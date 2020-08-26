Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (26 Ağustos 2020)
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Gündemdeki transfer haberlerini sizler için değerlendirdik.
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TRANSFER TURU
Transfer sezonu tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler çok hızlı başladı. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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BEŞİKTAŞ - MARCELO
Yeniden Beşiktaş'a dönmek için Fenerbahçe’nin teklifini düşünmeden geri çeviren Marcelo’nun transferi, sıkıntılı ekonomik duruma takıldı. Savunma hattında elinde; Roco, Vida ve Welinton olan teknik ekip de Brezilyalı stoper için ısrarcı olmayınca 33 yaşındaki futbolcuya dönüş yolu kapandı. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DE TISSERAND TAMAM, B PLANI KONGOLO
Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile her konuda anlaştı. Wolfsburg da oyuncuyu Fenerbahçe’ye göndermeye ‘evet’ dedi. Almanlar, dün Tisserand’ın yerine düşündükleri Maxence Lacroix transferini tamamladı. Şimdi Fenerbahçe ile Wolfsburg son bir görüşme yapacak. Tisserand’ın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi transfer olacağı bu görüşmede netlik kazanacak. Fenerbahçe Yönetimi, her ihtimale karşı Terence Kongolo ile de temasları sürdürüyor. Tisserand onusunda bir aksilik yaşanması halinde B planı olarak Hollandalı savunmacı görülüyor.
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GALATASARAY'DA AYRILIK ZAMANI
Galatasaray, Younes Belhanda ve Ryan Babel’in satışı için üst üste görüşmeler yapıyor. İki yıldızın dışında Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener ve Sekidika da yolcu. Hedef, bu hafta sonuna kadar gönderilecek futbolcuların işlemlerini tamamlayarak hem kaynak yaratmak hem de maaş bütçesinde yer açmak.
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TRABZONSPOR - LISANDRO MAGALLAN
Ajax'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli savunmacı kulüp arayışlarına başladı. Başakşehir'in yanı sıra 26 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi Magallan transferini önümüzdeki haftaya kadar bitirmeyi planlıyor.
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SERI DONUYOR, LEMINA ZOR
Mario Lemina dönüş için tüm şartları zorluyor, maaşında indirimi kabul ediyor ancak Southampton kiralamaya bir türlü yanaşmıyor. Jean Michael Seri'de ise son görüşmelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Lemina için 8 milyon Euro bonservis talep eden İngiliz kulübünün direnci kırılmazsa, Galatasaray’ın bu transferi tekrar gerçekleştirmesi zor görünüyor. (Fanatik)
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CELTIC, EKUBAN İÇİN ISRARCI
İskoç ekibi Celtic, Bordo-mavili takımın yıldızına talip oldu. Celtic, Caleb Ekuban için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Eğer Ganalı futbolcu, kulüpten ayrılırsa Trabzonspor 7 milyon Euro kâr edecek.
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VEDAT MURIQI GİDİYOR, BASTOS GELİYOR
Uzun süren görüşmeler sonucunda İtalyan kulübü ile Vedat Muriqi’in satışı için 20 milyon euro'ya el sıkışan sarı-lacivertli yönetim, aynı takımdan Angolalı stoper Bastos'u kadrosuna katıyor. (Sabah)
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ENNER VALENCIA İMZAYA GELİYOR
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile anlaştı. TRT Spor'un haberine göre yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atması bekleniyor.
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EREN ZAHAVI FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Bu sezon 10 transfere imza atan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile her konuda anlaşmaya varmıştı. TRT Spor'un haberine göre; Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi oldu. Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcü Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istedi.
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NORVEÇLİ FUTBOLCU İMZA İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
Rosenborg'un sol kanat oyuncusu Nijeryalı Samuel Adegbenro transfer için Türkiye'ye geldi. Norveç basınına yansıyan haberde ciddi sakatlığı nedeniyle geçen sezonu 4 maç oynayarak geçiren Nijeryalı oyuncunun yeniden form tutabilmek için böyle bir yöntemi seçtiği vurgulandı. En büyük çıkışını 2017 yılında Viking formasıyla gösteren Adegbenro, istikrarlı bir görüntü oluşturmasa da oynadığı maçlarda sol kanattan etkili koşuları ile tanınıyor. Rosenborg'a 2017 yılında 1.6 milyon euroya transfer olan 24 yaşındaki isim burada toplamda 71 maçta 16 gol 9 asist kaydetti.
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GALATASARAY - BERAT ÖZDEMİR
Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç gibi oyuncuları renklerine bağlayan Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi daha aldı. Orta alan rotasyonuna yerli futbolcular arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi.
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TRABZONSPOR - MARCONE
Trabzonspor orta sahasına Arjantinli yıldız Marcone'yi istiyor. İlk temasta uçurum vardı. Görüşmeler ilerledikçe rakam düştü. Fırtına 700 bin euro kiralama, 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. Boca 1 milyon kiralama ve 3.5 satın alma istedi.