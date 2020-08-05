Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (5 Ağustos 2020)
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transfer bombaları için geri sayıma geçildi.
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TRANSFER TURU
Son yılların en çarpıcı transfer döneminde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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BEŞİKTAŞ VS. PUKKI & CISSE
Beşiktaş’ta bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Burak Yılmaz, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Tecrübeli yıldızın ayrılığı sonrasında forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan yönetime, teknik direktör Sergen Yalçın’dan bu konuda 2 kişilik talep geldiği ortaya çıktı. Bu doğrultuda ilk olarak Aytemiz Alanyaspor’la kontratı sona eren Papiss Cisse için girişimlerini sürdüren yönetim, 35 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamaya çalışıyor. Senegalli oyuncuyla ön anlaşma yapan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de giderip ardından forvet hattında ikinci isme geçecek. Gelecek sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek için ön eleme turunda mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, takımın maaş bütçesini düşük tutup transferde en fazla bütçeyi forvet bölgesi için harcayacak. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City’nin Finlandiyalı golcüsü Teemu Pukki’yi de hedefleri arasına ekleyen yönetimin, 30 yaşındaki futbolcu için Ada kulübünün kapısını çalmayı planladığı belirtildi. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. GOTZE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Satılır ve üzerine bir de bonservis bedeli gelirse Götze alınacak. Tabii bonservisi elinde olan Alman oyuncu bu süreçte başka takıma gitmezse... Alman futbolcunun ikna edilmesi için görüşmeler devam ediyor. Ancak Belhanda kalma konusunda diretirse Terim kesinlikle oyun aklı olacak, daha düşük maliyetli bir isim de arıyor. (Fotomaç)
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EMRE MOR'U KİMSE İSTEMİYOR
Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olan Emre Mor'u artık kimse istemiyor. Celta Vigo kulübü, geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray, 2. yarısını ise Olympiakos'ta kiralık geçiren genç yıldıza kulüp bulamıyor. İspanyol basını, görüşülen hiçbir takımın Emre'ye sıcak bakmadığını yazdı. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ VS. ÖMER ŞİŞMANOĞLU
Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu sesleri... 2013-2014 ve 2016-2017 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giyen Ömer Şişmanoğlu yeniden eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Erzurumspor forması giyen ve kritik goller atan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Erzurum ve Alanya da istiyor... TFF 1. Lig'de ligin ikinci yarısında 11 maçta forma giyen Ömer Şişmanoğlu beş gol bir asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Golcü oyuncuyla Erzurumspor yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ayrıca Papis Cisse'nin sözleşmesinin bitmesiyle Alanyaspor'da Ömer ile yakından ilgileniyor. Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen Ömer'in bonservisi elinde bulunuyor. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. ALEX TELLES
Devre arası transfer döneminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak önemli bir transfere imza atan Manchester United'da ikinci hedef ise Porto'dan Alex Telles. Porto, Alex Telles'in satışı için İngiliz devinden 40 milyon Euro talep etti. 2016 yılında Telles'i Porto'ya 6,5 milyon Euro karşılığında gönderen Galatasaray, o dönem yaptığı anlaşma gereği bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak. Record'un haberine göre Manchester United ile Porto arasındaki görüşmeler sürüyor ve Kırmızı Şeytanlar 40 milyon Euro'da indirime gitmeye çalışıyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro... Manchester United, bonservis bedelinde indirime gidemez ve serbest kalma bedelini öderse Aslan'ın kasasına da 4 milyon Euro (Yaklaşık 33 milyon TL) girecek. Alex Telles bu sezon çıktığı 49 maçta 13 gol atıp 11 asist yaptı. (Sabah)
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TRABZONSPOR'UN HARCAMA LİMİTİ PLANI HAZIR
Harcama limiti 152 milyon TL seviyesine çıkan Trabzonspor, daha yüksek bir rakam bekliyordu ancak CAS'ın Avrupa kupalarından men cezasını onaması beklenenden düşük olmasına neden oldu. Kaçan şampiyonluğa gelecek sezon ulaşmak isteyen bordo-mavililer, en az 6 milyon Euro yani yaklaşık 50 milyon TL'lik bir ek bütçe oluşturmayı ve istediği kadroyu kurmayı planlıyor. Trabzonspor'un şu andaki oyuncu grubunun maliyetinin 12 milyon Euro (98 milyon TL) seviyelerinde olduğu bildirildi. Sezon devam ederken Sturridge ve Obi Mikel gibi oyuncularla yollarını ayıran, lig bitince de Messias ve Ndiaye'yi gönderen bordo-mavililerin 16 milyon Euro'luk kadro maliyeti 4 milyon Euro daha düşmüştü. Bordo-mavili takımda geçtiğimiz yıl 3 milyon Euro kazanan, bu yıl ise takımda kalması için 2 milyon Euro teklif edilen Sosa ile 1 milyon 200 bin Euro teklif edilen Novak'ın durumu da harcama limitlerinde etkili olacak. İki futbolcunun ayrılığı kesinleşirse buradan elde edilecek kâr farklı transferlerde kullanılmaya çalışılacak.
