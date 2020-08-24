Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (24 Ağustos 2020)

Transfer sezonu çok hareketli başladı. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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GALATASARAY'DA TRANSFER KRİZİ
Göreve geldiği ilk günden itibaren bütçede yaptığı atılımlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray Yönetimi’nin en zorlu dönemi bu sezon olacak. Kulübün harcama limitleri diğer kulüplerden daha yüksek olsa da, yıldız oyuncularının maaşları sarı-kırmızılı idarecilerin belini bükecek. Daha da önemlisi, bu sezon pandemi nedeniyle taraftarın tribünlere ne zaman döneceği belirsizliğini koruduğu için tribün gelirleri ve Şampiyonlar Ligi’ne gidilmemesi nedeniyle iki önemli gelir kaynağından da mahrum kalınacak. Takımın en önemli kozu olan kaleci Fernando Muslera performansıyla kazancının karşılığını verirken, diğer isimler için bunları söylemek çok zor. Özellikle Falcao bu futbolcular arasında başı çekiyor. Yıldız forvetin 5 milyon euro net maaşı bulunuyor. Cim-Bom’da 22 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 11 gol attı, 1 asist yaptı.Belhanda ve Feghouli de 3 milyon euronun üstünde kazancı olmasına rağmen geçen sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu isimlerin yanında kiralıktan dönen Babel ve Diagne’nin de maaşları kulübe büyük bir fatura olarak çıkacak. Galatasaray Yönetimi, geçen sezon 60 milyon euro tutarındaki gider kalemini 40-42 milyon euro aralığına çekmek istese de, satış olmayınca ve gönderilmesi düşünülen isimlerle yollar ayrılamayınca Aslan’ın işi zora girdi. Pandemi nedeniyle futbolcuların bazıları ücretlerinde indirim yapsa da özellikle gözden çıkarılan Belhanda ve Feghouli’nin yüksek maaşlarını düşünerek ayrılmak istememesi ve ‘kendine kulüp bul’ mesajı verilen Babel’in hala bir talibinin çıkmaması sarı-kırmızılıları çok zorlayacak.
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HAKAN ARSLAN: BÜYÜK TAKIMLARIN BENİ TRANSFER ETMESİ İÇİN TOPU YEMEM LAZIM
Demir Grup Sivasspor’un sezona damga vuran oyuncusu Hakan Arslan, transfer gündemine ve takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Önümdeki, sağımdaki, solumdaki ve arkamdaki gitti, ben kaldım. Büyük takımların beni transfer etmesi için herhalde topu yemem lazım! Esprisi bir yana, ben Sivasspor’da mutluyum ve bu takımı büyükler arasına sokmak için her zaman üzerime düşeni yapacağım" dedi. Hakan Arslan ayrıca Fenerbahçe’ye transfer olan Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray’a giden Emre Kılınç’la hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Her iki oyuncunun da çok başarılı olmasını beklediğini ifade eden deneyimli orta saha oyuncusu, “İkisi de Sivasspor’a çok önemli katkılar yaptılar ve bu adımları hak ettiler. Bence gittikleri kulüplere de çok şey katacaklar. Bundan hiç şüphem yok” dedi. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. KAMIL JOZWIAK
Kanat bölgesi için Henry Onyekuru transferinde Monaco ile ortayı bulamayan Galatasaray, rotayı Polonya’nın Lech Poznan takımında forma giyen Kamil Jozwiak’e çevirmişti. Önceki gün Jozwiak için menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerden çıkan sonucun son derece olumlu olduğu öğrenilmişti. Bu sayede transferde eli bir hayli güçlenen Sarı- Kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle masaya oturmak için geri sayıma geçti. Galatasaray cephesinin, bu hafta içi Poznan’dan randevu talep ettiği ve pazarlıkların da resmen başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Sol kanatta forma giyen sağ ayaklı Polonyalı futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim’in de takımında görmeyi çok istediği, yapılacak olan teklifin de satın alma opsiyonlu kiralık olacağı ifade edildi. Oyuncu tarafının da anlaşmanın sağlanması için büyük bir emek harcaması beklenirken, hafta sonuna kadar müjdeli haberin gelmesi hedefleniyor. (Fanatik)
