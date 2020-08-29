Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (29 Ağustos 2020)

FENERBAHÇE - EDIN VISCA Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'in bir diğer yıldızına dikti. Sarı lacivertliler, Visca için Başakşehir'e takas teklifinde bulundu. Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi. Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.