Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (26 Ağustos 2020)

FENERBAHÇE'DE TISSERAND TAMAM, B PLANI KONGOLO Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile her konuda anlaştı. Wolfsburg da oyuncuyu Fenerbahçe’ye göndermeye ‘evet’ dedi. Almanlar, dün Tisserand’ın yerine düşündükleri Maxence Lacroix transferini tamamladı. Şimdi Fenerbahçe ile Wolfsburg son bir görüşme yapacak. Tisserand’ın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi transfer olacağı bu görüşmede netlik kazanacak. Fenerbahçe Yönetimi, her ihtimale karşı Terence Kongolo ile de temasları sürdürüyor. Tisserand onusunda bir aksilik yaşanması halinde B planı olarak Hollandalı savunmacı görülüyor.