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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Ağustos 2020)
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Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 08:52,

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (16 Ağustos 2020)

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

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1TRANSFER TURU
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TRANSFER TURU

2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...

2FENERBAHÇEDE REMY SESLERİ
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FENERBAHÇE'DE REMY SESLERİ

Fenerbahçe’de transferleri yürüten Emre Belözoğlu, Remy’nin menajeri Bilfer Budak ile buluştu. Kanarya transferi düşük bir maaşla bitirmek istiyor. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. (Takvim)

3GALATASARAY, KALUYU BİTİRİYOR
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GALATASARAY, KALU'YU BİTİRİYOR

Galatasaray, Bordeaux’nun 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu transfer etmekte kararlı. Yönetim, teklifi artırıp Samuel Kalu’yu kapacak. Genç oyuncunun hakları Belhanda, Onyekuru ve Emre Kılınç gibi isimler ile aynı menajerlik şirketinde. G.Saray, iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi neticelendirmenin peşinde. (Sabah)

4SERGEN YALÇIN, KASPER JUNKERİ İSTİYOR
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SERGEN YALÇIN, KASPER JUNKER'İ İSTİYOR

Burak Yılmaz'ı gönderen Beşiktaş, rotasını Norveç'e çevirdi. Sergen Yalçın'ın, Bodo Glimt'te forma giyen 26 yaşındaki santrfor Kasper Junker'i istediği öğrenildi. 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Sörloth'un özelliklerine sahip olması en büyük özelliği... (Fotomaç)

5MENDOZA, TRABZONSPORA GELMEYE HAZIR
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MENDOZA, TRABZONSPOR'A GELMEYE HAZIR

Trabzonspor, Amiens kulübünden transfer etmek istediği 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat Stiven Mendoza için menajerler aracılığı ile nabız yoklamıştı. Ancak Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro'luk talebini fazla bulan ve bu nedenle hamle yapmayan bordo-mavili kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Karadeniz ekibinin kendisiyle ilgilendiğinden haberdar olan Mendoza menajeri aracılığıyla haber yollayarak, "Gelmeye hazırım" dedi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve transfere istekli olan oyuncu için Trabzonspor yönetiminin yeni bir girişimde bulunacağı gelen haberler arasında. (Sabah)

6FORVETE SON ADAY ENNER VALENCIA
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FORVETE SON ADAY ENNER VALENCIA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Lazio transferi bitmek üzere olan Vedat Muriqi'in yerine gelecek isim için çalışmalara başladı. Bulut, son olarak Meksika'da Tigres forması giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın transfer edilmesini istedi. 30 yaşındaki golcünün ismi uzun süredir Galatasaray'la da anılıyordu. (Takvim)

7G.SARAYDAN F.BAHÇEYE MESUT ÖZİL ÇALIMI
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G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE MESUT ÖZİL ÇALIMI

Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut’un mali şartlarının araştırılması kararı alındı. (Fotomaç)

8BEŞİKTAŞTAN LEMINA HAMLESİ
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BEŞİKTAŞ'TAN LEMINA HAMLESİ

Orta saha mevkisini güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina için düğmeye bastı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Southampton ile pazarlıklar başladı. (Fotomaç)

9TRABZONSPOR İÇİN ERIK LIMA İDDİASI
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TRABZONSPOR İÇİN ERIK LIMA İDDİASI

Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor düğmeye bastı. Bordo-mavili takımın, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras takımında forma giyen Erik Nascimento de Lima için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Japonya Ligi takımlarından Yokohama F. Marinos ekibinde kiralık olarak forma giyen Palmeiras oyuncusu Erik için Fırtına transfer teklifinde bulundu.Bu sezon Japonya Ligi'nde 7 maça çıkan Erik 1 gol ve 1 asist kaydetti. (Ajansspor)

10RODRIGUESE OLYMPIAKOS TALİP
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RODRIGUES'E OLYMPIAKOS TALİP

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geçen sezon kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu. Yunan basınında yer alan habere göre Olympiakos, Wolverhampton'a giden Daniel Podence'in yerine bir dönem PAOK forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kiralık anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı. (Takvim)

11G.SARAY, MUSLERANIN SÖZLEŞMESİNİ DONDURACAK
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G.SARAY, MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİNİ DONDURACAK

İki ay önce Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, Florya'da idmanlara çıkmaya başladı ancak ocak ayından önce sahalara dönmesi mümkün gözükmüyor. Şu an sözleşmeli 13 yabancıya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjanı dolarsa Muslera'nın sözleşmesini donduracak. (Sabah)

12BEŞİKTAŞ İÇİN NDIAYE İDDİASI
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BEŞİKTAŞ İÇİN NDIAYE İDDİASI

Orta saha transferinde Kayserispor'dan Bernard Mensah ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Stoke City'de bulunan Badou Ndiaye için resmi teklifini yaptığı iddia edildi. (Fotomaç)

