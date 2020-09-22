Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (22 Eylül 2020)

Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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UĞURCAN ÇAKIR VS. RENNES
İngiliz devi Chelsea, Rennes’in file bekçisi Edouard Mendy’nin transferinde son aşamaya geldi. Ada basınına göre taraflar bonuslar dahil 30 milyon Euro’luk bir rakama anlaşacak. Bu gelişmenin üzerine Fransız ekibi hemen kaleci arayışlarına geçerken, Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır için kapıyı çaldılar. Daha önce menacerler vasıtasıyla nabız yoklayan Rennes, 12+3 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu. Ayrıca sonraki satıştan pay da önerildi. Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 25 milyon Euro. Ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse, bonservis fiyatı 20 milyon Euro civarına inebilir. Karadeniz ekibi, Rennes Kulübü’nün teklifi yükseltmesini bekliyor. (Fanatik)
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SANTON VS. BEŞİKTAŞ
Forvet ve sağ bek takviyeleriyle transfere noktayı koymayı planlayan Kara Kartal, İtalya Serie A devi Roma’nın tecrübeli beki Davide için ısrarını sürdürüyor. Beşiktaşlı idarecilerin, yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu formülüyle renklerine için Roma’yla pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi. (Fanatik)
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SAMATTA VS. FENERBAHÇE
Forvet adayları listesinin ilk sırasında yer alan Mbwana Samatta konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Aston Villa'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle ipleri kopardı ve takımının dün oynadığı Sheffield United maçı kadrosuna alınmadı. Çok geçmeden de asıl iddia bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcü ile anlaşma sağladığı için maça alınmadığı belirtildi. Hatta Mbwana Samatta'nın THY'ye ait bir uçakla bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.
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DEANDRE YEDLIN
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'a Deandre Yedlin'den haber var... Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Amerikalı sağ beki DeAndre Yedlin hakkında Beşiktaş'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Skysport'un haberine göre DeAndre Yedlin, Beşiktaş'a transfer olmak için Newcastle United ile antrenmanlara çıkmıyor. Beşiktaş ile Newcastle arasında transfer görüşmeleri devam ederken, İngiliz ekibi 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Yedlin'den bonservis bedeli kazanmayı düşünüyor. Sky Sports, geçen hafta Yedlin'in Beşiktaş'a transferinin yakın olduğunu yazmıştı.
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ALEX TELLES VS. MANCHESTER UNITED
Manchester United ve Porto, Alex Telles'in transferi için görüşme halinde. Telles, Porto'dan ayrılmak istiyor ve Manchester United temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüştü. Brezilyalı sol bek için PSG'nin de ilgisi olduğu iddia edildi. (Fanatik)
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ALEXANDER SÖRLOTH VS. RB LEIPZIG
Bordo-Mavililer'de, Alexander Sörloth düğümü çözülüyor... Geçen sezon 33 gol, 11 asistlik harika performansıyla yıldızlaşan Norveçli golcü için Alman devi RB Leipzig devreye girmişti. Yıldız oyuncu transfer görüşmeleri devam ederken, milli takım kampından dönmemişti. Bu durum eleştirileri beraberinde getirirken, Crystal Palace, Trabzon ve Leipzig üçlüsü kıran kırana pazarlıklar yaptı. Resmen açıklanması bekleniyor. Sonunda 3 takımın da istediği ortak noktada buluşuldu. Birkaç gündür Almanya'da olan Sörloth'un bugün (dün) saat 15.00'te sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyordu. Ancak 24 yaşındaki futbolcu ani bir karar sonrasında kontrole girmedi. Bu durum kafalarda soru işareti bırakırken, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp konuya açıklık getirtti. FANATİK'e konuşan Alp, "Transferde herhangi bir sıkıntı yok. O iş yarın (bugün) biter" dedi. Başarılı oyuncunun transferinin yarın gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
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KALU VS. FENERBAHÇE
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta'nın kiralık olarak çubukluyu giyeceği belirtildi. Öte yandan listedeki bir başka isim olan Bordeaux'nun Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu, F.Bahçe'nin Fransız ekibine yaptığı teklifi açıkladı. İlk yapılan kiralama teklifinin reddedilmesine rağmen F.Bahçe'nin yeni bir teklifte bulunduğunu aktardı. Kalu, "Bordeaux, yapılan ilk teklifi reddetti. Başka bir kiralama teklifi ve sezon sonunda satın alma opsiyonu ile tekrar geldiler ama kulüp, henüz cevap vermedi" dedi. (Fotomaç)
