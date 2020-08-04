Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri!

WELINTON'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK FENERBAHÇE YANITI Beşiktaş daha önce anlaşmaya vardığı Alanyasporlu Welinton'dan şok bir yanıt aldı. Yıldız oyuncu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşma konusunda el sıkışmıştı. Ancak Brezilyalı oyuncu bu görüşmenin ardından şartlarının iyileştirilmesini isterken, buna gerekçe olarak da Fenerbahçe'nin de kendisini istediğini ifade etti. (Sabah)