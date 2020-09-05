Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (5 Eylül 2020)

KALINIC TRANSFERİNDE FENERBAHÇE ÖNE ÇIKTI Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe'nin Kalinic'i hangi şartlarda transfer edeceği şimdilik sır gibi saklanıyor. Son olarak Beşiktaş, oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro önermiş ancak bu teklif kabul görmemişti. Kalinic için Atletico Madrid'e yapılan teklifin ise 2 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında. (Sabah)