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DIEGO PEROTTI VS. FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Diego Perotti için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Roma yetkilileriyle görüştü. Roma'nın yetkilendirdiği temsilciler ile masaya oturan Fenerbahçeli idareciler İtalyanların bonservis beklentisi ile karşılaştı. 3 milyon euro'luk talep sonrasında sarı-lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti. Roma'nın 32 yaşındaki sol açık Perotti için Fenerbahçe'ye yardımcı olmaya pek niyeti olmadığı da ortaya çıktı. Sebebi ise Vedat Muriqi! Başkent ekibinin de Kosovalı golcü için devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin Muriqi'nin bedelinde indirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi. Oyuncunun da ezeli rakipleri Lazio'ya gitmesinin ardından Romalı yöneticilerin Fenerbahçe'ye kızgın olduğu ve Perotti konusunda kolaylık sağlamayarak rahatsızlıklarını gösterdikleri ortaya çıktı. İki kulüp arasında gelecek için iş birliğine yönelik olumlu adımlar atıldı. Buna göre; Fenerbahçe ve Roma, bundan böyle transfer süreçlerinde oyuncularının durumlarına dair birbirlerine bilgilendirme yapacak. Böylelikle Kolarov ve Vedat transferleriyle gerilen ilişkiler düzeltilmiş olacak. (Sabah)
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FOSU MENSAH VS. BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın yeni sağ bek adayı İngiltere'den.. Sangare'nin F.Bahçe'ye imza atmasının ardından B planını devreye sokan Beşiktaş, Manchester United'ın genç futbolcusu Fosu-Mensah için teklif yaptı. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 22 yaşındaki sağ bekin menajeri, Beşiktaşlı yöneticilere şartlarını sundu. Futbolcunun istekleri konusunda anlaşma sağlandı ve siyah-beyazlılar, İngiliz devinin kapısını çaldı. Transfer limitinden dolayı futbolcuyu bonservisiyle kadroya katamayan Beşiktaş, Timothy Fosu-Mensah için sezon sonunda zorunlu satış opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın Luyindama'yı transfer ettiği plandan yola çıkan Beşiktaş yönetimi sezon sonu 3 milyon euro zorunlu satış opsiyonu için Kırmızı Şeytanlarla pazarlık masasına oturdu. Oyuncu için 5 milyon euro bonservis isteyen Ada ekibiyle pazarlıklar sürüyor. M. United'da düzenli forma şansı bulamayan ve. 3. sağ bek konumuna düşen Hollandalı, daha önce Cyristal Palace ve Fulham'da kiralık oynadı. Bu sezon sözleşmesi bitmesine rağmen yeni sözleşmeye imza atmak istemeyen Mensah, daha önce ayrılmak istediğini açıklamıştı. İngiliz ekibinde forma giyen Mensah, kulüp kariyerinde 65 maçta forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu bu periyotta 1 gol attı, 3 asist yaptı. (FOTOMAÇ)
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SPONJIC VS. FENERBAHÇE
İspanyol gazetesi Marca; Fenerbahçe, Celtic ve birkaç İtalyan takımının Atletico Madrid'de şans bulmakta zorlanan Sırp forvet Ivan Saponjic'le ilgilendiklerini belirtti. Sırp forvetin geçen sezon üç resmi maçta toplam 64 dakika şans bulabildiğini hatırlatan gazete, durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti. (Fotomaç)
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SAMI KHEDIRA VS. GALATASARAY
Aslan'dan Sami Khedira sürprizi... Juventus forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, orta saha arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın gündemine geldi. Bu iddia İtalyan medyasına ait. Çizme basınında, Juventus'un Khedira ile yol ayrımında olduğu, Alman futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği öne sürüldü. Haberin devamında, Galatasaray'ın devreye girerek Khedira'nın sağlık raporu ve maliyetiyle ilgili bilgi istediği iddia edildi. Sarı- Kırmızılı yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'in de onayını alarak, Khedira'nın sağlık durumunda kronik bir problem bulunmaması ve mali şartların da uyması halinde, bu transferi gerçekleştirmek istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta ilk 11'de görev alan Khedira, Aralık ayında yaşadığı diz sakatlığı sonrası bir süre takımdan ayrı kaldı. Pandemi sonrasında da kas sakatlığı sebebiyle tedavi altına alınan tecrübeli futbolcu, 10 aya yakın bir süredir formasından uzak. Sarı- Kırmızılılar işte bu sebeple detaylı bir sağlık taraması talep ediyor. Kulübe iletilecek sağlık raporuna göre, Juventus'un da kendisini serbest bırakmasi halinde, Khedira İstanbul'a davet edilecek.
