Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (28 Ağustos 2020)

Transfer sezonu tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler çok hızlı başladı. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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BEŞİKTAŞ VS. KARSDORP
Gökhan Gönül’ün ayrılması, Douglas’ın kadroda düşünülmemesi nedeniyle savunmanın sağı boş kaldı. PAOK maçında bu bölgede oynayan Lens büyük hatalar yaptı. Sergen Yalçın, acil bir şekilde bu bölgeye takviye yapılmasını istedi. Lyon’lu Rafael için girişimler sürerken, yönetim Roma’lı Rick Karsdorp’u da gündemine aldı. Hollandalı oyuncu, İtalyan takımının gelecek planları arasında yer almıyor. Roma, geçen sezon Feyenoord’a kiraladığı 25 yaşındaki sağ beki yine kiralık göndermeye hazır. Karsdorp da oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, bu transfer için kısa süre içerisinde İtalya’nın başkentine gitmeyi planlıyor. Feyenoord altyapısından yetişen Rick Karsdorp, 3 kez Hollanda Milli Takımı’nın formasını giydi. Roma, 2017’de kendisini transfer etmek için Feyenoord’a 16 milyon Euro ödedi. Ancak 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan devinde bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. (Fanatik)
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TRABZONSPOR VS. YORDON OSORIO
Trabzonspor'da savunmanın soluna Marlon transferinin ardından tüm dikkatler stoper mevkiine yapılacak takviyeye çevrilmiş durumda. Edgar Ie, teknik direktör Eddie Newton'ın gözüne girse de Karadeniz temsilcisi, bu bölgeye taze bir transfer istiyor. Deneyimli çalıştırıcının listesinde Porto'nun stoperi var: Yordan Osorio… Portekiz ekibi yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Venezuelalı savunmacıyı tekrar kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor, 26 yaşındaki oyuncu için Porto'ya kiralama teklifini yaptı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zenit'te geçiren Osorio, sözleşmesi bitince Portekiz kulübüne geri döndü. 1.86 boyundaki savunmacı hem stoperde hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliği sebebiyle teknik direktör Newton onu takımında görmek istiyor.
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GALATASARAY'DA 10 NUMARAYA 3 ADAY
Fenerbahçe transferde fırtına gibi eserken ezeli rakibi Galatasaray, daha sakin görünse de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu sezon mutlaka Radamel Falcao ve Mbiaye Diagne'yi besleyecek bir 10 numara almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferle hem takımdaki önemli bir açığı kapatmak hem de taraftarların kalbini yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle Galatasaray, teknik heyetin de onayı ile dünya çapında ses getirecek üç yıldız belirledi. Real Madrid'den James Rodriguez, Barcelona'dan Ivan Rakitic ve Borussia Dortmund'dan ayrılan Mario Götze Cimbom'un radarında yer alıyor. İdari menajer Şükrü Hanedar iki futbolcunun menajerleri ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken Götze'nin bonservisinin elinde olması avantaj görülüyor. Ancak UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, sınırlarımı aşmamak için kesinlikle acele etmiyor. Sabırlı davranıyor. En iyi oyuncuyu en doğru rakama almak istiyor. Taraftar da bu aşamada üzerine düşen görevi yapıyor. Falcao'da olduğu gibi Götze, Rakitic ya da James isimleri ortaya atıldığında yönetime baskı kurmuyor ve kulübün pazarlık şansını ortadan kaldırmıyor. Geçen sezon Falcao'yu renklerine bağlayarak büyük sansasyon yaratan Galatasaray bu kez James Rodriguez, Ivan Rakitic ve Mario Götze'yle ilgileniyor. Birer yıllık sözleşmeleri bulunan Rodriguez ve Rakitic gözden düşmüş durumda... Galatasaray kiralık olarak düşündüğü için Real Madrid veya Barcelona'yı ikna etmesi için yoğun çaba harcaması gerekiyor. Tabii bir sponsor bulunursa işler daha da kolay hale gelebilir. Götze'nin ise bonservisi elinde... Bu nedenle şu an Götze'nin gelme ihtimali daha yüksek görülüyor. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE VS. KEVIN GAMEIRO
Fenerbahçe’nin görüşme halinde olduğu Kevin Gameiro’nun transferinde devreye rakip olarak bir kulüp değil, eski sportif direktörü Damien Comolli girdi. Comolli’nin, vatandaşı olduğu Fransız yıldızın menajerlik şirketiyle yakın ilişki içerisinde olduğu ve Kanarya’ya da, “Önce paramı verin, sonra Gameiro’yu alın” mesajını gönderdiği öğrenildi. (Fanatik)
