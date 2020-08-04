Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri!
Her konuda anlaşmaya varılmıştı ama...
Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'nın da sona ermesiyle birlikte tüm gözler artık transfere çevrilmiş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan üst üste transfer haberleri geliyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
OKAY YOKUŞLU SATIŞ LİSTESİNDE
İspanyol basını, Celta Vigo’nun Okay Yokuşlu’yu satış listesine koyduğunu yazdı. Haberde, teknik direktör Oscar Garcia’nın kiralık oyuncular Murillo ve Rafinha’nın transferi için kaynak yaratmak amacıyla Okay’ı gözden çıkardığı belirtildi. Bu gelişme üzerine gözler Fenerbahçe ve Galatasaray’a çevrildi. (Takvim)
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