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GALATASARAY VS. MUSABA
Galatasaray'dan Musaba hamlesi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı. Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor. Takvim'in haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.
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LAZIO VS. VEDAT MURIQI
Dün TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber İtalya'dan geldi. Lazio, Vedat Muric'i resmen istedi. Lazıo'nun Vedat Muric için teklif ettiği rakamın 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Vedat'ı satarsa hem gelir elde edecek hem de Vedat'ın ücreti de boşa çıkmış olacak. Fenerbahçeli kurmaylarla Lazio'lu yöneticiler arasındaki pazarlığın devam ettiği Sarı-Lacivertli kulubün Lazio'nun teklif ettiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi 21 milyon Euro'dan 20'ye (Yaklaşık 164 milyon TL) indi. Pazarlıkların 2-3 gün içinde sonuç vermesi ve Vedat'ın Lazio'ya satışının gerçekleşmesi bekleniyor. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ VS. SİNAN BOLAT
Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, alacaklarının düzenli ödenmemesi sebebiyle pandemi arasında kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Bu durumun ardından Süper Lig’in kaldığı yerden başlaması sonrasında eldivenler, takımın alt yapısından yetişen Ersin Destanoğlu’na geçmişti. 8 maçlık periyotta oldukça başarılı bir görüntü sergileyen 19 yaşındaki Ersin, teknik ekibin kararıyla yeni dönemde de takımın 1 numaralı kalecisi olacak. Kara Kartal’ın başarılı hocası Sergen Yalçın’ın, kulübe için tecrübeli bir yedek kaleci alınmasını istediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Beşiktaş’ın, Belçika Kulübü Royal Antwerp’le yollarını ayıran Sinan Bolat ve Konyaspor’un tecrübeli eldiveni Serkan Kırıntılı’yla görüşmelere başladığı bildirildi. 31 yaşındaki Sinan Bolat’ın bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Siyah-Beyazlı formaya en yakın isim olduğu öğrenildi. (Fanatik)
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ÜMRANİYESPOR VS. UTKU YUVAKURAN
Ligde ilk haftadaki Sivas maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra 33 karşılaşmada önce Karius’un sonrasında ise Ersin’in arkasında kulübede oturan 23 yaşındaki eldivenin 2 milyon 278 bin TL kazandığı ortaya çıktı. 2016’da Beylerbeyi’den kiralandıktan 1 sezon sonra profesyonel sözleşme imzalanan Utku Yuvakuran 1 Süper Lig maçının dışında 1 Avrupa Ligi, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı. Bu 4 maçta 9 gol yiyen genç eldivenin aldığı ücret kulüpte tartışmalara neden oldu. Yeni sezonun bütçesini azaltmayan çalışan Beşiktaş’ta genç kaleciye 2 milyon 278 bin TL ödeme yapılması sonrasında yönetim harekete geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada kaleye kesinlikle yabancı takviye yapmayacaklarını Ersin’in yanına tecrübeli bir yerli kaleci alacaklarını belirtirken, Utku’nun 3. kaleci olacağının sinyallerini vermişti. 3 yıllık kariyerinde sadece 9 maçta şans bulan ve 14 gol yiyen genç file bekçisi için son kararı yönetim verecek. Siyah beyazlılarda 1 yıl daha kulüple sözleşmesi bulunan Utku yeni sezonda ya kiraya verilecek ya da satılacak.