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FENERBAHÇE VS. PEROTTI
Fenerbahçe transferde limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef Diego Perotti... Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek. Roma normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu isteyince Arjantinli kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi!Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor. Fener Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor. (Takvim)
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GALATASARAY VS. YANN M'VILA
Kiralık sözleşmeleri sona eren Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile yola devam etmek isteyen Galatasaray'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi. 10 milyon Euro'luk ilk isteğin ardından 7 milyon Euro'ya inen İngilizler, bonserviste ısrarcı olunca Lemina gündemden düştü. Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaray orta saha takviyesinde B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. Ocak ayında Nzonzi yerine düşünülen ancak transferi gerçekleşmeyen M'Vila sezonu Saint Etienne'de tamamladı. Fransız ekibi, yılda net 1.8 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın maaşından kurtulmak istiyor. Galatasaray cephesi de Yann M'Vila için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışacak. Geçen sezon toplam 33 maça çıkan Fransız oyuncu, 23 maçlık lig periyodunda 2 asist yapmıştı.
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FATİH TERİM'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN 5 DETAY
Spor Arena - Ali Naci Küçük | 2020-21 sezonu için geri sayıma geçilirken G.Saray’da Fatih Terim’i, takımın performansı, hırsı mutlu etti. Bu konuda 5 önemli detay var: 1- Arda performansını yukarıya taşıyor. 11’i garantileyen Arda’nın Falcao ile uyumu da sevindirdi. 2- Sakatlıklar nedeniyle istenileni veremeyen Falcao fiziksel durumu iyi noktaya geldi. 3- Santrforda ciddi bir rekabet oluştu. Falcao dışında özellikle Diagne sahalara iddialı bir dönüş yapma hedefinde. 4- Marcao-Luyindama ikilisi de Terim’den artı puan aldı. 5- İdeal 11 büyük ölçüde belirlendi... Savunmada Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi; ön liberoda Donk; kanatlarda Emre, Arda, forvette Falcao, arkasında Feghouli olacak.
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AHMET NUR ÇEBİ'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği PAOK maçında görülen eksikler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sağ bek, stoper ve santrfor arayışını hızlandıracaklarını belirterek, "Bu üç mevkiye acilen takviye yapmamızın şart olduğu bir kez daha görüldü. En kısa sürede transfer yapmamız gerek. Ancak bunun için de mevcut kadrodaki oyunculardan bazılarını göndermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi. Çebi, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas gibi oyunculara bir an evvel kulüp bulunması için menajerlerle görüştüklerini de söyledi.
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GALATASARAY'DA KIRMIZI ALARM
Süper Lig’de yeni sezon fikstürü belli olurken, Galatasaray’ın ilk haftalarda oynayacağı kritik maçlar, yönetimin transferdeki yol haritasını değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Acele etmeye gerek yok, 5 Ekim’e kadar zamanımız var” demişti. Özellikle orta sahaya takviye konusunda gerçekleşen arayışlarda, maliyetleri mümkün olduğu kadar düşürmek amacıyla, yönetimin işi ağırdan alması dikkat çekiyordu. Ancak fikstürde ikinci hafta Başakşehir deplasmanı, ardından içeride Fenerbahçe derbisi olunca, Florya’da panik havası oluştu. Yönetimle transferlerin son durumu hakkında görüşen teknik patron Fatih Terim’in, artık daha hızlı hareket edilmesini ve listedeki oyuncuların bir an önce takıma kazandırılmasını istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu gelişmelerin ardından deyim yerindeyse gaza bastı ve temasları sıklaştırdı. Hem Belhanda ve Babel gibi gönderilmesi ve kulübe bonservis kazandırması beklenen hem de orta saha için adı geçen isimlerin transferlerini bitirmek için menacerlerle yoğun bir telefon trafiği başladı.
