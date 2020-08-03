Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (3 Ağustos 2020)
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transfer bombaları için geri sayıma geçildi.
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TRANSFER TURU
Son yılların en heyecalı transfer dönemi için heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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TRANSFERİN GÖZDESİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Bu sezon Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig'in öne çıkan isimleri arasında yer alan Çağlar Söyüncü, transferin gözdesi olmayı başardı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen devler, adeta yarışa girdi. 2019- 2020'nin ara transfer döneminden bu yana 24 yaşındaki stoperde ısrarcı olan Manchester City'nin dışında Tottenham ve Arsenal'in de devreye girdiği öğrenildi. İngiliz gazetesi The Times tarafından mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Çağlar Söyüncü için Leicester City'nin 100 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve bu bedelin altına düşmediği ileri sürüldü. (Takvim)
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FENERBAHÇE VS. BAKASETAS
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi için bayram sonrası beklenirken onun yanında Alanyaspor'dan bazı önemli isimlerin de sarı-lacivertli takımla ismi anılıyor. Listenin başında da Yunan orta saha Anastasios Bakasetas geliyor. Bulut'un 27 yaşında olan ve Alanya'da takımın beyni olarak kullandığı öğrencisi için ısrarcı olduğu, yönetimin de bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezon 43 resmi maçta forma giyen ve 14 gol atıp, 8 asist yapan Yunan oyuncu ile ilgili detaylar şöyle: 1- Erol Bulut, Bakasetas'ın takıma kalite katacağına inanıyor. Sarılacivertli takımda da oyunu onun üzerine kurma planları yapıyor. 2- Bakasetas'ın Alanyaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yunan oyuncunun Akdeniz ekibiyle yaptığı sözleşmede "5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var. 3- Alanyaspor, oyuncu için kimseyle pazarlığa yanaşmıyor. Welinton'u Beşiktaş'a kaptıran, Cisse ve Fernandes ile de yolları ayıran Akdeniz ekibi, bir hücum silahını daha kaybetmek istemiyor. 4- Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesini devreye sokabilmesi için oyuncu satışı gerçekleştirme zorunluluğu var. Çünkü sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle satmadan alamıyor. 5- Bakasetas'la sadece F.Bahçe değil İtalyan kulüpleri de ilgileniyor. Lazio'nun da Serie A'nın bitmesiyle birlikte Yunan yıldız için harekete geçeceği iddiası güçlü şekilde dillendiriliyor. (Sabah)
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GALATASARAY VS. JEAN RICNER BELLEGARDE
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalarak ligi 6'ncı sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. L'Equipe'in haberine göre Cimbom, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor. Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi. 22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. (Sabah)
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İTALYANLAR SÖRLOTH'UN PEŞİNDE
İtalya Serie A devleri Alexander Sörloth’un peşinde...Çizme basınında yer alan haberlere göre Lazio, Roma ve Napoli'nin Norveçli golcüyle ilgilendiği bilgisine ulaşıldı. 24 yaşındaki futbolcu için şu anda en ciddi adayın Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle Lazio’nun olduğu belirtildi. Ayrıca Roma ve Napoli de temaslarını sürdürüyor. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. BRUMA
