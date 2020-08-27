Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (27 Ağustos 2020)

Transfer sezonu tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler çok hızlı başladı. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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TRABZONPOR VS. CONOR HOURIHANE
Trabzonspor'a, son olarak menajerler aracılığıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın İrlandalı oyuncusu Conor Hourihane’in önerildiği bildirildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Conor Hourihane, Aston Villa’da 5. sezonu içerisinde bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Aston Villa’dan önce; Barnsley, Plymouth Argyle, Ipswich Town ve Sunderland gibi kulüplerde de forma giymişti. Kulübünde geride bıraktığı 4 sezonda 145 karşılaşmada görev yapan Hourihane, takımına 28 gollük katkı sağlamıştı. (Fanatik)
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MESSI VS. MANCHESTER CITY
LIONEL MESSI VS. MANCHESTER CITYLionel Messi giderek Manchester City'ye yaklaşıyor. RAC1 and TyC Sports'ta yer alan habere göre, 33 yaşındaki yıldızın babası Jorge Messi transfer görüşmeleri için Manchester'a geldi. Bu bilgi spor medyasına ve futbol çevrelerine adeta bomba gibi düştü. Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola'nın da yeninden Messi'yle çalışmak için can attığı belirtilirken Jorge Messi'nin oğlu için 2 yıllık sözleşme talep ettiği baktarıldı. Messi'nin kulüpten ayrılmasını sağlayacak olan sözleşmedeki "serbest kalma maddesinin" 30 Haziran'da sona erdiği Barcelona'nın tutunduğu koz. Ancak pandemi dolayısıyla uzatılan lig süresinden ötürü bu maddenin süresinin de ileri bir tarihe çekilmesi gerekliliği Messi ve ekibi tarafından öne sürülüyor. (Fanatik)
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FENERBAHÇE VS. ERAN ZAHAVI
Vedat Muriç'in transferi için Lazio ile her konuda anlaşan ve resmi imzaları atmaya hazırlanan Fenerbahçe golcü arıyor... Listesinde birçok isim olan Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, Çin kulübü Guangzhou'da forma giyen Eran Zahavi'yi listesine aldı. Kısa süre içinde İsrailli forvetin menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi.Kariyeri boyunca çıktığı 426 maçta 259 gole imza atan 33 yaşındaki Zahavi'nin Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Ancak ayrılık kararı alan yıldız futbolcunun Çin kulübü ile görüşerek sözleşmesini feshetme isteğini ilettiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin öncelikle Zahavi'nin Guangzhou ile yollarını ayırmasını beklediği öğrenildi. İsrailli yıldız serbest kalır kalmaz görüşmelere başlanacak. Daha önce Maccabi, Palermo ve Hapoel Tel Aviv formalarını giyen yıldız futbolcu 1.80 boyunda. (Takvim)
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LYON VS. GUSTAVO
Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Luiz Gustavo'ya Lyon'un ilgisi sürüyor. Fransız basını, Lyon'un Sarı-Lacivertliler'le birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı. Haberde, Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fener geçen sezon Gustavo için 6 milyon Euro ödemişti. (Takvim)
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GALATASARAY VS. MARCAO & LUYINDAMA
Cim Bom bir yandan orta sahaya takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan savunma oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Son olarak Marcao’ya İtalya ve Ukrayna kulüplerinden gösterilen ilgi, Luyindama’nın adının uzun süredir İngilizler’le anılması, ligin başlamasına kısa bir süre kala, teknik patron Fatih Terim’i tedirgin ediyor. Tecrübeli hocanın, önceki gün yöneticilerle yaptığı telefon görüşmesinde, Marcao ve Luyindama ikilisinin bu sezon mutlaka takımda kalmasını istediği öğrenildi.Aslan’da bu iki savunmacı dışında, Ozornwafor, Ahmet Çalık ve Emin Bayram da stoper rekabetinin içerisinde yer alıyor. Ryan Donk’un ise orta sahaya yapılacak transfer durumuna göre tekrar ön liberoya geçme ya da joker olarak kullanılma ihtimali bulunuyor. (Fanatik)
