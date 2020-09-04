Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (4 Eylül 2020)

Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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KOITA - BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlılar’ın santrfor adaylarından olan Fode Koita isyan bayrağını açtı...Geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa formasıyla 25 maça çıkan ve 12 gol, 3 asistlik harika bir performans sergileyen Gineli forvet kendisine ilgisini belirten Beşiktaş’la her konuda el sıkışmış ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçmişti. Ancak Mavi-Beyazlılar, Kara Kartal’ın üst üste yaptığı teklifleri reddetti. Mame Thiam’ın, Fenerbahçe’ye bedelsiz transferini de göz önünde bulunduran 29 yaşındaki oyuncu, Paşa’dan kolaylık istedi. Koita ile yönetimin görüşmeleri devam ederken, en kısa zamanda Beşiktaş’ın ufak bir iyileştirmeyle yeni teklifini Kasımpaşa’ya ileteceği vurgulandı. (Fanatik)
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SÖRLOTH - LEIPZIG
Bundesliga kulübünün profesyonelleri dahi Türkiye’ye gelip görüşmelerde bulunurken, bu transfer hamlesi şimdilik olumsuz sonuçlandı. Almanya’nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, yaptığı haberde Leipzig’in yüksek fiyat nedeniyle bu transferi askıya aldığını belirtti. Haberde, bonservis rakamının aşağı çekilemediği ve Leipzig’in listesindeki diğer alternatif forvetlere yöneldiğini vurgulandı Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Sörloth’un 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Ancak bunun kullanılması halinde oyuncunun 9 milyon Euro’ya çıkış maddesi devreye girecek. Yönetimin planı, Kuzeyin Kralı’nı bu sezon takımda tutup, 6 milyon Euro’luk opsiyonunu kullandıktan sonra yeni bir sözleşme yapmak ve bu çıkış maddesini değiştirmek. Sörloth’un yeni sezona kaldığı yerden başlaması, Trabzonspor’un şampiyonluk hedefi için çok önemli. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da Norveçli yıldızla bizzat görüşüp, camianın ve taraftarın ona olan güvenini anlattığı öğrenildi. Yönetim, ligin başlamasına yaklaşık 1 hafta kala kesinlikle gol kralı yıldızını kaybetmek istemiyor. Sörloth satılsa dahi ondan gelecek paranın bir kısmıyla aynı seviyede oyuncu bulmanın çok zor olduğu göz önünde tutuluyor.
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KORTNEY HAUSE - TRABZONSPOR
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana stoper sıkıntısı çeken ancak bir türlü beklenen takviyeyi gerçekleştirmeyen Trabzonspor, lig başlayana kadar en az 1 savunmacıyı duyuracak. Osorio ve Vitor Hugo cephesinde temaslar devam ederken, İngiltere’den de flaş bir iddia geldi. Ada basını, Aston Villa’nın 25 yaşındaki stoperi Kortney Hause için Trabzonspor’un kiralama teklifi sunduğunu belirtti. Takımın başında daha önce Chelsea’de uzun yıllar görev yapan Eddie Newton’un bulunduğuna dikkat çekilirken, Newton’un İngiltere’deki pek çok oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. 1.91 boyundaki stoper geçen sezon Premier Lig’de 18 maça çıktı. Solak futbolcu konusunda önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi bekleniyor. İngiltere Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde görev alan Hause, özellikle güçlü fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Oyun kurma becerisi de üst düzeyde olan Hause için Trabzonspor’un hocası Eddie Newton’un görüşmelere yardımcı olduğu belirtildi.