Ofansif hatta Galatasaray’ın en çok kanat bölgesine önem verdiği biliniyor. Forvette Radamel Falcao’nun geleceği belirsiz ayrıca Fatih Terim, Diagne’ye de sezon öncesi kampta bir şans daha verecek. Terim, kanat pozisyonu için Rize’den Oğulcan Çağlayan’ı kaptı ve de Sivas’la bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Emre Kılınç’a da imzayı attırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimede eski oyuncusu Bruma’yı yeniden takıma kazandırmaları için mesaj gönderdi. 2017’de Aslan’dan ayrıldıktan sonra Leipzig’e giden, ardındanda geride bıraktığımız sezonun başındaPSV’ye transferolan Bruma’nın, yeniden Cim Bom’a dönmek istediği konuşuluyor. Bunu da koz olarak kullanmak isteyecek Cim Bom, Hollanda temsilcisinin kapısını kiralık teklifiyle çalarak, bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. (Fanatik)
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DEVLERİN MENSAH SAVAŞI
Ganalı yıldız için önce Beşiktaş, ardından Galatasaray teklif yaptı. Kayseri, “Atletico Madrid’e olan 3.6 milyon Euro’luk borcu ödeyen Mensah’ı alabilir” diyerek yol gösterdi. Cim Bom, Ganalı orta saha için kaynak bulmaya çalışırken, Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, takas artı para formülüyle bu transferi bitirmek için harekete geçti. Bernard Mensah’ın son talibi ise Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer, Kayserispor’a ilk teklifini 2 milyon Euro olarak iletti. Fırtına, pazarlıklarda bu rakamı daha da artırabilir. Mensah, önce Kasımpaşa'da ardından Kayserispor'da sergilediği performansla Süper Lig'in büyüklerini peşine taktı. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 25 macta 5 gol atıp, 8 asist yaptı. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. BETO
Fernando Muslera’nın sakatlığı sebebiyle Galatasaray’da kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Muslera’nın yokluğunda kaleyi emin ellere teslim etmek istiyor. Bu doğrultuda yerlilerde adaylar Başakşehir’den Volkan Babacan, bonservisi elinde olan Sinan Bolat, Kasımpaşa’dan Fatih Öztürk. Yabancılarda da listede Göztepe ile yollarını ayıran Beto, Kayserispor ile kontratı sona eren Silviu Lung, Erzurumspor’dan İbrahim Sehiç. Yerlilerde Volkan ön plana çıkarken, yabancılarda hem tecrübesi hem de performansıyla Beto ilk sırada yer alıyor. Söz konusu isimlerle görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor. (Fanatik)
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TRABZONSPOR VS. SERDAR DURSUN
Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek bir forvet arayışı sürüyor. Bordo-mavili takımın ilgilendiği golcüler arasında yer alan Serdar Dursun için önümüzdeki günlerde bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yönetimin, Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun'un uygun bir maliyetle kadroya katılması için temasların başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da bordomavili takımda forma giymeyi çok istediği öğrenildi. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ VS. YOSHIDA
Transferde önceliği savunmaya veren Beşiktaş iki koldan birden çalışıyor. Siyahbeyazlılar stopere yapmayı planladığı iki takviyeden ilkini Alanyaspor'dan Welinton ile gerçekleştirirken, Maya Yoshida'dan ise haber bekliyor. Sezonun ikinci yarısını Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Japon oyuncunun sözleşmesindeki sürpriz bir madde ortaya çıktı. 1.89 boyundaki stoperin Sampdoria ile yaptığı sözleşmede 10 maç ve üzeri oynaması halinde kontratın 1 yıl uzaması öngörülmüştü. Ancak Yoshida +1 opsiyonu da kendi eline aldı. Serie A'da bu sezon İtalyan ekibiyle 14 maça çıkan Japon oyuncu, takımın ilk 11'inde önemli yer tutmuştu. Yoshida'ya teklifini yapan Beşiktaş, şimdi Japon futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği kararı bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Welinton ve Yoshida'nın iyi bir ikili olacağı için bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. Hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu topu oyuna sokmada da etkili bir isim. (Sabah)
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SİVASSPOR VS. JORGE FELIX