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TRABZONSPOR VS VITOR HUGO
Trabzonspor'da merakla beklenen stoper transferi için listenin en üstündeki isme ulaşıldı. Bordo-mavililer bir dönem İtalya'da Fiorentina forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo için temaslara başladı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Trabzonspor'un Palmeiras kulübü ile de anlaşması halinde transferin kısa sürede sonuçlanabileceği belirtildi. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları dün çift idmanla devam etti. Sabah çalışmasında futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı. Bordo-mavili takım, akşam da taktik ağırlıklı bir çalışma ile günü tamamladı. 2017-2018 sezonu öncesinde Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon Euro'ya transfer olan Hugo, geçtiğimiz sezonun başında ise Fiorentina'dan Palmeiras'a 5.5 milyon Euro'ya geri döndü. Fiorentina ile 54 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu Palmeiras ile de 98 maçta görev yaptı. (Sabah)
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GALATASARAY VS. ISMAILA COULIBALY
Transfer döneminde şu ana kadar görüştüğü birçok ismi elinden kaçıran Galatasaray’da bu kez de Ismaila Coulibaly hüsranı yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar’ın anlaşma sağladığı Malili oyuncunun Brugge’e transfer olacağı iddia ediliyor. Belçika basını, Brugge’ün Coulibaly’nin kulübü Sarpsborg ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiğini yazdı. (Takvim)
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GÖKHAN TÖRE VS. BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Gökhan Töre transferinde sona geldi. Siyah-Beyazlı yönetim Yeni Malatyaspor’un Gökhan için istediği Umut Nayir ve Tyler Boyd takasına sıcak bakıyor. Ancak yönetim Teknik Direktör Sergen Yalçın’la son bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin ardından Yeni Malatyaspor’a son karar bildirilecek. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ VS. ABOUBAKAR
PAOK önünde alınan 3-1’lik yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kaybeden Beşiktaş forvet transferine yöneldi. Larin’in gol atmasına rağmen hücumda ağır kalması nedeniyle takıma mutlaka bir golcü almak isteyen yönetim arayışlarını sürdürürken eski Beşiktaşlı oyunculardan Aboubakar yönetime haber gönderdi. Porto’da yeni sezonda düşünülmeyen Kamerunlu futbolcunun, “Kulübümle olan bonservisimi halletmeye çalışıyorum. Seve seve gelirim. Beşiktaş’ta yeniden oynamak benim için onurdur” dediği öne sürüldü. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ VS. BADOU NDIAYE
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Yunan temsilcisi PAOK'a 3-1 ile boyun eğerek Devler Ligi'ne veda etmişti. Hal böyle olunca, morallerin bozuk olduğu siyah-beyazlılar karşılaşmada eksik mevkilerini de görme fırsatı yakalamış oldu. Özellikle orta saha ve savunma bölgesinde sıkıntıların baş gösterdiği Kartal'da daha önce de Mario Lemina transferi gündeme gelmiş, ancak İngiliz kulübü Southampton'ın oyuncusunu bonservisiyle vermek istememesi siyah-beyazlıları düşündürmeye başlamıştı. Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş'a İngiliz kulübü, henüz dönüş yapmadı... Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan, daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan Badou Ndiaye'nin transferine hız verdi. Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ VS. DUSKO TOSIC
Beşiktaş'ta Dusko Tosic sürprizi yaşanıyor. Sırp futbolcunun Çin kariyerini sonlandırıp Beşiktaş'a gelmesi gündemde.. Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi. 35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yılında 4.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Çin'in yolunu tutmuştu.