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GALATASARAY VS. SERI
Bu sezon hem defansif orta saha olarak hem de oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Seri’nin tekrar kadroya dahil edilmesi, Mensah transferini engellemeyecek. Operasyon başarıyla tamamlanırsa, Terim orta alanda Seri ve Mensah ikilisini bir arada kullanmak istiyor. Bu ikilinin önünde ise Emre Akbaba veya başka bir 10 numara forma giyecek. Seri, Galatasaray’da 1 yıl daha kalmayı bir süre önce kabul etti. Terim’in yönetime sunduğu listedeki adaylar arasında da Fildişi Sahilli futbolcunun ismi yer alıyor. Fatih hoca bu şekilde bir kadro istikrarı sağlanacağını düşünüyor. İngiliz kulübü de yeniden kiralamaya oldukça sıcak bakıyor. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. MENSAH
Bernard Mensah’ın 3.6 milyon Euro’luk bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan payla beraber 5.2 milyon Euro’ya mâl olması, Galatasaray’a bu operasyonda geri adım attırdı. Kayserispor, bu paralar ödenmeden oyuncuyu vermeyi kesinlikle düşünmüyor, çünkü şu ana kadar Atletico Madrid’e ödeme yapamadılar ve olası bir FIFA başvurusunda iş transfer yasağına kadar gidebilir. Galatasaray ise böylesine ağır bir mali yükün altına girmemek için çözümarayışında... (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ VS. RAFAEL
Sözleşmesi biten Gökhan Gönül'le yol ayrımına gelen Beşiktaş'ta sağ bek arayışları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar daha önce de sık sık gündemine gelen Lyon'lu Rafael için görüşmelere başladı. Yönetimin, Fransız kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı yıldızın menajeriyle de temasa geçtiği belirtiliyor. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ VS. MARCELO
Beşiktaş, stoper transferi konusunda da gözünü Lyon’a dikmiş durumda. Bir yandan Rafael için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın, eski oyuncusu Marcelo Guedes için de çalışma yaptığı kaydedildi. 3 yıl önce 7 milyon Euro karşılığında Lyon’a transfer olan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Kara Kartal’ın Fransız ekibine 2 milyon Euro önereceği bildirildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli savunmacı, yaptığı açıklamalarda her fırsatta Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığını belirtmişti. 1,91’lik savunmacının kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. (Beşiktaş)
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SAMPDORIA VS. BELHANDA
Galatasaray'ın bu sezon istediği randımanı alamadığı ve elden çıkarmak için büyük çaba harcadığı Belhanda için İtalyan basınından çarpıcı bir bir iddia geldi. Çizme'nin önde gelen yayın organları Faslı orta saha oyuncusuna Sampdoria'nın talip olduğunu okurlarına duyurdu. Haberde Serie A ekibinin orta sahaya yüksek profilli bir oyuncu istediği ve bu nedenle Belhanda için girişimlerde bulunduğu vurgulandı. Haberin detayında Galatasaray'ın bu transfer için 5 milyon Euro bedel belirlediği ve bu bedeli verecek kulüplerin Belhanda ile görüşmesine izin vereceği belirtildi. Galatasaray'ın Belhanda'yı 10 milyon Euro'ya aldığını yazan İtalyan basını, "Ancak Belhanda Galatasaray'da geçen zamanda bir türlü beklenen patlamayı yapamadı" dendi. Ayrıca aldığı yıllık ücret nedeniyle Belhanda'nın takımda düşünülmediğinin de altı çizildi.
