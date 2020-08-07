MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (7 Ağustos 2020)
GeriFutbol Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (7 Ağustos 2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 09:40,

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (7 Ağustos 2020)

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte takımlarda bomba transfer gelişmeleri yaşanıyor! Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de son yılların en çarpıcı transfer dönemlerinden biri yaşanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damgasını vuran transfer haberleri...

2FENERBAHÇE, PEROTTI İÇİN BİR DAHA DENEYECEK
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE, PEROTTI İÇİN BİR DAHA DENEYECEK

Fenerbahçe'de yabancı transferinde en büyük hedeflerden biri olan Diego Perotti için yeni bir atak yapılacak. Yönetimin Arjantinli kanat oyuncusu için önümüzdeki hafta Roma ile görüşmesi ve anlaşma zemini araması bekleniyor. (Takvim)

3GALATASARAYDAN RADE KRUNIC ATAĞI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY'DAN RADE KRUNIC ATAĞI

Yeni sezonda Seri ve Lemina ile devam etmesi çok zor görünen Galatasaray, Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor. (Takvim)

4BEŞİKTAŞ, BALOTELLIYİ İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

"BEŞİKTAŞ, BALOTELLI'Yİ İSTİYOR"

Rumen futbolunun efsane isim ile Dimutrescu, DigiSport kanalında yaptığı açıklamalarda Beşiktaş’ın İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğini iddia etti. (Takvim)

5TRABZONSPORDA SORLOTHA GİDİŞ İZNİ YOK
Abone Olgoogle-news

TRABZONSPOR'DA SORLOTH'A GİDİŞ İZNİ YOK

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi satmayı düşünmediği Sörloth için menajerler kulübün kapısını adeta aşındırıyor. Yönetim ise 20 milyon euro’dan aşağı bir rakamı gündemine dahi almama kararı aldı. Yönetim yıldız oyuncunun 9 milyon euro’ya serbest kalır maddesini aktif etmemek için bu yıl satın alma opsiyonunu kullanmayacak. (Takvim)

6FENERBAHÇEDE VEDATIN ALTERNATİFİ SMOLOV
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'DE VEDAT'IN ALTERNATİFİ SMOLOV

Lazio'nun ısrarla kadrosuna katmak istediği Vedat Muriç’in satılma ihtimaline karşı Fenerbahçe, B planını hazırda bekletiyor. Sarı-Lacivertliler’in Rus golcü Fedor Smolov için kulübü Lokomotiv Moskova ile temasa geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe’nin Muriç’in satılması halinde bu transferi yüksek ihtimalle bitireceği öne sürüldü. (Takvim)

7RYAN BABELE MARSİLYA TALİP
Abone Olgoogle-news

RYAN BABEL'E MARSİLYA TALİP

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında olan Babel’e Fransa’nın Marsilya takımının talip olduğu iddia edildi. Yeni sezonda alternatifi geniş bir kadro kurmak isteyen Marsilya’nın Babel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

8BEŞİKTAŞ, CISSE İÇİN GÜN SAYIYOR
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ, CISSE İÇİN GÜN SAYIYOR

Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'ye daha önce teklifini sunan Beşiktaş yönetimi, bu transferi bitirmek üzere. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan Siyah- Beyazlılar, yıllık 1 milyon euro’da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor. (Takvim)

9TRABZONSPOR İÇİN AMPADU, JEMERSON VE OMERUO İDDİASI
Abone Olgoogle-news

TRABZONSPOR İÇİN AMPADU, JEMERSON VE OMERUO İDDİASI

Trabzonspor yönetimi transferde önemli takviyeler yapacak. Geçtiğimiz sezon büyük sıkıntı çekilen stoper bölgesine iki takviye yapılması planlanıyor. En önemli adaylar ise Chelseali Ethan Ampadu, Brezilyalı stoper Jemerson ve bir dönem Kasımpaşa ve Alanyaspor'da da oynayan Kenneth Omeruo. (Takvim)

10GALATASARAYDAN GOTZE BOMBASI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY'DAN GOTZE BOMBASI

Transferde kontağı Arda Turan ile çeviren Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Alman futbolcu Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek. İdari menajer Şükrü Hanedar, Mario Götze'den pazartesi günü için randevu aldı. Bonservisi elinde olan Alman yıldız ve menajeriyle mali şartlar konuşulacak. (Fotomaç)

11LYON, MARCELOYU BIRAKMIYOR
Abone Olgoogle-news

LYON, MARCELO'YU BIRAKMIYOR

Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor. Marcelo, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü Lyon 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor. (Sabah)

12TRABZONSPORDA GARAY BOMBASI
Abone Olgoogle-news

TRABZONSPOR'DA GARAY BOMBASI

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon başarılı bir oyun sergileyen ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor, savunma hattına dünyaca ünlü Arjantinli stoper Ezequiel Garay’ı düşünüyor. 33 yaşındaki stoperi teknik direktör Eddie Newton da istiyor. (Takvim)

13DIAGNE, AL WAHDAYA ÖNDERİLDİ
Abone Olgoogle-news

DIAGNE, AL WAHDA'YA ÖNDERİLDİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Diagne, beklentiyi karşılayamadı ve Club Brugge'a kiralandı. Geleceği belirsiz olan Senegalli yıldız Al Wahda'ya önerildi. (Sabah)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi