Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (20 Eylül 2020)

Fenerbahçe, Diego Perotti'ye renklerine bağlamak için Roma ile görüşmeleri sürdürüyor. Artık detaylar konuşulurken, Arjantin basını 32 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli takımın yeniden kendisini gösterme fırsatı olacağını yazdı. Balon Latino dergisinden Martin Canaves, "Perotti'nin son 4 yılda 24 kez sakatlandığını düşünürsek performansının neden düşük olduğu daha iyi anlaşılabilir. Oyununu bulmak için döndüğünde hep bir başka sakatlık devam etmesini engelledi.Şu anda da uyluk gerginliği nedeniyle ekime kadar sahalarda olamayacak. Perotti'nin Fenerbahçe'ye gitmesi onun için Anka kuşu gibi yeniden doğma fırsatı olabilir" değerlendirmesini yaptı. Bu arada Diego Perotti'nin transferi halinde detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, santrfor konusunda da görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim; Diego Perotti'nin yanı sıra forvet transferlerini de önümüzdeki hafta içinde tamamlayarak, yeni sezon kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. (Fotomaç)
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MICHEL SERI - GALATASARAY
Henüz bütçesine göre bir ön libero bulamayan Galatasaray'da Jean Michael Seri defteri yeniden açıldı. COVID-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan tecrübeli futbolcunun, bu hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor. Seri hafta içinde, teknik direktör Scott Parker'la da bir görüşme yapacak. Takımda kalıp gitmesi netleşecek. Ancak Parker'ın 29 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği, hatta bunu Fulham yönetimi ile de paylaştığı ifade edildi. Bu bilgiyi alan sarı-kırmızılı yönetim, İngilizlerle temas kurma kararı aldı. Son olarak Southampton'dan Mario Lemina'yı kiralayan Fulham'ın orta sahasında Andre Zambo Anguissa, Harrison Reed, Kevin McDonald, Tom Cairney ve Stefan Johansen gibi birçok rakibi bulunan Seri'nin de Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ifade edildi. Galatasaray, Seri için geçen sezon Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncu da yıllık 2.8 milyon euro kazanmıştı. Ancak pandeminin ardından düşen gelirler nedeniyle bu rakamların ödenmesinin zor olduğu ve Cimbom'un indirim talep edeceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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NIKOLA KALINIC & FODE KOITA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Nikola Kalinic'i bekliyor... Siyah-Beyazlılar'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan ve yönetimin daha önce görüşme yaptığı Hırvat futbolcunun kararını yarın bildirmesi bekleniyor. Kalinic'in teklifi kabul etmesi halinde Kartal, Atletico Madrid ile masaya oturacak. Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikolo Kalinic'i bedelsiz bırakabileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim Kalinic'ten olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise Kasımpaşalı Koita ile görüşülecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi. Yönetim de Yalçın'ın bu talebi sonrası çalışmalara hız verdi. (Takvim)
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WAHBI KHAZRI - TRABZONSPOR
Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası forvet arayışlarına hız veren ve Benik Afobe'yi kiralayan Trabzonspor, bir süredir transfer listesinde yer alan Wahbi Khazri için de girişimlerini hızlandırdı. Saint-Etienne'in yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Khazri için Bordo-Mavililer, yeni bir teklif sundu. Africa Top Sports'un Foot Sur 7'e dayandırdığı habere göre oyuncuyu kiralamak isteyen Trabzonspor, 500 bin Euro kiralama bedeli ve Sörloth kiralanırken izlenen yolun bir benzeri ile 29 yaşındaki oyuncunun 25 maça çıkmasıyla devreye girecek 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. 2018'de 7 milyon Euro karşılığında Sunderland'den transfer edilen Tunuslu oyuncunun, Saint-Etienne ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da teknik direktör Claude Puel'in planları arasında yer almıyor. Tunus Milli Takımı forması ile 53 maçta 19 gol atmış olan Khazri, kariyerinde daha önce Bastia, Bordeaux, Sunderland ve Rennes formaları giymişti. (Fanatik)
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MBWANA SAMATTA - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin forvet için gözdelerinden Mbwana Samatta için West Bromwich devreye girmişti. Ancak bu hamle taraftarları kızdırdı. İngiliz ekibinin fanları, Tanzanyalı golcünün transferinin hata olacağı uyarısı yaptı. Sosyal medyadaki yorumlarda, Samatta'nın Aston Villa forması ile Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 1 gol atabildiği hatırlatılırken, Bilic'e kumar oynamaması çağrısında bulunuldu. 27 yaşındaki Samatta için Fenerbahçe kiralama teklifine yanıt bekliyor. (Fotomaç)
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HASAN HÜSEYİN ACAR - GALATASARAY
Galatasaray, geçen sezon attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine toplayan Hasan Hüseyin Acar için transfer teklifinde bulundu. Sol bek bölgesinde Saracchi'nin yedeği olarak Linnes'in düşünülmesi üzerine şans bulması zor olan Emre Taşdemir bonservisiyle Kayserispor'a önerildi. Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık geçiren Emre'nin gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yöneticilerin Emre'nin yanında ismi henüz netleştirilmeyen genç oyuncularından birini de kiralık olarak teklif ettiği belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi çok arzuladığı ve başkan Berna Gözbaşı'dan izin istediği kaydedildi. İki kulübün kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Merkez orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in Kayserispor'la 1 yıl sözleşmesi bulunuyor. Kadroda Taylan Antalyalı gibi alternatif olarak düşünülen Hasan Hüseyin, geçen sezon 24 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı. Eskişehirspor altyapısında yetişen 1.83'lük futbolcu, Göztepe ve Tokatspor formaları da giymişti. (Sabah)
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DOMAGOJ VIDA - ROMA
Beşiktaş'ın yüksek maaşı sebebiyle yollarını ayırmak istediği Vida'yı İtalyan ekibi Roma'nın istediği öğrenildi. İtalyanlar'ın Hırvat stopere senelik 3 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. (Takvim)
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OZAN KABAK - LIVERPOOL
Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un hedefinde milli yıldız Ozan Kabak var… Alman basınında çıkan haberde Sevilla'dan Diego Carlos ile birlikte Ozan isminin ön plana çıktığı ifade edilirken, Brezilyalı oyuncunun maliyeti yüksek olduğu için Ozan'ın şansının yüksek olduğu belirtildi. Schalke'nin mali anlamda zor durumda olması nedeniyle Liverpool'un düşük bir rakama transferi bitireceğinin altı çizildi. (Sabah)
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STEFANO OKAKA - FENERBAHÇE
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Fenerbahçe, Stefano Okaka ile 3 yıllığına el sıkıştı. Udinese ile pazarlık ise devam ediyor" diye yazdı. Kulüplerin henüz uzlaşamadığını belirten Schira, görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. 31 yaşındaki forveti, Erol Bulut'un ikinci adam olarak istediği belirtiliyor. (Fotomaç)
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BELHANDA - GALATASARAY
Galatasaray'da mevcut kadro itibarıyla, Taylan'ın en geride oyun kurucu, yeni transfer Etebo'nun merkezde iki yönlü, Emre Kılınç'ın da forvet arkasında gole dönük oynaması bekleniyor. Defansif orta saha arayan Cim Bom'da, Belhanda'nın gidişiyle bir de 10 numara transferi gündeme gelebilir. Bu da gerçekleşirse, Emre'nin sağ veya sol kanada geçeceği tahmin ediliyor. (Fanatik)
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KEVIN N'KOUDOU - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın beklediği verimi vermeyen ve 'müzmin sakat' ifadesini kullandığı N'Koudou için Suudi Arabistan'dan 5 milyon euro'luk teklif geldi. Tottenham ile yapılan anlaşma gereği Beşiktaş'ın, N'Koudou'nun bonservisinden elde edeceği gelirin yarısını İngiliz kulübüne vermesi gerekiyor. (Fotomaç)
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MARIO GOTZE - GALATASARAY
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mario Götze'nin Bayer Leverkusen'e gideceği iddia edilmişti. Ancak Alman ekibinin hocası Peter Bosz, "Şu anda başka pozisyonlara oyuncu bakıyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı. Belhanda giderse bonservisi elinde olan Götze'nin İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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ZE LUIS - FENERBAHÇE
Santrfor için temasların hızlandıran Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Samatta transferine çok yaklaşan F.Bahçe'ye Porto'dan mesaj geldi. Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Daha önce Ze Luis'in kiralanmasına karşı çıkan Portekiz temsilcisi, ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını F.Bahçe ile görüşmek istiyor. F.Bahçe'nin şartların uygun olması durumunda Ze Luis'in transferine sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında... Bu durumda Samatta ile Ze Luis arasındaki tercihi Erol Bulut yapacak. Bu arada Porto'da Ze Luis, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında oynanan Braga maçının kadrosuna da alınmadı. Bu durum transfer görüşmelerindeki durumun ciddiyeti olarak yorumlandı. Ze Luis Avrupa Ligleri'nin en kaliteli golcülerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor.
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IDRISSA DOUMBIA - GALATASARAY
Galatasaray ile anılan İdrissa Doumbia'dan iyi haber geldi. Sapo Deportes gazetesi genç oyuncu için, "Ocak 2019'da Sporting'e gelen İdrissa Doumbia, geçen sezon 35 maç oynadı. Ancak Ruben Amorim, sezon öncesi kampına onu götürmedi. Yeni sezon için ona güvenmediğini gösterdi. Sporting, zorunlu satın alma maddesini koyarak kiralık göndereceği bir takım arıyor" şeklinde haber yaptı. Seri olmazsa Doumbia için görüşmelerin başlayabileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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AHMET ÇALIK - ANTALYASPOR
Yeni sezona kadrosuna kattığı birçok yeni isimle start veren Galatasaray'da bazı isimlerle yolların ayrılması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilecek isimlerden biri de 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Çalık. Gençlerbirliği'nden 2017 yılından 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu biten Ahmet Çalık Antalyaspor ile anlaştı. Ahmet Çalık'ın yılda kazandığı 900 bin Euro'nun yarısını sarı kırmızılılar karşılayacak. Ahmet Çalık'ın sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Çalık, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 11 süper lig maçında forma şansı bulabilmişti. (Fotomaç)