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LEICESTER CITY VS. OZAN KABAK
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City’nin, bir diğer milli oyuncu Ozan Kabak’ı transfer etmek istediği belirtildi. Ozan Kabak’ın Schalke ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç stoper kendisiyle yapılan bir röportajda, “Premier Lig benim hedeflerimden biri. Premier Lig’e sıçrama yapabilirim. Bundesliga üst seviyede bir lig ancak dünyanın en büyük ve kaliteli ligi bence Premier Lig” ifadelerini kullanmıştı. (Takvim)
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FENERBAHÇE VS. KONGOLO
Fenerbahçe, Hollandalı savunmacı ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertliler, Kongolo’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Huddersfield ile görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibi ilk başta opsiyonun ‘zorunlu’ olmasını istemişti. Sarı-Lacivertliler buna yanaşmayınca Huddersfield’ın bu talebinde geri adım attığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelede sona aşamaya geçildiği öğrenlidi. Terence Kongolo konusunda her an müjdeli haber gelebilir. (Fanatik)
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FENERBAHÇE VS. ALPASLAN ÖZTÜRK
Sarı-Lacivertliler’de son günlerde hep yabancı savunmacıların adı ön plana çıktı. Ancak özellikle Emre Belözoğlu, Göztepe’nin yıldızından vazgeçmiş değil. Emre, stoperin yanı sıra sağ bek ve orta sahada da görev yapan Alpaslan Öztürk’ü takımda görmeyi çok istiyor. Her ne kadar geri planda kalmış olsa da Alpaslan için de temaslar sürmeye devam ediyor. (Fanatik)
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GALATASARAY VS. JAMES RODRIGUEZ
Galatasaray, Real Madrid'den James Rodriguez'in peşinde... Birçok kişi bu transferin hayal olduğunu düşünse de sarı-kırmızılı yönetim aynı kanıda değil ve ağır ama kararlı bir şekilde ağlarını örmeye devam ediyor. Real Madrid ve Rodriguez'in menajeri ile görüşmeler sürerken Türkiye'de ilk kez Fotomaç'ın sayfalarına taşıdığı temaslar, dünya basının da ilgisini çekti. Bu konudaki gelişmeler duyurulurken James Rodriguez konusunda İspanyol ve Kolombiya basının ortak kanısı Galatasaray'ın ideal seçenek olduğu yönünde... Kolombiya'dan Futbol Ete; Manchester United, Arsenal, Everton ve son zamanlarda da Lazio'nun James'le ilgilendiğine dair haberler çıkmasına rağmen bunlardan hiçbirisinden teklif gelmediğini yazdı. Libertad Digital, "Real Madrid'e ilk resmi öneri Galatasaray'dan geldi" haberini yayımladı. İspanyol es- Radio ise "Galatasaray'ın James Rodriguez'in maaşının yüzde 100'ünü ödemek istememesi tek sorun ama aşılamayacak bir sorun değil" yorumunu yaptı. ŞIMDI gözler Real Madrid ve Galatasaray'dan gelecek haberlere çevrildi. Zidane ile anlaşamayan ve geçen sezon Real Madrid'de çok az şans bulabilen James Rodriguez, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini açıkladı. Galatasaray kiralık olarak oyuncuya talip ancak Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalması sorun teşkil ediyor. Oyuncudan zarar etmek istemeyen Real'in sözleşmesini uzatıp, Galatasaray'a göndermesi gündemde... Banfield, Porto, Monaco, Bayern Münih ve Real Madrid formaları giyen 29 yaşındaki Rodriguez, kariyeri boyunca 388 maça çıktı, 104 gol atıp, 125 de gol pası verdi.
