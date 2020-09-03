Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (3 Eylül 2020)
Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak gelişmeleri sizler için derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Liglerin başlamasına kısa bir süre kala takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
2
Abone Ol
GALATASARAY ORTA SAHA İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Orta sahası boşalan ve birçok isimle anılan Galatasaray sonunda somut adım attı. Teknik direktör Fatih Terim'in bastırması ve artık lig için sayılı günler kalmasının ardından harekete geçen sarı-kırmızılıların, Fulham'da forma giyen Stefan Johansen için resmi teklifte bulunduğu bildirildi. Sky Sports'un haberine göre, Galatasaray, Jean Michael Seri'ye sahip olan ve son olarak Mario Lemina'yı kadrosuna katan Fulham'dan Johansen'i istedi. İngiliz kulübüne, Şükrü Hanedar aracılığıyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı. (Sabah)
3
Abone Ol
GALATASARAY'IN B PLANI HENRIKSEN
Orta saha için Galatasaray'ın gündemine gelen başka bir isin de Markus Henriksen... Johansen için Fulham'a teklif yapan Galatasaray'ın olumsuz yanıt gelme ihtimalini düşünerek Beşiktaş'ın da ilgilendiği Norveçli ön liberoyu da listesine dahil ettiği bildirildi. Hull'dan ayrılan futbolcunun, bonservisinin elinde olması büyük avantaj olarak göze çarpıyor.
4
Abone Ol
BEŞİKTAŞ'TA YENİ ROTA YEDLIN
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Davide Santon'dan istenen cevabın alınamamasınına rdından rota Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirildi. Ortacizgi.com'da yer alan habere göre, Yedlin Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Oyuncunun Premier Lig ekibiyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla Siyah Beyazlılar'ın bonservis konusunu nasıl çözeceği konusunda soru işareti var.
5
Abone Ol
MALATYASPOR'DAN ABOUBAKAR SÜRPRİZİ
Aboubakar’la görüştüklerini, Tetteh’e teklif yaptıklarını açıklayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiasını büyük beklentiye soktu. Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez’i kadrosuna katan Yeni Malatyaspor’da yönetimin teklif yaptığı Carlos Sierra, Benjamin Tetteh ve Vincent Aboubakar isimleri camiayı fazlasıyla heyecanlandırdı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü, Tetteh ya da Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
6
Abone Ol
FENERBAHÇE'DEN LIVAJA'YA TEKLİF
Radyospor'un konuğu olan Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marco Livaja için yaptığı teklifi açıkladı. Georgopoulos, "Livaja , AEK'in en değerli oyuncusu, Yunan Ligi'nin de en değerli oyuncularından bir tanesi... O nedenle AEK onu kaybetmek istemiyor. Yeni sözleşme teklif ettiler. Şu anda 750 bin Euro kazanıyor. AEK ona yıllık 1 milyon Euro ve 3 yıllık yeni sözleşme önerdi, Futbolcu 1.3 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe, 2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif etti. Ayrıca 3+1 yıllık sözleşme veriyor. Normalde oyuncu AEK'da mutlu ve taraftarın en sevdiği futbolcu; ama parasal yönden Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi ve Fenerbahçe'yi tercih edebilir.'' dedi.
7
Abone Ol
EROL BULUT'UN GOLCÜ LİSTESİ
Şimdiye dek forvet hattına Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, Vedat Muriqi'nin satılmasının ardından takıma katılmasını istediği isimleri yönetime sundu. Listede birçok isim yer alıyor. Basına yansıyan adayların başında Eran Zahavi geliyor. Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan İsrailli yıldız ile yönetimin her konuda anlaştığı ifade ediliyor. Eran Zahavi ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Fenerbahçe bu transferi açıklamak için Vedat Muriqi'nin satışını bekliyor. (Sabah)
8
Abone Ol
İSPANYOLLAR DUYURDU
İspanyol Mundo Deportivo ise Atletico Madrid'den ayrılacak olan ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kalinic için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. 32 yaşındaki santrforun karar aşamasında olduğu bildirildi.
9
Abone Ol
LJAJIC'E FRANSA'DAN TALİP ÇIKTI
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi Marsilya yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü.
10
Abone Ol
FENERBAHÇE İSTEDİ, TRABZONSPOR ALIYOR
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor sürpriz bir ismi transfer listesine aldı. Bordo-mavilile Göztepe forması ile gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve Fenerbahçe'nin de transfer listene giren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak istiyor. (Fotomaç)
11
Abone Ol
GALATASARAY'DAN GARCIA TEKLIFI
Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim rotayı bu kez bonservisi elinde olan Aleix Garcia'ya çevirdi. Son olarak Manchester City ve kiralık olarak Mouscron formalarını giyen İspanyol orta saha oyuncusu için ilk adım atıldı. Bu oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun menajerine ilk teklifi yaptı. (Sabah)