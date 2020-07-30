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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (30 Temmuz 2020)
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Futbol
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 09:33,

Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (30 Temmuz 2020)

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlı başladı. Süper Lig devleri bazı transferleri bitirme aşamasına gelirken yeni gelişmeler de yaşanıyor...

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Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'nın da sona ermesiyle birlikte tüm gözler artık transfere çevrilmiş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan üst üste transfer haberleri geliyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

2FENERBAHÇE - GIULIANO
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FENERBAHÇE - GIULIANO

Fenerbahçeli taraftarları transfer dedikoduları içinde en çok heyecanlandıran haberlerden biri Giuliano’nun dönme ihtimali. Al-Nassr’dan maaşını zamanında alamadığı için FIFA’ya başvuran yıldız futbolcu, buradan çıkacak kararı bekliyor. Tecrübeli oyuncu, bonservisini eline alıp Kanarya’ya dönmek için elinden geleni yapıyor.

3GALATASARAY - OĞULCAN ÇAĞLAYAN
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GALATASARAY - OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan'ın da yeni durağı Florya oldu. 24 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon TL imza parasının yanında 3 milyon TL'ye yakın yıllık ücret ödeneceği öğrenildi. Kariyeri boyunca alt yaşlarda 45 kez Milli olan Oğulcan Çağlayan, çeşitli takımlarda 181 maçta 26 gol attı ve 21 asist yaptı.

4GALATASARAY - KENAN KARAMAN
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GALATASARAY - KENAN KARAMAN

Sarı-Kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağlayan Kenan Karaman, resmi imza için kulüpler arasındaki mutabakatı bekliyor. Galatasaray, 26 yaşındaki golcünün 2 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazırlanıyor. Kenan, oynadığı 20 maçın 13’ünde santrfor, 5’inde forvet arkası ve 2’sinde sol açık olarak görev yapmıştı. (Fanatik)

5FENERBAHÇE - MAME THIAM
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FENERBAHÇE - MAME THIAM

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun çok istediği Mame Thiam için teklifini hazırladı. Kasımpaşa’ya Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Resmi temasın kısa sürede kurulması bekleniyor. Fenerbahçe, bu işi fazla uzatmadan bir an önce Thiam’a imza attırıp ilk günden yeni sezon hazırlıklarına katılmasını istiyor. (Fanatik)

6GALATASARAY - KEREM AKTÜRKOĞLU
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GALATASARAY - KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem, A Takım garantisi alınca Galatasaray'ı tercih etti. 24 Erzincanspor'u 2. Lig'e çıkaran 21 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon TL imza parası verilecek ve 4 yıllık maliyeti 10 milyon TL'yi geçmeyecek. (Sabah)

7BEŞİKTAŞ - CENK TOSUN
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BEŞİKTAŞ - CENK TOSUN

Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında yer alan Cenk Tosun için güzel haberler gelmeye başladı. Milli futbolcunun bonservisini elinde tutan Everton'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2020- 2021'de de Cenk Tosun'u kiralamak istediği öğrenildi. İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Evertonlı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

8FENERBAHÇE - VEDAT MURIQI
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FENERBAHÇE - VEDAT MURIQI

İngiliz devi Tottenham, Muriç için hem Fenerbahçe’nin hem de Kosova Milli Takımı’nın maçlarına gözlemci göndermişti. Tottenham, sezonun bitmesiyle birlikte harekete geçmeye hazırlanıyor. Harry Kane’e alternatif forveti bulunmayan Kuzey Londra ekibinin kısa sürede Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor. Ayrıca Slaven Bilic yönetiminde Premier Lig’e geri dönen West Bromwich’in gözü de Vedat Muriç’te. Hırvat menajerin çok istediği golcü oyuncu için WBA’nın ilk etapta fiyat araştırması yapacağı öğrenildi.

9BEŞİKTAŞ - SİNAN BOLAT
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BEŞİKTAŞ - SİNAN BOLAT

Karius'un ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Siyah-Beyazlılar, daha önce Başakşehir’den Volkan Babacan’ı istemişti. Ancak Turuncu-Lacivertli ekibin başkanı Göksel Gümüşdağ’dan bu transfere onay çıkmadı. Bu gelişmelerin üzerine bir an önce kaleci transferini bitirmeyi hedefleyen Kara Kartal, gözünü Sinan Bolat’a çevirdi. (Fanatik)

10GALATASARAY - NURİ ŞAHİN
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GALATASARAY - NURİ ŞAHİN

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da öncelik orta sahada. Ayrıca yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacak olması da gurbetçi oyuncuları bir anda gündeme getirdi. Bu gelişmelerin ardından Nuri Şahin ismi, teknik direktör Fatih Terim'in gündemine geldi. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyordu ancak transfer gerçekleşmedi. Arda Turan'ı takım içindeki abilik için isteyen Fatih Terim'in Nuri'ye de benzer bir misyon yüklemek istediği bildirildi. (Sabah)

11FENERBAHÇE - SAMUEL KALU
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FENERBAHÇE - SAMUEL KALU

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, yeni sezon için taraftarı heyecanlandıracak bir transfer hamlesi yaptı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için yapılan görüşmeler hız kazandı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik perfomans gösterdi.

12FENERBAHÇE - BRAHIM DARRI
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FENERBAHÇE - BRAHIM DARRI

Fenerbahçe bir transferi daha bitirme noktasına geldi. Sarılacivertliler, Fas asıllı Hollandalı sol açık Brahim Darri için kulübü Fatih Karagümrük ve kendisi ile anlaştı. İstanbul ekibi ile 1 milyon Euro'ya el sıkışan F.Bahçe, oyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Darri'ye ödenecek yıllık ücret ise 600 bin Euro… (Sabah)

13BEŞİKTAŞ - SANDRO WAGNER
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BEŞİKTAŞ - SANDRO WAGNER

Burak Yılmaz'ın, Lille'e transferi, Güven Yalçın'ın takımdan ayrılma ihtimali ve Umut Nayir'in bekleneni verememesi sonrasında Kara Kartal forvet arayışlarına başlamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son olarak Çin ekibi Tianjin Teda'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Sandro Wagner girdi.

14GALATASARAY - YOUNES BELHANDA
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GALATASARAY - YOUNES BELHANDA

Galatasaray taraftarının akıbetini büyük merakla beklediği Younes Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldızın, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılmayı kabul ettiği, bununla alakalı olarak menaceri aracılığıyla yönetime bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun transfer işlerini yürüten William D’Avila, bir süredir Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle temas halindeydi.

15TRABZONSPOR - JOSE SOSA
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TRABZONSPOR - JOSE SOSA

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, bordo-mavili takımla sözleşme uzatmayacak. Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘Sosa ile ilgili herhangi bir problem yok’ dese de Arjantinli futbolcu, bu sezon şampiyonluğun son virajda kaybedilmesinin ardından ülkesi Arjantin’e dönme kararı aldı.

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