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GALATASARAY VS. LERMA
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim’in önceliğini verdiği bölge, orta sahanın merkeziydi. Bu doğrultuda gündeme gelen isimler geçen sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giyen Southampton’lı Lemina ve Fulham’dan Seri’nin yanı sıra Lech Poznan’dan Jakub Moder ve Bournemouth’tan Jefferson Lerma’ydı. Alınan bilgiye göre Cim Bom’un kurmayları, bu 4 isim arasında şu an önceliği Lerma’ya verdi. İngiltere Premier Ligi’nde geride bıraktığımız sezonda küme düşen Bournemouth’un orta saha oyuncusu Lerma için bu hafta temasların sıklaşması bekleniyor. 2018 yazında Levante’den 28 milyon Euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, takımının yeni sezon planlamasında yer almazken, kendisi de Championship’te oynamak istemiyor. Radamel Falcao’nun da vatandaşı olan Lerma’nın, hem takım hem de Türkiye hakkında çok olumlu referanslar aldığı, kulüplerin anlaşması durumunda yeni bir maceraya yelken açmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturup, 2023’e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu satın alma kiralık olarak kadrosuna katmak adına tüm imkanları seferber edeceği, diğer adayların da henüz gündemden düşmediği belirtildi.
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ADEM LJAJIC VS. AL NASSR
Suudi Arabistan’da geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Al Nassr’ın, Adem Ljajic için girişimlere başladığı iddia edildi. Al- Jazeera’nın özel haberine göre Arap kulübü, Beşiktaş ile bonservis konusunda pazarlıklarına devam ediyor ve kısa süre içinde bu görüşmelerin noktalanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar’a 28 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Japonya’dan Kobe’nin 3 milyon Euro’luk teklif yaptığı ancak Beşiktaş’ın 5 milyon Euro talep ettiği kaydedilmişti. (Takvim)
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BEŞİKTAŞ VS. BENTALEB
Beşiktaş için ilginç bir iddia Bild gazetesinden geldi. Gazete Schalke'nin geçen sezonu Newcastle'da kiralık olarak geçiren Cezayirli orta saha Nabil Bentaleb için Beşiktaş'ın takipte olduğunu iddia etti. Bild'in sayfalarına taşınan haberde Bentaleb'in gidebileceği vurgulandı. Beşiktaş ile birlikte Hellas Verona takımının da Bentaleb'i istediğini okurlarına duyururken Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için Alman kulübüyle pazarlık yaptığı öne sürüldü.Geçtiğimiz sezonu İngiltere'nin Newcastle takımında kiralık olarak geçiren Cezayirli futbolcu 17 karşılaşmaya çıktı. Ancak takımına her hangi bir katkı sağlayamazken bekleneni veremedi. Bild gazetesi sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Cezayirli futbolcunun bonservisiyle alınabileceğini duyurarak Beşiktaş'ı bir adım önde gösterdi.(Takvim)
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GALATASARAY VS. YOUNES BELHANDA
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, geleceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın yönetimi ikiye böldüğü ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre bazı yöneticilerin yılda 3 milyon 350 bin Euro alan Faslı oyuncunun satılması için kulüp ararken bazı yöneticilerin Belhanda'nın kalmasından yana görüş bildirdiği ortaya çıktı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in de bu konuya karışmadığı öğrenildi. Oyuncunun da takımda kalmak istediği ifade ediliyordu. Galatasaray'a 2017 yılında Dinamo Kiev'den transfer olan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 103 maçta 14 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.
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FENERBAHÇE VS. DIEGO GODIN
Tecrübeli yıldız geçen sezon bonservis bedeli olmadan imza attığı inter ile sözleşmesini fesh etmek istiyor. İtalyan ekibi de senelik maliyeti 5 milyon Euro’yu bulan tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmaya hazır. Fenerbahçe, Godin’in yıllarca milli takımda arkadaşlığını yapan Diego Lugano’yu devreye sokup bombayı patlatmaya çalışacak. Yönetimin, dünyaca ünlü yıldız için senelik 3 milyon Euro’ya kadar çıçıkacağı öne sürüldü. Godin’e başka talipler olsa da Kanarya şansını zorlamaya kararlı. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ VS. PATO
Cısse, Bacca, Kalinic derken Beşiktaş'ın forvet adayları arasına sürpriz bir isim liste başı olarak girdi. O kişi de Brezilyalı yıldız Alexandre Pato... Üstelik transfer talebi de bizzat Pato cephesinden geldi... Buna göre, Breziya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 30 yaşındaki forvet, kulübüyle olan sözleşmesini 2 gün önce sürpriz şekilde feshetti. Ardından menajerine Avrupa'ya dönmek istediğini iletti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı arayarak "Pato'yu ister misiniz?" diye sordu. Fotomaç'ın haberine göre Menajer, Torunoğulları'nın yüksek maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemesine rağmen oyuncusunun çok uygun şartlarda gelebileceğini belirtti. Beşiktaşlı yönetici de birkaç gün içinde kendisine kararı bildireceğini iletti. Bunun üzerine konu teknik direktör Sergen Yalçın'a aktarıldı. Gelen haberlere göre Pato hakkında bilgi toplanmasını isteyen Yalçın, olumlu bir dönüş yaparsa Brezilyalı oyuncu için girişimlere başlanacak. Görüşmelerin start alması halinde ise kadarlık bir ücret önerileceği merak konusu.
