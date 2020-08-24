Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (24 Ağustos 2020)

GALATASARAY'DA TRANSFER KRİZİ Göreve geldiği ilk günden itibaren bütçede yaptığı atılımlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray Yönetimi’nin en zorlu dönemi bu sezon olacak. Kulübün harcama limitleri diğer kulüplerden daha yüksek olsa da, yıldız oyuncularının maaşları sarı-kırmızılı idarecilerin belini bükecek. Daha da önemlisi, bu sezon pandemi nedeniyle taraftarın tribünlere ne zaman döneceği belirsizliğini koruduğu için tribün gelirleri ve Şampiyonlar Ligi’ne gidilmemesi nedeniyle iki önemli gelir kaynağından da mahrum kalınacak. Takımın en önemli kozu olan kaleci Fernando Muslera performansıyla kazancının karşılığını verirken, diğer isimler için bunları söylemek çok zor. Özellikle Falcao bu futbolcular arasında başı çekiyor. Yıldız forvetin 5 milyon euro net maaşı bulunuyor. Cim-Bom’da 22 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 11 gol attı, 1 asist yaptı.Belhanda ve Feghouli de 3 milyon euronun üstünde kazancı olmasına rağmen geçen sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu isimlerin yanında kiralıktan dönen Babel ve Diagne’nin de maaşları kulübe büyük bir fatura olarak çıkacak. Galatasaray Yönetimi, geçen sezon 60 milyon euro tutarındaki gider kalemini 40-42 milyon euro aralığına çekmek istese de, satış olmayınca ve gönderilmesi düşünülen isimlerle yollar ayrılamayınca Aslan’ın işi zora girdi. Pandemi nedeniyle futbolcuların bazıları ücretlerinde indirim yapsa da özellikle gözden çıkarılan Belhanda ve Feghouli’nin yüksek maaşlarını düşünerek ayrılmak istememesi ve ‘kendine kulüp bul’ mesajı verilen Babel’in hala bir talibinin çıkmaması sarı-kırmızılıları çok zorlayacak.