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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (23 Eylül 2020)
GeriFutbol Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (23 Eylül 2020)
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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 09:51 | 

Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (23 Eylül 2020)

Süper Lig başlayalı iki hafta oldu ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak gelişmeleri derledik...

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Transferde takımlar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da günün öne çıkan haberleri...

2GALATASARAY KHEDIRAYI BEKLİYOR
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GALATASARAY KHEDIRA'YI BEKLİYOR

Sarı- Kırmızılılar’ın transferi için devreye girdiği Khedira, İtalyan gazetecilere Pirlo ile anlaşamadığını açıkladı. Yeni hocasının kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, menaceriyle birlikte transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığını söyledi. Galatasaray Yönetimi, süreci yakından takip ediyor.

3FENERBAHÇEDE EDIN VISCA HAFTASI
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FENERBAHÇE'DE EDIN VISCA HAFTASI

Bankalar Birliği yapılandırmasıyla harcama limitlerinde nefes alan, Vedat Muriç ve Jailson'un transferleriyle kasasını dolduran Fenerbahçe bombaları patlatmak için düğmeye bastı. İlk 2 haftada ortaya çıkan kanat oyuncusu eksikliği de Sarı- Lacivertliler'in bu konuda iştahını kabarttı. Hedefte tek bir isim var: Yıllardır gündemden düşmeyen Edin Visca... (Fanatik)

4GARRY RODRIGUES KOMŞUYA GİDİYOR
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GARRY RODRIGUES KOMŞUYA GİDİYOR

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak gelen Garry Rodrigues'in takımdan ayrılması konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Olympiakos'la anlaşmaya varılırken transferin tamamlanması için Garry Rodrigues'in son kararı bekleniyor.

5GALATASARAYDA ROTA TEKRAR SERI
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GALATASARAY'DA ROTA TEKRAR SERI

Geçtiğimiz sezon kiralık olmasına rağmen performansı ile Fatih Terim'in gözüne giren Jean Michael Seri için Fulham bir türlü anlaşmaya yanaşmadı. 29 yaşındaki futbolcu, G.Saray dışındaki teklifleri reddetti. Seri’yi bonservisi ile göndermek isteyen Fulham geri adım atmaya hazırlanırken, Aslan’ın kiralama teklifi masada hazır bekliyor. (Sabah)

6TRABZONSPORDA HUGODA MUTLU SON
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TRABZONSPOR'DA HUGO'DA MUTLU SON

Trabzonspor, Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızla 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya varan bordo-mavililer, oyuncunun kulübü Palmeiras'la da uzun süren pazarlıklar sonunda el sıkıştı. Hugo ve Palmeiras'a imzalamaları için gerekli evraklar gönderildi.

7GALATASARAYA ARJANTİNLİ ORTA SAHA
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GALATASARAY'A ARJANTİNLİ ORTA SAHA

Etebo'dan sonra yeni bir orta saha daha arayan sarı kırmızılılar rotasını Arjantin'e çevirdi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluigi Longari, Boca Juniors forması giyen Jorman Campuzano'nun Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı. Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralamak istiyor.

8BEŞİKTAŞTAN ABOUBAKARA ŞARTLI SÖZLEŞME
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BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR'A ŞARTLI SÖZLEŞME

Beşiktaş'ta forvet transferi görüşmeleri her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Rotasını yeniden Aboubakar’a çeviren Kara Kartal, 28 yaşındaki forvete “1 aydan fazla sakatlık geçirirsen, sözleşmen tek taraflı fesih olur” dedi. (Sabah)

9FENERBAHÇEDE YENİ HEDEF FABIO MARTINS
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FENERBAHÇE'DE YENİ HEDEF FABIO MARTINS

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra kanat ve forvete geldi. Kanat için harekete geçen sarı lacivertli takım Portekiz ekibi Braga'dan Fabio Martins'i kadrosuna katmak istiyor. TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kanat transferi adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins'i ekledi.

