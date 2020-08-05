Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (5 Ağustos 2020)

GALATASARAY'DA TOPLU İMZA TÖRENİ Galatasaray transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor... Süper Lig’de yaz transfer sezonunun açılması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da harcama limitlerini belirlemesiyle, Sarı- Kırmızılı kulüpte hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Galatasaray öncelikle, bonservisi elinde olan ve bir süre önce anlaşma sağlanan yerli yıldızlarla sözleşme imzalayacak. Bu doğrultuda Sivasspor’dan ayrılan kanat oyuncusu Emre Kılınç (25), Çaykur Rizespor’dan ayrılan forvet Oğulcan Çağlayan (24), Erzincanspor’dan ayrılan kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (21) ve Barcelona’dan ayrılan hücum oyuncusu Arda Turan (33), Sarı- Kırmızılı takımın kadrosuna katılarak, 12 Ağustos’ta Florya’da yapılacak ilk idmanda yer alacak. Bu oyuncular için mini bir imza töreni de planlanıyor. Bu tören hafta sonuna kadar yetişmezse, Florya’daki idmandan 1 gün önce, yani 11 Ağustos’ta da gerçekleşebilir. Ancak Galatasaray’ın transfer bombaları bu kadarla sınırlı kalmayacak. Başta gündemdeki bonservissiz yabancılar olmak üzere, kiralancak ya da bonservisiyle satın alınacak yabancılar, hatta gurbetçiler de var. Galatasaray Yönetimi’nin hedefi, bu operasyonun en büyük bölümünü bu hafta tamamlayarak, yeni transferleri ilk antrenmana yetiştirebilmek. Öte yandan kadroda düşünülmeyen oyuncular için de kulüpte yoğun bir mesai yaşanıyor. Yöneticiler, menacerlerle sürekli iletişim halinde. Bonservisinden gelir getirmesi beklenen başta Belhanda ve Feghouli olmak üzere yıldız oyuncu satışları, Galatasaray’ın dış transferde elini bir hayli güçlendirecek. Şu ana kadar sadece Maicon’un 1.4 milyon Euro’luk satışından gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, Porto’nun Telles’i satmasından da 1.8 milyon Euro ile 3.6 milyon Euro arasında bir para bekliyor. (Fanatik)