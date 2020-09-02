Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (2 Eylül 2020)

Takımlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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JOSEF DE SOUZA - GALATASARAY
Sarı-Kırmızılılar, orta alana ‘joker’ özelliği bulunan bir oyuncu katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Galatasaray’a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyen Josef de Souza’nın önerildiği öğrenildi. 2015 yılında Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında 12 milyon Euro’ya Arap ekibinin yolunu tutmuştu. Bu ülkede 2 yıldır başarıyla görev yapan 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa’da devam etme kararı aldığı ifade edildi. Yönetimin, Sambacı’nın menajerinden maliyet raporu istediği öğrenildi. (Fanatik)
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OSORIO VE HUGO - TRABZONSPOR
Trabzonspor, uzun süredir transferlerini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Yordan Osorio ile Vitor Hugo'da sona geldi. Dış basın kaynakları, iki oyuncu için de çok ufak pürüzlerin kaldığını ve imzanın an meselesi olduğunu iddia etti. Bu doğrultuda büyük bir aksilik yaşanmazsa Fırtına'nın yeni sezondaki stoper tandemini Osorio ile Hugo ikilisi oluşturacak. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TA 4 AYRILIK YOLDA
Siyah- Beyazlılar; Enzo Roco, İsimat Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens’in menacerlerinden oyuncularına kulüp bulmalarını istedi. Yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncular için yönetim, ayrılık taleplerinin karşılıksız kalması halinde sözleşme fesih yoluna gidecek.
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PAPADOPOULOS - TRABZONSPOR
Stoper çalışmaları tam gaz devam eden Trabzonspor'a menajerlerden flaş bir öneri geldi. Son olarak Alman temsilcisi Hamburg'un formasını giyen ve şu an serbest statüde bulunan Kyriakos Papadopoulos Trabzonspor'a önerildi. Oyuncu cephesi Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu ifade ederken, yönetimin henüz geri dönüş yapmadığı kaydedildi. (Fanatik)
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MANUEL FERNANDES - TRABZONSPOR
Geçen sezon geniş bir kadrosu olmaması nedeniyle rotasyon konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor her bölgeyi alternatifleriyle oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Karadeniz temsilcisi şimdi de tanıdık bir isme kancayı taktı: Manuel Fernandes...2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncuyu gözüne kestiren Bordo-Mavililer düğmeye bastı. Rusya'daki yabancı sınırı nedeniyle Krasnodar ile sözleşme yenileyemeyen ve bonservisini eline alan 34 yaşındaki oyuncuyla iki kez görüşüldüğü öğrenildi. İlerleyen yaşı nedeniyle uygun bir maliyetle takıma kazandırılması hedeflenen Fernandes'in de Trabzonspor'un ilgisine sıcak baktığı gelen haberler arasında. (Fanatik)
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BEBETO - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Gökhan Gönül’le yolları ayırma kararı alması sonrasında Douglas’ı da satış listesinde koymuştu. Bundan dolayı PAOK maçına sağ bek hattında Jeremain Lens’le çıkan ve büyük sıkınhtı yaşayan Siyah- Beyazlılar, bu bölgeyi güçlendirmek için düğmeye basmıştı. Antalyaspor’dan Nazım Sangare ve Fransız ekibi Lyon’dan Rafael için girişimlerde bulunan Siyah- Beyazlılar’a, son olarak menacerler aracılığıyla Bebeto’nun önerildiği ortaya çıktı. Portekiz ekibi Maritimo’yla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu için çalışma başlayan idareciler, bonservisi elinde bulunan futbolcuyu araştırıyor. (Fanatik)
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ERAN ZAHAVİ - FENERBAHÇE
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer harcama limiti sıkıntısını aşmak adına Vedat Muriç’i bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Bu konuda Lazio ile ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Forvet adaylarından Kevin Gameiro, Erol Bulut’un sıcak bakmaması nedeniyle ikinci plana itildi. Golcü transferinde Eran Zahavi'de karar kılındığı ve Roberto Carlos'un da yardımıyla tarafların el sıkıştığı kaydedildi. 4 yıldır formasını giydiği Çin’in Guangzhou R&F takımıyla olan sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek Zahavi’nin, alacaklarına karşılık bonservisini alacağı bildirildi. Çin’de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya’yı adeta büyülediği ifade ediliyor. Artık Avrupa’da kariyerini sürdürmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin açıklanması için Vedat’ın resmen ayrılması bekleniyor. İmza aşamasına gelindiği takdirde Zahavi’ye de 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro senelik ve 1 milyon Euro da imza parası verileceği öğrenildi. (Fanatik)
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MERT YILMAZ - BEŞİKTAŞ
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Roma'dan Santon'u kadrosuna katmak üzere olan Kara Kartal, şimdi de rotasını Almanya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Ortacizgi.com'un son dakika haberine göre; Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih ile 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete kavuşması için 2 gün süre istediği iddia edilirken, Mert Yılmaz'ın Siyah Beyazlı ekipten 200 bin euro garanti ücret alacağı belirtildi. 8 Mart 1999 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Mert Yılmaz, U-21 Milli Takımımız'da 4 karşılaşmaya çıktı. U-19 Milli Takımımız'da ise 7 maçta görev yaptı. Altyapı kariyerinde Nordberliner SC, Tennis Borussia Berlin ve RB Leipzig altyapılarında da forma giyen genç oyuncu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ iç ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. RB Leipzig'in U-19 Takımı'nda 49 maça çıkan Mert, Bayern Münih'in ikinci takımında 44 maçta süre aldı. (Fanatik)
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JOHANSEN - GALATASARAY
Galatasaray, transferde artık elini daha çabuk tutmaya çalışıyor. Orta sahaya en az iki takviye yapmayı hedefleyen, ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkartamayan Sarı-Kırmızılılar, rotayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray, Fulham'ın Norveçli oyuncusu Stefan Johansen'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Aslan'ın, Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui’nin Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Johansen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü ve Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu aktarıldı.
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MARTIN LINNES - BEŞİKTAŞ
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan Linnes'e yöneldi. Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Norveçli starın geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor. (Takvim)
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PEROTTI - FENERBAHÇE
Kadrosunu önemli isimlerle dolduran sarı-lacivertliler, uzun süredir listesinde bulunan Diego Perotti'den de vazgeçmiyor. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Arjantinli kanat oyuncusuyla anlaşan Kanarya, İtalyan ekibiyle pazarlıklara devam ediyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlarla kıran kırana pazarlığı sürdürüyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlarla kıran kırana pazarlığı sürdürüyor. Romalı idarecilerle önceki görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile bir kez daha kapısını çaldığı İtalyanlarla kıran kırana pazarlığı sürdürüyor. (Sabah)
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ABOUBAKAR - BEŞİKTAŞ
2016-17'de Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, bir kez daha siyah beyazlıların gündemine geldi. Menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilen 28 yaşındaki futbolcu, yönetimde ikilime neden oldu. Transferden sorumlu idarecilerin, dizindeki problem nedeniyle Kamerunlu'ya soğuk baktığı, teknik ekibin ise "Sağlık raporlarına göre transfer edilebilir" raporu verdiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Aboubakar'ın menajerine "Bizden haber bekleyin" mesajı gönderildi. Porto'da 3 milyon Euro alan oyuncu, 1.5 milyon Euro'ya inmeye olumlu yaklaştı ancak yönetim rakamı 750 bin Euro'ya çekmek istiyor. (Sabah)
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MARKO LIVAJA - FENERBAHÇE
2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Marko Livaja'ya resmi teklifini iletti. Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti. Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin, AEK'nın Livaja'ya sunacağı tekliften daha yüksek bir miktar önerdiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin henüz AEK'ya bir teklif sunmadığı aktarıldı. (Sabah)
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DORUKHAN TOKÖZ - UDINESE
Siyah beyazlılarla 1 yıllık kontratı kalan Dorukhan Toköz için İtalya Serie A kulübü Udinese, düğmeye bastı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Dorukhan Toköz için 2 Udineseli yönetici Gino Pozzo ve Pierpaolo Mariano, resmen devreye girdi ve oyuncuyla temaslara başladı. Öte yandan Udineseli yöneticilerin Dorukhan Toköz'ü bonservisiyle beraber kadroya dahil etmek istediği kaydedildi.
