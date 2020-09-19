Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (19 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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MBWANA SAMATTA - FENERBAHÇE
Uzun süredir forvet transferi için çaba harcayan Fenerbahçe en sonunda hedefe ulaştı. Yönetim, Mbwana Samatta'nın ardından Aston Villa'yı da ikna etmeyi başardı. Yaklaşık 1 hafta önce Tanzanyalı forvetle el sıkışan Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Yapılan son görüşmede Aston Villa'nın teklifi kabul ettiği ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Samatta'yı 1 sezonluğuna kiralayacak. Genç forvetin satın alma opsiyonu da Sarı-Lacivertliler'de olacak. Eğer bir aksilik olmazsa Samatta'nın 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi hedefleniyor. Samatta'yı bitiren yönetimin bir forvet transferi daha yapmak için çalışmalara devam ettiği belirtiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Papiss Cisse'nin indirime gitmesi halinde imza atabileceği ifade ediliyor. (Takvim)
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MARCAO & LUYINDAMA - GALATASARAY
Galatasaray'da Marcao ve Luyindama operasyonu. Sarı- Kırmızılı Yönetim, sözleşmeleri 2022 yılında sona erecek iki yıldız stoperin sözleşmelerini uzatmak ve maaşlarında iyileştirmeye gitmek için harekete geçti. Galatasaray önümüzdeki sezon yüksek gelir elde etmeyi düşündüğü iki oyuncusu ile masaya oturacak ve sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Ayrıca bu iki yıldızın maaşlarında iyileştirmeye gidilecek. Galatasaray Yönetimi, iki oyuncuya gelecek muhtemel teklifler karşısında elinin güçlü olmasını istiyor. İngiliz takımlarının gözdesi olan Luyindama ve İtalyan ekiplerinin takibindeki Marcao'nun teklife vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)
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DYEGO SOUSA & KALINIC - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta sontrfor transferi için farklı isimlerle temaslar sürerken gündeme gelen son isimlerden Dyego Sousa'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için kiralık olarak formasını giydiği Benfica'dan görüşme izni çıktı. Bonservisi Çin ekibi Shenzhen'de bulunan 31 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanırsa Portekiz ekibi, siyah-beyazlılara gitmesine onay verecek. Kartal, Shenzhen'le de Sousa'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın birinci önceliği Nikola Kalinic. 32 yaşındaki Hırvat forvetin bonservisini almak için kulübü Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa Sousa üzerinde yoğunlaşacak. Benfica'da fazla forma şansı bulamayan, Çin Ligi'ne de dönmek istemeyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. (Sabah)
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VITOR HUGO & ERIK SVIATCHENKO & NGADEU NGADJUI - TRABZONSPOR
Teknik ekiple yapılan değerlendirme sonrası iki stoper takviyesi yapma kararı alan Trabzonspor, listesini genişletip çalışmalarına hız verdi. Fırtına 1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, Brezilya kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayan Erik Sviatchenko... Danimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon Euro'luk fark kaldığı öğrenildi. Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyen Ngadeu Ngadjui gündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. (Sabah)
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NAZIM SANGARE - FENERBAHÇE
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüştü. Fenerbahçe, Antalyaspor’un Beşiktaş’tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar'ı ise başka bir takıma satmayı planlıyor. Nazım Sangare'yi daha önce Beşiktaş da istiyordu. Ancak son gelişmeler Nazım Sangare'de ibreyi Fenerbahçe'ye doğru kaydırmış durumda. 26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi. (Takvim)
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OKAY YOKUŞLU - GALATASARAY
Galatasaray'ın radarındaki Okay Yokuşlu açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, “Ben Celta’dayım ve buranın bir futbolcusuyum, mutluyum. Başka bir kulübe transfer olmayı düşünmüyorum” dedi.
