Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (31 Temmuz 2020)
21 takımlı oynanacak Süper Lig'de takımlar, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Süper Lig'de bazı transferler bitme noktasına geldi...
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Süper Lig'de takımlar, liglerin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına ara vermeden başladı.
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Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri
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FENERBAHÇE - STEVEN CAULKER
Fenerbahçe’de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
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BEŞİKTAŞ - JENS JÖNSSON
Konyaspor'daki sözleşmesi sona eren Danimarkalı defansif orta saha oyuncusu Jens Jönsson, Beşiktaş hakkında ''Bir Danimarkalı futbolcu için bir ülkenin en iyi üç büyük kulübünden birinde oynamak zordur. Bu, Real Madrid'de oynamak gibi bir şey. Ancak kendime olan tüm saygıma rağmen Real'in beni aramayacağını biliyorum. Sergen Yalçın ile birlikte çalıştık ve aramızda çok iyi bir ilişki var. Onu çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.
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BEŞİKTAŞ - PAPISS CISSE
Bir süredir Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi. Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı karşılığı formayı giydirecek. (Fotomaç)
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COMOLLI, TÜRKİYE'DEN TRANSFER YAPIYOR
Fenerbahçe 'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un başkanlık görevine getirildikten sonra Türkiye'den transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Comolli'nin bu doğrultuda kadrosuna katmayı hedeflediği isim sezonu Gaziantep FK formasıyla geçiren Souleymane Diarra oldu.
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KAAN AYHAN - ZENIT
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki milli oyuncu Kaan Ayhan'a, Rus devi Zenit'in de talip olduğu kaydedildi.İtalyan basınında, Fortuna Düsseldorf'tan kesinlikle ayrılacağı kaydedilen Kaan'ın taliplerinin günden güne arttığı belirtildi ve Zenit'in de son olarak devreye girdiği ifade edildi.
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TRABZONSPOR - JOSE SOSA
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu’nun Arjantinli yıldız ile bizzat görüşeceği ve “Bizimle kal” diyeceği öğrenildi. 42 maçta 11 gol, 12 asistlik katkı sağlayan kaptan ile 1+1 yıllık yeni kontrat imzalanması planlanıyor. Estudiantes Kulübü Sosa için çok istekli olmasına rağmen Arjantin ekibi yıllık ücret olarak 1 milyon Euro’ya dahi çıkamıyor. Ekonomik nedenlerin yanı sıra Sosa’nın ailesi de şehirde mutlu.
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LUIS SUAREZ - INTER MIAMI
Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu gündemine aldığı iddia edilen MLS ekibi Inter Miami'nin ilk hedefinin Falcao değil, Barcelona'dan Luis Suarez olduğu kaydedildi. Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu gündemine aldığı iddia edilen MLS ekibi Inter Miami'nin ilk hedefinin Falcao değil, Barcelona'dan Luis Suarez olduğu kaydedildi. 33 yaşındaki Suarez'in gelecek sezon bitecek sözleşmesinin sonuna kadar ayrılmak istemediği, hatta kontratını uzatmaya da sıcak baktığı ancak teklifin de cezbedici olduğu ifade edildi.
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GALATASARAY - RYAN DONK
Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti. Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi. Henüz kendisine önerilen yüzde 50'lik indirimli sözleşme teklifine cevap vermeyen 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a veda edebileceği belirtiliyor. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ - SERKAN KIRINTILI
Tecrübeli bir kaleci transferi yapacak olan Beşiktaş alternatifler üzerinde değerlendirmelerini sürdürürken, yeni bir iddia geldi. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Konyaspor'un 35 yaşındaki kalecisi Serkan Kırıntılı ile temasa geçti. Beşiktaş'ın bir süredir Rizespor'dan Gökhan Akkan için görüşmelerde bulunduğu kaydediliyordu.
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GALATASARAY - ARDA TURAN
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferde öncelikle Arda Turan'ın alınmasını, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın öncelik olmadığını belirtti. Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim'in yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde, tecrübeli hoca sadece Arda Turan'ın transferi için ısrarcı oldu. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ - SANDRO WAGNER
Burak Yılmaz’ın ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın Alman golcü Sandro Wagner’in menajeri Felix Frey’le görüştüğü öğrenildi.
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Inter Miami mağazalarında Falcao formaları satışa çıktı!