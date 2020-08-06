Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (6 Ağustos 2020)
Süper Lig'de bomba transfer gelişmeleri yaşanıyor! Gündemdeki haberleri sizler için derledik...
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TRANSFER TURU
Son yılların en çarpıcı transfer döneminde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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GÖZLER BRUMA VE ONYEKURU'DA
Sarı-Kırmızılılar’da eski aşklar yeniden alevleniyor. Sol kanada henüz bir takviye yapmayan Cim Bom’da, Trezeguet transferinin zora girmesi nedeniyle gözler tekrar Henry Onyekuru ve Bruma’ya çevrildi.Eğer Monaco, Onyekuru’yu Galatasaray’a bir kez daha göndermek istemezse, Bruma’nın transferi için somut adımlar atılacak. PSV Eindhoven’da bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli’nin kiralanması gündemde. Teknik patron Fatih Terim, bu iki oyuncudan birini mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Transfer kiralık olarak gerçekleşeceği için, Finansal Fair Play konusunda da herhangi bir sorun çıkmayacak gibi görünüyor. Kulübün kiralama bedeli olarak maksimum 1-1.5 milyon Euro civarında bir ödeme yapacağı belirtiliyor. (Fanatik)
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MARCELO'NUN EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Marcelo’nun eşi Tatiane Guedes, dün Instagram’dan yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlılar’ı heyecanlandırdı. Yenge, “Beşiktaş taraftarları inanılmazsınız! Tanrı’nın planları her zaman olağanüstüdür. Yakında birlikte olacağız” dedi.
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EMRE BELÖZOĞLU CANER ERKİN'İ İKNA ETTİ
Fenerbahçe'de gelecek Sezondan itibaren sportif direktörlük görevinde olması beklenen Emre belözoğlu'nun transfer için Sarı Lacivertliler'in eski oyuncusu Caner Erkin'i ikna ettiği belirtildi.
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SOSA'DA AVANTAJ TRABZONSPOR'DA
Kaptan kalacak mı gidecek mi? Trabzonsporlu taraftarların gelecek sezona dair en çok merak ettiği konulardan biri bu. Yönetim, Jose Sosa’yı tutmaya çalışıyor. 35 yaşındaki yıldıza senelik 2 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam önerildi, beklemeye geçildi. Ailesiyle tatilde olan Sosa konusunda eski kulübü Estudiantes de çok ısrarcı. Fakat ibre Trabzonspor’u gösteriyor. Çünkü Estudiantes’in önerdiği rakam 1 milyon Euro’nun altında. Üstelik Arjantin’de futbol konusunda ciddi bir belirsizlik var. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ligin ne şartlarda başlayacağı açıklanmadı. Dolayısıyla Sosa’nın, eski kulübüne dönmesi şu aşamada zor. Her şeye rağmen Sosa ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavililer, mevcut ekonomik şartlarda yapabileceği en iyi teklifi kaptana sundu ve bekliyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgi, süreç uzasa dahi Sosa’nın kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu yönünde. (Fanatik)
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ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON EURO
Süper Lig’de Göztepe formasıyla attığı 8 golle sezona damga vuran Alpaslan Öztürk’ün bonservis bedeli belli oldu. İzmir ekibi, Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile ciddi şekilde anılan oyuncu için İzmir ekibi, bu kapsamda 1 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. (Fanatik)
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WELINTON VE N'SAKALA BEŞİKTAŞ'TA
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek için 25 Ağustos’ta ilk ön eleme maçına çıkacak olan Siyah- Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden transfer konusunda hızlı davranmasını istemişti. Loris Karius, Victor Ruiz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Diaby, Mohamed Elneny, Kevin-Prince Boateng ve Burak Yılmaz’la yollarını ayıran Kara Kartal, ilk imzaları yeni haftada attıracak.Aytemiz Alanyaspor’la kontratı sona eren Demokratik Kongo’lu sol bek Fabrice N’Sakala’yla her konuda anlaşma sağlayan ve 3 yıllık ön protokol yapan yönetim, hem bu ismi hem de Akdeniz ekibinin bir diğer oyuncusu Brezilyalı stoper Welinton Souza’yı resmen duyuracak. Beşiktaş, N’Sakala’yı bedelsiz olarak, Welinton’u ise Fatih Aksoy’u takasta kullanarak renklerine bağlayacak.