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GALATASARAY VS JEFFERSON LERMA
Aslan aradığı orta sahaya kavuşmaya çok yaklaştı. Teknik direktör Fatih Terim’in sunduğu geniş liste doğrultusunda çok sayıda isimle transfer görüşmesi yapan Sarı-Kırmızılılar’a, ilk müjdeli haber geldi. Bir süredir Bournemouth’un 25 yaşındaki Kolombiyalı orta sahası Jefferson Lerma ile temasta bulunan Cim Bom, oyuncunun menaceriyle mutabakat sağladı. Operasyonu yurt dışında sürdüren Sarı- Kırmızılılar, şu sıralarda İngiliz kulübüyle oyuncunun kiralık kontratı üzerinde pazarlık yapıyor. Galatasaray cephesi, Lerma’nın 2 milyon 250 bin Euro civarında olan kiralama bedelini 1.2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor. Kulüplerin anlaşması halinde Lerma en kısa sürede İngiltere’den ayrılarak Türkiye’nin yolunu tutacak. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den düşen ve bu sezon bir alt ligde mücadele edecek olan Bournemouth, Lerma’yı 2018 yazında Levante’den 28 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güney Amerikalı futbolcu, ikinci ligde mücadele etmek istemediği için takımdan ayrılma kararını yönetime bildirdi. Eğer genç oyuncunun bonservisi için yüksek rakam veren bir kulüp ortaya çıkmazsa, Galatasaray’ın bu transferi bitirmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
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HER YOL AYRILIK
Spor Arena - Ali Naci Küçük | Hem maliyeti hem de performansı ile teknik direktör Fatih Terim’in ideal 11’inde yer almayan Ryan Babel’e artık Galatasaray forması bir hayli uzak. Kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezonluk kontratı bulunan Hollandalı oyuncunun hazırlık kampında sergilediği futbol kötü olmasa da Terim yeni sezonda tecrübeli oyuncuya şans vermeyi düşünmüyor. Bunun nedeniyse kanat ve forvet oyuncularının sayısının, buna bağlı olarak da rekabetin artması. Terim’in de idman performanslarına göre sol kanatta Arda Turan’a, sağ kanatta ise Emre Kılınç’a görev vereceği ve özellikle iki futbolcusunu ön planda tuttuğu ifade edildi. Bu iki isim dışında kanatlarda Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi çok sayıda alternatifi olan Galatasaray yönetimi bu nedenle 2.5 milyon Euro’luk maliyeti olan Babel’den kurtulmak ve bütçesinde yer açmak isterken teklifleri de beklemeye başladı.
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LEMOS'UN TRANSFERİNİ LUGANO BİTİRDİ
Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe yeni sezon öncesi 10. transferi olan Uruguaylı stoper Maurico Lemos’u kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos’u 3 yıllığına renklerine bağladı. Yeni oyuncumuza ‘hoş geldin’ diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Lemos’un yıllık ücretinin 850 bin Euro olacağı, kulübü Las Palmas’a ise 1.5 milyon Euro bonservis ödeneceği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu imzaların ardından FBTV’ye açıklamalarda bulunurken, “Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe’nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Sarı lacivertlilerin 2. Uruguaylı oyuncusu olan Lemos’un transferinde, görev yaptığı dönemde kulübün en sevilen isimlerinden biri olan Lugano’nun da önemli payının olduğu yönetici Selahattin baki’nin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Baki, transferle ilgili olarak “Bu seneki transfer politikamız, bize hem vakit kaybı olmaksızın hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi kadromuza katarken geleceği de unutmamak gerekiyor. emre ve Lugano’dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos’u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe’ye iyi bir karakter aldık” değerlendirmesini yaptı. İmza töreninde bulunan diğer bir yönetici Mustafa Kemal Danabaş ise “1-2 pozisyona daha transferler için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Uruguay futbolunun son dönemdeki önemli yeteneklerinden olan Mauricio Lemos, U23 Milli Takımı ile 2015 Pan Amerikan Oyunları’nda altın madalya kazandı. İki kez A Milli formayı giyen 24 yaşındaki, 1.86 metre boyundaki Lemos profesyonel kulüp kariyerinde en çok Las Palmas’ta şans bulurken, İspanyol ekibiyle geçen sezon 2. Ligi dokuzuncu sırada bitirdi.
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GALATASARAY VS. MOSTAFA MOHAMED
Sabah'ta yer alan habere göre hücuma alternatif arayan Galatasaray scout ekibi de Marcao ve Onyekuru gibi yine kimsenin ismini bilmediği ancak potansiyeli bir hayli fazla olan yıldız adayı forveti keşfetti: Mostafa Mohamed. Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi. 1.85 boyuyla hava toplarında çok etkili olan Mostafa Mohamed'in transferini gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, Belhanda ve Babel'in satışından gelecek parayı Mısırlı yıldız adayına kullanacak.