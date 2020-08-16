Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Ağustos 2020)

2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...
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FENERBAHÇE'DE REMY SESLERİ
Fenerbahçe’de transferleri yürüten Emre Belözoğlu, Remy’nin menajeri Bilfer Budak ile buluştu. Kanarya transferi düşük bir maaşla bitirmek istiyor. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. (Takvim)
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GALATASARAY, KALU'YU BİTİRİYOR
Galatasaray, Bordeaux’nun 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu transfer etmekte kararlı. Yönetim, teklifi artırıp Samuel Kalu’yu kapacak. Genç oyuncunun hakları Belhanda, Onyekuru ve Emre Kılınç gibi isimler ile aynı menajerlik şirketinde. G.Saray, iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi neticelendirmenin peşinde. (Sabah)
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SERGEN YALÇIN, KASPER JUNKER'İ İSTİYOR
Burak Yılmaz'ı gönderen Beşiktaş, rotasını Norveç'e çevirdi. Sergen Yalçın'ın, Bodo Glimt'te forma giyen 26 yaşındaki santrfor Kasper Junker'i istediği öğrenildi. 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Sörloth'un özelliklerine sahip olması en büyük özelliği... (Fotomaç)
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MENDOZA, TRABZONSPOR'A GELMEYE HAZIR
Trabzonspor, Amiens kulübünden transfer etmek istediği 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat Stiven Mendoza için menajerler aracılığı ile nabız yoklamıştı. Ancak Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro'luk talebini fazla bulan ve bu nedenle hamle yapmayan bordo-mavili kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Karadeniz ekibinin kendisiyle ilgilendiğinden haberdar olan Mendoza menajeri aracılığıyla haber yollayarak, "Gelmeye hazırım" dedi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve transfere istekli olan oyuncu için Trabzonspor yönetiminin yeni bir girişimde bulunacağı gelen haberler arasında. (Sabah)
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FORVETE SON ADAY ENNER VALENCIA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Lazio transferi bitmek üzere olan Vedat Muriqi'in yerine gelecek isim için çalışmalara başladı. Bulut, son olarak Meksika'da Tigres forması giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın transfer edilmesini istedi. 30 yaşındaki golcünün ismi uzun süredir Galatasaray'la da anılıyordu. (Takvim)
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G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE MESUT ÖZİL ÇALIMI
Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut’un mali şartlarının araştırılması kararı alındı. (Fotomaç)
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BEŞİKTAŞ'TAN LEMINA HAMLESİ
Orta saha mevkisini güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina için düğmeye bastı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton ile pazarlıklar başladı. (Fotomaç)
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TRABZONSPOR İÇİN ERIK LIMA İDDİASI
Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor düğmeye bastı. Bordo-mavili takımın, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras takımında forma giyen Erik Nascimento de Lima için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Japonya Ligi takımlarından Yokohama F. Marinos ekibinde kiralık olarak forma giyen Palmeiras oyuncusu Erik için Fırtına transfer teklifinde bulundu.Bu sezon Japonya Ligi'nde 7 maça çıkan Erik 1 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)
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RODRIGUES'E OLYMPIAKOS TALİP
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geçen sezon kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu. Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı. (Takvim)
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G.SARAY, MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİNİ DONDURACAK
İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor. Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ İÇİN NDIAYE İDDİASI
Orta saha transferinde Kayserispor'dan Bernard Mensah ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Stoke City'de bulunan Badou Ndiaye için resmi teklifini yaptığı iddia edildi. (Fotomaç)
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MARCONE'DE İŞLER KARIŞTI
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği İvan Marcone'de Boca Juniors ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Ancak fazla bir ilerleme kaydedilemedi. Arjantin ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 2 milyon dolar istiyor. Maçların yüzde 70'inde oynaması halinde ise bonservisinin kalan yarısının 3 milyon dolara satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye yazılmasını talep ediyor. Bordo-mavili yönetim ise mevcut şartları ağır buluyor. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE, SARR'DAN HABER BEKLİYOR
Fenerbahçe bonservisi elinde olan Malang Sarr için resmi teklif yapmıştı. Fenerli kurmaylar Fransız stoperden menajeri aracılığıyla bir an önce cevabını vermesini istedi. (Takvim)
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GALATASARAY'A BALDE ÖNERİSİ
Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Senegalli futbolcu için Monaco, 2017'de Lazio'ya tam 30 milyon euro bonservis ödemişti. Balde için kararı Fatih Terim verecek.
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LJAJIC'E VISSEL KOBE'DEN 3 MİLYON EURO
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'e flaş bir talip çıktı. Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin, Sırp yıldız için siyah-beyazlı kulübe 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. (Fotomaç)
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TRABZONSPOR'DA EDGAR LE SÜRPRİZİ
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı Edgar Le geçen sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda basını, 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da Feyenoord'ta forma giyeceğini iddia ederken, Fırtına'ın yeni hocası Eddie Newton'dan ilginç bir çıkış geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Onu idmanlarda görmek istiyorum. Hakkındaki kararı sonra vereceğim" dedi. (Fotomaç)
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PEROTTI, 17 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA
Diego Perotti'nin bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor. (Fotomaç)
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KOVAC'TAN ONYEKURU KARARI
Galatasaray'dan ayrılış şekli olay olan Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu. (Sabah)
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ADA EKİPLERİ CAICARA'NIN PEŞİNDE
Başakşehir'in 2017 yılında Bundesliga ekibi Schalke 04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Junior Caicara'ya West Ham United ve West Bromwich Albion talip oldu. Medipol Başakşehir'in deneyimli sağ bek için 3.3 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Caiçara'nın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. (Sabah)
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FENERBAHÇE'DEN VISCA İÇİN TAKAS PLANI
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosuna takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım uzun bir süredir peşinde olduğu Edin Visca için Başakşehir'e bir miktar para ve takasta Miha Zajc'ı teklif edecek. (Fotomaç)
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PABLO SANTOS, HATAYSPOR'DA
Hatayspor, Braga’da forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Pablo Santos’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Rubin Kazan’da kiralık oynadı. (Takvim)
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FENERBAHÇE'DEN SUBOTIC BOMBASI
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Neven Subotic konusunda büyük aşama kaydettiği aktarıldı. Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor. (Fotomaç)
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LAPADULA, YENİ MALATYASPOR'A
Geçen sezon kötü bir performans gösteren Yeni Malatyaspor bu yıl kâbus görmemek için sağlam transferler hedefliyor. İleri uca yıldız bir santrfor isteyen sarı-kırmızılılar ünlü İtalyan golcü Gianluca Lapadula ile prensipte anlaştı. Bonservisi Genoa'da bulunan geçen sezonu ise Lecce'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki santrfor için pazarlıklar sürüyor. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE'DE STOPERE 4 ADAY
Fenerbahçe, gündeminde yer alan Lazio'dan Bastos, Las Palmas'tan Lemos, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Alanyaspor'dan Steven Caulker ile görüşmelere devam ediyor. Kanarya'nın bu 4 isimden ikisini kadrosuna katması bekleniyor. (Fotomaç)