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DIEGO COSTA VS. FENERBAHÇE
Geçen sezon aldığı başarısız sonuçların ardından radikal kararlar almaya başlayan Barcelona'da, Arjantinli süperstar Lionel Messi son anda takımda tutulmuştu. Katalan ekibinde yönetimin koltuğu sallanırken, Uruguaylı forvet Luis Suarez'in de ayrılık iddiaları epey güçlendi. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Suarez alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek. Barça yönetimiyle görüşmelere devam eden 33 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda Atletico Madrid'le de temas halinde olduğu öne sürüldü. Haberde, Madrid temsilcisinin Suarez transferini gerçekleştirmeden önce Diego Costa'nın maliyetinden kurtulmak istediği belirtildi. Henüz resmi bir görüşmede bulunulmasa da Costa'nın ayrılığı için gözlerin Fenerbahçe'de olduğu aktarıldı.
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ABOUBAKAR VS. BEŞİKTAŞ
Beşiktaş ile Başakşehir, Aboubakar için karşı karşıya geldi. Santrfor arayışında daha önce görüştüğü isimlerden sonuç alamayan Beşiktaş son olarak Kalinic'i de Roma'ya kaptırınca rotayı eski golcüsüne çevirmişti. Daha önce bonuslar dahil 1.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a 'evet' diyen Kamerunlu da Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu. Ancak Başakşehir'in de devreye girmesi ile Beşiktaş'ın planları altüst oldu. Demba Ba'ya alternatif bir golcü arayan turuncu-lacivertliler, Koita için Kasımpaşa'dan olumsuz yanıt alınca Aboubakar'a kanca attı. 28 yaşındaki oyuncu da Şampiyonlar Ligi faktörü ile Başakşehir'e olumlu bakıyor. Sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkmaması halinde Aboubakar'ın turunculacivertli formayı giymesi bekleniyor. (Sabah)
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KALINIC VS. BEŞİKTAŞ
Yeni sezon öncesinde yapılan transfer planlamasında ilk etapta hücum hattını 2 yeni golcüyle doldurmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, kiralıktan dönen Cyle Larin’in başarılı performansı sonrasında sayıyı 1’e indirmişti. Bu doğrultuda; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Oumar Niasse ve Papiss Cisse gibi isimlerle uzun süren görüşmelerin ardından sonuç alamayan Kara Kartal, son olarak gözünü Nikola Kalinic’e dikmişti. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Roma’da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’luk senelik maliyete el sıkışan Beşiktaş, tecrübeli ismin kulübü Atletico Madrid’le bağlarını koparmasını bekliyor. Forvet transferinin bir türlü tamamlanmaması sebebiyle artık Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çekmeye başlayan yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la değerlendirdi. Koronavirüs tedavisi sebebiyle evinde dinlenen genç hocayla telekonferans üzerinden forvet transferindeki son durumu masaya yatıran ve gerekirse listedeki diğer adaylara yönelmeyi teklif eden idarecilere, Yalçın’dan olumsuz yanıt geldiği bildirildi. Sergen hocanın, görüşme sırasında, “Kalinic, tam benim sistemime uygun bir oyuncu. Onunla ilgili önemli planlarım var. Eğer transferini mümkün görüyor ancak biraz daha beklememiz gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Onun için önemli planlarım var” dediği bildirildi. (Fanatik)
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VICTOR HUGO VS. TRABZONSPOR
