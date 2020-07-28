Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (28 Temmuz 2020)
Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte gözler 1.5 ay sonra başlayacak yeni sezona çevrildi. Süper Lig'in devleri şimdiden transferleri bitirdi.
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TRANSFER TURU
Son yılların en heyecalı transfer dönemi için heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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PAPISS CISSE VS. BEŞİKTAŞ
Yeni sezonun kadrosunu oluştururken baştan sona değişikliğe gidecek olan Beşiktaş'ta gözler Aytemiz Alanyaspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde... Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse ile maçtan sonraki gün Vodafone Park ya da Ümraniye'de bir araya gelecek. Fransız yıldız ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan ve yıllık 800 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 29 yaşındaki sol beke resmi imzayı attıracak. N'Sakala takım arkadaşı ve yakın dostu Cisse'yle beraber gelecek. Senegalli futbolcuyla yüz yüze son görüşmeyi gerçekleştirecek olan Beşiktaş, oyuncuyla sözleşme süresindeki pürüzü aşarak imzaları atacak. 35 yaşındaki golcü futbolcuya bonuslarla birlikte 1.2 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif edilmiş ve olumlu yanıt alınmıştı. İki futbolcuyla imzaları atarak ilk transferleri yapmak isteyen Kartal, daha sonra oyunculara 10 Ağustos'a kadar izin verecek. Süper Lig'de rakip kalelere 105 şut gönderip 52 isabet bulan Papiss Cisse, 22 kez ağları havalandırdı. Senegalli çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen krallığı 24 gollü Sörloth'a kaptırdı.
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ALEXANDER SÖRLOTH VS. TRABZONSPOR
Sezonu gol kralı olarak bitiren Alexander Sörloth, hakkındaki transfer iddiaları için yayıncı kuruluşa konuştu. Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Sörloth, "Burada iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum" dedi. Golcü futbolcu, yöneticilere de "Hiçbir yere gitmiyorum. Daha iyisini başarmaya çalışacağım" mesajını verdi. Trabzonspor'un bonservisi Kayserispor'da bulunan Bernard Mensah'ın yanı sıra gurbetçi oyuncu Erkan Eyibil ile ilgilendiği iddia edildi. Mensah için ligden düşen Kayserispor'un yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanan bordomavili yönetimin, Mainz'da oynayan 19 yaşındaki Erkan için de bonservis miktarının düşmesini beklediği belirtildi. (Sabah)
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UĞURCAN ÇAKIR VS. SHEFFIELD UNITED
Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ın adı sık sık Liverpool, Sevilla, Manchester United gibi takımlarla anılmıştı. Ve sezonun bitmesiyle birlikte milli kaleci için ilk teklif Premier Lig ekibi Sheffield United'dan geldi. Ancak 15 milyon Euro bordo-mavililerce yeterli bulunmadı. İngiliz ekibine, "Daha yüksek rakamlarla gelirseniz değerlendirebiliriz" cevabı verilirken, Sheffield United'ın ise Uğurcan konusunda ısrarcı olduğu ancak çok yüksek rakamlara çıkma düşüncesinin de bulunmadığı öğrenildi. Uğurcan Çakır da, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya hazırım" demekle yetindi. (Sabah)
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TREZEGUET VS. GALATASARAY
İsmi uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe anılan Aston Villa'lı Trezeguet'in transferi suya düştü. Aston Villa son haftalarda müthiş bir performans sergileyen Mısırlı yıldızın attığı gollerle Premier Lig'de kaldı. Bu gelişmelerin ardından Trezeguet'nin takımdan ayrılma ihtimali de ortadan kalktı. (Takvim)
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MARCELO VS. BEŞİKTAŞ
Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, İngiltere’de bu sezon Championship’i West Bromwich Albion’la (WBA) birlikte ikinci sırada bitirdi ve adını Premier Lig’e yazdırdı. Lige, reklam gelirleriyle birlikte ayak bastı parası olarak yaklaşık 170 milyon Euro alacak Bilic’in takımı, şimdiden gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin hedefindeki isimlerden birinin de Domagoj Vida olduğu öğrenildi. Kara Kartal’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida’nın senelik 3.4 milyon Euro civarında maaşının kulübe büyük yük getirmesi sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Hırvat stoperin satışına oldukça sıcak bakıyor. WBA’nin de, 6-7 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle bu transferde mutlu sona ulaşacağı konuşuluyor. Vida’nın satışı halinde Siyah- Beyazlılar’ın, eski oyuncusu olan ve Fransa’nın Lyon takımında forma giyen Marcelo Guedes’i takıma geri kazandırma hedefinin kuvvetleneceği düşünülüyor. Vida’dan gelecek bonservis bedeliyle Fransız temsilcisiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoperi, uygun bir bonservis bedeliyle almaya çalışacak olan Kartal’ın bu transferdeki en önemli kozu Marcelo. Brezilyalı savunmacının da çok sevdiği Beşiktaş’a geri dönme isteğinin, Beşiktaş için büyük bir avantaj olduğu düşünülüyor. (Fanatik)
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KAAN AYHAN VS. GALATASARAY