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TRABZONSPOR VS. GARAY
Bu sezon savunmada büyük sorunlar yaşayan ve ilk 6 sırada yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen ekip olan Trabzonspor'da öncelik stoper transferi... Bu konuya dikkat çeken yeni teknik direktör Eddie Newton yönetime ilk listesini verdi. İngiliz hocanın savunmanın göbeği için düşündüğü isimlerin Ezequiel Garay, Jemerson ve Ethan Ampadu olduğu öğrenildi. Kariyerinde Real Madrid, Benfica, Zenit ve son olarak Valencia forması giyen Arjantinli stoperin bonservisi elinde. Valencia ile sözleşme yenilemeyen 33 yaşındaki oyuncunun, sezonun ikinci yarısında çapraz bağları kopmuştu. Tecrübeli oyuncuyla iletişime geçen yönetim, yıldız futbolcunun sağlık durumunu da araştırıyor. Bu konuda bir problem çıkmaması durumunda Garay'la pazarlıklar başlayacak. Ampadu... Newton'un bizzat kendi öğrencisi. Başarılı çalıştırıcı, Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olduğu ilk günden bu yana Galli savunmacının transferinin gerçekleştirilmesini istedi. Geçen sezon İngiliz devi Chelsea'dan, Alman ekibi Leipzig'e kiralanan ancak burada beklediği süreyi bulamayan 19 yaşındaki oyuncu, Maviler'e geri döndü. Newton, Chelsea ile yakın ilişkilerini kullanarak Ampadu'yu bir sene kiralamayı planlıyor. Karadeniz ekibi, Monaco'da gözden düşen Jemerson'la da yakından ilgileniyor. 2016-2017'de PSG'nin hegomonyasını yıkarak Fransa'da şampiyonluğa ulaşan kadronun kilit isimlerinden biri olan Brezilyalı stoper için uzun süredir temaslar devam ediyor. Bordo-Mavililer, kulübüyle 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bonservisle renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kırmızı- Beyazlılar'la pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
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GALATASARAY VS. RYAN DONK
Kontratı biten isimlerden Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'la yollarını ayıran G.Saray'da Ryan Donk için Fatih Terim 'kalsın' raporu vermişti. Yönetim, 1.9 milyon Euro garanti ücret alan Hollandalı'nın, 34 olan yaşını da dikkate alarak %50'ye yakın indirim beklendiğini iletti. Yönetimden gelen bu istek karşısında deneyimli oyuncunun morali bozulurken ligdeki A.Gücü maçında sakatlığını bahane edince kadrodan da çıkarılmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim geri adım atmayınca, daha fazla ücret isteyen oyuncu ile uzlaşma henüz sağlanamadı. Teknik direktör Fatih Terim, takımın başına geçtiği dönemde Galatasaray'dan kopma noktasında olan oyuncuyu yeniden eski performansına kavuştururken joker olarak da kullanmaya devam etmek istiyordu. Oyuncunun önerilen 1 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemesi sonrasında Terim ve ekibi de şaşkına dönerken, Donk daha yüksek bir ücret istediğini iletti. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ'TA OPERASYON BAŞLIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu’nun 36 milyon Euro’luk harcama limiti imkanı sunduğu Beşiktaş, transfer harekâtına başlıyor. Mayıs ayından bu yana önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını bu rakama göre yapan Siyah-Beyazlılar, kadroda bulunan ve indirimi kabul eden oyuncuların sözleşmesini revize edip anlaşma sağlanan isimlere imza attıracak. Bu operasyonun tamamlanması sonrasında net bütçe belirlenip transfere tam gaz verilecek. (Fanatik)
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GALATASARAY'DA TOPLU İMZA TÖRENİ
