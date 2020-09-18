Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (18 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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ZE LUIS FENERBAHÇE'YE KALDI
Fenerbahçe'nin Samatta ile birlikte kadrosuna katmak için istediği santrforlardan birisi olan Portolu Ze Luis'e Çin ekibi Tianjin Teda son derece cazip bir teklifte bulunmuştu. Gelen son bilgiye göre Yeşil Burunlu golcü Çin'den gelen bu teklifi kabul etmedi. Teklif cazip olmasına karşın Ze Luis'in Çin'e gitmek istemediği öğrenildi. Bu son gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin transfer şansının arttığı ve Sarı-Lacivertli kurmayların oyuncunun menajeri ile olan görüşmelerini hızlandırdığı ifade ediliyor. Ze Luis, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe, Ze Luis'i satın olma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Portekiz temsilcisi Porto'nun ise önceliği satış. Ancak Fenerbahçe'nin kiralama teklifini de değerlendirmeye aldığı biliniyor.
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TRABZONSPOR'DA GÜNDEM ANDY CARROLL
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da dün taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İngiliz forvet Andy Carroll'ın sosyal medyada beğendiği bir paylaşım gündem oldu. Ünlü forvet Andy Carroll sosyal medyada yaptığı beğeni ile Trabzonsporlu taraftarlarda heyecan oluşturdu. İngiliz golcü bir taraftarın paylaştığı ''Andy Carroll çocukluk aşkım Trabzon'a geliyor'' paylaşımını beğendi. Durumu fark eden bordo-mavili taraftarlar konuyu kısa sürede gündeme taşıdı ve 1.93 boyundaki kuleye mesajlar göndermeye başladı. Carroll kariyerinde toplam bin 602 gün sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen tecrübe abidesi, İngiliz ekibinin formasıyla toplam 113 maça çıktı, 33 gol atıp 26 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde toplam 325 maça çıkan İngiliz forvet 79 gol atıp 50 asist yaptı. İngiltere Milli Takımı ile de 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Liverpool, West Ham United'da da oynadı. (Takvim)
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VODAFONE PARK'TA SANGARE ZİRVESİ
Siyah-Beyazlılar’da golcü takviyesinden sonra en önemli transfer ihtiyacı sağ bekte. Kartal, Nazım Sangare’yi alarak sorunu çözmek amacında. Uzun süredir Antalyaspor ile temasta olan Beşiktaş, yarın bu işi çözmeyi hedefliyor. Ligin ikinci haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi iki yönetim bir araya gelecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, bizzat Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile görüşmeyi planlıyor. Öztürk’ü yüzyüze ikna etmeye çalışacak Çebi, Sangare transferini sonuçlandırmak istiyor. Antalyaspor’un patronu, transferle ilgili yaptığı son açıklamada, “Beşiktaş bize 500 bin Euro kiralama, 1.5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde bulundu. Ancak sonrasında bu rakamı toplamda 1 milyon Euro seviyesine çektiler” demişti.Beşiktaş, Nazım Sangare için yine kiralama artı opsiyon formülü üzerinden bir teklif yapacak fakat takasta bu kez Umut Nayir de önerilecek. Sangare ise her iki tarafın anlaşması halinde Kartal olmaya dünden hazır. Bu transferde düğüm, yarınki maçın ardından çözülmüş olacak. (Fanatik)
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LEWIS BAKER ARTIK TRABZONSPOR'DA
Sörloth’un satışının netleşmesiyle Trabzonspor’da transfer operasyonu hız kazandı... İlk olarak Stoke City’den Afobe’yi Türkiye’ye getiren Bordo- Mavililer, orta saha takviyesini de yine İngiltere’den yaptı: Lewis Baker. Yıllarca Chelsea’de görev yapan teknik direktör Eddie Newton, Premier Lig devinin altyapısından yetişen ve yakından tanıdığı Baker’ı özellikle istedi. Yönetim de 25 yaşındaki futbolcuyu Trabzon’a getirdi. Londra’dan kalkan uçakla önce İstanbul’a gelen, oradan da Trabzon’a geçen Baker, satın alma opsiyonuyla beraber kiralandı.