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BEŞİKTAŞ VS. KALINIC
Siyah-Beyazlılar’ın forvetteki diğer adayı da bir Hırvat: Nikola Kalinic...32 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Roma’da kiralık geçirdi. İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kalinic bu nedenle Atletico Madrid’e döndü ancak orada oynama şansı olmadığı için kalmak istemiyor. Yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile Hırvat yıldız arasında yapılan görüşmelerde 1.8 milyon Euro maaş ve bonuslar üzerinden anlaşma sağlandı. Beşiktaş şimdi Atletico Madrid’i ikna etmenin peşinde. İspanyol ekibi daha önce 32 yaşındaki golcünün bonservisini 7 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak Kalinic’in 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması ve oyuncunun ayrılmak istemesi nedeniyle bu rakamın çok daha altını kabul etmeleri muhtemel. İtalyan basınına göre ise Hırvat forvet ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Çıkan haberlerde, Muriç’in Lazio’ya satılmasının ardından Sarı-Lacivertliler’in Kalinic için teklif yapacağı iddia edildi. (Fanatik)
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FENERBAHÇE VS. ERAN ZAVAHİ
Fenerbahçe’nin forvet adaylarından biri de Eran Zahavi. 33 yaşındaki futbolcu, Guangzhou R&F ile olan sözleşmesini fesh etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin, İsrailli yıldız ile temas kurduğu ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilmişti. Kanarya’nın, Zahavi bonservisini eline alınca resmi teklif yapacağı kaydedilmişti. Golcü futbolcu, hakkındaki iddiaların yoğunlaştığı bir dönemde Fenerbahçe’yi Instagram’dan takip etmeye başladı. Eran Zahavi’nin bu hareketi Sarı- Lacivertliler arasında heyecan yarattı. Taraftarlar, İsralli yıldıza ‘Come to Fenerbahçe’ mesajları yağdırmaya başladı. Çin’de müthiş bir performans sergileyen Zahavi, Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 resmi maçta 103 gol atıp, 31 asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun maç başına gol katkısı 1.14 oldu.
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GALATASARAY VS. JEFFERSON LERMA
Jefferson Lerma ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, İngiliz kulübü Bournemouth’u ikna etmeye çalışıyor. Eğer kiralama bedelinde 1 milyon Euro seviyesinde mutabakat sağlanırsa, Galatasaray Kolombiyalı orta saha oyuncusunu hiç vakit kaybetmeden İstanbul’a getirtecek. 25 yaşındaki futbolcu için bonservis teklifi bekleyen Bournemouth’un, şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmaması nedeniyle, Cim Bom’un teklifini kabul edebileceği belirtiliyor.
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ÇAYKUR RİZESPOR VS. LOIC REMY
Adı yıllardır birçok Türk kulübü ile anılan 33 yaşındaki tecrübeli golcü Loic Remy, gecenin geç saatlerinde Türkiye'ye geleceğini belirten bir paylaşım yaptı. Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Lille gibi önemli kulüplerde forma giyen 1987 doğumlu Remy, Fransa Milli Takımı formasını da 30 kez giydi, 7 gol attı. Loic Remy, DHA'nın haberine göre; Çaykur Rizespor ile anlaşmak için İstanbul'a geldi. Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, golcü oyuncuyu İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirecek. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, kontrolü geçebilirse Çaykur Rizespor forması giyecek.
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LIONEL MESSI VS. MANCHESTER CITY
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılma kararı aldığı ve kulübü bürofax ile bu istediğini iletmesinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City gösteriliyor. Arjantinli yıldızın eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın transferini çok istediği Messi için Manchester City'nin teklifi belli oldu. Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de yazıldı. (Fanatik)