10FENERBAHÇE FORVETİNİ BEKLİYOR
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FENERBAHÇE FORVETİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe'de yönetim özellikle forvet ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Ze Luis ve Samatta ile görüşmeler sürerken, Fenerbahçe'nin her iki oyuncuyla ilgili önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Özellikle Samatta'nın kısa bir süre içinde açıklanabileceği gelen bilgiler arasında. (Sabah)

11UĞURCAN ÇAKIR FRANSA YOLCUSU
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UĞURCAN ÇAKIR FRANSA YOLCUSU

Edouard Mendy'i 30 milyon Euro'ya Chelsea'ye satmaya hazırlanan Fransız ekibi Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon Euro'ya çıkarttı. Bordo-Mavili kulüple görüşmelerini sürdüren Rennes kulübü yetkilileri transferi kısa süre içinde bitirmeye hazırlanıyor.

12PEROTTI İÇİN KADER HAFTASI
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PEROTTI İÇİN KADER HAFTASI

Sarı lacivertli ekipte Roma'nın bonservis beklediği Diego Perotti konusunda henüz son nokta konulamadı. Ancak Arjantinli yıldızla ilgili bu hafta içerisinde yine hareketlilik olabileceği kaydedildi.

13BEŞİKTAŞTA YENİDEN BALOTELLI SESLERİ
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BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN BALOTELLI SESLERİ

Beşiktaş'ta forvet transferi belirsizliğini korurken daha önce Sergen Yalçın'ın veto ettiği Mario Balotelli yeniden gündeme geldi. İtalyan golcü, listedeki isimler arasında mali şartlara en uygun isim olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin Sergen Yalçın'a, Genoa'nın da Balotelli için devreye girdiğini söyleyerek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi. Balotelli ise düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Golcü futbolcu, Türkiye'ye sıcak bakıyor. (Sabah)

14GALATASARAYDA ASAMOAH İSMİ YİNE ÖNE ÇIKTI
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GALATASARAY'DA ASAMOAH İSMİ YİNE ÖNE ÇIKTI

Yaz transfer sezonunda adı sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah, artık sarı kırmızılılara çok daha yakın... İtalyan basını, konu ile ilgili sürpriz bir habere imza attı. Nagatomo sonrası Saracchi'nin sol bek pozisyonunda yalnız kalmasının ardından sarı kırmızılı takım, Inter'in yıldızını gözüne kestirdi.

15SÜPER LİGDE YILIN TAKASI İRFAN VE DIAGNE...
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SÜPER LİG'DE YILIN TAKASI! İRFAN VE DIAGNE...

Süper Lig’de yılın takası gerçekleşmek üzere… Fanatik’te yer alan habere göre; sezona kötü başlayan Başakşehir, gol yollarındaki sorunu çözmek için Galatasaraylı Mbaye Diagne’ye kancayı attı ve Senegalli golcünün durumunu sarı-kırmızılı idarecilere sordu. Galatasaray yönetimi ise bu teklif karşısında Diagne’yi önemli bir teklif gelmedikçe bırakmayacaklarını ifade etti ve “İrfan Can’ı verirseniz; Diagne’yi alabilirsiniz.” cevabını verdi. Fatih Terim’in çok beğendiği ve ısrarla kadrosunda görmek istediği isim olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e Sevilla’dan teklif gelmiş ancak transfer gerçeklememişti.

16ELNENY İÇİN GALATASARAY İDDİASI
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ELNENY İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny önerildi. Orta saha takviyesi planlayan G.Saray'da yıldız futbolcu için yakın girişimlerin başlaması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda sarı-kırmızılı yönetim İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile masaya oturacak.

17BAKASETAS İÇİN FENERBAHÇE CEVABI
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BAKASETAS İÇİN FENERBAHÇE CEVABI

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi Fenerbahçe ile anılan Anastasios Bakasetas hakkında flaş bir transfer itirafında bulundu. Çavuşoğlu, sarı-lacivertli kulübün sezon öncesinde Yunan yıldızla ilgilendiğini ancak resmi teklifte bulunmadığını söyledi.

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