Yeni sezonda Avrupa’ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı. İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı. Yiğidolar, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı. Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. 1991 doğumlu Felix, Rıza Çalımbay’ın sevdiği tarzda bir oyuncu. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Felix’in asıl pozisyonu forvet arkası. Ancak ikinci forvet ve kanatlarda da etkili olabiliyor. (Fanatik)
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SİVASSPOR VS. DENİZ KADAH
Sivasspor’un hücum hattına yapacağı bir diğer takviye ise Deniz Kadah...Göztepe ile yollarını ayıran başarılı futbolcunun bonservisi elinde. Devre arasında Deniz’i kadrosuna katmayı çok isteyen, ancak başaramayan Rıza Çalımbay yeniden bu transferin peşinde. Deniz’le bizzat görüşen Çalımbay’ın söz kestiği gelen haberler arasında. (Fanatik)
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TRABZONSPOR VS. MARVELOUS NAKAMBA
Bordo-Mavililer, bu sezon şampiyonluğu son haftalarda kaybetse de gelecek sezon işini şansa bırakmayacak. Obi Mikel’in gidişi sonrasında bir türlü aradığı adamı bulamayan Fırtına, sezon sonuna kadar bir türlü bu bölgedeki açığı kapatamamıştı. Şimdi ise Fırtına, orta sahadaki transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Buna göre Trabzonspor’un listesindeki ilk isim Marvelous Nakamba. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen 26 yaşındaki yıldızın 4 senelik sözleşmesi bulunuyor. Ancak Zimbabveli oyuncu takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Nakamba için devreye giren Trabzonspor’u düşündüren konu ise Nakamba’nın bonservisi. Geçen sezonun başında 12 milyon Euro bedelle Aston Villa’ya transfer olan Nakamba için bir formül üretilmeye çalışıyor. Trabzonspor Yönetimi ise yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın peşinde. Bu transferle ilgili olarak önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor. (Fanatik)
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MAICON'DA BÜYÜK ZARAR
Galatasaray, Maicon transferini tamamlarken elde edilen gelir ise tartışmaları beraberinde getirdi. 2017- 18 sezonu öncesinde 7 milyon Euro'ya Sao Paulo'dan alınan Brezilyalı stoper, garanti ücret olarak da 2.2 milyon Euro kazanıyordu. Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al-Nasr'a sattığını KAP'a açıklayan Galatasaray, transfer sürecini iyi yönetemedi. 1 ay önce Suudi Arabistan ekibiyle 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, Maicon'un restine yabancı kontenjanı dolu olduğu için karşılık veremedi. Al-Nasr'daki 3.5 milyon Euro'luk ücretinde değişiklik yapılmasını istemeyen Maicon, Al-Nasr yetkililerine bonservisini daha düşük bedelle alma sözü verdi. Galatasaray'ı yabancı sayısı nedeniyle köşeye sıkıştıran 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların bonservisini 1.57 milyon Euro (13 milyon TL) indirmesini sağladı.
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BEŞİKTAŞ VS. CHUBA AKPOM
24 yaşındaki forvet konusunda görüşmelerde son aşamaya gelindiği ancak yönetimin bu konuda henüz tam olarak ortak noktada buluşamadığı bildirildi. Kimileri, maliyet olarak kulübün ekonomisine uygun olan Akpom’un, takıma nasıl bir katkı vereceği konusunda soru işareti olduğunu belirtirken, kimi yöneticiler ise hemen alınması konusunda görüş bildirdiler. (Fanatik)
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MAX KRUSE'NİN YENİ TAKIMI İÇİN TARİH
Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Max Kruse'ye Almanya'da talip üstüne talip çıkıyor. Daha önce kendisini isteyen takımların 'Fenerbahçe davasından dolayı çekindiği' ifade edilen Alman yıldız için bu kez bambaşka bir haber gündeme geldi. Sport1.de adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı haberde Max Kruse ile Werder Bremen, resmi transfer görüşmelerine başladı bile. Yaşanan bu gelişmenin ardından Werder Bremen'in, 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına kadar son kararını vereceği ifade edildi. Öte yandan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını terlettiği Schalke 04'ün de Max Kruse'nin peşine düştüğü ifade edildi. Schalke'nin yanısıra Union Berlin ile Kruse flörtü de sürüyor.