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UMUT NAYİR ERZURUM YOLCUSU
Sezon öncesinde Arvydas Novikovas, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Arturo Mina, Kaan Kanak, Patrus Boumal, Fabien Farnolle ve Armando Sadiku gibi isimleri transfer eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 yıldızı daha kadrosuna katarak, transferi tamamlamayı hedefliyor. Bu anlamda Dadaşlar'ın ilk hedefi Beşiktaş forması giyen Umut Nayir olacak. (Fanatik)
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BB ERZURUMSPOR'DAN GARAY BOMBASI
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in, golcü bir ismi takımında görmek istemesi üzerine 27 yaşındaki yıldız ile masaya oturulacak. Dadaşlar'ın hedefi ise Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak. Mavi-Beyazlılar, bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Erzurumspor'un transfer listesindeki bir diğer isim de dünyaca ünlü bir savunmacı. Dadaşlar, son olarak İspanyol ekibi Valencia'nın formasını giyen Arjantinli stoper, Ezequiel Garay için devredeydi.Ancak yapılan ilk görüşmeler sonucunda olumsuz yanıt alınmıştı. Bu anlamda Mavi-Beyazlı ekip, 33 yaşındaki futbolcunun menaceri ile tekrar masaya oturacak. Erzurum, Garay'ı da kadrosuna katarak transferi bitirmeyi planlıyor. (Fanatik)
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ALLAHYAR KİRALANIYOR
Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralıyor. Golcü futbolunun sözleşmesinde 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alacağı vurgulandı. Geçen sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Allahyar 11 maçta 1 kez ağları sarsmıştı. Genç forvet, Fenerbahçe formasıyla da 4 karşılaşmaya çıktı ancak skor katkısı yapamadı.
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VIDA'YA SÜRPRİZ TALİP
Yıllık ücreti 3.4 milyon Euro olan Hırvat stoper için Ruslar gözünü kararttı. Dinamo Moskova, 3.8 milyon Euro maaş ödemeye hazır ancak bonservis vermeye sıcak bakmıyor. Vida ise kulüpler bir şekilde anlaşsa dahi Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyor. Yönetimle görüşen Vida, hem kendisinin hem de ailesinin İstanbul’da mutlu olduğunu söylemişti. Ancak Dinamo Moskova’nın her şeye rağmen nabız yoklamaya devam ettiği öğrenildi... (Fanatik)
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YENİ GOLCÜLER DERBİYE YETİŞECEK
Ze Luis ve Mbwana Samatta için yapılan pazarlıklarda sona yaklaşan Sarı-Lacivertliler her ihtimale karşı 3 isimle daha temaslarını sürdürüyor. Kevin Gameiro, Bas Dost ve Stafano Okaka'nın kulüpleriyle görüşmelere devam eden Kanarya en kısa zamanda yeni golcülerine kavuşmak istiyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi, transferlerini gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmek. (Fanatik)
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FENERBAHÇE GALATASARAY'I SOLLADI
Dört büyük kulübün toplam kazancı ise 476.1 milyon Euro'yu buldu. Son olarak Vedat Muriqi'i 17.5 milyon Euro'ya Lazio'ya gönderen, Allahyar'ı Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a 1.5 milyon Euro'ya kiralayan Fenerbahçe, son 10 yılın satış gelirlerinde Galatasaray'ı geride bırakmayı başardı. 13 farklı ülkeye, 31 futbolcu satan sarı-lacivertlilerin kasasına 146.3 milyon Euro girerken, 135.6 milyon Euro'da kalan Galatasaray'a 10.7 milyon Euro'luk fark attı. Kanarya, 2020-2021 sezonunda 19 milyon Euro'luk gelir elde etti. Dört büyüklerin son 10 yılda sattığı oyunculara bakıldığında kasaya giren toplam 476.1 milyon Euro'nun da yüzde 30.7'si Fenerbahçe'ye gitti. FENERBAHÇE'NİN tarihi boyunca en fazla gelir elde ettiği beş futbolcunun 4'ü son beş sezonda takımdan ayrıldı. Elvir Baljic'in 21 milyon Euro ile ilk sırada olduğu listede, Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı. Sow ve Elif Elmas 16 milyon Euro ile bu isimleri takip etti. Onları 12.5 milyon Euro'luk getiri ile Kjaer izledi.
