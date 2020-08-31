Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (31 Ağustos 2020)

Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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GALATASARAY VS. KENAN KARAMAN
Orta saha için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar kanat-forvet takviyesi için de yeniden gaza bastı. Daha önce Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'un Türk yıldızı Kenan Karaman için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Aslan bu kez bu transferi bitirmekte kararlı. Düsseldorf ile yeniden temas kuran Cim Bom bu hafta içerisinde İstanbul'a gelen Kenan'ın menajeri Ersin Akan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki günlerde Akan ile pazarlık masasına oturacak olan Sarı-Kırmızılı yetkililer transferde orta yolu arayacak. 26 yaşındaki futbolcunun, Sarı- Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakması Galatasaray'ın elini güçlendirse de Düsseldorf yıldız oyuncuyu cüzzi bir rakama bırakmamakta diretiyor. Bu nedenle Aslan ile Alman ekibi arasında kıran kırana pazarlıkların yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TA 3 AYRILIK
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadrosunu; Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah’la güçlendiren Siyah-Beyazlılar, takıma 6 yeni isim daha kazandırmak için düğmeye bastı. İlk olarak stoper hattını Atletico Madrid’in 21 yaşındaki oyuncusu Francisco Montero’yla dolduran Beşiktaş Yönetimi’nin, 1 sezonluğuna kiralanan savunmacıyı bugün İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Montero’nun ardından gözünü forvet transferine çeviren Kara Kartal, bu konuda da İspanya’dan gelecek habere kilitlendi. Geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da kiralık olarak forma giyen Atletico’lu Nikola Kalinic için çalışma başlatan yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini alıp İstanbul’a gelmesini bekliyor. Kale bölgesine de yeni bir takviye yapmak için uzun süredir arayış içerisinde bulunan Kara Kartal, Çaykur Rizespor’un Milli file bekçisi Gökhan Akkan için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, 25 yaşındaki eldiven için kadrosunda bulunan oyunculardan birkaçını takasta kullanmayı amaçlıyor. Sağ bek mevkii için düşünülen Antalyaspor’lu Nazım Sangare için ısrarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncunun kulübünü ikna etmek için temaslara başladı. Sağ kanat hattında ise Gökhan Töre’yle her konuda anlaşan ve kulübü Yeni Malatyaspor’la bağlarını koparmasını bekleyen Beşiktaş, böylelikle 6 transferinden 3’ünü Türk oyuncularla yapmayı amaçlıyor. Mevcut kadrosunda; Vida, Welinton, Roco, Mirin, N’Sakala, Douglas, Atiba, Ljajic, Mensah, N’Koudou, Boyd, Lens, Hasic ve Larin’i bulunduran Siyah-Beyazlılar’ın, yabancı transferi yapabilmek için 14 kişilik listesini boşaltması gerekiyor. Montero ve Kalinic’e ek olarak ön libero hattı için de Stoke City’den Badou Ndiaye’yi gözüne kestiren ve İngiliz ekibinden kiralamaya çalışan Beşiktaş, bu 3 hamlesi için aynı sayıda yabancısıyla yollarını ayırmak zorunda. İsimat Mirin ve Enzo Roco’yla yollarını ayırmak için geri sayımda bulunan Kara Kartal’ın, Tyler Boyd ya da Jeremain Lens ikilisinden birini de göndermeyi planladığı ifade edildi. (Fanatik)
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TRABZONSPOR VS. VITOR HUGO
Geride bıraktığımız sezon ilk 6'da yer alan takımlar arasında en çok gol (42) yiyen ekip olan Trabzonspor savunmasını güçlendirmekte kararlı... Sezonun sona ermesiyle stoper arayışında olan Bordo-Mavili ekip birçok isimle temas halinde. Adaylardan biri de Brezilya ekibi Palmeiras'ta görev yapan Vitor Hugo. 29 yaşındaki stoper için uzun zamandır görüşmeler devam ederken, Fırtına cephesi bu transfer için ciddi anlamda bastırmaya başladı. Brezilyalı oyuncu için önceki gece takımının Bahia ile oynadığı maçta yedek kulübesinde oturdu. Son dönemde gözden düşen ve 4. stoper konumunda yer alan Hugo için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. (Fanatik)
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TRABZONSPOR VS. BAEZA
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden Bordo-Mavililer, Mikel, Ndiaye ve Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta alanı yeniden oluşturmak zorunda kalmıştı. Transferde ince eleyip, sık dokuyan ve bu doğrultuda Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi ön libero için de çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor bu bölge için ilk etapta Arjantin devi Boca Juniors'ın yıldızı Ivan Marcone'yi istiyordu ancak transfer zora girdi. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan 30 yaşındaki oyuncunun önceki gün yapılan test sonucu da pozitif çıktı. Bu nedenle 14 gün karantinada kalacak olan Tangocu'nun yeni sezon hazırlıklarının büyük bir bölümünü kaçıracak olması sonrasında görüşmelerde geri adım atıldı. Boca'yla da mali konularda anlaşma sağlanamamasının ardından rota Meksika'ya çevrildi. Fırtına, Necaxa forması giyen Claudio Baeza için düğmeye bastı. Scout (oyuncu izleme) ekibinin onay verdiği 26 yaşındaki futbolcu için yönetim harekete geçti. Şilili oyuncu için görüşmeler hemen başlarken, temasların devam ettiği kaydedildi. Baeza'nın da daha büyük bir kulüpte forma giymek istemesi nedeniyle transfere yeşil ışık yaktığı söyleniyor. (Fanatik)
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FENERBAHÇE VS. ZAVAHI
Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe bir transferi daha bitirmek üzere. Tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte Enner Valecia'dan sonra Eran Zahavi ile de anlaşma sağladı. Önceki gün İsrailli yıldızın menajeriyle İstanbul'da yüz yüze görüşen Emre Belözoğlu dün de Zahavi ile bir araya geldi. Perşembe gününden bu yana İstanbul'da bulunan tecrübeli forvetin Belözoğlu ile yaptığı zirvenin çok olumlu geçtiği öğrenildi. Sözleşme şartlarını çok büyük oranda kabul eden Zahavi'nin eğer bir aksilik çıkmazsa kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Alınan bilgilere göre Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. İsrailli forvete 2.3 milyon Euro garanti ücret ve yıllık 1 milyon Euro da imza parası ödenecek. Yıldız futbolcunun salı günü sağlık kontrolünden geçmesi ve çarşamba günü de transferin resmen açıklanması hedefleniyor. Taraftarlar dört gözle imzayı bekliyor. (Takvim)
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MONACO'DAN SİVASSPOR'A
Ülkemizi direkt olarak Avrupa Ligi gruplarında temsil etmeye hazırlanan Sivasspor’da kadroyu güçlendirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar; Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Andrade gibi hücum oyuncularının yerini Gradel, Felix ve Ninga gibi isimlerle doldurduktan sonra şimdi de orta saha için çalışmalar sözkonusu. Fatih Aksoy’un Alanyaspor’a gitmesinin ardından orta alana takıma seviye atlatacak bir oyuncu almak isteyen yönetim Monaco’lu yıldız Bennasser’in peşine düştü. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun serbest kalması gündemde. Sivasspor deneyimli orta sahaya teklifini yaptı. Oyuncu tarafı Yiğidolar’ın teklifine sıcak baktı. Anlaşma kesin gibi. Transferin gerçekleşmesi için ise Yiğidolar oyuncunun Monaco’dan resmen ayrılmasını bekliyor. Bennasser’in adı daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’la anılmıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da takıma kazandırmayı çok istediği futbolcunun durumu bu hafta içerisinde netlik kazanacak. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. MEHMET EKİCİ
Alternatifli ve kaliteli bir orta saha kurgusu oluşturmak isteyen Galatasaray, yurt dışında transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da yurt içindeki opsiyonları da değerlendiriyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mehmet Ekici gündeme gelse de gurbetçi yıldız Fatih Terim'in ilk tercihi değil. 30 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayı giyerek kendisini yeniden ispatlamak istiyor. Ancak Terim, listedeki diğer isimlerle anlaşılamaması durumunda Ekici'ye yönelebileceklerini yönetime iletti. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. ADEM BÜYÜK
Hem kanatlarda hem de santrforda forma giyen Kenan'ın transferi gerçekleşirse Adem Büyük'ün biletinin kesilebileceği öğrenildi. Ofansif yapıdaki şişkinliği azaltmak adına geçtiğimiz gün 33 yaşına giren tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. (Fanatik)
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FENERBAHÇE VS. LUIZ GUSTAVO
Tecrübeli orta saha oyuncusu, kampın vasatlarından biri oldu. Yıldız futbolcu, hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yarattı. Gustavo her ne kadar kalmak istediğini söylese de Lyon’dan gelen teklif nedeniyle kafasının karışık olduğu ileri sürüldü. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, Brezilyalı oyuncuyla bir görüşme yaparak bir sorunu olup olmadığını soracak. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. HAUGE
Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Petter Hauge'ye çevirdi. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü. Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı. Petter Hauge Glimt'teki performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartları zorluyor.
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BEŞİKTAŞ'TAN ADA ÇIKARMASI
Bir süredir Badou Ndiaye için Stoke City ile görüşen Beşiktaş, bu transferden vazgeçti. Senegalli yıldızda yaşanan bonservis problemi dışında, oyuncu tercihleri de değişen siyah-beyazlılar, savunma yönü daha güçlü olduğunu düşündüğü isimler üzerinden yeni bir plan yaptı. Kartal, bu doğrultuda rotasını ikinci kez İngiltere'ye çevirerek Chelsea'nin tecrübeli orta sahası Danny Drinkwater ile Leicester City'den Nampalys Mendy için kulüplerine kiralama teklifinde bulundu.
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FENERBAHÇE VS. VEDAT MURIQI
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sadece 11 gün kaldı ancak Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in satışında sonuca ulaşamadı. Lazio bir ayı aşkın süredir 26 yaşındaki golcü için sarı-lacivertli yönetimle pazarlıkta. 16 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro bonus olarak 18 milyonu veren Lazio, transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı ki bir başka İtalyan ekibi Fiorentina devreye girince Başkan Ali Koç'un, "20 milyon Euro'yu veren alır" resti ile karşılaştı. Bunun üzerine Laziolu bir yetkili İstanbul'a gelip F.Bahçe yönetimi ile pazarlığa oturdu. İtalyan ekibi 20 milyon Euro'yu vermeyi kabul etti ancak bir şartla; 18 milyonu peşin, 2 milyon Euro'su bonus olarak. David Silva ile anlaşmışken Real Sociedad'a kaptıran ve taraftarın büyük tepkisini alan Lazio Başkanı Claudio Lotito, Vedat transferinde de aynı sonu yaşamak istemiyor. Bu arada İtalyan basınına göre sarı-lacivertli yönetimden bazı isimler, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak değil. Ancak karar Koç'a bırakıldı.