Yeni sezon öncesinde yapılan transfer planlamasında ilk etapta hücum hattını 2 yeni golcüyle doldurmayı planlayan Siyah- Beyazlılar, kiralıktan dönen Cyle Larin’in başarılı performansı sonrasında sayıyı 1’e indirmişti. Bu doğrultuda; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Oumar Niasse ve Papiss Cisse gibi isimlerle uzun süren görüşmelerin ardından sonuç alamayan Kara Kartal, son olarak gözünü Nikola Kalinic’e dikmişti. Geçen sezonu İtalya Serie A ekibi Roma’da kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’luk senelik maliyete el sıkışan Beşiktaş, tecrübeli ismin kulübü Atletico Madrid’le bağlarını koparmasını bekliyor. Forvet transferinin bir türlü tamamlanmaması sebebiyle artık Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çekmeye başlayan yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la değerlendirdi. Koronavirüs tedavisi sebebiyle evinde dinlenen genç hocayla telekonferans üzerinden forvet transferindeki son durumu masaya yatıran ve gerekirse listedeki diğer adaylara yönelmeyi teklif eden idarecilere, Yalçın’dan olumsuz yanıt geldiği bildirildi. Sergen hocanın, görüşme sırasında, “Kalinic, tam benim sistemime uygun bir oyuncu. Onunla ilgili önemli planlarım var. Eğer transferini mümkün görüyor ancak biraz daha beklememiz gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Onun için önemli planlarım var” dediği bildirildi. (Fanatik)
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MICHAEL SERI VS. GALATASARAY
Galatasaray, Seri için bir kez daha harekete geçiyor. Kiralık sözleşmesi bitince kulübü Fulham'a dönen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, henüz forma şansı bulamadı. İngiliz kulübü, Seri'yi bonservisiyle elden çıkarmak istiyor, ancak şu ana kadar Galatasaray'dan talep edilen para, mevcut bütçenin yanına bile yaklaşamadı. Buna karşın süre alamamaktan şikayetçi olan Seri, Galatasaray'a dönmek istediğini hem Sarı- Kırmızılı kulübe hem de menacerine iletti. Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha kiralamak için teklif sunacak. Fulham ise Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmaya çalıştığı dönemde Lemina'yı 2.2 milyon Euro'ya kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Gabonlu orta saha oyuncusu, Seri'nin yerine takımda şans buluyor. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde Fulham yöneticileriyle görüşüp, orta saha krizini aşmaya çalışacak. (Fanatik)
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ABOUBAKAR VS. BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Forvet transferi için Kalinic ve Aboubakar gibi isimlerle görüşen siyah beyazlılar, Porto'nun Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'da sona doğru geldi. Aboubakar'la yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alan Kartal'ın Portekiz ekibiyle anlaşması halinde 28 yaşındaki golcünün bu gece İstanbul'a geleceği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın iyi bir forvet transferi için yönetimle sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu, sağlık sorunu olmadığı belirtilen Kamerunlu santfora onay verdiği ifade edildi. Aboubakar'ın da Beşiktaş'la her türlü sözleşmeye imza atacağını söylediği belirtildi. (A Spor)
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BENTEKE VS. BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ'IN forvet arayışı için bir iddia da Belçika'dan geldi. Voetbal Nieuws sitesi, Crystal Palace'ta yedeğe düşen Belçikalı golcü Christian Benteke'nin takımdan ayrılmak istediğini ve menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiğini yazdı. Dünya Kupası'nı düşünerek oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki 1.90'lık golcünün değeri 10 milyon Euro... Benteke ile C.Brugge'ün da ilgilendiği vurgulandı. (Sabah)
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FENERBAHÇE'DE İKİ AYRILIK
Sarı-lacivertli takımın kanat oyuncuları Garry Rodrigues ve Nabil Dirar Hatay maçı kadrosuna alınmadı. Bu durum iki oyuncunun da gözden çıkarıldığını doğruladı. Fenerbahçe'nin 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşme feshi için Al İttihad ile görüştüğü belirtilirken, oyuncuya da takım bulmasının tebliğ edildiği kaydedildi. Zaman zaman sağ bekte görev yapan Dirar'a da Sangare ile anlaşılması sonrası iyice yol göründü. 2022'ye kadar kontratı bulunan Faslı futbolcu için Fransa ve Belçika'dan gelen teklifler değerlen- dirmeye alındı. 34 yaşın- daki oyuncu için Kanarya'nın büyük bir bonservis beklentisi yok. Amaç senelik 2 milyon euro'luk maliyetten kurtulmak. (Fotomaç)
