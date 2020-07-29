Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (29 Temmuz 2020)
Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte gözler 1.5 ay sonra başlayacak yeni sezona çevrildi. Süper Lig'in devleri şimdiden transferleri bitirdi.
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TRANSFER TURU
Son yılların en heyecalı transfer dönemi için heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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GARRY RODRIGUES VS. FENERBAHÇE
Yıllık 2 milyon Euro’ya kiralanan Garry Rodrigues’ten de yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle vazgeçilmek için Al-İttihad takımıyla görüşmeler yapılması bekleniyor.
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EMRE AKBABA VS. GALATASARAY
2018 yazında F.Bahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödedi. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 1 senede iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu. Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. Özel maddeyle euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek. (Fanatik)
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NSKALA VS. BEŞİKTAŞ
N'Sakala, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini de geri çevirip, yıllık 1 milyon Euro'ya Siyah-Beyazlılar'la anlaşmıştı. Bu kararında Alanya'da hocalığını yapan Sergen Yalçın'ın büyük payı olduğu öğrenilmişti. Alanya ile son kez sahnede... Bu akşam Türkiye Kupası Finali'nde, Trabzon'a karşı son kez Alanya formasını giyecek olan Demokratik Kongo'lu konusunda Kara Kartal'ın elini çabuk tuttuğu ve geçtiğimiz günlerde söz aldığı N'Sakala ile ön sözleşme yaptığı öğrenildi. Deneyimli oyuncuyla 2+1 yıl üzerinden bir sözleşme yapıldığı bildirildi. (Fanatik)
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SERDAR GÜRLER VS. ANTALYASPOR
Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler yaşadığı talihsiz çapraz bağ sakatlığını nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. Bonservisi İspanya ekibi Huesca'da bulunan Serdar Gürler'in kiralık olarak görev yaptığı Göztepe ile anlaşması sona ermişti. Başarılı oyuncu bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaştı. Antalyaspor'un Serdar Gürler'i bonservis ile birlikte transferin edeceği ve anlaşmanın tamamlandığı bildirildi. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ile başarılı sonuçlar alan teknik direktör Tamer Tuna ile Serdar Gürler, geçen sezon son 11 maç ve bu sezonun ilk yarısında Göztepe takımında birlikte çalışmıştı. (Fanatik)
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MAX KRUSE VS. FENERBAHÇE
Pandemi dönemindeki alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, bir süredir eski takımı Werder Bremen ve Union Berlin'in gündemini meşgul ediyordu. Alman basını ise 32 yaşındaki futbolcunun Sarı Lacivertliler ile davalık olması nedeniyle kendisine kulüp bulmasının çok zor olduğunu yazdı. Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e konuşan spor hukukçusu Horst Kletke, "Şayet Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak. Zira aynı anda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak ki bu durumda Fenerbahçe tazminat almaya hak kazanacak." ifadelerini kullandı. Kruse'nin böyle bir durumla karşılaşmayacağını ve FIFA'daki davasını kazanacağını öngören Kletke, "En az 30 gün boyunca ödeme alamamış bir futbolcu kulübe ihtarname çekebilir. Bu durumda FIFA kurallarına göre kulübe 10 günlük bir mühlet tanınır. Ödeme yine yapılmazsa oyuncunun fesih hakkı doğar. Böylece oyuncu, serbest kalır ve kendisine takım arayabilir." şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı deneyimli forvet arkası, Sarı Kanarya'da çıktığı 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti. (Fanatik)
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DEMBA BA VS. ARSENAL
