Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (29 Temmuz 2020)

MAX KRUSE VS. FENERBAHÇE Pandemi dönemindeki alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, bir süredir eski takımı Werder Bremen ve Union Berlin'in gündemini meşgul ediyordu. Alman basını ise 32 yaşındaki futbolcunun Sarı Lacivertliler ile davalık olması nedeniyle kendisine kulüp bulmasının çok zor olduğunu yazdı. Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e konuşan spor hukukçusu Horst Kletke, "Şayet Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak. Zira aynı anda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak ki bu durumda Fenerbahçe tazminat almaya hak kazanacak." ifadelerini kullandı. Kruse'nin böyle bir durumla karşılaşmayacağını ve FIFA'daki davasını kazanacağını öngören Kletke, "En az 30 gün boyunca ödeme alamamış bir futbolcu kulübe ihtarname çekebilir. Bu durumda FIFA kurallarına göre kulübe 10 günlük bir mühlet tanınır. Ödeme yine yapılmazsa oyuncunun fesih hakkı doğar. Böylece oyuncu, serbest kalır ve kendisine takım arayabilir." şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı deneyimli forvet arkası, Sarı Kanarya'da çıktığı 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti. (Fanatik)