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HERNANI - BEŞİKTAŞ
Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda hücum opsiyonlarını artırmak isteyen Beşiktaş’ta gündeme flaş bir isim gelmişti: Hernani...Gökhan Töre konusunda Yeni Malatya’yla bir türlü sonuca varamayan Kara Kartal, Portekizli futbolcuyu gözüne kestirdi. Transfer için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar maliyet araştırmasını tamamladı. 29 yaşındaki oyuncunun, Levante’de 1 milyon Euro kazandığı ve kulübün en fazla maaş olan isimlerinden birisi olduğu öğrenildi. İspanyol ekibinin de koronavirüsten dolayı ekonomik sıkıntıda olması nedeniyle yüksek maliyetli isimleriyle yolları ayırabileceği belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş, Levante ile temaslara başladı. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kiralamak isterken, İspanyollar tecrübeli kanat oyuncusunu 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı planlıyor. Hernani’nin büyük takımda oynama arzusu Sİyah-Beyazlılar’ın elini güçlendirse de görüşmelerin henüz resmi düzeyde gerçekleşmediği gelen haberler arasında. Fenerbahçe’nin de listesinde yer alan başarılı oyuncu için elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde Levante’ye resmi teklif sunması bekleniyor.
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VITOR HUGO - TRABZONSPOR
Osorio gibi Trabzonspor Yönetimi’nin anlaştığı diğer stoper Vitor Hugo. Ancak Hugo’nun kulübü Palmeiras bu transferde zorluk çıkartıyor. Daha önce yapılan iki teklifi kabul etmeyen Brezilya ekibi, oyuncu Tr abzonspor’u istemesine rağmen sorun yaratıyor. Her şeye rağmen Bordo-Mavililer, sonuna kadar şartları zorlayacak ve Hugo’nun kulübünü ikna etmeye çalışacak.
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N'KOUDOU - BEŞİKTAŞ
Geçen sezon başında bonservisinin yarısı 4.5 milyon Euro’ya alınan Kevin N’Koudou’nun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi. Genç hocanın, Fransız kanat oyuncusu için yönetime, “Dizinde problem var. Sürekli ağrıları oluyor. Bu hali ile istikrarlı oynayamaz. Geçen seneki performansı da ortada” raporunu verdiği belirtildi. Yönetimin de Yalçın’ın talimatı sonrasında 25 yaşındaki oyuncuya, ‘Kulüp bul’ mesajını gönderdiği vurgulandı. N’Koudou’nun satışı gerçekleşirse bonservisin yarısını Beşiktaş diğer yarısını da Tottenham alacak. (Fanatik)
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VEDATA MURIQI - LAZIO
Vedat Muriç'in transferi uzadıkça uzadı. Fenerbahçe ile Lazio ortak noktayı bulmak için aylardır pazarlık halinde. Ancak İtalyan basınına göre kulüpler sonunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler'in, Lazio'nun 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeme teklifini kabul ettiği belirtildi. Bu bedelin önemli bir bölümünün Fenerbahçe'ye peşin olarak verilmesi bekleniyor. Muriç ile daha önceden 5 yıllık anlaşmaya varan Mavi-Beyazlılar'ın bu transferi her an açıklayabileceği kaydedildi. Bu transfer gerçekleştiğinde Sarı-Lacivertliler, geçen sezon başında 3.5 milyon Euro'ya satın aldığı Muriç'i sadece 1 sezon sonra 20 milyon Euro'ya satmış olacak. Anlaşmada yer alan madde gereği bu transferden elde edilecek paranın yaklaşık 2.5 milyon Euro'su Çaykur Rizespor'a verilecek. Haberde, Lazio Sportif Direktörü Ighli Tare'nin uzun süredir uğraştığı Vedat Muriç transferini 16 milyon Euro'ya bitirmeyi planladığı kaydedildi. Ancak çetin geçen pazarlıklar sonrası Tare'nin, daha fazla parayı gözden çıkarmak zorunda kaldığı yazıldı. Ighli Tare'nin Muriç'i bitirdikten sonra yeni takviyelere yöneldiği belirtildi. Arnavut sportif direktörün sıradaki hedefinin, Torino'nun başarılı stoperi Izzo olduğu öğrenildi. Muriç'ten elde edilecek para, Fenerbahçe'nin transferdeki son operasyonu bitirmesini sağlayacak. Kosovalı'nın satışının resmen açıklanmasının ardından Zahavi, Tisserand ve Visca'ya imza attırmak için düğmeye basılacak. Hemen her gün yeni bir yıldızı açıklayarak transferde gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, son dönemde sessiz. En az 3 isme daha imza attırıp transferi kapatması beklenen Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç'in satışını bekliyor. 25 yaşındaki golcünün Lazio'ya imza atmasının ardından, transfer operasyonunun son perdesi başlayacak. Hedefteki ilk 3 isim Eran Zahavi, Edin Visca ve Marcel Tisserand. (Fanatik)
