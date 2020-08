Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (27 Ağustos 2020)

MESSI VS. MANCHESTER CITY LIONEL MESSI VS. MANCHESTER CITYLionel Messi giderek Manchester City'ye yaklaşıyor. RAC1 and TyC Sports'ta yer alan habere göre, 33 yaşındaki yıldızın babası Jorge Messi transfer görüşmeleri için Manchester'a geldi. Bu bilgi spor medyasına ve futbol çevrelerine adeta bomba gibi düştü. Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola'nın da yeninden Messi'yle çalışmak için can attığı belirtilirken Jorge Messi'nin oğlu için 2 yıllık sözleşme talep ettiği baktarıldı. Messi'nin kulüpten ayrılmasını sağlayacak olan sözleşmedeki "serbest kalma maddesinin" 30 Haziran'da sona erdiği Barcelona'nın tutunduğu koz. Ancak pandemi dolayısıyla uzatılan lig süresinden ötürü bu maddenin süresinin de ileri bir tarihe çekilmesi gerekliliği Messi ve ekibi tarafından öne sürülüyor. (Fanatik)