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DEANDRE YEDLIN - BEŞİKTAŞ
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek transferi adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah-Beyazlılar, bir süredir transfer listelerinde yer alan DeAndre Yedlin için anlaşma sağladı. Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Newcastle United ile olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yedlin'i bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Daha önce Newcastle United'ın 5 milyon Pound'luk bir bonservis geliri beklediği belirtilen Yedlin'in menajer Steve Bruce'un planlarında yer almadığı belirtilmekte. Son haberler de Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak adına anlaşmaya vardığını iddia ediyor. ABD'de Seattle Sounders altyapısında yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formaları giymişti. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı. (Fanatik)
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WILLIAM POTTKER - TRABZONSPOR
Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası hücum hattına takviye adına çalışmalarını sürdürüyor. Benik Afobe'yi kiralayan Bordo-Mavililer şimdi de Internacional'den William Pottker'in transferinde sona geldi. Revista Colorada'nın Globo Esporte'ye dayandırdığı habere göre Pottker'in yeni durağının Türkiye olacağı belirtildi. İki takımın istediği belirtilen oyuncuyla ilgilenen kulüplerden biri Trabzonspor iken diğerinin ismi ise açıklanmamış durumda. Trabzonspor'un Internacional ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağlanan oyuncunun transferinin de kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtilmekte. (Fanatik)
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STEFANO OKAKA - FENERBAHÇE
Mbwana Samatta'yı renklerine bağlamak için gün sayan Fenerbahçe, alternatif golcü olarak belirlenen Stefano Okaka transferini de bitiriyor. Sarı-Lacivertliler'in bonservisi Udinese'de olan 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile her konuda anlaştığı ve transferin imza aşamasında olduğu öğrenildi. (Takvim)
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IDRISSA DOUMBIA - GALATASARAY
Sporting Lizbon forması giyen Idrissa ile Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri sarı-kırmızılı kulüp için bekleten 22 yaşındaki Fildişili orta saha "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar. Brüksel'de Türk arkadaşlarımla derbi izlemiştim. Falcao, Arda, Muslera, Feghouli gibi yıldızlarla oynamayı ve Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?" dedi. (Sabah)
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NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta hala bitmeyen Nikola Kalinic transferinin nedenini El Mundo Deportivo gazetesinden Javier Gomora yazdı. Buna göre Kalinic transferinde en büyük sorun menajer… Çünkü daha önce Atletico'nun 4 milyon euro'luk isteğine Beşiktaş 2 milyon euro'luk teklif sundu. Atletico kabul etti. Ancak transfere aracılık eden menajer, Kalinic için Beşiktaş'ın bonservis ödemesinin gerekmediğini söyledi. Kendisine verilecek ufak bir aracılık ücretiyle Kalinic'i Beşiktaş'a bedava getireceğini bildirdi. Bunun üzerine Beşiktaş beklemeye geçti. A. Madrid ise anlaşma bozulduğu için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar yeniden pazarlığı girip 1.5 milyon euro teklif etse de İspanyol ekibi 6 milyon euro'dan aşağı inmediği için görüşmeler durdu. Menajer ise şu an ortada yok... (Fotomaç)
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UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR
Performansıyla bir süredir Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'a Rennes kancayı taktı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giden Fransız ekibinin, Chelsea'nin istediği mevcut kalecisi Mendy'yi satması halinde Trabzonspor'a Uğurcan için yüksek bir bonservis ücretiyle resmi teklif yapacağı kaydedildi. Bordo-mavili yönetimin yıldız file bekçisi için makul bir rakam önerilmesi durumunda bunu değerlendirmeye alabileceği öğrenildi. Milli kaleci bugüne kadar Trabzonspor formasıyla çıktığı 78 karşılaşmada kalesinde 98 gol görürken, 14 maçta ise ağlarını düşürmedi. (Sabah)
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YOUNES BELHANDA - GALATASARAY
Sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılmasını talep eden Younes Belhanda'ya yönetimden olumsuz yanıt gelmişti. Sarı-kırmızılı kulübün satış listesine koyduğu Belhanda için menajeri William D'Avila'ya "Teklif getir" mesajı iletildi. Faslı 10 numara Galatasaray'da kalmak için son hamlesini yaptı ve hocası Fatih Terim'le görüşüp "Kalmak istiyorum'' dedi. Ancak Terim, Belhanda konusunda net bir karar vermedi. (Sabah)
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BAKASETAS - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'den bir sürpriz transfer hamlesi de yurt içinde geldi... Sarı-lacivertli kulübün, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasias Bakasetas için teklif yaptığı belirtildi. Yönetimin, 27 yaşındaki orta saha için turuncu-yeşillilere 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Michael Frey'i önerdiği ileri sürüldü. Forvet arkası ve kanatlarda oynayan Yunan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol+8 asistlik muhteşem bir performans sergilemişti. Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Anastasias Bakasetas, ülkesinde AEK, Panionios, Aris gibi takımlarda da forma giydi. Yunan Milli Takımı'nda da 27 kez görev yaptı. (Fotomaç)
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ZE LUIS - FENERBAHÇE
Ze Luis kendisini Çin’e satmayı düşünen Porto’ya rest çekti. Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını isteyen Ze Luis için sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık teklifini ilettiği kaydedildi. Porto'nun ilk hedefi oyuncuyu satıp bonservis geliri elde etmek. F.Bahçe ise kiralamayla bonservisi iki yıla yaymayı hedefliyor. Porto şu anda başka alternatiflere bakıyor. Ancak Çin kapısı kapanınca transferde en ciddi takım F.Bahçe kaldı ve Ze Luis, kulübünü baskı altına almış durumda. Transferin önümüzdeki hafta içi sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Ze Luis ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. (Sabah)
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MARIO GOTZE - GALATASARAY
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mario Götze, Alman basınına röportaj verdi. Dortmund'dan bonservisini alıp ayrılan 28 yaşındaki yıldız, "Doğru kararı vermem için ihtiyacım olan zamanı kendime vermek istiyorum. Benim için önemli rol oynayan pek çok husus var. Kulüple, antrenörle ve onların felsefesiyle bütünleştiğimi hissetmem gerekiyor" dedi. (Fotomaç)
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OZAN KABAK - LIVERPOOL
Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak gündemden düşmüyor. Gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli futbolcunun son talibi Premier Lig ekibi Liverpool oldu. Liverpool'un stoper mevkisi için belirlediği iki adaydan birinin de Ozan Kabak olduğu ifade edildi. Sevilla'dan Diego Carlos'u da gündemine alan İngiliz ekibinin, favorisinin ise milli yıldız olduğu kaydedildi. Carlos'un yaşının 27 olması ve 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bulunması nedeniyle ibrenin Ozan'a döndüğü bildiriliyor. (Fotomaç)
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MARKO PJACA - GALATASARAY
Galatasaray, Serie A devi Juventus'ta forma giyen Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Hırvat futbolcunun Genoa ile anlaşma aşamasına geldiği ancak Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası İtalyan kulübünden birkaç gün izin istediği öğrenildi. Juventus'un ise kararı geçtiğimiz sezon kiralık olarak Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki futbolcuya bıraktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kurmayların önümüzdeki günlerde Marko Pjaca'yı kiralamak için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Hırvat oyuncunun adı geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe ile de anılmıştı.
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STEFAN JOHANSEN - GALATASARAY
Galatasaray orta saha transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Stefan Johansen'i kadroya katmaya karar verdi. Fulham, bu mevkide birçok oyuncusu bulunduğu için 29 yaşındaki Norveçli'yi bırakmaya karar verdi. Cimbom, 2022'ye kadar kontratı bulunan Johansen'i 1 yıllığına kiralayacak. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunacak. Milli takımdan arkadaşları Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'den de bilgi alan Johansen'in, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. (Fotomaç)