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TALISCA - TRABZONSPOR
Trabzonspor, Sosa'nın boşluğunu Talisca ile doldurmayı amaçlıyor. Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bordo-mavililerde gündeme gelen isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca oldu. Bordo-mavililerde yönetici Sertaç Güven'in Brezilyalı 10 numaranın menajeri Carlos Leite ile temasa geçtiği öğrenildi. Talisca için geçtiğimiz günlerde de nabız yoklayan ancak yüksek bedel istenmesi sebebiyle geri adım atan bordo-mavililer yine harekete geçti. Yönetici Sertaç Güven'in, Talisca'nın menajeri ile görüştüğü ve şartları bir kere daha masaya yatırdıkları öğrenildi. Çin'in Evergrande takımında oynayan Brezilyalı 10 numara her fırsatta Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyordu. Bordo-mavililer Talisca'yı Evergrande'den bir yıllığına kiralamak istiyor. (Türkiye)
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OMAR IMERI - FENERBAHÇE
Bu sezon yaptığı transferlerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli takım, bir yandan da geleceğe yönelik isimleri kadrosuna katmak istiyor. Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Makedonya'dan bir transfer daha gerçekleştiriyor. Fenerbahçe, Makedonya Ligi takımlarından Shkendija Tetovo'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Omar Imeri ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli kurmayların bu transferi 150-300 bin euro arasında sonuca ulaştırması bekleniyor. (Sabah)
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MAHDI CAMARA - TRABZONSPOR
Bordo-mavililer orta sahasını Anders Trondsen ve Flavio'yu alarak güçlendirmişti. İki transferde Samsunspor maçında geçer not alırken teknik direktör Eddie Newton stoper ile birlikte bu bölgeye hala takviye gerektiğini ifade etmişti. Trabzonspor'un uzun süredir istediği Ivan Marcone'de hem kulübü Boca Juniors sorun çıkartıyor hem de oyuncunun koronavirüs testi negatife dönmediği için karantina süresi uzuyor. Fırtına, alternatif isimlerle görüşmeye başladı. Trabzonspor, Saint Etienne ile Wahbi Khazri için görüşürken gündeme Mahdi Camara da girdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yeşilbeyazlı ekibe ilk teklifini yaptı. Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre Karadeniz ekibinin önerisinin ilk etapta düşük bulunduğu belirtildi. Camara'nın Saint Etienne ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübü 2 milyon euro istiyor. Fırtına 1.2 milyon önerdi. Camara dinamik bir oyuncu. Rahat top kazanıyor. Pas ortalaması yüzde 90'ın üzerinde. Tekniği ve oyun aklı yüksek. Fizik kalitesini 90 dakikaya yayabiliyor. Geliştirmesi gereken özelliği olarak skora daha fazla katkı yapması gösteriliyor.. (Fotomaç)
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FRED - GALATASARAY
Dün İngiliz basınında Galatasaray’ı yakından ilgilendiren bir habere yer verildi. Gazete ve internet sitelerine göre Manchester United, Ajax’ın 8 numarası Van de Beek’i kadrosuna katmaya çok yakın. Eğer United, Hollandalı yıldıza imza attırırsa, ismi Cimbom ile anılan Fred’i gözden çıkaracak.Aslan bu durumda transfer için girişimlere hız verecek. (Takvim)
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JENS PETTER HAUGE - GALATASARAY
Fatih Terim’in raporu sonrası Galatasaray’ın transfer gündemine giren Jens Petter Hauge’nin talipleri artıyor. Bu sezon Norveç Ligi’nde müthiş bir performans gösteren genç kanat oyuncusuna İtalya’dan 2 ve İspanya’dan 1 takım da teklif yaptı. Norveç basını artan talepler sonrası Bodo Glimt kulübünün Hauge’nin fiyatına zam yapacağını yazdı. (Takvim)
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SERI - GALATASARAY
Galatasaray'da Mario Lemina’nın ardından Michael Seri defteri de kapanıyor. Fransız yıldızın kulübü Fulham’ın yapılan son kiralama teklifini, “Bonservisiyle veririz” diyerek geri çevirdiği öğrenildi. Galatasaray bunun üzerine görüşmeleri sona erdirdi. (Takvim)
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GIULIANO - FENERBAHÇE
Bir süredir eski yıldızı Giuliano'nun transferini gündemine alan Fenerbahçe hedefe adım adım yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız, kulübü Al Nasr ile sözleşmesini fesh etmek üzere. Suudi basını, Giuliano'nun en geç 1 hafta içinde serbest kalabileceğini yazdı. (Takvim)