Medipol Başakşehir'in 35 yaşındaki Senegalli santrforu Demba Ba'dan yıllar sonra çok büyük bir transfer itirafı geldi. Four Four Two Dergisi'nin Ağustos sayısına konuşan golcü oyuncu, 2013/14 sezonunun başında Chelsea'de forma giydiği sırada Arsenal'a gitmeye çok yakın olduğunu ancak transferin son anda suya düştüğünü söyledi. Deneyimli futbolcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arsenal'la sözleşme imzalamaya çok yakındım. Paris'teki evimde olduğum bir izin günümde Arsene Wenger beni aradı ve sağlık kontrolü için Londra'ya gelip gelemeyeceğimi sordu. Transferin son günü sabah 09.00'da kalktım. Arsenal o gün Mesut Özil ve Emiliano Viviano'ya imza attırmıştı. Ancak Jose Mourinho, Chelsea'nin en önemli rakiplerinden birinin güçlenmesini istemediği için transferime engel oldu." ifadelerini kullandı. O sezonun sonunda Mourinho ile görüşerek takımdan ayrılmaya karar verdiğini söyleyen Ba, 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Başakşehir ile bir yıllık mukavelesi kalan yıldız isim, takımının ilk Süper Lig şampiyonluğuna 28 maçta kaydettiği 13 gol ve 5 asisstle katkıda bulunmuştu. (Fanatik)
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KAAN AYHAN VS. GALATASARAY
Cim Bom'a Kaan Ayhan müjdesi... Türk Milli Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu, kulübü Fortuna Düsseldorf'un Almanya'da bir alt lige düşmesiyle ayrılık kararı alırken, Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Bir süredir hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak menacerler aracılığıyla temas kurduğu Kaan'dan, "Fatih Terim'le seve seve çalışırım" cevabını aldığı öğrenildi. Terim'in milli formayı da verdiği başarılı savunmacı, onun döneminde stoper, sağ bek, hatta ön libero olarak görev yapmıştı. Fatih hoca tam da bu joker özellikleri ve elbette ki yabancı kısıtlamasının tekrar devreye gireceği yeni sezonda Türk pasaportunun da etkisiyle, bu transferin mutlaka yapılmasını istiyor. (Fanatik)
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CANER ERKİN & GÖKHAN GÖNÜŞ VS. BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Yönetimi, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında görev yapan Caner Erkin ile Gökhan Gönül’e yeni teklif önerdi. Buna göre Caner’e 500 bin Euro garanti gerisi maç başı olmak üzere toplam 900 bin Euro, Gökhan’a ise 350 bin garanti, yıllık 1 milyon Euro önerildi. İki oyuncuyla önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulması bekleniyor.
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ARDA TURAN VS. GALATASARAY
Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in isteği doğrultusunda uzun süredir ismi gündemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi. Arda Turan transfer görüşmesinde yönetimden tek istekte bulundu. 33 yaşındaki oyuncu "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebine yönetimde olumlu karşılık verdi. Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
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NABIL DIRAR VS. FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması son sürat devam ederken, takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli formayla inişli çıkışlı bir performans sergileyen Nabil Dirar, son olarak Emre Belözoğlu ile tartışında gözden çıkartılmıştı. Faslı yıldıza bir darbe de taraftarlardan geldi. Belçika basınında, daha önce 2008-2012 yıllarında Club Brugge forması giyen Faslı futbolcu için bir anket düzenlendi. Düzenlenen ankette "Club Brugge Nabil Dirar'ı tekrar kadroya katmalı mı?" sorusuna, taraftarlar yüzde 62 oranında "Hayır" dedi. Yüzde 7'lik bir kısım ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirmedi. Nabil Dirar, bu sezon Fenerbahçe forması ile 33 maça çıktı. 34 yaşındaki Faslı oyuncu bu maçlarda takımı adına 2 gol kaydetti. (Fotomaç)
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OZAN KABAK VS. LIVERPOOL
Liverpool'un Ozan Kabak’ı tercih etmesinde teknik direktör Jürgen Klopp’un Borussia Dortmund’u çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan Schalke 04’ün hocası David Wagner’le yaptığı görüşme büyük rol oynadı. Wagner, oyuncunun saha içi performansı ve özel yaşamı hakkında olumlu rapor verince Liverpool yönetimi transfer çalışmalarına başladı. 2-3 hafta içinde sonuçlanması beklenen bu transfer gerçekleşirse Galatasaray da ciddi bir gelir elde edecek. Stuttgart’a satışından 11 milyon Euro kazandıran Ozan, eğer 35 milyon Euro’ya Liverpool’a giderse, Galatasaray bu rakamın yüzde 5’i oranında yani 1 milyon 750 bin Euro yetiştirme payı alacak.
