Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (22 Eylül 2020)

DIEGO PEROTTI VS. FENERBAHÇE Sarı-lacivertliler, Diego Perotti için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Roma yetkilileriyle görüştü. Roma'nın yetkilendirdiği temsilciler ile masaya oturan Fenerbahçeli idareciler İtalyanların bonservis beklentisi ile karşılaştı. 3 milyon euro'luk talep sonrasında sarı-lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti. Roma'nın 32 yaşındaki sol açık Perotti için Fenerbahçe'ye yardımcı olmaya pek niyeti olmadığı da ortaya çıktı. Sebebi ise Vedat Muriqi! Başkent ekibinin de Kosovalı golcü için devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin Muriqi'nin bedelinde indirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi. Oyuncunun da ezeli rakipleri Lazio'ya gitmesinin ardından Romalı yöneticilerin Fenerbahçe'ye kızgın olduğu ve Perotti konusunda kolaylık sağlamayarak rahatsızlıklarını gösterdikleri ortaya çıktı. İki kulüp arasında gelecek için iş birliğine yönelik olumlu adımlar atıldı. Buna göre; Fenerbahçe ve Roma, bundan böyle transfer süreçlerinde oyuncularının durumlarına dair birbirlerine bilgilendirme yapacak. Böylelikle Kolarov ve Vedat transferleriyle gerilen ilişkiler düzeltilmiş olacak. (Sabah)