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MODER VE JOZWIAK - GALATASARAY
Yaklaşık 1 ay önce ciddi şekilde gündeme gelen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak, hala Aslan'ın radarında. Galatasaray'ın daha önce yapmış olduğu satın alma opsiyonlu kiralama önerileri geri çevrilmiş, Lech Poznan yüksek rakamlar istemişti. Bu gelişme sonrası işi soğutan Sarı-Kırmızılı yönetim, ligin başlamasına 1 hafta kala yeniden gaza bastı. Galatasaray'ın profesyonelleri, önümüzdeki günlerde bir kez daha Polonya çıkarması yapacak. Modar ve Jozwiak için kesin satın alma maddesinin yer alacağı kiralık teklif sunulacak. Daha önce bu formül ile Luyindama'yı renklerine bağlayan Cim Bom, benzer yol haritasıyla iki genç yıldızın transferini çözmeyi hedefliyor. 1.88 boyundaki ve 21 yaşındaki Moder, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Bir diğer Polonyalı Jozwiak ise sol kanat. 22 yaşındaki Jozwiak da aynı takım arkadaşı Modar gibi Polonya Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer alıyor. Galatasaray'ın scout ekibinin önerdiği iki futbolcu için Fatih hoca da oldukça istekli. Pek çok Avrupa ekibinin radarındaki Polonyalılar patlama yapma potansiyeli çok yüksek.
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SALOMON RONDON - FENERBAHÇE
Vedat Muriqi'nin olası satışı nedeniyle golcü arayışında olan Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dev golcü Kanarya'ya önerildi. Takvim'in haberine göre; Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine giren son isim Salomon Rondon oldu. Venezuelalı forvet adeta Fenerbahçe'nin ayağına geldi! Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği Çin kulübü Dalian'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı. Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme Fenerbahçe yönetimini heyecanlandırdı. Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler transfer şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor. (Fotomaç)
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ABOUBAKAR - BEŞİKTAŞ
Aboubakar'ı sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Kamerunlu futbolcu ile sözleşme imzalayacak.NTV'ye konuşan Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" dedi. 4 sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile de görüştüklerini söyleyen Erdal Torunoğulları, Kamerunlu futbolcunun sağlık raporlarına göre karar vereceklerini söyledi. Torunoğulları, "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda 21 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 6 gol attı. Beşiktaş'ta forma giydiği ve şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayı 38 kez giyen Aboubakar 19 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
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HAMZA CHOUDHURY - GALATASARAY
Lemina'nın Fulham'a gitmesi ve Seri için yüksek kiralama bedeli istenmesi üzerine Aslan, rotasını bir başka Premier Lig kulübünün genç ismine çevirdi. Cimbom'un Leicester City forması giyen Hamza Choudhury ile ilgilendiği iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın forma şansının az olduğu ve kiralanabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin de teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi. (A Spor)
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KALINIC - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi. Atletico Madrid ile 2 milyon Euro'ya anlaşan siyahbeyazlılarda oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon Euro'su garanti toplam 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret Başkan Çebi tarafından çok bulundu. Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.
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DEANDRE YEDLIN - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Davide Santon'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine sağ bek için rotayı Newcastle United'ın 27 yaşındaki ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin'e çevirdi. Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Takvim'in haberinde göre; Beşiktaş'ın bu oyuncuyu düşük bir bonservisle almayı planladığı öğrenildi. Newcastle'de geçen sezon 20 maça çıkan Yedlin 1 gol kaydetti. ABD'li oyuncu 2016'da başka bir İngiliz ekibi Tottenham'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.