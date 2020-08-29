Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (29 Ağustos 2020)
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak gelişmeleri sizler için derledik.
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Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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FENERBAHÇE - EDIN VISCA
Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'in bir diğer yıldızına dikti. Sarı lacivertliler, Visca için Başakşehir'e takas teklifinde bulundu. Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi. Fenerbahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.
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GALATASARAY - STEFAN JOHANSEN
Galatasaray, Martin Linnes ve Omar Elabdelloui'den sonra üçüncü Norveçli futbolcu için çalışmalara başladı. Cimbom, Fulham forması giyen Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Johansen'in için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli gözden çıkarıldı. Geçen sezon Fulham formasıyla 36 karşılaşmaya çıkan Johansen 5 asist yaparken 4 de sarı kart gördü.
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SERI, GALATASARAY'DA KALMAYA YAKIN
Orta saha takviyesini hâlâ gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Fatih Terim kiralık sözleşmeleri biten Mario Lemina-Jean Michael Seri ikilisinin takımda kalmasını istemişti. Southampton ile masaya oturan Galatasaray, İngilizler 7 milyon Euro bonserviste ısrar edince Lemina defterini kapadı. Ancak Lemina sayesinde Seri için Galatasaray'ın önü açıldı. Fildişili orta saha oyuncusu, Fransa'dan gelen tekliflere rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Seri ile tekrar anlaşan sarı-kırmızılılar, Fulham'ı 1 yıl daha kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. (Sabah)
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MIHA ZAJC, HOLLANDA'YA GİDİYOR MU?
Fenerbahçe, bir türlü verim alamadığı Miha Zajc için Hollanda ekibi Fortuna Sittard devreye girdi. 2018- 19'da Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya alınan Sloven oyuncu beklentileri karşılayamazken, yeni sezonda da kadro planlamasında düşünülmüyor. Fortuna Sittard'ın sarı-lacivertlilere yaptığı teklifte düşük bir bonservis bedeli önerdiği ancak bir sonraki satıştan %40 pay ile ikna için çalıştığı öğrenildi. (Sabah)
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GARRY RODRIGUES OLYMPIAKOS İLE MASADA
Olympiakos, Garry Rodrigues'in maaşının 1.5 milyon Euro'sunu karşılamayı önerdi. Sarı-lacivertliler kanatlara yapılan takviyeler sonrasında elden çıkarmak istediği Garry Rodrigues için Olympiakos ile masada. Al İttihad'dan 2 yıl için kiralanan kanat oyuncusunun yıllık kazancı olan 3.8 milyon Euro'nun 2.5 milyon Euro'luk kısmı sarılacivertliler tarafından ödeniyordu. Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu.
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TRABZONSPOR, KHAZRI'Yİ BEKLİYOR
Wahbi Khazri ile el sıkışan Trabzonspor'un opsiyonlu kiralama teklifine Fransız kulübü de olumlu bakıyor. Ancak St.Etienne’in satın alma opsiyonu için belirlediği 8 milyon euro çok bulundu. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
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BEŞİKTAŞ, MONTERO TRANSFERİNİ BİTİRDİ
İspanyol ekibi Atletico Madrid işle satın alma opsiyonu nedeniyle uzayan pazarlıklarda orta yolu bulan Beşiktaş yönetimi, Montero transferini bitirdi. 21 yaşındaki stoper resmi sözleşmeye imza attı. Madrid ekibi önce sözleşmeye opsiyon ekletmek istemedi ancak Beşiktaş'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro önermesi sonrası gelecek sezon için satın alma opsiyonu üzerinden de el sıkışıldı. Montero ise yıllık 775 bin Euro alacak.
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GALATASARAY'DAN HALİL AKBUNAR ATAĞI
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.
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TRABZONSPOR, SARR İÇİN BEKLEMEDE
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de çok istediği ancak 5 yıllık sözleşmeyle Chelsea'ye imza atan Malang Sarr için harekete geçti. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton’un da Ada’daki bağlantıları sayesinde bu transferin çok düşük bir maliyet ile bitebileceği bilgisine ulaşıldı. Bu anlamda Karadeniz ekibinin yönetimi, önümüzdeki günler içerisinde Sarr transferini bitirmeye çalışacak. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TAN ADAMA SOUMAORO HAMLESİ
Siyah Beyazlılar'da Montero transfer hamlesinden sonra şimdi de Fransa harekâtı başlıyor. Trtspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Lille'in stoperi Adama Soumaoro için kulübüyle görüşmelere başladı. Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen Siyah Beyazlılar, Fransız kulübünden Adama Soumaoro'yu kadrosuna katmak istiyor.
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TISSERAND, FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR
Fenerbahçe, Mauricio Lemos’un ardından bir stoper transferini daha bitirmek üzere. Marcel Tisserand konusunda tüm pürüzler giderildi. Kongolu savunmacının kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. (Fanatik)
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VIDA'YA İTALYA'DAN TEKLİF
Beşiktaş ’a sürpriz bir haber geldi. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Parma’nın, Domagoj Vida'ya 3.5 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunduğu bildirildi. Çizme ekibinin bu teklifi ancak bonservisini alıp gelirse geçerli olacağını ilettiği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin ise Vida’yı bedelsiz olarak göndermek istemediği öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ'TA SAĞ BEKE SANTON
Siyah-Beyazlılar, İtalyan devi Roma’nın 29 yaşındaki sağ beki için harekete geçti. Yönetim, 1,87’lik ismi renklerine bağlamak için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak.
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GALATASARAY'A BİR NORVEÇLİ DAHA
Orta sahaya en az iki takviye yapmayı hedefleyen, ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkartamayan Sarı-Kırmızılılar, rotayı bonservisi elinde oyunculara çevirdi. Bu doğrultuda gündeme iki sürpriz aday daha geldi. Bunlardan biri, 54 kez Norveç Milli Takımı’nın formasını giyen Markus Henriksen. Linnes ve Omar’ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen’in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro’nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.