13MARCONEDE İŞLER KARIŞTI
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MARCONE'DE İŞLER KARIŞTI

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği İvan Marcone'de Boca Juniors ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Ancak fazla bir ilerleme kaydedilemedi. Arjantin ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 2 milyon dolar istiyor. Maçların yüzde 70'inde oynaması halinde ise bonservisinin kalan yarısının 3 milyon dolara satın alma opsiyonu olarak sözleşmeye yazılmasını talep ediyor. Bordo-mavili yönetim ise mevcut şartları ağır buluyor. (Fotomaç)

14FENERBAHÇE, SARRDAN HABER BEKLİYOR
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FENERBAHÇE, SARR'DAN HABER BEKLİYOR

Fenerbahçe bonservisi elinde olan Malang Sarr için resmi teklif yapmıştı. Fenerli kurmaylar Fransız stoperden menajeri aracılığıyla bir an önce cevabını vermesini istedi. (Takvim)

15GALATASARAYA BALDE ÖNERİSİ
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GALATASARAY'A BALDE ÖNERİSİ

Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Senegalli futbolcu için Monaco, 2017'de Lazio'ya tam 30 milyon euro bonservis ödemişti. Balde için kararı Fatih Terim verecek.

16LJAJICE VISSEL KOBEDEN 3 MİLYON EURO
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LJAJIC'E VISSEL KOBE'DEN 3 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'e flaş bir talip çıktı. Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin, Sırp yıldız için siyah-beyazlı kulübe 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. (Fotomaç)

17TRABZONSPORDA EDGAR LE SÜRPRİZİ
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TRABZONSPOR'DA EDGAR LE SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı Edgar Le geçen sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda basını, 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da Feyenoord'ta forma giyeceğini iddia ederken, Fırtına'ın yeni hocası Eddie Newton'dan ilginç bir çıkış geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Onu idmanlarda görmek istiyorum. Hakkındaki kararı sonra vereceğim" dedi. (Fotomaç)

18PEROTTI, 17 AĞUSTOSTA İSTANBULDA
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PEROTTI, 17 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA

Diego Perotti'nin bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor. (Fotomaç)

19KOVACTAN ONYEKURU KARARI
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KOVAC'TAN ONYEKURU KARARI

Galatasaray'dan ayrılış şekli olay olan Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu. (Sabah)

20ADA EKİPLERİ CAICARANIN PEŞİNDE
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ADA EKİPLERİ CAICARA'NIN PEŞİNDE

Başakşehir'in 2017 yılında Bundesliga ekibi Schalke 04'ten transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Junior Caicara'ya West Ham United ve West Bromwich Albion talip oldu. Medipol Başakşehir'in deneyimli sağ bek için 3.3 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Caiçara'nın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. (Sabah)

21FENERBAHÇEDEN VISCA İÇİN TAKAS PLANI
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FENERBAHÇE'DEN VISCA İÇİN TAKAS PLANI

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosuna takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım uzun bir süredir peşinde olduğu Edin Visca için Başakşehir'e bir miktar para ve takasta Miha Zajc'ı teklif edecek. (Fotomaç)

22PABLO SANTOS, HATAYSPORDA
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PABLO SANTOS, HATAYSPOR'DA

Hatayspor, Braga’da forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Pablo Santos’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Rubin Kazan’da kiralık oynadı. (Takvim)

23FENERBAHÇEDEN SUBOTIC BOMBASI
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FENERBAHÇE'DEN SUBOTIC BOMBASI

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Neven Subotic konusunda büyük aşama kaydettiği aktarıldı. Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor. (Fotomaç)

24LAPADULA, YENİ MALATYASPORA
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LAPADULA, YENİ MALATYASPOR'A

Geçen sezon kötü bir performans gösteren Yeni Malatyaspor bu yıl kâbus görmemek için sağlam transferler hedefliyor. İleri uca yıldız bir santrfor isteyen sarı-kırmızılılar ünlü İtalyan golcü Gianluca Lapadula ile prensipte anlaştı. Bonservisi Genoa'da bulunan geçen sezonu ise Lecce'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki santrfor için pazarlıklar sürüyor. (Fotomaç)

25FENERBAHÇEDE STOPERE 4 ADAY
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FENERBAHÇE'DE STOPERE 4 ADAY

Fenerbahçe, gündeminde yer alan Lazio'dan Bastos, Las Palmas'tan Lemos, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Alanyaspor'dan Steven Caulker ile görüşmelere devam ediyor. Kanarya'nın bu 4 isimden ikisini kadrosuna katması bekleniyor. (Fotomaç)

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