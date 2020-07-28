Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri! (28 Temmuz 2020)

CANER ERKİN & EMRE BELÖZOĞLU Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından bir başka eski oyuncusu Caner Erkin ile de anlaşma sağladı… Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak araya Galatasaray'ın girmesiyle ibre sarıkırmızılılara dönmüştü. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan hem Caner'le son bir görüşme yaptığı ve iki oyuncunun transferine de noktayı koyduğu öğrenildi. Tecrübeli sol bek ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı ve transfer döneminin açılmasıyla bu isimlerin resmi olarak duyurulacağı bildirildi. Caner Erkin transferi, yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu. Belözoğlu ve yeni teknik direktör olması beklenen Bulut, transferi Caner'i birçok mevkide kullanabilecekleri için gerçekleştirdi. Bu arada Fenerbahçe'nin, Bulut için resmi açıklamayı perşembe günü yapması bekleniyor. Caner, Ç.Rizespor karşısında kariyerinin son maçını oynayan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" ifadelerini kullanmıştı. 4 sene sonra da ilk kez F.Bahçe formalı paylaşım yapmıştı. (Sabah)