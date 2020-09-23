Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (23 Eylül 2020)

SÜPER LİG'DE YILIN TAKASI! İRFAN VE DIAGNE... Süper Lig’de yılın takası gerçekleşmek üzere… Fanatik’te yer alan habere göre; sezona kötü başlayan Başakşehir, gol yollarındaki sorunu çözmek için Galatasaraylı Mbaye Diagne’ye kancayı attı ve Senegalli golcünün durumunu sarı-kırmızılı idarecilere sordu. Galatasaray yönetimi ise bu teklif karşısında Diagne’yi önemli bir teklif gelmedikçe bırakmayacaklarını ifade etti ve “İrfan Can’ı verirseniz; Diagne’yi alabilirsiniz.” cevabını verdi. Fatih Terim’in çok beğendiği ve ısrarla kadrosunda görmek istediği isim olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e Sevilla’dan teklif gelmiş ancak transfer gerçeklememişti.