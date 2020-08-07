Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (7 Ağustos 2020)

TRABZONSPOR İÇİN AMPADU, JEMERSON VE OMERUO İDDİASI Trabzonspor yönetimi transferde önemli takviyeler yapacak. Geçtiğimiz sezon büyük sıkıntı çekilen stoper bölgesine iki takviye yapılması planlanıyor. En önemli adaylar ise Chelseali Ethan Ampadu, Brezilyalı stoper Jemerson ve bir dönem Kasımpaşa ve Alanyaspor'da da oynayan Kenneth Omeruo. (Takvim)