)
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NIKOLA KALINIC - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, forvet transferinde gözünü kararttı... Vedat Muriç için Lazio'yla imza aşamasına gelen yönetim, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nikola Kalinic için atağa kalktı. Yapılan temaslarda büyük aşama kaydeden Sarı-Lacivertliler, İsrailli golcü Eran Zahavi için de girişimlerini sürdürüyor. Vedat Muriç'in transferi için İtalya Serie A ekibi Lazio'yla yapılan pazarlıkların artık imza aşamasında bulunması sebebiyle tecrübeli golcünün yerini doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Yönetim, daha önce de temaslarda bulunan Nikola Kalinic'i forvet transferinde en ön sıraya aldı... Beşiktaş'ın transfer etmek için uzun süredir temaslarını sürdürdüğü ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı 32 yaşındaki golcüyle menaceri aracılığıyla pazarlıklara başlayan ve büyük aşama kaydeden Kanarya'nın, deneyimli ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi. Kulübü Atletico Madrid'le 1 yıllık daha kontratı bulunan Hırvat golcünün menacerini dün İstanbul'a getiren Sarı- Lacivertliler, Vedat Muriç'in transferinin kesinleşmesinin ardından Kalinic'e imza attırmayı planladığı ifade edildi.(Fanatik)
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HATEM BEN ARFA - GÖZTEPE
Süper Lig’de transferde şu ana kadar Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay, Aris’ten Ideye ve Gorica’dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe’de Hatem Ben Arfa ismi heyecan yarattı. Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncunun Göztepe’ye önerildiği ortaya çıktı. Son olarak İspanya La Liga’da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen Göztepeli kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut’un ise Ben Arfa transferine hayır demediği ancak son kararı Başkan Mehmet Sepil’in vereceği kaydedildi.
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KWADWO ASAMOAH - GALATASARAY
Türkiye'nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Inter'de kadroda yer bulmakta zorlanacağı belirtilen tecrübeli sol kanat Kwadwo Asamoah konusunda transfer yarışında oldukları belirtildi. Inter'le yeniden anlaşan teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında olmadığı belirtilen Asamoah'ın adı önceki yıllarda özellikle Galatasaray'la ciddi şekilde anılmıştı. Transferde ismi Galatasaray'la anıldığı dönemde 2 sene önce bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutan Asamoah, Milano ekibinde yılda 3 milyon euro kazanıyor ve kulüp bu ciddi rakamda Ganalı oyuncudan indirim talep ediyor. Gana basınından ghanasoccernet.com'da yer alan habere göre, oyuncuyla Türkiye'nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Inter'le 1 sene daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu için İtalyanların bonservis bedeli isteyip istemeyeceği konusunda ise bir bilgi verilmedi. Hem orta saha hem de kanatlarda oynayabilen 31 yaşındaki oyuncuyu bu sezon Serie A'ya yükselen Crotone'nin de transfer listesine aldığı aktarıldı. Asamoah geçen sezon Inter'le sadece 11 maça çıkabilmişti. Ganalı oyuncunun indirim yapmaması halinde Inter'in onu, sözleşmesi bitmeden gönderme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Asamoah'ın serbest kalma ihtimali de bulunuyor. (Fanatik)
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ABOUBAKAR - BEŞİKTAŞ
Yeni sezon için forvet hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. TRT Spor'un iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu forvetin transferi için görüşmelere başlarken oyuncunun sağlık raporu talep edildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası Porto'nun ilk 11'indeki yerini kaybeden Aboubakar'ın yeni sezonda teknik direktör Sergio Concecaio'nun planları arasında yer almadığı aktarılmakta. 2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Aboubakar, bu dönemde 38 maçta forma giymişti. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı. Siyah-Beyazlılar'da 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.
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HULK, GODIN - FENERBAHÇE
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızlar Hulk ve Diego Godin için de görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Yapılan açıklamada iki yıldız ile de anlaşma noktasına gelinmesine rağmen transferlerin son anda çıkan pürüz nedeniyle gerçekleşmediği aktarıldı. Menajer Daniel dos Reis Foot Mercato'ya yaptığı açıklamada, "Transferler gerçekleşmek üzereydi ama bir kişi bunu zora soktu. Hem kulüp hem oyuncular transfer adına çok istekliydiler" ifadelerini kullandı. Inter'in Uruguaylı savunmacısı Diego Godin'in takımı ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona ererken Çin ekibi Shanghai SIPG forması giyen Hulk ise kontratının sona ereceği 2020 sonuyla birlikte takımdan ayrılmayı planladığını açıklamıştı.
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FATİH TERİM'DEN ESKİ FENERBAHÇELİ 3 İSME VETO
Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündem orta saha transferi. Sarı-kırmızılıların gündeminde olan 3 eski Fenerbahçeli için Fatih Terim'den onay çıkmadı. Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi. Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi. Tecrübeli teknik adamın, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diyerek rest çektiği kaydedildi. (Fotomaç)
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MARKO LIVAJA - FENERBAHÇE
Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Eran Zahavi'nin yanında bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Forvet arayışlarındaki Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Yunan ekibi AEK Atina'da forma giyen Marko Livaja önerildi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Hırvat forvetin kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Muriqi transferinin resmileşmesi sonrası Zahavi ile birlikte Livaya'nın da Sarı-lacivertli formayı giyebileceği kaydedildi. (Fotomaç)