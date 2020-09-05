Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (5 Eylül 2020)
Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak konuları sizler için derledik...
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Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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SERGEN YALÇIN'DAN LARIN KARARI
Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Larin, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne girdi. Normal planlamada kadroda düşünülmeyen Larin, PAOK maçında attığı gol, Sivas karşısında gösterdiği performans ve antrenmanlardaki azmiyle siyah-beyazlı takımda kalma yönünde büyük bir adım attı. Gelişimi nedeniyle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenilirken, yönetim bu durumdan tasarruf etmiş olacak. Daha önce iki forvet almaya karar veren yönetim, Larin'in kadroda kalacak olması nedeniyle sadece bir golcü transferi yapacak.
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GALATASARAY'A İTALYAN ORTA SAHA
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Seri ve Lemina'nın yerini hala dolduramadı. Fanatik'in haberine göre Fiorentina'da ilk 11'de oynama ihtimali düşen Marco Benassi'nin İtalya'da kalarak Verona'da kariyerine devam etmesi beklenirken Galatasaray devreye girdi. Milli takım kadrosu için de adaylar arasında yer alan Benassi'nin Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da etkili bir performans ortaya koyarak sezon sonunda düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendine şans bulabileceği belirtildi.
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VEDAT MURIQI TRANSFERİNDE SON DURUM
Sarı-lacivertli kurmaylar transferde Muriqi'nin son durumuna göre yeni yol haritasını belirleme kararı aldı. 26 yaşındaki futbolcunun Lazio'ya transferiyle ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio, Vedat Muriqi ve Mohamed Fares için görüşmelerini bir süreliğine durdurdu. Lazio kulüp başkanı Claudio Uotito'nun takıma yeni yüzler kazandırmadan önce, kadroda düşünülmeyen Bastos ve Caicedo'yu satmak istemesi ise buna gerekçe gösterildi.
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KALINIC TRANSFERİNDE FENERBAHÇE ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe'nin Kalinic'i hangi şartlarda transfer edeceği şimdilik sır gibi saklanıyor. Son olarak Beşiktaş, oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro önermiş ancak bu teklif kabul görmemişti. Kalinic için Atletico Madrid'e yapılan teklifin ise 2 milyon Euro olduğu ifade ediliyor. 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında. (Sabah)
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KORONAYI ATLATTI, TRABZON'A GELİYOR
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki Ivan Marcone transferi için bizzat devreye girdi. Kiralama teklifini yineleyen bordo-mavililer yanıt bekliyor. İki kez Covid-19 testi pozitif çıkan Marcone'nin son testi negatif sonuçlandı. Yıldız oyuncunun, takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayacağı kaydedildi.
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BEŞİKTAŞ'TA TEK ADAY ABOUBAKAR KALDI
Forvet için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Atletico Madrid'in Kalinic'in bonservisinde indirime gitmemesi, aynı zamanda Hırvat golcünün maaşının yüksek olması siyah-beyazlıların elini kolunu bağladı. Kara Kartal'ın gündemindeki diğer iki aday ise Porto'dan Ze Luis ve Vincent Aboubakar... Sergen Yalçın'ın özellikle Ze Luis'de ısrar ettiği öğrenildi. Ancak Portekiz ekibi yapılan kiralama teklifini yanıtsız bıraktı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın elinde sadece eski oyuncusu Aboubakar kaldı.
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FENERBAHÇE İÇİN CAVANI İDDİASI!
Lazio'ya gitmesi an meselesi olan Muriç'in yerine santrfor arayan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Steven Occhipinti, bonservisi elinde olan Edinson Cavani ile dört kulübün ilgilendiğini ve bunlardan birinin F.Bahçe olduğunu ileri sürdü. Occhipinti, Uruguaylı golcüyü isteyen diğer kulüplerin Atletico Madrid, Leeds United ve Boca Juniors olduğunu belirtti. Fransız gazeteci 33 yaşındaki Cavani'ye talip olan takım arasında Fenerbahçe seçeneğinin daha ağır bastığı yorumunu yaptı.
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GALATASARAY'DA STROOTMAN SESLERİ
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.
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ALPASLAN ÖZTÜRK, TRABZONSPOR'A YAKIN
Trabzonspor, adı Fenerbahçe ile de anılan Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün transferi için İzmir ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi transfer takviyelerini sürdüren bordo-mavililer, Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ü listeye aldı. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor, Göztepe ile masaya oturacak.
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FATİH TERİM'DEN TRANSFER MESAJI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, orta saha transferinin bir an önce yapılmasını istiyor. Ligin başlamasına bir hafta kala yönetimle tekrar görüşen Fatih Terim, orta saha konusunda çok geç kaldıklarının altını çizdi. Deneyimli teknik adam, merkeze iki transferin şart olduğunu söylerken, bunlardan birinin 12 Eylül’deki Gaziantep maçına kadar takıma katılmasını bekliyor.
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GALATASARAY'DAN NAINGGOLAN SÜRPRİZİ
Orta saha arayışlarını dört bir yandan sürdüren Galatasaray, geçen sezonlarda talip olduğu Radja Nainggolan'ı gündemine aldı. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan 32 yaşındaki Belçikalı yıldız için 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. İnter ile 2 yıl daha kontratı bulunan Nainggolan geçen sezonu İtalya'da Cagliari'de geçirmişti. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ'TAN JOSEF ATAĞI
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
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HERNANI İÇİN KİRALAMA SEÇENEĞİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, sağ kanat hamlesi konusunda İspanyol ekibi Levante’nin Portekizli oyuncusu Hernani’yi gündemine almıştı. Ancak İspanyol kulübünün tecrübeli isim için son yapılan temaslarda oyuncusunu satmaya daha istekli olduğu kaydedildi. Beşiktaş’ın ise ancak kiralama formülüyle olursa transfere sıcak baktığı konuşuluyor.