Galatasaray transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor... Süper Lig’de yaz transfer sezonunun açılması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da harcama limitlerini belirlemesiyle, Sarı- Kırmızılı kulüpte hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Galatasaray öncelikle, bonservisi elinde olan ve bir süre önce anlaşma sağlanan yerli yıldızlarla sözleşme imzalayacak. Bu doğrultuda Sivasspor’dan ayrılan kanat oyuncusu Emre Kılınç (25), Çaykur Rizespor’dan ayrılan forvet Oğulcan Çağlayan (24), Erzincanspor’dan ayrılan kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (21) ve Barcelona’dan ayrılan hücum oyuncusu Arda Turan (33), Sarı- Kırmızılı takımın kadrosuna katılarak, 12 Ağustos’ta Florya’da yapılacak ilk idmanda yer alacak. Bu oyuncular için mini bir imza töreni de planlanıyor. Bu tören hafta sonuna kadar yetişmezse, Florya’daki idmandan 1 gün önce, yani 11 Ağustos’ta da gerçekleşebilir. Ancak Galatasaray’ın transfer bombaları bu kadarla sınırlı kalmayacak. Başta gündemdeki bonservissiz yabancılar olmak üzere, kiralancak ya da bonservisiyle satın alınacak yabancılar, hatta gurbetçiler de var. Galatasaray Yönetimi’nin hedefi, bu operasyonun en büyük bölümünü bu hafta tamamlayarak, yeni transferleri ilk antrenmana yetiştirebilmek. Öte yandan kadroda düşünülmeyen oyuncular için de kulüpte yoğun bir mesai yaşanıyor. Yöneticiler, menacerlerle sürekli iletişim halinde. Bonservisinden gelir getirmesi beklenen başta Belhanda ve Feghouli olmak üzere yıldız oyuncu satışları, Galatasaray’ın dış transferde elini bir hayli güçlendirecek. Şu ana kadar sadece Maicon’un 1.4 milyon Euro’luk satışından gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, Porto’nun Telles’i satmasından da 1.8 milyon Euro ile 3.6 milyon Euro arasında bir para bekliyor. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. LUYINDAMA & MARCAO
2020-21 sezonu için takviyelerini yapmaya başlayan ve transferlerini açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray’da önemli de bir karar alındı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoperde büyük sorun yaşayan sarı kırmızılılar savunmanın iki önemli ismini kadroda tutacak. Luyindama’nın milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, Marcao’nun ise pandemi sonrasında takımdan uzak kalması ile stoperde büyük sorun yaşayan Galatasaray yeni sezonda ideal stoper ikilisini koruma kararı aldı. Ligin önümüzdeki ay başlayacak olması ve savunmada benzer sorunların yaşanmasını istemeyen sarı kırmızılılar transfer piyasasında isimleri birçok kulüple anılan Luyindama ve Marcao’ya gelecek teklifleri dikkate almayacak. Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve izin yapmadan çalışan Luyindama özel program eşliğinde sezona hazır olacak. Tatil yapmayan ve halen Florya’da çalışmalarına devam eden Demokratik Kongolu futbolcu hazırlık kampında takımla çalışmalara başlayacak. İngiliz kulüplerinin yakından takip ettiği Luyindama için kulübün kapısı çalınsa da Galatasaray, Kongolu stoperini en az 1 yıl daha takımda tutacak. Fatih Terim’in, çok güvendiği Luyindama’nın önümüzdeki sezon düzenli forma giymesi ile piyasasının çok daha iyi noktalara ulaşacağına inandığı öğrenildi. Marcao’yu da kadroda tutacak olan Aslan yalnızca fırsat transferi niteliğinde yerli bir oyuncu takviyesi ile savunma bölgesini kapatacak.
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TRABZONSPOR VS. HOSSEINI
Geçen sezon başında İran'dan transfer edilen Majid Hosseini bu sene fazla forma şansı bulamamasına rağmen Avrupa ekiplerini peşine taktı. 24 yaşındaki oyuncu, birkaç ekipten ciddi ilgi görürken, yönetim de teklifleri değerlendirme kararı aldı. İranlı oyuncunun geleceğinin belirlenmesi için teknik direktör Newton'un kararı da oldukça önemli. Messias ile yollar ayrılırken, Costa ile Campi'nin de durumunun belirsiz olması yönetimi düşündürüyor. (Fanatik)
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TRABZONSPOR VS. HASAN ALİ KALDIRIM
Bordo-Mavili yönetim transfer çalışmalarına devam ederken, menajerler de her gün farklı isimleri yönetime sunuyor. Filip Novak'ın geleceğinin belirsiz olması nedeniyle sol bek arayan Trabzonspor'a son olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım önerildi. Ancak yönetim, milli sol beke pek sıcak bakmadı. Bilindiği üzere Karadeniz devi bu bölge için Hoffenheim'den Konstantinos Stafylidis ile söz kesmişti.