Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (31 Temmuz 2020)

BEŞİKTAŞ - JENS JÖNSSON Konyaspor'daki sözleşmesi sona eren Danimarkalı defansif orta saha oyuncusu Jens Jönsson, Beşiktaş hakkında ''Bir Danimarkalı futbolcu için bir ülkenin en iyi üç büyük kulübünden birinde oynamak zordur. Bu, Real Madrid'de oynamak gibi bir şey. Ancak kendime olan tüm saygıma rağmen Real'in beni aramayacağını biliyorum. Sergen Yalçın ile birlikte çalıştık ve aramızda çok iyi bir ilişki var. Onu çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim.'' sözlerini kullandı.