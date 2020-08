Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (24 Ağustos 2020)

FENERBAHÇE VS. KONGOLO Fenerbahçe, Hollandalı savunmacı ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler, Kongolo’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Huddersfield ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibi ilk başta opsiyonun ‘zorunlu’ olmasını istemişti. Sarı-Lacivertliler buna yanaşmayınca Huddersfield’ın bu talebinde geri adım attığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelede sona aşamaya geçildiği öğrenlidi. Terence Kongolo konusunda her an müjdeli haber gelebilir. (Fanatik)