Fortuna Düsseldorf’un Bundesliga’dan düşmesi üzerine sözleşmesindeki serbest kalma bedeli devreye giren Kaan Ayhan için Galatasaray ilk adımı attı. Sözleşmede 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Kaan Ayhan’la Bodrum’da bir araya gelen sarı kırmızılı yöneticiler, milli oyuncuya tekliflerini ilettiler. Fortuna Düsseldorf’ta 600 bin Euro garanti para alan ancak takımının küme düşmesi üzerine ücreti yarı yarıya inecek olan milli futbolcuya Galatasaray yıllık 1 milyon Euro teklif etti. 31 Temmuz’a kadar 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan’ın ise Galatasaray’ın bu önerisine kısa sürede geri dönüş yapması bekleniyor. Bodrum’un Yalıkavak ilçesinde tatil yapan Kaan, bu teklifi kabul ederse Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. (Spor Arena - Ali Naci Küçük)
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CANER ERKİN & GÖKHAN GÖNÜL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımdaki geleceklerini yılan hikayesine dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül hakkında konuştu. Çebi, "Gökhan, Caner ile hiç konuşmadım. Ne olacağını ben de merak ediyorum. " ifadelerini kullandı. (Spor Arena - İsmail Er)
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ONYEKURU & BELHANDA
Galatasaray'da transferin gidişatı Belhanda'nın satılmasına bağlı... Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Faslı oyuncunun menajeri William D'Avila, transferdeki son durumla ilgili bilgi verdi. Belhanda için Körfez ülkelerinden teklif geldiğini belirten ünlü menajer, "Teklifler var. İstediğimiz şartlar sağlanırsa Belhanda bu bölgeden bir takıma transfer olacak. Şartlar sağlanamazsa kontratını Galatasaray'da tamamlayacak" dedi. Galatasaray'dan ayrılıp Fransa'ya geri dönen Onyekuru için Başakşehir iddialarını da değerlendiren D'Avila, "Bazı şeyler konuşuluyor ama Monaco ona güveniyor. Başakşehir iddiaları ise kesinlikle doğru değil" dedi.
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Sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray’da Fatih Terim’in açıkladığı operasyon başlıyor. Kadrodaki yüksek maaşlı isimlerle yolları ayırmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar’da ilk veda Radamel Falcao’dan geliyor. Kolombiyalı yıldız, ABD’nin yolunu tutuyor. Bir süredir ismi Falcao ile anılan Inter Miami kulübü dün tecrübeli forvetin formalarını kulübün mağazasında satışa çıkardı. Bu gelişme, "Transfer bitti" diye yorumlandı. Efsane İngiliz yıldız David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, PSG'den ayrılan Edinson Cavani'yi ikna edememiş ve Falcao ile pazarlık masasına oturmuştu. ABD basını dünkü flaş gelişmeye karşın henüz kesin bir anlaşma olmadığını yazdı. Ancak gazete ve internet siteleri görüşmelerin artık sona yaklaştığını da duyurdu. (Takvim)
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YOHAN BOLI VS. BEŞİKTAŞ
Burak Yılmaz'ın Lille ile anlaşma sağlamasının ve takıma veda etmesinin ardından santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz yıl da gündeminde olan bir isim için harekete geçti. Siyah-Beyazlı yönetim Katar'ın Al Rayyan takımında forma giyen Fildişi asıllı Fransız golcü Yohan Boli için kiralama teklifinde bulundu. Kulübe yakın kaynaklar tarafların anlaşmaya yakın olduğunu belirtiyorlar. 26 yaşında ve 1.81 boyundaki Boli, Fildişi Milli Takımı'nda da forma giyiyor. (Takvim)
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GÖKHAN GÖNÜL VS. FENERBAHÇE
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ile yaptığı son görüşmede tecrübeli oyuncuya farklı bir teklifle gitti. Belözoğlu, 35 yaşındaki sağ bekin tecrübesinin takıma çok şey katacağını anlatarak "1 yıl oyna. Performansına ve durumuna birlikte bakalım. Gücünü, performansını yeterli görürsen sahada olmaya devam eder bir yıl daha oynarsın. Olmazsa Fenerbahçe teknik heyetinde görev alırsın" teklifini iletti. Gökhan ikna oldu. Nabil Dirar'ın takımdan ayrılması durumunda, bir de yerli sağ bek ile anlaşma sağlanacak. (Sabah)
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CANER ERKİN & EMRE BELÖZOĞLU
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından bir başka eski oyuncusu Caner Erkin ile de anlaşma sağladı… Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak araya Galatasaray'ın girmesiyle ibre sarıkırmızılılara dönmüştü. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan hem Caner'le son bir görüşme yaptığı ve iki oyuncunun transferine de noktayı koyduğu öğrenildi. Tecrübeli sol bek ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı ve transfer döneminin açılmasıyla bu isimlerin resmi olarak duyurulacağı bildirildi. Caner Erkin transferi, yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu. Belözoğlu ve yeni teknik direktör olması beklenen Bulut, transferi Caner'i birçok mevkide kullanabilecekleri için gerçekleştirdi. Bu arada Fenerbahçe'nin, Bulut için resmi açıklamayı perşembe günü yapması bekleniyor. Caner, Ç.Rizespor karşısında kariyerinin son maçını oynayan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" ifadelerini kullanmıştı. 4 sene sonra da ilk kez F.Bahçe formalı paylaşım yapmıştı. (Sabah)