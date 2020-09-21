Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (21 Eylül 2020)

SAMATTA & ZE LUIS & CISSE & PEROTTI & KALU Transfer sezonunun en flaş takımı olan Fenerbahçe hücum hattına iki takviye daha yapacak. Sarı-Lacivertliler Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna ya iki forvet oyuncusu birden takviye edecek ya da bir golcü, bir kanat transfer edilecek. Santrfor için 3 aday var. Bunlar Ze Luis, Samatta ve Papiss Cisse. Kanatlar için ise 2 isim öne çıkıyor. Bunlar da Perotti ve Samuel Kalu. Fener taraftarını heyecanlı bir hafta bekliyor. Forvet için Ze Luis ve Samatta için yoğun temaslar dün de devam etti. Eğer bu iki istenilen maliyete gelinemezse bu sefer Erol Bulut'un Alanya'dan öğrencisi Cisse'ye imza attırılacak. (Takvim)