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GALATARASARAY VS. HENRY ONYEKURU
Galatasaray'da forma giydiği 1.5 yıllık dönemde takımın en önemli parçalarından bir tanesi olan, şu anda ise kiralık olarak geldiği Monaco'ya geri dönen Onyekuru'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Monaco'da teknik direktör değişikliğinin ardından takımın başına gelen Niko Kovac, Onyekuru'yu kampa dahil etmemişti. Sürpriz karar sonrasında şok yaşayan ve tesislerde bireysel olarak çalışmalarına devam eden Nijeryalı sol kanat oyuncusu önceki gün sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Onyekuru'nun bu tavrı kulübe ve yeni teknik direktöre mesaj olarak algılındı. Galatasaray yönetiminin de gelişmeleri takip ettiği Nijeryalı yıdızın takımdan ayrılmak için tavrını net olarak koyduğunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Monaco'nun kapısının çalınacağı iddia edildi. (A Spor)
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GALATASARAY VS. MUSTAFA KAPI
8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, profesyonel sözleşme imzalamadığı için yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Cumartesi günü 18 yaşından gün alacak Mustafa, sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrılacak. Fransız ekibi Lille ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç orta saha oyuncusu için Galatasaray 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.
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TRABZONSPOR'DAN MİLAN'A DAVA
Bordo-Mavililer, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği dönemde iki kulüp arasında nedeniyle hazırlık maçı oynanması ve bunun karşılığında da Trabzonspor’un, İtalyan ekibine 1 milyon Euro ödemesi gerekiyordu. Ancak söz konusu maç oynanmadı. Bu nedenle Fırtına 1 milyon Euro'yu geri istedi. Fakat bir sonuca varılamadığı için Bordo-Mavililer, Milano ekibine dava açmaya hazırlanıyor.
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TRABZONSPOR VS. ELNENY
Orta saha için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, sezonu Beşiktaş’ta geçiren ve Arsenal’e dönen Mohamed Elneny için girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Bordo-Mavililer ile Mısırlı oyuncu arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuca varılamadı. Karadeniz ekibinin, bayram sonrasında 28 yaşındaki yıldız ile son kez masaya oturması bekleniyor. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. FALCAO
Galatasaray yönetimi, satmak istediği Radamel Falcao'yu yeni sezon forma tanıtımında kullanmadı ancak İnter Miami dışında Kolombiyalı golcüyle ilgilenen kulüp olmadı. Yakın çevresine, "Türkiye'yi seviyorum. Burada çok mutluyum ve 2 yıl daha kalacağım" diyen Falcao ile ilgili şu gelişmeler yaşandı. Takıma verilen iki haftalık izinde Türkiye'den ayrılmayan Falcao, ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti. 4. çocuğuna hamile olan eşi Lorelei Taron, İstanbul'da doğum yapacak. Falcao ve eşi İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu. Göktürk'te villada yaşayan Kolombiyalı çift, tatilde kendilerine taşınma aşamasında yardımcı olan mimarla buluştu ve evlerinde yapmak istedikleri değişiklikleri konuştu. Sözleşmesinde 1.9 milyon Euro'yu bulan performans primine sahip Falcao, kalması halinde bonuslarından vazgeçmeye hazır. Yönetimin 'indirim yap' talebine olumlu cevap veren Falcao, yeni sezonda Galatasaray formasıyla başarılı olacağına inanıyor.
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BAŞAKŞEHİR VS. FERNANDES
CDF Televizyonu, Beşiktaş’ın yanı sıra Süper Lig’de şampiyon olan Başakşehir’in de Fernandes’i istediğini açıkladı. Siyah- Beyazlılar’ın, Fernandes’le Akdeniz ekibinde çalışan Sergen Yalçın kozunu bu transferde kullanmaya çalıştığı, Başakşehir’in ise Şampiyonlar Ligi üzerinden 32 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi planladığı öğrenildi. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DE ÇİFTE AYRILIK
Fenerbahçe'de geçen sezon yapılan transferlerden Micheal Frey ve Zanka yeni yılda takımda düşünülmüyor. Beklentileri karşılayamayan iki isim için de teknik heyet olumsuz rapor verdi. Yeni sezonda başka takımlara gitmesi beklenen Frey ve Zanka'yı Süper Lig'e yeni çıkan takımlar radarına almış durumda. Özellikle Erzurumspor, golcü futbolcu Frey'i kadrosuna katarak tecrübesinden faydalanmak istiyor. (Sabah)
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FENERBAHÇE VS. BRUMA
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'nin sol kanat için düşündüğü ilk isim eski Galatasaraylı Bruma. Büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak. (Sabah)