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FILIP NOVAK VS. FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak'la ön anlaşma yaptı. Ajansspor'un haberine göre; Çek futbolcu, serbest bir oyuncu olarak transfer olduğu için 1 milyon Euro imza parası alacak, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık kontrat üzerine anlaştı. Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı. Çekyalı sol bek, bu sezon bordo - mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.
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LUIZ GUSTAVO VS. LYON
Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile devam edecek mi? 23 yıllık futbolculuk yaşantısına nokta koyan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de sportif direktör olarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki futbol adamı, yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Emre, hem bu çalışmalar hem de gündemdeki birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Lyon’un transfer etmek istediği Luiz Gustavo hakkında net konuşarak, “O, bu sezon takıma büyük katkı sağladı. Gelecek yıl Gustavo’ya daha fazla ihtiyacımız olacak. Her şartta takımdan kalmasından yanayım. Tabii ki birçok konuda olduğu gibi bu konuyu da yeni gelecek teknik direktörümüz ile konuşacağız” dedi. Genç futbol adamı, bu sezonki başarısızlık için camiadan bir kez daha özür dilediklerini söyledi.
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VEDAT MURIQI VS. FENERBAHÇE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriqi sorularına ilginç bir yanıt verdi. Ocak ayında Avrupa'dan çok sayıda kulübü peşine takan Kosovalı golcü hakkında yakın dostlarıyla sohbet eden Başkan Koç, kolay kolay bırakmaya niyetli olmadıklarını ifade etti. Vedat'ın uluslararası piyasada ciddi bir değerinin olduğunu kaydeden Koç, "Elden çıkarırken onun kadar iyisini alıp alamayacağımızı sorgulamamız gerek. Vedat gibi oyuncu bulmak zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" şeklinde konuştu. (Sabah)
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MAME THIAM VS. FENERBAHÇE
Yeni sezon öncesi Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Mame Thiam için düğmeye bastı. Yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcusu için resmi görüşmelere başladı. Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor. 2019-2020 sezonunu 11 gol, 4 asistlik performansla tamamlayan yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin, Fotomaç'ın haberine göre bir miktar para ile iki oyuncusunu takasta kullanmak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe'de takasta kullanılacak isimlerden birisinin Alper Potuk olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Thiam, pandemiden sonra çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.
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ELIA VS. FENERBAHÇE
Başakşehır'de Eljero Elia, takımının Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag maçı sonrası serbest oyuncu konumuna geliyor. Hollandalı futbolcu, kontratının bitmesiyle yeni teklifleri değerlendirmeye hazırlanırken, Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi. Voetbal International'a göre Elia için sarı-lacivertli takım bir teklif hazırlığında... Kanarya'nın yanı sıra 33 yaşındaki sol kanat için ülkesinden ekipler de devrede. (Sabah)
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HASAN ALİ KALDIRIM VS. FENERBAHÇE
Sol kanada yapılması planlanan köklü değişiklikle, Hasan Ali Kaldırım’la yollar ayrılabilir. Sakatlığı nedeniyle 18 maçta oynayabilen Hasan Ali ile eğer Novak, Darri ve Caner alınırsa, vedalaşılabilir.
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CANER ERKİN VS. FENERBAHÇE
Geçtiğimiz sezon sol kanat ve stoper mevkilerindeki verimsizlik nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hamlelerini sol kanatı güçlendirerek yapmak için koları sıvadı. Bu doğrultuda Trabzonspor’dan Filip Novak’ı renklerine bağlamak için transfer sezonunun açılmasını bekleyen Fenerbahçe’nin, diğer taraftan da dün ilk kez Caner Erkin için nabız yolladığı öğrenildi.
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BRAHIM DARRI VS. FENERBAHÇE
Öte yandan yine sol kanat için özellikle Emre Belözoğlu’nun istediği Fatih Karagümrük’ün Fas asıllı Hollandalı oyuncusu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına varıldı. 3 yıllık sözleşme yapılacak Darri için Karagümrük’e 500 bin euro ödeme yapılacak.