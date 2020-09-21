Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (21 Eylül 2020)

Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ
Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen henüz forvet transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta en kritik 24 saate girildi. Siyah-Beyazlılar'ın her konuda anlaştığı Nikola Kalinic konusunda bugün önemli gelişmeler olabilir. Beşiktaş yönetimi, Hırvat golcüyle yaptığı son görüşmede Atletico Madrid'den bonservisini almasını istemişti. Kalinic'in bugün İspanyol kulübü ile görüşeceği ve bu konuyu masaya yatıracağı öğrenildi. Atletico Madrid'in tutumuna göre Kalinic transferinin geleceği de büyük oranda netleşecek. (Takvim)
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WILDER CARTAGENA - GALATASARAY
Orta sahaya takviye yapmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena olmuştu. Daha önce Portekiz'de forma giyen Cartagena'nın yeniden Avrupa'ya Galatasaray forması ile dönebileceği iddia edilmişti. 25 yaşındaki ön libero, konuya ilişkin Los Andes'e açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda somut bir gelişme olmadığını dile getiren Cartagena, "Bu konuda hiçbir şey söylemedim. Bunun sadece bir söylenti olduğunu düşünüyorum. Menajerim somut olsa bana bunu iletirdi. Bana henüz hiçbir şey gelmedi" ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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SAMATTA & ZE LUIS & CISSE & PEROTTI & KALU
Transfer sezonunun en flaş takımı olan Fenerbahçe hücum hattına iki takviye daha yapacak. Sarı-Lacivertliler Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna ya iki forvet oyuncusu birden takviye edecek ya da bir golcü, bir kanat transfer edilecek. Santrfor için 3 aday var. Bunlar Ze Luis, Samatta ve Papiss Cisse. Kanatlar için ise 2 isim öne çıkıyor. Bunlar da Perotti ve Samuel Kalu. Fener taraftarını heyecanlı bir hafta bekliyor. Forvet için Ze Luis ve Samatta için yoğun temaslar dün de devam etti. Eğer bu iki istenilen maliyete gelinemezse bu sefer Erol Bulut'un Alanya'dan öğrencisi Cisse'ye imza attırılacak. (Takvim)
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POTTKER & HUGO & SVIATCHENKO & NGADJUI & ALİ KARIMI
Takımdaki sakatlar nedeniyle lige iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da transfer harekatına hız verildi. Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına Internacional forması giyen William Pottker'i de eklemeye hazırlanıyor. Bordo-Mavililer ayrıca stoper bölgesine de Brezilyalı Vitor Hugo, Midtjylland'dan Erik Sviatchenko ve Gent'in Kamerunlu ismi Ngadeu Ngadjui'yu transfer etmek istiyor. Öte yandan Trabzonspor'un İranlı orta saha Ali Karimi'yi de listesine aldığı iddia edildi.
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DOMAGOJ VIDA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş harcama limitlerine takılan transferde önünü açmak için takımdan satış yapmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında ise 3.4 milyon Euro'luk maaşı ile bütçeye yük olan Hırvat stoper Vida var. Roma başta olmak üzere Suudi Arabistan ve İngiliz kulüplerinden teklifler alan Vida'nın satışı ile siyahbeyazlılar transfere kaynak bulup, maaş yükünü de hafifletmeyi planlıyor. Roma'nın Vida'ya üç yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu ancak tecrübeli yıldızın henüz olumlu yanıt vermediği ifade edildi. İstanbul'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini dile getiren Vida'ya Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği ancak Hırvat stoperin yıllık 5 milyon Euro istediği belirtildi. Premier Lig'den West Ham ile WBA da Vida'yı istiyor ve Beşiktaş yönetimi de bir an önce Hırvat stoperin ayrılmasını bekliyor. (Sabah)
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AHMET ÇALIK & SEMİH KAYA - GALATASARAY
2017'den bu yana Galatasaray'da görev yapan ancak bir türlü formayı kapamayan Ahmet Çalık, Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncu transfer görüşmeleri için kulüpten izin istemiş, yönetim de Terim'le görüştükten sonra onay vermişti. Bunun üzerine stoper bölgesinde doğacak boşluğu doldurmayı planlayan Cim Bom'da gündeme Semih Kaya geldi. Çek ekibi Sparta Prag'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncunun yuvaya geri dönebileceği öğrenildi. Semih'in olası bir resmi teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında... Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya 2017-18 sezonu başında Sparta Prag'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. (Fanatik)
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IVAN SAPONJIC - FENERBAHÇE & BEŞİKTAŞ
Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri de Benfica B kulübünden İspanyol devi Atletico Madrid'e 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ivan Saponjic'ti. Beşiktaş'ın da listesinde bulunan isim için İspanya'nın önde gelen basın organlarından olan MARCA'dan, flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol ekibinde ilk sezonunda yalnızca 3 maçta 64 dakika forma giyebilen Sırp oyuncu, için ayrılık iddiaları Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı heyecanlandırsa da MARCA'nın haberine göre, oyuncu kulüpte kalmak istiyor ve transfer sezonunun bitimine az bir süre kalmasına rağmen Atletico Madrid kulübünden kendisine yolların ayrılacağına dair herhangi bir bilgi gelmedi. Öte yandan oyuncunun kulüpte kalmasına bir sebep de bu sezon tüm kulüplere 5 oyuncu değiştirme hakkı tanınması olarak gösteriliyor. (Sabah)
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DEANDRE YEDLIN - BEŞİKTAŞ
Sağ bek pozisyonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Todofichajes'in haberine göre DeAndre Yedlin, siyah beyazlı formayı giymeye çok yakın... Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ahmet Nur Çebi önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, Yedlin transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve Süper Lig devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Newcastle United, kiralık anlaşmaya yanaşmıyor ve satış istiyor. Beşiktaş'ın satın almak için maddi gücünün olmaması bu transferi zorlaştırsa da, zorunlu satın alma opsiyonuyla Yedlin'in transferinin mümkün olabileceği ifade ediliyor. (Sabah)
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YUNUS AKGÜN - ADANA DEMİRSPOR
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiralandı. Fatih Terim oyuncunun transferi için onay verdi. 19 yaşındaki Yunus Akgün'ü Süper Lig'den isteyen kulüpler de olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı takım forma şansı bulması için Adana ekibini tercih etti. Yunus Akgün kısa süre içinde Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. (Fanatik)
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NABIL DIRAR & GARRY RODRIGUES - FENERBAHÇE
Fenerbahçe’de en az 4 transferin daha takıma katılması bekleniyor. 2 forvet, bir kanat oyuncusu ve bir stoperle daha anlaşma yoluna gidilecek. Sarı-lacivertlilerde kadroda giden isimler de devam edecek. Şimdiye kadar Tolgay, Mevlüt, Alper, Hasan Ali, M.Ekici, Zajc, Jailson, Muriç, Falette gibi isimlerle vedalaşan Fenerbahçe’de daha başka oyuncuların da ayrılması bekleniyor. Dirar ve Garry Rodrigues gibi isimlerle yolların ayrılma ihtimali öne çıkıyor. (Fanatik)
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VINCENT ABOUBAKAR - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Kalinic’te sorun çıkması durumunda Aboubakar’ı gündeme alacak. Ancak yönetim, Kamerunlu yıldızın sözleşmesine “Tek taraflı fesih” maddesi koydurmak istiyor. (Takvim)
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JEAN MICHAEL SERI - GALATASARAY
Galatasaray'ın kiralık aşkı Jean Michael Seri... Etebo'nun ardından kadrosunu bir orta sahayla daha güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, geçen sezon kiraladığı Fildişili oyuncu için bir kez daha harekete geçti. Galatasaray yönetimi, İngiliz ekibi Fulham'da teknik direktör Scott Parker'ın gelecek planlamasında yer almayan ve bu sezon hiçbir maçta kadroya giremeyen 29 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar'la bu hafta masaya oturacak. Seri'nin de yeniden Sarı- Kırmızılı formayı giymek istemesi transferin önünü açıyor. Başarılı oyuncu geçen sezon Aslan'la 37 maça çıktı. Seri söz konusu mücadelelerde 2 gol, 3 asistlik performansıyla beğeni kazandı. Terim, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosunda görmeyi çok istiyor. (Fanatik)
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DAVIDE SANTON & KERİM ALICI - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş yönetimi, forvet transferinde Atletico Madrid'den Nikola Kalinic için çalışmalara hız verirken, sağ bek için de Romalı Davide Santon ve Altınordu'dan Kerim Alıcı’nın üzerine yoğunlaştı. (Fanatik)
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SAMI KHEDIRA - GALATASARAY
Orta alana takviye yapmak için büyük çaba harcayan Galatasaray'da Sami Khedira sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin Juventus'tan aynılma kararı alan 33 yaşındaki Alman yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öne sürülüyor. Khedira'nın İtalyan devinden bonservisini alacağı ve kısa süre içinde serbest kalacağı belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray eski yıldızı Jean Michael Seri için yeniden harekete geçiyor. Yönetim, Fulham'a yeni bir kiralama teklifinde bulunacak. (Takvim)