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TRABZONSPOR'DAN THIAM HAMLESİ
Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Yurt dışından pek çok kulübün ilgilendiği ikiliden biri giderse, buraya yine potansiyeli yüksek bir oyuncunun gelmesi gündemde. Bu isim; Mame Thiam. Kasımpaşa’da özellikle pandemi sonrası müthiş bir performans gösteren Mame Thiam, toplamda çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 4 asist yaptı.Hem forvet hem de kanat olarak görev yapan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun adı Fenerbahçe’yle de anılıyor. Trabzonspor, Thiam konusunda Kasımpaşa Kulübü’nün nabzını yokluyor.
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ELNENY GELİYOR NDIAYE GİDİYOR
Orta saha transferinde Trabzonspor’un 1 numaralı hedefi Mohamed Elneny... Beşiktaş da Mısırlı yıldızı takımda tutmak istiyor fakat başarılı ön liberonun maddi beklentilerini Trabzonspor karşılıyor. Badou Ndiaye’ye geçtiğimiz yarım sezon için 1 milyon Euro ödeyen Fırtına, Elneny’yi kiralaması durumunda senelik 1.5 milyon Euro verecek. Hem Arsenal hem de 28 yaşındaki orta sahanın menajeriyle son pazarlıklar yapılıyor. (Fanatik)
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SAMSUNSPOR'DAN GÖKHAN TÖRE BOMBASI
Şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Samsunspor, hedefini doğrudan Süper Lig olarak belirledi. Karadeniz ekibi, bu doğrultuda bombayı patlatmak için harekete geçti, Yeni Malatyaspor’dan ayrılmasına kesin gözle bakılan, adı yeniden Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre’ye teklif götürdü.
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BEŞİKTAŞ VS OBBI OULARE
Yeni sezona çift forvetle girmeyi planlayan Beşiktaş, Papiss Cisse’yle anlaşmasının ardından gözünü Belçika’ya dikti... Yönetim, Standard Liege’in 24 yaşındaki golcüsü Obbi Oulare’yi kiralamak için harekete geçti. Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Watford’dan 3,4 milyon Euro’ya Belçika ekibine transfer olan 1,96’lık pivot santrfor, geride bıraktığımız dönemde takımıyla 17 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş Yönetimi’nin genç forveti satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak için çalışma içerisinde bulunduğu bildirildi. Uzun boyu sebebiyle hava toplarında oldukça etkili bir isim olan Oulare, bitirici vuruşlarıyla da tanınıyor. Obbi Oulare, 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Souleymane Oulare’nin de oğlu... Sarı-Lacivertli formayla 1 dönem görev yapan baba Oulare, 17 maçta 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.
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GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Beşiktaş Yönetimi’yle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamamıştı. 35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe’ye olumlu yanıt verdi. Yıldız ismin, 4 yıl sonra Sarı-Lacivertli takıma dönüyor. TRT Spor'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.Sarı Lacivertli ekibin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün yaptığı "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..." Instagram paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirdi.
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MERT HAKAN YANDAŞ'TAN 4 YILLIK İMZA
Sivasspor'daki performansıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'a imza aşamasına gelen Mert Hakan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. beIN Sports'un son dakika haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertli ekip ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı, ancak transfer harcama limiti nedeniyle transferini askıya aldığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş, antrenman yaptığı videoya “Limitless (Limit yok, Sınırsız)” notunu yazmış ve transfere yeşil ışık yakmıştı. 2017 yılında Menemen Belediyespor’dan Sivasspor’a transfer edilen ve son yıllardaki performansıyla dikkat çeken Yandaş, daha önce Oyak Renault, Altınordu ve Tire 1922 takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 37 maça çıkan Mert Hakan, 10 gol atıp 5 asist yaptı.
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TRABZONSPOR İÇİN SAKIB AYTAÇ İDDİASI
Yeni Malatyaspor’dan ayrılmaya hazırlanan Sakıb Aytaç ile Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü. Daha önce ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen toparlanan ve bu sezon 22 lig maçına çıkan başarılı sol bek, daha önce Kayserispor ve Antalyaspor gibi kulüplerde oynadı. 28 yaşındaki Sakıb konusunda henüz kulübün bir girişiminin olmadığı, menacerler tarafından Trabzonspor’a önerildiği belirtildi. Bilindiği üzere Fırtına’da sol bek Novak’ın sözleşmesi sona ermişti. (Fanatik)
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SEMİH KAYA'YI GÖZTEPE İSTİYOR
Sparta Prag’dan ayrılan ve Galatasaray’a geri dönmek için haber bekleyen Semih Kaya’ya Süper Lig’den talip çıktı. Göztepe, tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için oyuncunun menaceriyle görüşme yaptı. Semih teklife olumlu baksa da bir süre daha Galatasaray’dan haber bekleyeceğini bildirdi.