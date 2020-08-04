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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 09:45,

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri!

Her konuda anlaşmaya varılmıştı ama...

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Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'nın da sona ermesiyle birlikte tüm gözler artık transfere çevrilmiş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan üst üste transfer haberleri geliyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

2BELLEGARDEDAN MESAJ VAR
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BELLEGARDE'DAN MESAJ VAR

Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden birisi olan Fransız orta saha oyuncusu Bellegarde, sosyal medya hesabından “Galatasaray’a imza atmadım” şeklinde mesaj attı. Bu mesaj Galatasaray’ın kendisine olan ilgisinin ispatı olarak değerlendirildi. (Takvim)

3OKAY YOKUŞLU SATIŞ LİSTESİNDE
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OKAY YOKUŞLU SATIŞ LİSTESİNDE

İspanyol basını, Celta Vigo’nun Okay Yokuşlu’yu satış listesine koyduğunu yazdı. Haberde, teknik direktör Oscar Garcia’nın kiralık oyuncular Murillo ve Rafinha’nın transferi için kaynak yaratmak amacıyla Okay’ı gözden çıkardığı belirtildi. Bu gelişme üzerine gözler Fenerbahçe ve Galatasaray’a çevrildi. (Takvim)

4BEŞİKTAŞA SKOV OLSEN İDDİASI
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BEŞİKTAŞ'A SKOV OLSEN İDDİASI

İtalyan gazeteleri, Beşiktaş’ın kanat arayışlarında Bologna’da forma giyen Skov Olsen’i ilk sıraya aldığını yazdı. Çizme medyası Siyah-Beyazlı kulübün en kısa sürede resmi teklife hazırlandığı vurgulandı. (Takvim)

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TRABZONSPOR'DA ELNENY HAREKATI

Teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton’u oturtan Trabzonspor transferde de harekete geçti. Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Mohamed Elneny için harekete geçti. Trabzonspor Yönetimi’nin Elneny için Arsenal ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. (Takvim)

6LEMINA VE SERI İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK
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LEMINA VE SERI İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK

Galatasaray yönetimi kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina’yı yeniden kiralamak için oyuncuların kulüpleriyle kıran kırana pazarlık yapıyor. Hem Seri hem de Lemina'nın hala İstanbul'dan ayrılmaması ve kalmak istemesi Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor. (Takvim)

7FALETTE İÇİN 500 BİN EURO
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FALETTE İÇİN 500 BİN EURO

Fenerbahçe'nin ocak ayında Frankfurt’tan kiraladığı Falette için 500 bin Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Alman ekibinin ise 1.5 milyon Euro istediği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. (Takvim)

8WELINTONDAN BEŞİKTAŞA ŞOK FENERBAHÇE YANITI
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WELINTON'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK FENERBAHÇE YANITI

Beşiktaş daha önce anlaşmaya vardığı Alanyasporlu Welinton'dan şok bir yanıt aldı. Yıldız oyuncu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşma konusunda el sıkışmıştı. Ancak Brezilyalı oyuncu bu görüşmenin ardından şartlarının iyileştirilmesini isterken, buna gerekçe olarak da Fenerbahçe'nin de kendisini istediğini ifade etti. (Sabah)

9BEŞİKTAŞTA AKPOM BİR ADIM ÖNDE
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BEŞİKTAŞ'TA AKPOM BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş, Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenmesine rağmen 24 yaşındaki Chuba Akpom’u ilk hedef olarak belirledi. Yönetim bu hafta PAOK’a resmi teklif yapacak. (Takvim)

10TRABZONSPORDAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN İKİ ŞART
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TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN İKİ ŞART

Trabzonspor yönetiminin Avrupa’nın dev kulüplerinin peşinde koştuğu Uğurcan Çakır için iki şartı var. Yönetim 25 milyon euro’dan aşağıya olan teklifleri değerlendirmeyecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay isteniyor. (Takvim)

11BELHANDAYA AVRUPADAN 2 TEKLİF
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BELHANDA'YA AVRUPA'DAN 2 TEKLİF

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden bir tanesi olan Belhanda için Sarı-Kırmızılı yönetime 2 teklif geldiği öğrenildi. İtalyan kulübü Sampdoria ile birlikte ismi belirtilmeyen bir Fransız kulübünün Faslı orta saha oyuncusu için teklif yaptığı ancak teklif edilen rakamın düşük kaldığı öğrenildi. (Takvim)

12FENERBAHÇEDE SON ADAY MBENZA
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FENERBAHÇE'DE SON ADAY MBENZA

Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine gelen son isim Huddersfield’ın Belçikalı yıldızı oldu. Sarı-Lacivertliler’in menajerler tarafından önerilen Isaac Mbenza için Ada kulübüne kiralama teklifi yapması bekleniyor. (Takvim)

