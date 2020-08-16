Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Ağustos 2020)

MENDOZA, TRABZONSPOR'A GELMEYE HAZIR Trabzonspor, Amiens kulübünden transfer etmek istediği 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat Stiven Mendoza için menajerler aracılığı ile nabız yoklamıştı. Ancak Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro'luk talebini fazla bulan ve bu nedenle hamle yapmayan bordo-mavili kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Karadeniz ekibinin kendisiyle ilgilendiğinden haberdar olan Mendoza menajeri aracılığıyla haber yollayarak, "Gelmeye hazırım" dedi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve transfere istekli olan oyuncu için Trabzonspor yönetiminin yeni bir girişimde bulunacağı gelen haberler arasında. (Sabah)