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KOITA VS. BEŞİKTAŞ
Transferde adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Yıllık garanti 500 bin Euro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi. Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam isteğini veto etti. Gineli santrforu kadro dışı bırakma kararı aldı. Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Ancak Beşiktaş yönetimi bu rakamı ödemek istemiyor. Siyah-Beyazlı yönetim Koita'yı kiralamak için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. (Takvim)
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SAMATTA VS. FENERBAHÇE
13 yeni transferle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, iki kaliteli santrfor takviyesiyle de takıma seviye atlatmak istiyor. Bu doğrultuda en doğru ismi seçmek adına adaylar arasında ince eleyip, sık dokuyan Kanarya'nın listesinde en üst sıraya Mbwana Samatta yerleşti. Aston Villa'ya, Tanzanyalı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sunan Sarı- Lacivertliler'in, İngiliz ekibiyle görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Porto'lu Ze Luis'ten ise kötü haber geldi. Yeşil Burun Adalı oyuncu için Portekiz ekibi fikir değiştirdi. Başta Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakan Mavi- Beyazlılar, Arap kulüplerinin devreye girmesi sonrasında direkt bonservis istedi. Sarı-Lacivertli yönetim birkaç gündür Porto'lu yetkililerle kıran kırana pazarlık yaparken henüz orta yolun bulunamadığı kaydedildi. Hata yapmak istemeyen Ali Koç ve kurmayları, teknik direktör Erol Bulut'la da sürekli iletişim halinde. Samatta ve Ze Luis'in yanı sıra Valencia'dan Kevin Gameiro, Frankfurt'tan Bas Dost, Udinese'den Stefano Okaka ve Watford'lu Troy Deeney için de masada olan Koç ve ekibi, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisine kadar iki golcüyü Samandıra'ya getirmeyi hedefliyor. Yönetim'in son çaresi ise Papiss Cisse... Boşta olan Senegalli forvetin Kanarya'dan haber beklediği kaydedildi. Geçen sezonun devre arasında Gent'ten 10.5 milyon Euro'ya transfer olan Tanzanyalı forvet o dönem Galatasaray'ın da gündemine girmişti. Ada futboluna pek ayak uyduramayan yıldız oyuncu ligde 14 maça çıkarken sadece 1 kez ağları sarsabildi. (Fanatik)
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DIAGNE VS. BAŞAKŞEHİR
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar,son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek 2'inci haftayı da kayıpsız kapattı. Sarı-kırmızılar da performansı ile dikkatleri üzerine çeken isim ise takımdan gönderileceği konuşulan Mbaye Diagne oldu. Fatih Terim Neftçi Bakü deplasmanında Falcao'nun yerine görev yapan Diagne'nin performanslarından son derece memnun kaldı. İsmi sürekli transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü, Neftçi Bakü karşısında attığı 2 golle beğeni toplarken, takımdaki yerini de güçlendirdi. Menajerler vasıtasıyla gelen teklifler, Galatasaray Yönetimi'nin de kafasını karıştırmış durumda. Henüz resmi olmasa da Diagne için sunulan rakamlar, oyuncunun satılıp satılmayacağı konusunda yönetimi ikilemde bırakmıştı. Transferde son dönemece girilirken sürpriz görüşmeler yaşanmaya başlandı. Pazar akşamı oynanan maç öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldiği ve Mbaye Diagne'nin durumunu sorduğu öğrenildi. Okan Buruk'un Crivelli'nin yerine Senegalli futbolcuyu takımında görmek istediği belirtilirken kiralık ve satın alma opsiyonlu satış için görüşmelerin süreceği bildirildi. (Takvim)
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MOSTAFA MOHAMED VS. FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin Mısır’ın Zamalek takımında oynayan forvet oyuncusu Mostafa Mohamed’i istediği öne sürülüyor. Mısır basını, Zamalek’in 22 yaşındaki golcü için 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı. (Takvim)