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"GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Atletico Madrid ile olan bonservis problemini çözmek için Siyah-Beyazlı yönetimden 1 hafta süre isteyen Nikola Kalinic, başka talipleri de olmasına rağmen kesin kararını Beşiktaş’tan yana kullandı. 32 yaşındaki Hırvat forvetin, milli takımdan arkadaşı Vida ile yaptığı görüşme, tercihinde büyük rol oynadı. Kartal’ın stoperi, İstanbul ve Beşiktaş’tan övgüyle bahsetti; Ka linic de “Gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
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SORLOTH TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM
Fırtına, ‘Kuzeyin Kralı’nı sattı. Kariyer patlamasını kiralık geldiği Fırtına’da yapan ve çıktığı 49 maçta 33 gol atan Sörloth, Norveç Milli Takımı’nda da bu performansını sürdürünce, Avrupa devlerinin radarına girmişti. Son haftalarda Tottenham ve Leipzig’in kıyasıya yarıştığı Sörloth, kariyeri için tercihini Alman ekibinden yana kullandı. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham’da Harry Kane’in arkasında kalmak istemeyen ve daha önceki İngiltere macerası başarısız olan Sörloth, Leipzig ile el sıkışırken, kulüpler arasında da prensip anlaşmasına varıldı. Trabzonspor-Leipzig-Crystal Palace üçgenindeki görüşmelerde 24 milyon Euro bonservis fiyatı için uzlaşıldı.
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BEŞİKTAŞ'IN YENİ STOPERİ
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak. Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri Mazlum Ali Bilecan ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi. İkilinin lobide üzerinde TFF ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Geona'ya transferini gerçekleştiren isimdi. (Sabah)
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MARCAO 20 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao için Galatasaray tok satıcıyı oynuyor. Sarı- Kırmızılı yönetimin başta Roma olmak üzere birçok takımın listesindeki Brezilyalı stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği ortaya çıktı. Son olarak Roma'dan 12 milyon Euro'luk teklif alan Galatasaray yönetimi bu rakamı yetersiz bulmuştu. Fatih Terim de Marcao'nun bu sezon mutlaka takımda olmasını istiyor. (Takvim)
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GÖKHAN TÖRE BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı. sergen Yalçın’ın 7 Eylül’de “Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Malatyaspor ile sorununu çözerse, kapımız açık” dediği asbaşkan Emre Kocadağ’ın Trabzon maçı sonrası “Teklifimizi yaptık, bizim istediğimiz teklife gelirse, onu da kadromuza katacağız inşallah” açıklamasını yaptığı 28 yaşındaki ilk olarak kulübü Yeni Malatyaspor ile olan sorunu çözdü sonra Kartal’ın teklifini kabul etti. Yeni Malatya ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Töre kulübüyle her konuda anlaşarak bonservisini eline aldı. Ardından Beşiktaş’tan alacağı yıllık ücret için pazarlıklar başladı. Siyah beyazlılar yıllık 6 milyon TL teklif ederken oyuncunun yaklaşık 10.7 milyon TL’ye denk gelen 1.2 milyon Euro istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi’nin devreye girmesiyle konu yapılan son görüşmede 15 dakikada çözüldü. (İsmail Er)
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KALINIC'TEN BEŞİKTAŞ'A REST
Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalinic, kulübü ile her türlü bonservis sorununu çözdüğünü ve gelmek için hazır olduğunu iletti. 32 yaşındaki golcünün gelmek için şartlarını da kulübe aktardığı ifade edildi. Kalinic’in alacaklarına karşılık bonservisini bedava alacağını belirterek 1 milyon Euro imza parası ve 2 milyon Euro ise yıllık maaş istediği ileri sürüldü. Siyah beyazlıların imza parasına sıcak bakmadıklarını ileterek kesin kararlarını pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında vereceklerini ilettikleri öğrenildi.
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PEROTTI ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Fenerbahçe'nin daha önce de transfer girişiminde bulunduğu Diego Perotti'de önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'ye talip oldu. Romalı yöneticiler Diego Perotti'nin yüksek maaşından dolayı transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Habere göre Arjantinli sağ kanat oyuncusunun yıllık 6 milyon Euro brüt maaşından kurtulmak isteyen Roma, Sarı-Lacivertliler'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Perotti'nin ise yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği de iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin, hem Roma hem de Perotti ile görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Roma'da 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 26 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı. (Takvim)
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FENERBAHÇE'DEN TROY DEENEY ATAĞI
Fenerbahçe'de forvet transferinde çalışmalar devam ederken, sarı lacivertliler bu mevkiye iki oyuncu birden almayı planlıyor. Fenerbahçe'nin Watford'de forma giyen Troy Deeney ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Deeney'i alternatif isim olarak düşündüğü ifade edildi. The Athletic'in haberine göre, oyuncunun çevresine göre Deeney'in Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Watford'e ise henüz resmi teklif yapılmazken, oyuncunun durumu hakkında bilgi alınıyor. Fenerbahçe'nin haftalık maaşı 100 bin euro olan oyuncunun maliyetini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Watford forması giyen Troy Deeney geçtiğimiz sezon ligde 27 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.