13BEŞİKTAŞTA SERKAN KIRINTILI TRANSFERİ BİTİYOR
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BEŞİKTAŞ'TA SERKAN KIRINTILI TRANSFERİ BİTİYOR

Beşiktaş, Serkan Kırıntılı’yı bitirmeye artık çok yakın. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın 2017-2018 sezonunda görev aldığı Konyaspor’da performansından çok memnun kaldığı tecrübeli kaleci için onay verdiği öğrenildi. Serkan Kırıntılı ile yapılan görüşmede kendisiyle 700 bin Euro maaşla iki yıllığına anlaşıldığı belirlendi. (Takvim)

14SOSA VE NOVAKIN KARARI BEKLENİYOR
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SOSA VE NOVAK'IN KARARI BEKLENİYOR

Trabzonspor, sözleşmesi sona eren futbolcuları Jose Sosa ile Filip Novak’ın kısa süre içerisinde kararlarını vermesini bekliyor. Her iki oyuncuya da son teklifini yapan Bordo-Mavililer ardından oyunculara, "Kararınızı kısa süre içerisinde verin. Biz de yeni sezon planlamamızı şekillendireceğiz" dedi. (Takvim)

15RYAN DONK İÇİN LİMİT BEKLENİYOR
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RYAN DONK İÇİN LİMİT BEKLENİYOR

Galatasaray'ın ilk olarak yıllık 850 bin Euro teklif ettiği Ryan Donk için yeni bir teklif daha sunulacak. Ancak bu 2. teklif için bugün açıklanacak olan harcama limiti bekleniyor. Limite göre Donk’a yeni teklif yapılacak. (Takvim)

16FENERBAHÇE TRANSFERDE ŞOVA BAŞLIYOR
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FENERBAHÇE TRANSFERDE ŞOVA BAŞLIYOR

Başkan Ali Koç, "Bugün veya yarın hoca ve yeni transferlerle ilgili duyurularımız olacak" dedi, tüm gözler Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarına çevrildi. Mert Hakan, Gökhan ve Alpaslan'ı açıklayacak olan yönetim, Bakasetas, Caulker, Caner için kısa sürede camiaya müjdeli haber verebilir. Sarı-Lacivertliler ayrıca Romalı Jesus ve Perotti için masada... (Takvim)

17BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN PUKKIYE MESAJ YAĞMURU
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BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN PUKKI'YE MESAJ YAĞMURU

Beşiktaşlı taraftarlar transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Norwich City'nin forveti Teemu Pukki'yi mesaj yağmuruna tuttu. Finli yıldızın Instagram hesabındaki paylaşımının altına 1 günde 150 binin üzerinde 'Come to Beşiktaş' mesajı yazıldı. İngiliz basınına göre pazarlıklar sürüyor. (Takvim)

18TRABZONSPORDAN FRYDEK İÇİN 500 BİN EURO
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TRABZONSPOR'DAN FRYDEK İÇİN 500 BİN EURO

Sparta Prag ile olan sözleşmesi sona eren Çek sol bek Martin Frydek için Trabzonspor’un yıllık 500 bin Euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Karadeniz Fırtınası, Filip Novak ile anlaşamazsa Frydek’i gündemine aldı. (Takvim)

19ANTALYA SERDAR VE ORGILLİ BİTİRDİ
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ANTALYA SERDAR VE ORGILL'İ BİTİRDİ

Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen Antalyaspor transfere hızlı başladı. Akdeniz ekibi, geçen sezon Göztepe’de forma giyen Serdar Gürler ve Ankaragücü'nden Dever Orgill ile anlaştı. (Takvim)

20MIRIN VE DOUGLAS KADRO DIŞI
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MIRIN VE DOUGLAS KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta elinde 11 yabancısı bulunan Sergen Yalçın, 10 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına Isimat-Mirin ve Douglas'ın gelmesini istemedi. Roco, Lens ve Larin'i bu kampta deneyeceğini ancak beklentileri karşılayamazlarsa ikinci kampa onlarla devam etmeyeceğini ifade etti. Atiba dışında elinde bulunan 11 yabancının tamamının satılabileceğini, hatta bir an önce satılırlarsa memnun olacağını anlattı. (Fotomaç)

21HEDEF ÖMER ALİ ŞAHİNER
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HEDEF ÖMER ALİ ŞAHİNER

Yeni sezon öncesi Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş, rotayı Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini sunacak. Yönetim, sözleşmesi devam eden Ömer Ali için futbolcu takası önermeyi planlıyor. (Sabah)

22BURAKIN YERİNE YENİ KRAL
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BURAK'IN YERİNE YENİ KRAL

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Sırbistan Ligi’nin golcüsü geliyor. TSC Backa Topola formasıyla 16 gol atan Nenad Lukic, 500 bin euro’luk bonservisiyle de ‘Sudan ucuz’ dedirtiyor. (Sabah)

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