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TRABZONSPOR'DAN ÇİFTE TRANSFER
Trabzonspor, Flavio, Trondsen, Plaza, Marlon, Muhammet Taha ve Anıl'ı kadrosuna katarken, çalışmalarını da sürdürüyor. Fırtına'nın hedefindeki isimlerin başında ise Oliver Burke ve Wahbi Khazri geliyor. Burke için W.Bromwich ile temasta olan bordo-mavililer, istenen noktaya henüz varamadı. Ancak oyuncunun forma giyebileceği bir yere gitmek istemesi Karadeniz ekibini öne geçirmiş durumda. St. Etienne forması giyen Khazri için temaslar hızlandırıldı. Fransız kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralamak için el sıkışan bordo-mavililer, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
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GÖKHAN TÖRE VS. BEŞİKTAŞ
Kartal’a transferi adeta yılan hikayesine dönen Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten bir açıklama daha geldi. Radyospor’a konuşan Gevrek, “Gökhan Töre’nin transferiyle ilgili Beşiktaş ile görüştük. Gökhan Töre halen antrenmanlara çıkmıyor. Gökhan ile pazartesi günü (bugün) geleceğiyle ilgili oturup konuşacağız” dedi.
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FENERBAHÇE VS. LEMOS
Uruguaylı oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Fenerbahçe, savunma için daha iyi bir isim arayışında. Lemos, yedek plan olarak görülüyor. Eğer Sarı-Lacivertliler, Diego Godin’e imza attırmayı başarırsa, o zaman vatandaşı Lemos’u da alarak stoperde ‘Uruguay duvarı’ oluşturabilir. Fenerbahçe, istediği anda Mauricio Lemos transferini bitirebilecek durumda. (Fanatik)
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RADAMEL FALCAO & ARDA TURAN
Volvocarco'nun sosyal medya hesabındaki canlı yayına konuk olan Falcao, Arda Turan’ın Galatasaray’a dönüşünü değerlendirdi. Kolombiyalı yıldız Arda’nın gelişine sevindiğini belirterek, “Arda Turan’ın Galatasaray’a gelmesi beni çok mutlu etti. Atletico Madrid’de birlikte çok güzel iki yıl geçirmiştik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendisine özgü bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak” dedi.
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FENERBAHÇE VS. TISSERAND
Başarılı savunmacının kiralanması için kulübü Wolfsburg ile görüşmelere başlandı. Erol Bulut’un talebiyle Fenerbahçe’nin radarına giren Marcel Tisserand, düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor. Kongo Milli Takımı’nda Galatasaraylı Luyindama ile birlikte oynayan 27 yaşındaki oyuncu, hava toplarındaki hakimiyeti ve 1.90 m.’lik boyuna rağmen hızıyla dikkat çekiyor. (Fanatik)
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FENERBAHÇE VS. SARR
Nice ile olan sözleşmesi sona için ilk temas erdinden sonra boşa çıkan Malang Sarr, birçok takımı peşine taktı. Fenerbahçe de 21 yaşındaki Fransız yıldızı çok istese de oyuncu, Chelsea ile anlaşma sağladı. Sarr, önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine imza atacak. Ancak Sarı-Lacivertliler için bu transfer bitmiş değil. Çünkü Chelsea, oyuncuyu kiralık olarak gönderecek ve Fenerbahçe bunun için devreye girebilir. (Fanatik)